Грустные истории. Багровая повязка Багиры

Тишина перед маршем. Рождение Багиры. Полигон. Донбасс. Первая кровь. «Гном» и другие. Разговор в блиндаже. Тишина. Возвращение к жизни. Шрам. Дорога домой.

Девушку с позывным «Багира» я встретил на одном из полигонов Донбасса. Она шла после тренировки в медпункт в полной экипировке. Вся одежда и обувь были в глине — видно, что тренировка была серьёзная, приходилось эвакуировать условных раненых из окопов и блиндажей.

Багира переоделась в чистое, на ужин идти отказалась, и мы попили с ней зелёный травяной чай с пряниками. Оказалось, ее зовут Наталья, она из Тамбова. У нее есть сын 17 лет - сейчас учится в Кадетском корпусе в Тамбове. На лице Багры была улыбка, а в глазах жизнь. И казалось, что такая красивая девушка должна украшать нашу планету, а не находиться в гуще военных событий. Но, кто-то в этой жизни расставляет всех на те места, на которых они должны в этот момент находиться. А это значит, что Багира должна была именно в этот момент быль здесь - на СВО.

Я попросил Багиру рассказать немного о себе.

РАССКАЗ ТАКТИЧЕСКОГО МЕДИКА С ПОЗЫВНЫМ «БАГИРА»

Шёл второй год специальной военной операции. Всё началось с тишины. А точнее — с тихого телефонного звонка. Не с того оглушительного грохота, что ждал меня впереди, а с той тишины, что поселилась внутри меня. Она наступила после того, как закрылась дверь квартиры. После того, как мой сын в форме кадета, с слишком взрослыми глазами, отбыл в свой корпус в Тамбове. Город моего детства и моей спокойной, размеренной жизни — Тамбов, вдруг стал тесен. Его тихие улочки, знакомый до боли запах яблоневых садов за околицей, даже родное отделение «скорой» — всё это стало оболочкой, панцирем, под которым билась и металась не нашедшая выхода сила.

И тогда мне позвонили. Голос в трубке был негромким, безэмоциональным, как монитор в реанимации.

— Наталья Викторовна? Вас рекомендовали как первоклассного фельдшера. Нас интересуют специалисты с опытом работы в экстремальных условиях. Рассматриваете контракт на СВО? Я стояла у окна, глядя на тамбовский рассвет, и думала о сыне. О том, какой мир он увидит, когда вырастет. О том, что где-то там, далеко на востоке, грохочут пушки, защищая этот рассвет. И я поняла, что не могу больше просто смотреть.

— Рассматриваю, — ответила я. И в тишине моей квартиры это прозвучало громче любого взрыва.

Кабинет 4 сентября 2023 года был стерилен и холоден. Никаких флагов, пафоса или пламенных речей. Сухие формулировки, десяток документов, короткая лекция о рисках. И вопросы, которые я задала сама себе, глядя в потёртую столешницу: «А кто будет гладить сыну форму? Кто будет ждать его с учений?» Сердце сжалось в ледяной ком. Но я вспомнила его глаза в день отъезда — гордые и немного потерянные. Он хотел быть защитником. Как же я могу учить его мужеству, прячась за стенами больницы?

— Подписываю, — сказала я, и шариковая ручка оставила на бумаге чёткий, необратимый штрих.

Учебный полигон встретил нас дождём, глиной и рёвом двигателей. Жизнь в палатках, запах мокрого брезента, металла и пота. Здесь мы все были никем, чистым листом. Я была Натальей, фельдшером, мои старые навыки тут казались хрупким фарфором, который нужно было обернуть сталью.

Первые учения были кошмаром. Инструктор, человек с лицом, напоминающим топографическую карту местности, где вместо рек были шрамы, орал, заглушая свист холостых: «Воспринимайте меня как разрыв шестидюймового снаряда! Если услышали меня — вы уже ранены или мертвы! Ползите ниже, чёрт вас побери!»

Я ползла, вжавшись в липкую грязь, таща на себе 80-килограммовый муляж, прозванный «Васькой». Лёгкие горели, в ушах стучала кровь.

Однажды после изнурительной отработки эвакуации под «огнём», когда мы валились с ног, этот же инструктор, увидев, как я, уже без сил, машинально поправляю снаряжение, хрипло бросил: Гибкая. Тихая. Настырная. Ну, точно Багира. Как та пантера из книжки.

Кто-то скудно хмыкнул. Позывной прилип. Сначала было неловко, а потом… потом я почувствовала его силу. «Багира». Это был не «медик» и не «сестра». Это была маска, доспех, новое имя для той части меня, что должна была выжить. Я начала откликаться на него раньше, чем на своё.

