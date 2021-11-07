Умирание аграрной сверхдержавы на фоне трезубцев из сала

За год на Украине собирают около 20 млн тонн картофеля и 7 млн т различных овощей. Хранение картофеля для внутреннего потребления нуждается в картофелехранилищах на 4 млн т, а все имеющиеся в стране овощехранилища позволяют сохранять только 1,5 млн т урожая. При этом более 90% картофеля, лука и других овощей растят фермеры и мелкие индивидуальные хозяйства. Скупщики покупают овощи и фрукты по заниженным ценам, которые порой даже не окупают себестоимости выращенной продукции. Фермерам приходится уничтожают арбузы, черешню, огурцы… Продавать урожай на рынках самостоятельно с каждым годом становится всё сложнее. Цены на топливо постоянно растут и возить урожаи по Украине, как это было прежде, уже невыгодно. Тут бы до ближайшего рынка добраться, не теряя хотя бы минимальной выгоды.

Хранилищ хватает только для 300 тысяч тонн фруктов, а их ежегодно собирается около 2 млн тонн. Да и те, что имеются, не оборудованы современными системами хранения. После «революции гидности» строительством новых хранилищ заниматься перестали, какое-то движение началось только в 2019 году. Председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка замечает, что строительство современного фруктохранилища на 1000 тонн требует около $1,2 млн.

Но даже если такие хранилища и построят, то значительное подорожание электроэнергии для промышленности и бизнеса приведёт к значительному удорожанию того, что в них хранится.

При отсутствии должной государственной поддержки растить и сохранять урожаи в больших количествах для внутреннего рынка станет заведомо невыгодным делом. Проще купить и перепродать.

Складывается парадоксальная на первый взгляд ситуация: свой урожай пропадает и приходится импортировать овощи-фрукты из-за границы. В 2019 году цены на лук выросли на 250%, а килограмм картошки достиг цены в один доллар. Только в одной России за год закупили картофеля на 3 млрд грн ($115 млн). По данным аналитической платформы EastFruit, импорт плодоовощной продукции в Украину в 2020 году вырос на 25%, а экспорт сократился. И при этом треть урожаев погибает или уничтожается!

Посредникам такое положение дел выгодно, а население Украины в шоке от роста цен на даже те овощи и фрукты, которые прежде были очень доступны и буквально спасали людей с низкими доходами.

С зерновыми и подсолнечником дела обстоят получше. Это главные экспортные культуры Украины, и в их хранении и переработке заинтересованы зарубежные компании. По словам президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачёва, на элеваторах и складах может храниться около 65 млн тонн зерновых, а 4 млн тонн хранятся перед загрузкой прямо в морских портах.

Большинство элеваторов устарели и, по мнению Горбачёва, необходимо строительство до 300 новых зернохранилищ, каждое из которых обойдётся в $10-20 млн, в зависимости от их объёма. Денег у государства на это нет. Вся надежда на зарубежных инвесторов.

Государство вообще фактически не контролирует и не регулирует выращивание и переработку урожаев.

С 2011 по 2020 год прибыль пищевой отрасли возросла в 46 раз. В первую очередь это связано не с увеличением ассортимента и качества продукции, а с непрерывным ростом цен и самоустранением правительства от их регуляции.

Ситуация с переработкой сельскохозяйственной продукции в разных сферах неоднозначна. Наиболее развито производство подсолнечного масла, так как Украина является его крупнейшим экспортёром. Все наибольшие маслоэкстракционные заводы принадлежат транснациональным компаниям. Они перерабатывают подсолнечник, а затем вывозят подсолнечное масло и шрот за границу.

В украинской пищевой промышленности сосредоточено более $3 млрд иностранных инвестиций. По сути, именно иностранцы контролируют эту отрасль, вывозят продукцию и выводят полученную прибыль за границу.

Характерным примером является строительство компанией «Дакса Бунге Украина» завода по переработке кукурузы на муку и крупу в Винницкой области. 80% готовой продукции будут отправлять на экспорт. Международная компания HD-group купила Черновицкий хлебокомбинат. Польская компания «Бонифрут» построила завод по заморозке ягод и фруктов на Тернопольщине. Компания «Чумак» основана шведскими предпринимателями и имеет 100% шведского капитала. Её доля на рынке плодоовощных консервов на Украине достигает 25%. Компания производит кетчупы, соусы, майонезы, томатную пасту, подсолнечное масло, соки, консервированные овощи, макаронные изделия. Компания ЗАО «Крафт Фудз Украина» является филиалом международного консорциума Kraft Foods Inc. Она владеет Вознесенским консервным и Иваньковским сахарным заводами, а также Тростянецкой шоколадной фабрикой. «Danone Украина» - подразделение французской продовольственной группы Danone. Эта компания специализируется на производстве молочной продукции, йогуртов, сырков и детского питания. Заводы компании находятся в Херсоне и Кременчуге. Кипрская компания Fromer Holding Limited владеет восемью предприятиями, в числе которых один из крупнейших молокозаводов – завод «Дубномолоко». Такая заинтересованность западных компаний в инвестициях в пищевую промышленность объясняется очень просто. Сельскохозяйственная продукция и рабочая сила на Украине очень дёшевы.

А после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС украинское государство поставлено в кабальные условия: европейский рынок приоткрыл для Украины форточку, в то время как украинский весь распахнут для европейцев.

Итог очевиден. Как замечает экономический аналитик Александр Рябоконь, «европейские товары стали просто съедать немалую часть украинского внутреннего рынка, выдавливая из него отечественных производителей даже в сегменте потребительских товаров эконом-класса». Что там эконом-класс, если «революционеры гидности» продали за «бусы» в виде безвиза продовольственную безопасность. И теперь «маємо те, що маємо»: засилье импортных продуктов и умирание целых отраслей собственного сельского хозяйства.

Огромные проблемы, связанные с продовольствием, маскируются бесконечными «достижениями» вроде «арбузных караванов» из Херсона в Киев, а также «рекордами» в виде карты Украины из колбасы или огромных трезубцев из сала. Об этом постоянно трубит пресса, а вот о том, что у людей нет денег на колбасу, сало давно импортное, а на Херсонщине арбузы уничтожают из-за невозможности их продать, пишут куда меньше. Или вообще помалкивают.

https://odnarodyna.org/article...