Советская Москва

– В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают, всюду толкотня, давка, очереди... Но всё равно я люблю этот город.

Это - мой город. Это очень хороший город!

«Служебный роман», 1977

Сегодня я покажу город прошлого века (даже произносить страшно), в основном фото до конца 1950-х годов. План сгоревшей Москвы после пожара 1812 года. Красным – всё, что сгорело. Столешников переулок 1913-2022 Страстная площадь и бульвар, 1900 и 1937 Трубная площадь и Рождественский бульвар – тогда и сейчас Прокладка кабеля через Москву-реку, 1931 Уклон улицы Горького в районе дома 19 и 21, 1933 Уличное движение у Арбатского рынка, 1933 Уличное движение, 1949 утро на Арбатской площади, 1930-е Фильм «Жить» режиссера Семёна Тимошенко не сохранился. Это была значимая премьера 1933 года – один из первых звук кф СССР. Именно поэтому показывали его прежде всего в «Художественном» Прогулка в Коломенском, 1930-е Суета в Театральном проезде, 1930-е Фигуристы на стадионе Юных Пионеров, 1947 Автомат на станции «Дворец советов» (она же Кропоткинская), 1935 Cadillac Fleetwood на Цветном бульваре, 1955 Большая Садовая улица, 1954 Большая Садовая улица, 1954 В Александровском саду, 1958 в Александровском саду, 1958 В витрине магазина радиотоваров, 1959 В магазине «Автомобили» на Бакунинской, 1951 В магазине посуды, 1959 В отделе радиоприёмников в магазине «Электросбыт», 1949 Вечер. «Детский мир», 1957 Вечеринка, с танцами и баяном, 1950-е Вечернее кафе «Дружба», 1954 Вечерний кинотеатр «Ударник», 1958. Именно здесь был показан первый в СССР звуковой фильм, а еще в нём проходили все кинофестивали до появления кинотеатра «Россия». Вечерняя Красная площадь, 1956 Вечерняя Красная площадь, 1956 Выходной день на Пионерских (Патриарших) прудах, 1957 Гаражи в новом районе, 1959 Гаражи в новом районе, 1959 Демонстрация товаров-новинок в ЦУМе, 1948 Диковинные машины в 1930-х регулярно попадали в кадр фотографов, куда чаще светской жизни москвичей. Доброе утро! 1940-е Доброе утро! 1953 Жерар Филип в Москве, 1955 Жизнь города, 1959 Задний двор посольства США, 1952 Исторический проезд, 1953 Квас возле ГУМа, 1959 Кинотеатр «Таганский», 1935 Кинотеатр Метрополь, Москва, 1957 Коломенское, 1953 Красноворотская площадь, 1936 Кропоткинская набережная, 1959 Модницы. Плетешковский тупик, 1958 Москвичи наблюдают солнечное затмение, 1936 Москвичи, 1956 На углу Столешникова переулка и Петровки, 1925 На эскалаторе, 1950-е Ночной Арбат, 1939 Обкатка троллейбуса СВАРЗ на улице Горького, 1956 Обувной магазин на Сретенке, 1924 Один из первых светофоров на Кузнецком мосту, 1931 Перекрёсток 2-й Брестской и Васильевской, 1957 Площадь Свердлова, 1956 Продажа книг у кинотеатра «Художественный», 1957 Радиолюбитель, студент Московского Авиационного института за радиоприёмником собственной конструкции, 1951 Рельсы на Смоленской-Сенной площади показывают, насколько медленнее раньше ехал трамвай, поворот он делал по радиусу., 1934 садово-кудринская 1938 Слониха Пунчи из уголка имени Дурова, 1954 Снежное утро Суета у входа в ЦУМ, 1956 Торговля молоком, 1959 Троллейбус на Охотном ряду, ноябрь 1958 У сада «Эрмитаж», 1957 У Центрального рынка, 1957 Улица Герцена 1952 Хрустальный переулок, 1950-е Шахматы на Цветном бульваре, 1950.

И на этом сегодня всё!