Ночные стрельбы. Темнота, которая не просто отсутствие света, а плотная, живая материя. Лязг затвора, резкая вспышка, ослепляющая на секунду, и едкий запах пороха. Я училась не просто стрелять в мишень. Я училась делать это, когда сердце колотится в горле, а вторая рука уже тянется к аптечке.

— Багира! Ко мне! — кричал инструктор, изображая раненого.

Я ползла, нащупывая в темноте «рану».

— Диагноз?

— Открытый пневмоторакс справа! — выдавила я, пытаясь вспомнить алгоритм в этом хаосе.

— Лечи!

И я лечила. Пальцы в темноте находили «рану», имитировали установку клапана. Мысли о сыне, о его улыбке, стали моим талисманом, точкой спокойствия в центре этого искусственно созданного урагана.

Инструктор, которого все звали просто «Старик», однажды вечером, куря у палатки, сказал мне безо всякого предисловия:

— Ты идёшь не убивать, дочка. Твоя троица — жгут, гемостатик, морфий. Запомни: твоя смерть — это неудачная концовка. Твоя задача — переписать сценарий. Чтоб у того парня в конце был шанс на жизнь.

Он ткнул пальцем в мою аптечку.

— Вот твоё основное оружие. Оружие — для крайнего случая. Когда между твоим подопечным и «тем светом» остаёшься только ты. Тогда стреляй. Не думай. Просто стреляй.

Команда «На выход!» прозвучала как приговор и как освобождение. Долгая дорога в колонне, пейзажи, медленно меняющиеся с мирных на израненные. И вот он — фронт. Не полигонный грохот, а настоящий. Глухой, тяжёлый, заставляющий вибрировать землю и внутренности. Воздух пах гарью, пылью и чем-то сладковато-металлическим, что я сразу не узнала, но инстинктивно поняла.

Моё первое боевое крещение случилось под Часов Яром. Наш БМП трясло на ухабах, когда впереди что-то грохнуло, и машина резко встала. Крики: «Снаряд! Раненые! Медик!»

Дверь распахнулась, ворвался запах гари. Я выпрыгнула, пригнувшись. Воронка. Дым. И тихий, прерывистый стон.

— Багира, здесь! — закричал боец, прижимаясь к стенке разрушенного гаража.

К нему ползла я — не Наталья, а Багира. Всё остальное отсеклось. Был только коридор от укрытия до раненого, простреливаемое пространство. Свист в воздухе стал фоном. Я увидела молодое лицо, искажённое болью. Пулемётчик. Позывной «Кедр».

— Где? — мой голос прозвучал удивительно спокойно.

— Нога… — простонал он.

Разрез униформы ножом. Рваная рана на бедре, пульсирующая алая струйка. Руки действовали сами: турникет выше раны, закрутка, фиксация. Я не видела его лица, я видела только рану.

— Жжётся… — пробормотал он.

— Это гемостатик, — отчеканила я, накладывая давящую повязку. — Держись, «Кедр». Сейчас вытащим.

Взгляд его затуманенных глаз вдруг поймал мой.

— Ты…ты настоящая? — глупо спросил он.

Впервые за всё время я почувствовала что-то, кроме концентрации. Щемящую жалость.

— Настоящая, — хрипло успокоила я. — Молчи. Экономь воздух.

Мы с бойцом прикрытия потащили его к БМП. Его кровь, тёплая и липкая, залила мне рукав. При погрузке он вдруг судорожно сжал мою руку:

— Спасибо… Багира.

И в этом «спасибо», прозвучавшем сквозь скрежет железа и дальние разрывы, был смысл всей моей страшной дороги сюда. Ночью мне снилась багровая повязка, при помощи которой я останавливаю бойцу кровь.

Дальше время потеряло привычные измерения. Оно мерилось не днями, а выездами, сменами позиций, количеством израсходованных бинтов. Был блиндаж под Марьинкой, где я сутками сидела, ожидая вызова, слушая, как над землёй воет «ветер» — так мы называли пролетающие снаряды. Здесь я стала не только медиком, но и «нянькой» — проверяла давление, обрабатывала мелочёвку, следила, чтобы ноги сушили.

Здесь же у меня появился напарник — угрюмый, неразговорчивый парень с позывным «Гном», санитар-стрелок. Он ревниво охранял мои подходы к раненым, его автомат всегда был направлен в сторону вероятной угрозы. Мы почти не общались, но понимали друг друга с полувзгляда.

Однажды наша рота попала в засаду на окраине какого-то посёлка. Бой вспыхнул мгновенно. Рёв, треск, крики «Пыж-пыж!» (что у нас означало «Ранен!»). Я услышала знакомый хриплый голос «Гнома»: « Багира… живота…»

Он лежал за разбитой бетонной плитой, одной рукой прижимая к животу пропитанную кровью ткань, другой всё ещё пытаясь удерживать автомат. Его лицо было цвета пепла.

— Убери ствол, дурак, — сквозь зубы процедила я, падая рядом на колени. — Я здесь.

Разрез. Пулевое, сквозное. Кровотечение, признаки внутреннего. Пульс — нить. Он хрипел, и в этом хрипе был ужасный булькающий звук. Пневмоторакс. Нужен был дренаж, клапан. В аптечке был только нож, упаковка от шприца и перчатки.

— Слушай меня, — жёстко сказала я ему, глядя в его расширенные глаза. — Сейчас будет больно. Но ты будешь дышать. Понял? Кивни.

Он слабо кивнул. Мои руки не дрожали. Я вспомнила учебник, полигон, лицо Старика. Разрез по межреберью, палец в рану, ощущение вырвавшегося наружу тёплого воздуха с пузырями крови. Импровизированный клапан из упаковки. Его дыхание, хриплое и страшное, постепенно начало выравниваться. Я сидела над ним, одной рукой придерживая этот жалкий кусок пластика, другой вводя обезболивающее, и непрестанно говорила, сама не зная, что:

— Держись. Всё нормально. Ты же крепкий, как… как сталь. Вылезешь, будешь внукам рассказывать, как тебя Багира от смерти отгрызла.

Он не мог говорить, но его глаза, полные невыносимой боли и паники, постепенно начали фокусироваться на мне. В них появилась твёрдая точка — я была его якорем в этом бушующем море. Мы просидели так, кажется, целую вечность, пока не подошло подкрепление и не началась эвакуация. Когда его уносили на броне, он пальцем постучал по моему браслету — мол, живой. На моей форме была не только его кровь, но и слёзы. Мои собственные. Они текли сами, безо всякого звука.

После того боя была редкая тихая ночь. Я сидела в блиндаже, не в силах уснуть, тщетно пытаясь стереть с рук память о той липкой, тёплой крови. Ко мне подсел молодой пулемётчик, «Ветер». Он молча протянул мне кружку со сладким чаем.

— Спасибо за «Гнома», — тихо сказал он. — Он мне как брат.Нужно, чтобы выжил.

— Выживет, — буркнула я, больше надеясь, чем веря.

— Багира…а тебе не страшно? — спросил он, глядя куда-то в темноту. — Всем нам страшно. А тебе? Ты же… женщина.

Я посмотрела на свои руки. Руки фельдшера, матери, а теперь и бойца.

— Страшно, — призналась я честно. Сила позывного позволила быть слабой на секунду. — Но не тогда, когда ползёшь. Тогда нет времени. Страшно потом. Вот как сейчас. И… ещё страшно за сына. Он далеко. В безопасности. Но мысль о том, что он может остаться один.

Голос предательски дрогнул. Я замолчала, сделав глоток обжигающего чая.

— А за нас? — упрямо спросил «Ветер».

Я подняла на него глаза.

— За вас — ответственность. Вы мне доверяете свою жизнь в самую страшную минуту. Это…тяжелее страха. Это груз. Его нельзя уронить.

Он кивнул, поняв больше, чем я сказала.

— А сын гордится тобой?

Я вынула из нагрудного кармана потрёпанную фотографию. Сын в кадетской форме, строгий, но в уголках глаз — мальчишеская улыбка.

— Не знаю. Наверное, сердится, что мама так далеко и в такой… опасности. Но я надеюсь, что когда-нибудь поймёт. Что я сделала это и за него тоже. Чтобы его мир был целым.

«Ветер» молча посмотрел на фотографию и вдруг встал, выпрямившись.

— Спасибо вам, Наталья!

И ушёл, оставив меня наедине с тишиной, которая теперь была не пустой, а наполненной смыслом.

Мой контракт подходил к концу. Я была уже не той Натальей, что уезжала из Тамбова. Я была Багирой, носившей под броником шрамы, невидимые глазу. Я видела слишком много боли, держала слишком много умирающих рук, чувствовала, как ускользает слишком много жизней, несмотря на все мои усилия.

Последний мой вызов был на окраине населённого пункта «Пески». Миномётный обстрел. Ранен был совсем юный боец, позывной «Саян». Осколок в грудь. Я делала всё, что могла, в трясущемся кузове «таблетки» по дороге в полевой госпиталь. Его рука бессильно лежала в моей.

