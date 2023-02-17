Советская Москва

– В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают, всюду толкотня, давка, очереди... Но всё равно я люблю этот город.
Это - мой город. Это очень хороший город!
«Служебный роман», 1977
Сегодня я покажу город прошлого века (даже произносить страшно), в основном фото до конца 1950-х годов.План сгоревшей Москвы после пожара 1812 года. Красным – всё, что сгорело.Столешников переулок 1913-2022Страстная площадь и бульвар, 1900 и 1937Трубная площадь и Рождественский бульвар – тогда и сейчасПрокладка кабеля через Москву-реку, 1931Уклон улицы Горького в районе дома 19 и 21, 1933Уличное движение у Арбатского рынка, 1933Уличное движение, 1949утро на Арбатской площади, 1930-еФильм «Жить» режиссера Семёна Тимошенко не сохранился. Это была значимая премьера 1933 года – один из первых звук кф СССР. Именно поэтому показывали его прежде всего в «Художественном»Прогулка в Коломенском, 1930-еСуета в Театральном проезде, 1930-еФигуристы на стадионе Юных Пионеров, 1947Автомат на станции «Дворец советов» (она же Кропоткинская), 1935Cadillac Fleetwood на Цветном бульваре, 1955Большая Садовая улица, 1954Большая Садовая улица, 1954В Александровском саду, 1958в Александровском саду, 1958В витрине магазина радиотоваров, 1959В магазине «Автомобили» на Бакунинской, 1951В магазине посуды, 1959В отделе радиоприёмников в магазине «Электросбыт», 1949Вечер. «Детский мир», 1957Вечеринка, с танцами и баяном, 1950-еВечернее кафе «Дружба», 1954Вечерний кинотеатр «Ударник», 1958. Именно здесь был показан первый в СССР звуковой фильм, а еще в нём проходили все кинофестивали до появления кинотеатра «Россия».Вечерняя Красная площадь, 1956Вечерняя Красная площадь, 1956Выходной день на Пионерских (Патриарших) прудах, 1957Гаражи в новом районе, 1959Гаражи в новом районе, 1959Демонстрация товаров-новинок в ЦУМе, 1948Диковинные машины в 1930-х регулярно попадали в кадр фотографов, куда чаще светской жизни москвичей.Доброе утро! 1940-еДоброе утро! 1953Жерар Филип в Москве, 1955Жизнь города, 1959Задний двор посольства США, 1952Исторический проезд, 1953Квас возле ГУМа, 1959Кинотеатр «Таганский», 1935Кинотеатр Метрополь, Москва, 1957Коломенское, 1953Красноворотская площадь, 1936Кропоткинская набережная, 1959Модницы. Плетешковский тупик, 1958Москвичи наблюдают солнечное затмение, 1936Москвичи, 1956На углу Столешникова переулка и Петровки, 1925На эскалаторе, 1950-еНочной Арбат, 1939Обкатка троллейбуса СВАРЗ на улице Горького, 1956Обувной магазин на Сретенке, 1924Один из первых светофоров на Кузнецком мосту, 1931Перекрёсток 2-й Брестской и Васильевской, 1957Площадь Свердлова, 1956Продажа книг у кинотеатра «Художественный», 1957Радиолюбитель, студент Московского Авиационного института за радиоприёмником собственной конструкции, 1951Рельсы на Смоленской-Сенной площади показывают, насколько медленнее раньше ехал трамвай, поворот он делал по радиусу., 1934садово-кудринская 1938Слониха Пунчи из уголка имени Дурова, 1954Снежное утроСуета у входа в ЦУМ, 1956Торговля молоком, 1959Троллейбус на Охотном ряду, ноябрь 1958У сада «Эрмитаж», 1957У Центрального рынка, 1957Улица Герцена 1952Хрустальный переулок, 1950-еШахматы на Цветном бульваре, 1950.
И на этом сегодня всё!
Советская Москва
– В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают, всюду толкотня, давка, очереди... Но всё равно я люблю этот город.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии