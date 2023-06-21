Востановлено, сохранено, отстроено

Давайте посмотрим небольшую часть архитектурного наследия, что восстановили или сохранили для потомков. Омский «Том Сойер Фест» завершил работы на историческом доме в центре города. На здании на углу улиц Герцена и Рабиновича волонтеры воссоздали декоративную башенку и резные украшения. Фестиваль в этом году стал международным — к омичам присоединились студенты из Ливана и Индии. Это уже четвертый сезон — до этого силами ребят были отреставрированы фасады домов на улице Булатова, 30 лет ВЛКСМ и Пушкина. В 2022 году для работ выбрали одноэтажный дореволюционный дом в самом центре Омска — на углу улиц Герцена и Рабиновича. Работы стартовали летом и продолжились практически до конца года. На здании восстановили деревянный резной декор на фризе и наличниках, покрасили его в новый цвет и заново отстроили угловую башенку. Реставрация шла четыре с половиной месяца, каждый день после работы волонтеры собирались на объекте на три часа своего личного вечернего времени. На «Том Сойер Фест» приходило от трех до пятнадцати человек, активная работа велась и по выходным.

Усадьба Гальских, г. Череповец, Вологодская область Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» был открыт в Череповце в 2009 году после восстановительных работ, которые продлились 20 лет.

Прекрасное здание, в котором поместился музей, имеет богатую историю. Оно было выстроено в 1830-е гг. помещиком Кудрявым как загородный дом, но спустя 20 лет зданием завладели дворяне Гальские.

Это уникальный архитектурный шедевр деревянного зодчества, образец провинциального классицизма, дошедший до наших дней почти нетронутым. И вся усадьба в целом с прилегающей территорией представляет собой гармоничный архитектурно-ландшафтный комплекс. Оценим гигантскую голову, установленную жителем Миасса на личном участке. На работы ушло четыре года.

Здание вокзала Рыбинск Существующее здание вокзала уже второе. Первое построили в 1870 году по проекту столичного архитектора К.К. Рахау, а в 1902 году оно сгорело. Новое кирпичное здание вокзала в стиле модерн построили в 1904-1905 годах по проекту инженера С.И. Минаша. Фасад вокзала симметричен, высокие узкие окна находятся в нишах и разделены с малыми низкими окнами декором. Под карнизом двух «башен» центрального входа отмечены даты строительства, а на аттике находятся часы. В интерьере декоративно оформлены дверные и арочные проемы, чугунные лестницы.

«Капители» пилястр в центральном зале подняты на уровень второго этажа и завершены маскаронами (женскими головами). Сима Исаакович Минаш также разрабатывал проекты художественной отделки Царскосельского вокзала (Витебского) и перестройки Николаевского вокзала (Московского) в Петербурге.

Весьма причудливая архитектура 1990-х в одном из раскольнических «монастырей» Орехово-Зуевского округа Подмосковья.

Марьино — исполинский усадебный комплекс в Курской области. Строился он для князей Барятинских в 1811-1820 годах. После революции многое было вывезено и разграблено, но впоследствии здесь устроили санаторий. Он занимает помещения усадьбы и в наши дни.

Авангард в Невинномысске: было и стало Водонапорную башню возвели в конце двадцатых годов прошлого века на территории старейшего предприятия Невинномысска, шерстомойной фабрики. На первом этаже строение разместили пожарное депо, на других – классы фабричной школы. Смотровая площадка над крышей сооружения использовалась в качестве пожарной каланчи. Бак и несущие опоры сооружения изготовили из железобетона, частично облицованного кирпичной кладкой. Опыта возведения конструкций из бетона, усиленного арматурой, было мало, в Невинномысске башня была одним из первых зданий, где его использовали. Во время войны, в последние дни оккупации Невинномысска, попытались уничтожить водонапорное сооружение подрывом. Башня устояла, хотя довольно сильно пострадала. После восстановления ее облик несколько изменился. Не стали заново возводить смотровую площадку. До конца семидесятых здесь по-прежнему размещалась пожарная часть, а потом разного рода предприятия.

Кажется, можно бесконечно рассматривать детали дома купца Чернухина в Сызрани Роскошный резной терем построен в 1910 году, а выжил благодаря размещению здесь в 1980-е годы выставочного зала. Уже практически и не объяснишь детям, и не поймёшь самостоятельно «Повести Белкина» и многие другие произведения классической литературы, где главную роль играет российская дорога. В этом году в Выре Ленинградской области открылся обновлённый Дом станционного смотрителя. Говорят, один из лучших музеев региона. Даже учат, как лошадь запрягать!

Главный дом усадьбы Лосева в городе Фурманов Ивановской области. Сейчас внутри расположен местный музей. 2020 / 2022: город Октябрьский, парк на ул. Шашина («Звёздный»)

Фото «до» сделала Алия Султанова, она живет в доме на фото и следила за всеми изменениями парка.

Появился на месте пустыря благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Авторы архитектурной концепции: Проектная группа 8. Фото "после", кураторы: Институт развития городов Башкортостана В Краснодаре приятно освежили интерьеры модернистского дома книги (внутри открылся ресторан).

Всего в 40 минутах езды от Пскова находится симпатичный городок Остров — он известен прежде всего своими цепными мостами 1853 года постройки (в их открытии участвовал Николай I и отметил красоту и надежность конструкции). Два моста через реку Великая живы и сейчас, это одни из немногих инженерных памятников XIX века в России, которые приведены в порядок. Вечером включается эффектная подсветка.

Терем братьев Лужиных, г. Кимры, Тверская область Совершенно сказочный дом с нелёгкой судьбой. Построен ок. 1910 г. Сейчас мы его видим отреставрированным. А совсем недавно он был в плачевном состоянии и разрушался. И на сегодня все, думаю, что еще как-нибудь продолжу.