Я говорила ему о том, какая красивая его родная Бурятия, о Байкале, о котором он бредил в бреду. Он не дожил десяти минут до «холма» — так мы называли госпиталь.

Когда я вышла из «таблетки», закуривая трясущимися руками, ко мне подошёл хирург, усталый мужчина лет пятидесяти.

— Твоя? — кивнул он на уносимые носилки.

— Моя, — прошептала я, и внутри всё оборвалось.

Он внимательно посмотрел на меня, на мои руки в кровяных разводах.

— Слушай, дочка. Ты знаешь, какая главная формула войны для медика?

Я покачала головой.

— «Спасён минус погиб». Всё остальное — эмоции, которые съедят тебя изнутри. Ты считаешь, сколько вынесла?

Я снова отрицательно мотнула головой.

— И не считай. Просто запомни: для тех, кого ты вытащила, их семьи, их детей — ты ангел. Один потерянный — это не твой провал. Это цена, которую платит война. А ты эту цену для многих снизила. Иди, поспи. И… возвращайся. Ты здесь свой долг отдала.

Я ехала домой. В тамбовском поезде было тихо, тепло и пахло чистыми вагонными коврами. Я смотрела в окно на проплывающие мимо поля, на огоньки деревень и не могла отвыкнуть от того, что над головой нет гула, а под ногами не дрожит земля.

Я приехала к сыну на родительский день. Он выбежал на плац, подтянутый, серьёзный, в форме. Увидев меня, замер. Потом медленно подошёл. Его взгляд скользнул по моей короткой стрижке, по моим глазам, в которых, как мне казалось, навсегда поселилась тень.

— Мама, — сказал он тихо. И потом, после паузы: — Я знал, где ты. Я читал сводки. Гордился и боялся.

Я не смогла сдержаться, обняла его, чувствуя под щекой грубую ткань его мундира.

— Прости, что оставила тебя на время.

— Ты никого не оставляла, мам, — он выговорил это мужественно, по-взрослому. — Ты пошла туда, где ты была нужнее. Как настоящий боец. Как… как герой.

В его словах не было пафоса. Была простая, горькая правда. И в этот момент я поняла, что путь Багиры, весь этот путь через грохот, боль и кровь, был не уходом от материнства. Это была его высшая, страшная форма. Защита не одного своего ребёнка, а будущего всех детей. Чтобы они могли стоять на плацу в своей кадетской форме, а не ползти по щебню под обстрелом.

Багира осталась там, на той земле, в памяти тех, кого она вытащила, в складках, пропитанных кровью и грязью бинтов. А Наталья вернулась домой. Со шрамом на душе, с тишиной внутри, которая теперь была не пустотой, а хранилищем памяти. И с пониманием, что её багровая повязка — это не знак ужаса, а шов. Шов, которым она, как могла, сшивала разорванное войной полотно жизни. И этот шов, хоть и багровый, держал. Это было главное.

А завтра был звонок. И снова фронт.

От автора:

Наталья, «Багира», — это не образ героини в классическом, пафосном смысле. Это портрет современной женщины на войне, где героизм растворён в каждодневном, сложном, невероятно ответственном труде. Её путь — это трансформация гражданского специалиста (фельдшера) в военного тактического медика, где профессиональные навыки проходят в момент боя.

Позывной «Багира» — не просто позывной. Это психологическая маска, альтер-эго, которое берёт на себя всю тяжесть, опасность и необходимость быть «хищником». Наталья могла бы сломаться. Багира — нет.Её мантра — «сделать так, чтобы кто-то другой не умер сегодня». Эта узкая, ясная цель становится смысловым якорем, не позволяющим утонуть в экзистенциальном ужасе происходящего.Её история — о парадоксальной женственности на войне. Это не «ангел милосердия», а боец, чьё оружие — знания и решимость. Её сила — в хладнокровии, её уязвимость — в той самой человечности, которую она пытается загнать вглубь, но которая проступает в мгновениях тишины, в разговорах в блиндаже, в цепкой хватке руки раненого. Багира не воюет, она зашивает дыры, которые оставляет война в живых. Она — тот самый тонкий, но прочный шов между жизнью и смертью, и каждый спасённый ею боец — это узелок на этом шве. Её багровая повязка — это не только следы крови, но и знак её собственной, непрекращающейся внутренней работы по спасению самой себя от онемения и отчаяния. В этом — её главная, невидимая миру битва.

© Олег Холщевников, участник СВО

Художник Валентина Ильиных

