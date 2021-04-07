Список войн (боевых действий), которые вели РСФСР, СССР, РФ по данным приложения к ФЗ №5

Любопытный попался мне материал, составленный Андреем Илларионовым, который является экономистом, политиком и общественным деятелем. Имеет он и страничку в ЖЖ. На своей странице он делится личным мнением и рассуждает на острые общественно-политические и экономические темы.

Важным интеллектуальным подспорьем для каждого, интересующегося подлинной историей родной страны, является Приложение к Федеральному закону «О ветеранах» №5-ФЗ, содержащее Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации.

Следует иметь в виду, что в Перечне речь идет не о т.н. «добровольцах» (кто бы им ни был), а о военнослужащих и военнообязанных, направленных в другие государства органами государственной власти СССР и Российской Федерации. В статье 3 указанного закона приводится соответствующее определение ветеранов боевых действий.

Статья 3. Ветераны боевых действий

1. К ветеранам боевых действий относятся:

1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий;

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.

http://www.consultant.ru/popular/veteran/31_1.html

Нижеследующий перечень боевых действий из Приложения к №5-ФЗ организован по географическому и временному критериям.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРИОДОВ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года.

2. Боевые действия, ведшиеся полностью или в основном на территории СССР (1918-1991 гг.) и Российской Федерации (1991-2008 гг.).

- Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года.

- Боевые действия по ликвидации басмачества: с октября 1922 года по июнь 1931 года.

- Боевые действия в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года.

- Боевые действия в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с августа 1999 года.

3. Боевые действия, ведшиеся полностью или в основном за пределами территории СССР (1918-1991) и Российской Федерации (1991-2008).

Боевые действия против Польши:

- советско-польская война: март – октябрь 1920 года;

- при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года.

Боевые действия в Испании : 1936 – 1939 годы.

Война с Финляндией : с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Боевые действия против Японии:

- боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года;

- боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года;

- война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.

Боевые действия в Китае и против Китая:

- с августа 1924 года по июль 1927 года;

- октябрь – ноябрь 1929 года;

- с июля 1937 года по сентябрь 1944 года;

- июль – сентябрь 1945 года;

- с марта 1946 года по апрель 1949 года;

- март – май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО);

- в районе острова Даманский: март 1969 года;

- в районе озера Жаланашколь: август 1969 года.

Боевые действия в Корее : с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая).

Боевые действия в Венгрии: 1956 год.

Боевые действия в Лаосе:

- с января 1960 года по декабрь 1963 года;

- с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;

- с ноября 1969 года по декабрь 1970 года.

Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года , в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море.

Боевые действия в Алжире: 1962 – 1964 годы.

Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика):

- с октября 1962 года по март 1963 года;

- июнь 1967 года;

- 1968 год;

- с марта 1969 года по июль 1972 года;

- с октября 1973 года по март 1974 года;

- с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала)

Боевые действия в Йеменской Арабской Республике:

- с октября 1962 года по март 1963 года;

- с ноября 1967 года по декабрь 1969 года.

Боевые действия в Сирии:

- июнь 1967 года;

- март – июль 1970 года;

- сентябрь – ноябрь 1972 года;

- октябрь 1973 года.

Боевые действия в Мозамбике:

- 1967 – 1969 годы;

- с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;

- с марта 1984 года по август 1988 года.

Боевые действия в Камбодже: апрель – декабрь 1970 года.

Боевые действия в Бангладеш: 1972 – 1973 годы (для личного состава кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР).

Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года.

Боевые действия в Эфиопии:

- с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года;

- с мая 2000 года по декабрь 2000 года.

Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года.

Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года.

Боевые действия в Республике Таджикистан:

- сентябрь – ноябрь 1992 года;

- с февраля 1993 года по декабрь 1997 года.

Боевые действия в Грузии: с 8 по 22 августа 2008 года (выполнение задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия).

http://www.consultant.ru/popular/veteran/31_5.html#p789

Указанный перечень предоставляет возможность внимательнее присмотреться как к природе военных конфликтов (внутренних, международных, зарубежных внутренних), которые вели РСФСР, СССР, Россия, так и к временным периодам, в течение которых они участвовали в таких конфликтах.

В соответствии с приложением №5-ФЗ советские и российские военнослужащие в 1936-2008 гг. участвовали в 47 зарубежных конфликтах на территории 22 стран (не считая Великой Отечественной войны, а также боевых действий, ведшихся исключительно или преимущественно на территории РСФСР, СССР, России).

П.С.

Данный список составлен по материалам приложения к Закону о ветеранах №5-ФЗ.

Естественно, он не является полным списком войн, в которых участвовали РСФСР, СССР, РФ.

https://aillarionov.livejournal.com/803078.html?utm_source=n...