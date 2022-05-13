«Чудо Дюнкерка». Подлинная история событий

Вторая мировая война оставила после себя много тайн и загадок, ответы на которые не получены до сих пор. Одним из спорных вопросов остаётся так называемое «чудо Дюнкерка», о котором историки спорят более семи десятилетий.

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года Великобритания и Франция, в соответствии с взятыми на себя союзническими обязательствами, объявили войну Третьему рейху.

Однако активные действия прекратились практически сразу. Начался период, вошедший в историю как «странная война»: стороны конфликта, по сути, бездействовали.

Период бездействия завершился 10 мая 1940 года, когда Германия запустила план «Гельб»: план молниеносной войны против Бельгии, Нидерландов и Люкссембурга. «Гельб», в свою очередь, открывал дорогу для плана «Рот»: молниеносного вторжения во Францию в обход мощных укреплений линии Мажино.

«Мы полностью разбиты!»

Немецкое наступление развивалось стремительно. К 14 мая капитулировала Голландия. Бельгия держалась дольше, но её положение быстро стало безнадёжным.

Натиск гитлеровцев привёл к тому, что уже через несколько дней угроза блокады и полного разгрома нависла над французскими войсками и Британскими экспедиционными силами в районе порта Дюнкерк на берегу Ла-Манша.

20 мая 1940 года немецкие танковые соединения прорвались к Абвилю, и войска так называемой Первой группы армий союзников (в общей сложности 10 английских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий) оказались отрезаны и прижаты к морю в районе Гравлина, Арраса, Брюгге.

Ещё за два дня до этого командующий британскими войсками в континентальной Европе лорд Горт обратился к премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю с призывом начать эвакуацию.

Черчилль колебался, но через два дня приказ об эвакуации был отдан. Ситуация была поистине катастрофическая. В эти дни премьер-министр Франции Рейно звонил своему коллеге Черчиллю в Лондон и в отчаянии кричал в трубку: «Мы разбиты! Мы полностью разбиты!» Разбитые суда в Кале

Под ударами немцев были потеряны порты Булонь и Кале. Дюнкерк оставался последней надеждой. Вокруг него скопилась группировка союзных войск численностью свыше 300 тысяч человек.

Операция по эвакуации войск получила название «Динамо». Командование ей было поручено британскому контр-адмиралу Бертраму Рамсею.

Для эвакуации собрали всё, что было можно, включая маленькие частные яхты и небольшие рыболовецкие суда. Всего удалось собрать 693 английских и около 250 французских кораблей.

Для того чтобы эвакуация стала возможной, войскам необходимо было во что бы то ни стало удержать фронт против немцев.

Отчаянные контрудары французских войск досаждали немцам, но не могли в корне переменить ситуацию. Порт Кале был занят немцами 23 мая 1940 года. До Дюнкерка оставалось всего 16 километров. Британские войска выходят на пляж в Дюнкерке, чтобы дождаться эвакуации.

Танкам приказано остановиться

Французы и англичане предпринимали всё новые контратаки, но немецкие «клещи» продолжали сжиматься.

Британское командование, оценивая ситуацию, прогнозировало, что при благоприятном стечении обстоятельств может быть спасено не более 45 тысяч солдат и офицеров.

Немецкие танковые части готовились к последнему броску на Дюнкерк, когда 24 мая ими был получен приказ Гитлера: дивизиям, наступавшим вдоль побережья Ла-Манша, остановить наступление на рубеже канала Аа и отвести назад части, продвинувшиеся на Азбрук. Гитлер приказал «не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км» и не использовать против блокированной группировки танки.

Это был очень нелогичный приказ, который привёл в недоумение немецкий генералитет. А ещё более странным оказалось то, что приказ войскам остановиться, не доходя до Дюнкерка, был передан незашифрованным, благодаря чему стал известен англичанам. Спасательные шлюпки с британскими войсками.

«Многие тысячи солдат противника у нас под носом бегут в Англию»

26 мая 1940 года эвакуация англо-французских сил началась. Людей принимали на борт не только в самом порту Дюнкерка, но и на прилегающих пляжах, где для малых судов создали причалы из загнанных в воду грузовиков. Аварийный посадочный мост, построенный из загнанных в море военных грузовиков. Рядом с Де Панн

Немцы атаковали суда и войска на берегу при помощи артиллерии и авиации, но сорвать эвакуацию таким образом не получалось. Британские истребители с противником справлялись довольно успешно.

Немецкий генерал Франц Гальдер 30 мая 1940 года в своём дневнике писал: «Мы потеряли время, поэтому кольцо вокруг французов и англичан было замкнуто медленнее, чем это было возможно. Главное состоит в том, что вследствие остановки механизированных соединений кольцо не замкнулось на побережье, и теперь приходится лишь созерцать, как многие тысячи солдат противника у нас под носом бегут в Англию».

Рубежи обороны вокруг Дюнкерка французы и англичане защищали упорно. Немцы же — по инициативе Гитлера — были лишены возможности воспользоваться своим главным оружием: танковыми соединениями.

В результате гитлеровцам оставалось только наблюдать, как всё новые и новые корабли увозят окружённых. Французский эсминец Bourrasque, загруженный войсками.

337 тысяч спасённых

«Морской мост» действовал с 26 мая по 4 июня 1940 года. За это время из Дюнкерка были эвакуированы свыше 338 тысяч человек, из которых более 337 тысяч добрались до английского берега.

Был спасён почти весь экспедиционный корпус Великобритании, более 90 тысяч французских военнослужащих, а также бельгийцы и солдаты других стран союзной коалиции. Военная техника, оставленная британской армией под Дюнкерком. Бронетехника на дороге у озера в Де Панне. около 04.06.1940

Потери пришлись прежде всего на технику, которую пришлось бросить практически всю. Было оставлено 2472 артиллерийских орудия, почти 65 тысяч автомашин, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива, 377 тысяч тонн снаряжения и военного имущества, 8 тысяч пулемётов и около 90 тысяч винтовок, в том числе всё тяжёлое вооружение и транспорт 9 английских дивизий. Солдаты британского экспедиционного корпуса из британской армии отдыхают на палубе спасательного корабля Королевского флота, доставляющего их обратно в Англию из Дюнкерка

Но всё это не шло ни в какое сравнение со спасением людей. «Чудо Дюнкерка» стало своеобразной компенсацией за военную катастрофу во Франции. Англичанам удалось сохранить боеспособную армию, что делало возможным продолжение войны. Операция по эвакуации подняла боевой дух в Великобритании, что имело большое значение для дальнейших событий. Британские корабли спасают войска союзников под немецким огнём.

Широкий жест Гитлера

Не умаляя мастерство и мужество тех, кто проводил операцию по эвакуации, и стойкость защитников Дюнкерка (15 тысяч французов, прикрывавших порт и не успевших эвакуироваться, были взяты в плен), надо признать, что без приказа Гитлера об остановке немецких танков «чудо» могло и не состояться.

Но почему Гитлер отдал такой приказ?

Версий существует несколько: переоценка возможностей люфтваффе, опасение насчёт контрудара из района Парижа, нежелание понести большие потери. Но чрезмерная осторожность нехарактерна для Гитлера, которому были присущи авантюрные черты. К тому же в этот момент дела у гитлеровцев шли как нельзя лучше, и вероятность того, что немецкие танки сбросят французов и англичан в море, представлялась значительно выше, чем возможность серьёзной военной неудачи.

Решение Гитлера вполне могло быть политическим шагом. Останавливая наступление и передавая приказ так, чтобы о нём гарантированно узнали англичане, лидер нацистов показывал, что истребления британцев не желает и дорога домой для них открыта. Высадка в Дувре войск, эвакуированных из Дюнкерка.

«Почётный мир» Британия не приняла

К чему такой широкий жест? К тому времени было очевидно, что Франция разбита и её капитуляция — вопрос ближайшего времени. По сути, Великобритания, загнанная к себе на острова, оставалась в войне против Германии одна.

Но, несмотря на планировавшуюся немецкими стратегами высадку в Англии, Гитлер вторгаться на Туманный Альбион не хотел.

«Жизненное пространство», завоевание которого составляло важнейшую часть идей Гитлера, лежало не на Западе, а на Востоке. Война с Советским Союзом была неизбежна, и для подготовки к ней Гитлер хотел бы избавиться от угрозы «войны на два фронта». С поражением Франции она серьёзно уменьшалась, но не исчезала полностью.

Давая возможность англичанам уйти из Дюнкерка, Гитлер пытался создать условия для «почётного мира», которым хотел завершить войну на Западе. В своих речах летом 1940 года Гитлер открыто говорил, что причин для продолжения войны между Германией и Великобританией нет, и призывал сесть за стол переговоров.

Вождь нацистов прекрасно знал, что в Англии немало его поклонников, а также тех, кто с удовольствием прекратил бы войну.

Но премьер-министр Уинстон Черчилль к таким не принадлежал. Великобритания отказалась от предложений фюрера, решив продолжить борьбу.

А войска, спасённые в Дюнкерке, ей в в этом очень помогли. Памятник в Дувре.