Мы из Советского Союза

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Советская Москва

– В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают, всюду толкотня, давка, очереди... Но всё равно я люблю этот город.
Это - мой город. Это очень хороший город! 
«Служебный роман», 1977
Сегодня я покажу город прошлого века (даже произносить страшно), в основном фото до конца 1950-х годов.Советская МоскваПлан сгоревшей Москвы после пожара 1812 года. Красным – всё, что сгорело.Советская МоскваСтолешников переулок 1913-2022Советская МоскваСтрастная площадь и бульвар, 1900 и 1937Советская МоскваТрубная площадь и Рождественский бульвар – тогда и сейчасСоветская МоскваПрокладка кабеля через Москву-реку, 1931Советская МоскваУклон улицы Горького в районе дома 19 и 21, 1933Советская МоскваУличное движение у Арбатского рынка, 1933Советская МоскваУличное движение, 1949Советская Москваутро на Арбатской площади, 1930-еСоветская МоскваФильм «Жить» режиссера Семёна Тимошенко не сохранился. Это была значимая премьера 1933 года  – один из первых звук кф СССР. Именно поэтому показывали его прежде всего в «Художественном»Советская МоскваПрогулка в Коломенском, 1930-еСоветская МоскваСуета в Театральном проезде, 1930-еСоветская МоскваФигуристы на стадионе Юных Пионеров, 1947Советская МоскваАвтомат на станции «Дворец советов» (она же Кропоткинская), 1935Советская МоскваCadillac Fleetwood на Цветном бульваре, 1955Советская МоскваБольшая Садовая улица, 1954Советская МоскваБольшая Садовая улица, 1954Советская МоскваВ Александровском саду, 1958Советская Москвав Александровском саду, 1958Советская МоскваВ витрине магазина радиотоваров, 1959Советская МоскваВ магазине «Автомобили» на Бакунинской, 1951Советская МоскваВ магазине посуды, 1959Советская МоскваВ отделе радиоприёмников в магазине «Электросбыт», 1949Советская МоскваВечер. «Детский мир», 1957Советская МоскваВечеринка, с танцами и баяном, 1950-еСоветская МоскваВечернее кафе «Дружба», 1954Советская МоскваВечерний кинотеатр «Ударник», 1958. Именно здесь был показан первый в СССР звуковой фильм, а еще в нём проходили все кинофестивали до появления кинотеатра «Россия».Советская МоскваВечерняя Красная площадь, 1956Советская МоскваВечерняя Красная площадь, 1956Советская МоскваВыходной день на Пионерских (Патриарших) прудах, 1957Советская МоскваГаражи в новом районе, 1959Советская МоскваГаражи в новом районе, 1959Советская МоскваДемонстрация товаров-новинок в ЦУМе, 1948Советская МоскваДиковинные машины в 1930-х регулярно попадали в кадр фотографов, куда чаще светской жизни москвичей.Советская МоскваДоброе утро! 1940-еСоветская МоскваДоброе утро! 1953Советская МоскваЖерар Филип в Москве, 1955Советская МоскваЖизнь города, 1959Советская МоскваЗадний двор посольства США, 1952Советская МоскваИсторический проезд, 1953Советская МоскваКвас возле ГУМа, 1959Советская МоскваКинотеатр «Таганский», 1935Советская МоскваКинотеатр Метрополь, Москва, 1957Советская МоскваКоломенское, 1953Советская МоскваКрасноворотская площадь, 1936Советская МоскваКропоткинская набережная, 1959Советская МоскваМодницы. Плетешковский тупик, 1958Советская МоскваМосквичи наблюдают солнечное затмение, 1936Советская МоскваМосквичи, 1956Советская МоскваНа углу Столешникова переулка и Петровки, 1925Советская МоскваНа эскалаторе, 1950-еСоветская МоскваНочной Арбат, 1939Советская МоскваОбкатка троллейбуса СВАРЗ на улице Горького, 1956Советская МоскваОбувной магазин на Сретенке, 1924Советская МоскваОдин из первых светофоров на Кузнецком мосту, 1931Советская МоскваПерекрёсток 2-й Брестской и Васильевской, 1957Советская МоскваПлощадь Свердлова, 1956Советская МоскваПродажа книг у кинотеатра «Художественный», 1957Советская МоскваРадиолюбитель, студент Московского Авиационного института за радиоприёмником собственной конструкции, 1951Советская МоскваРельсы на Смоленской-Сенной площади показывают, насколько медленнее раньше ехал трамвай, поворот он делал по радиусу., 1934Советская Москвасадово-кудринская 1938Советская МоскваСлониха Пунчи из уголка имени Дурова, 1954Советская МоскваСнежное утроСоветская МоскваСуета у входа в ЦУМ, 1956Советская МоскваТорговля молоком, 1959Советская МоскваТроллейбус на Охотном ряду, ноябрь 1958Советская МоскваУ сада «Эрмитаж», 1957Советская МоскваУ Центрального рынка, 1957Советская МоскваУлица Герцена 1952Советская МоскваХрустальный переулок, 1950-еСоветская МоскваШахматы на Цветном бульваре, 1950.
И на этом сегодня всё!

города Советского СоюзаСветлана Митленкофотоностальгия

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