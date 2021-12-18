Путин сообщил, что в середине 90-х в кабмине советниками работали кадровые сотрудники ЦРУ

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какими методами другие страны пытались влиять на РФ в середине 1990-х годов. Глава государства подчеркнул, что в начале 2000-х пресёк такие действия.

"Вот смотрите: середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации", - подчеркнул президент. По его словам, "это только один пример" попыток вмешательства в дела РФ. "На самом деле их гораздо больше", - указал Путин.

По его словам, "по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран". "На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера - стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали", - уверен глава государства.

Изменение отношения к России

Он подчеркнул, что, "конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться".

Путин призвал вспомнить, "как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]". "Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий - а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права - стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично", - констатировал Путин.

"Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы", - убежден российский лидер. На его взгляд, "ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций", - заметил Путин.

Глава государства категорически не согласился в Резником, заметившим, что "Россия стала враждебной всему миру". "Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками", - указал Путин.

"Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!" - пояснил российский лидер.

ТАСС