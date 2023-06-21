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Востановлено, сохранено, отстроено

Давайте посмотрим небольшую часть архитектурного наследия, что восстановили или сохранили для потомков.Востановлено, сохранено, отстроеноОмский «Том Сойер Фест» завершил работы на историческом доме в центре города. На здании на углу улиц Герцена и Рабиновича волонтеры воссоздали декоративную башенку и резные украшения. Фестиваль в этом году стал международным — к омичам присоединились студенты из Ливана и Индии. Востановлено, сохранено, отстроеноЭто уже четвертый сезон — до этого силами ребят были отреставрированы фасады домов на улице Булатова, 30 лет ВЛКСМ и Пушкина. В 2022 году для работ выбрали одноэтажный дореволюционный дом в самом центре Омска — на углу улиц Герцена и Рабиновича.  Востановлено, сохранено, отстроеноРаботы стартовали летом и продолжились практически до конца года. На здании восстановили деревянный резной декор на фризе и наличниках, покрасили его в новый цвет и заново отстроили угловую башенку.Востановлено, сохранено, отстроеноРеставрация шла четыре с половиной месяца, каждый день после работы волонтеры собирались на объекте на три часа своего личного вечернего времени. На «Том Сойер Фест» приходило от трех до пятнадцати человек, активная работа велась и по выходным.

Усадьба Гальских, г. Череповец, Вологодская областьВостановлено, сохранено, отстроеноИсторико-этнографический музей «Усадьба Гальских» был открыт в Череповце в 2009 году после восстановительных работ, которые продлились 20 лет. 
Прекрасное здание, в котором поместился музей, имеет богатую историю. Оно было выстроено в 1830-е гг. помещиком Кудрявым как загородный дом, но спустя 20 лет зданием завладели дворяне Гальские. 
Это уникальный архитектурный шедевр деревянного зодчества, образец провинциального классицизма, дошедший до наших дней почти нетронутым. И вся усадьба в целом с прилегающей территорией представляет собой гармоничный архитектурно-ландшафтный комплекс.Востановлено, сохранено, отстроеноОценим гигантскую голову, установленную жителем Миасса на личном участке. На работы ушло четыре года.

Здание вокзала Рыбинск Востановлено, сохранено, отстроеноСуществующее здание вокзала уже второе. Первое построили в 1870 году по проекту столичного архитектора К.К. Рахау, а в 1902 году оно сгорело. Востановлено, сохранено, отстроеноНовое кирпичное здание вокзала в стиле модерн построили в 1904-1905 годах по проекту инженера С.И. Минаша.Востановлено, сохранено, отстроеноФасад вокзала симметричен,  высокие узкие окна находятся в нишах и разделены с малыми низкими окнами декором. Под карнизом двух «башен» центрального входа отмечены даты строительства, а на аттике находятся часы.Востановлено, сохранено, отстроено В интерьере декоративно оформлены дверные и арочные проемы, чугунные лестницы.
«Капители» пилястр в центральном зале подняты на уровень второго этажа и завершены маскаронами (женскими головами).Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноСима Исаакович Минаш также разрабатывал проекты художественной отделки Царскосельского вокзала (Витебского) и перестройки Николаевского вокзала (Московского) в Петербурге. 

Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВесьма причудливая архитектура 1990-х в одном из раскольнических «монастырей» Орехово-Зуевского округа Подмосковья.

Востановлено, сохранено, отстроеноМарьино — исполинский усадебный комплекс в Курской области. Строился он для князей Барятинских в 1811-1820 годах. После революции многое было вывезено и разграблено, но впоследствии здесь устроили санаторий.Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноОн занимает помещения усадьбы и в наши дни.

Авангард в Невинномысске: было и сталоВостановлено, сохранено, отстроеноВодонапорную башню возвели в конце двадцатых годов прошлого века на территории старейшего предприятия Невинномысска, шерстомойной фабрики. На первом этаже строение разместили пожарное депо, на других – классы фабричной школы. Востановлено, сохранено, отстроеноСмотровая площадка над крышей сооружения использовалась в качестве пожарной каланчи. Бак и несущие опоры сооружения изготовили из железобетона, частично облицованного кирпичной кладкой. Востановлено, сохранено, отстроеноОпыта возведения конструкций из бетона, усиленного арматурой, было мало, в Невинномысске башня была одним из первых зданий, где его использовали. Во время войны, в последние дни оккупации Невинномысска, попытались уничтожить водонапорное сооружение подрывом. Востановлено, сохранено, отстроеноБашня устояла, хотя довольно сильно пострадала. После восстановления ее облик несколько изменился. Не стали заново возводить смотровую площадку. До конца семидесятых здесь по-прежнему размещалась пожарная часть, а потом разного рода предприятия.

Кажется, можно бесконечно рассматривать детали дома купца Чернухина в СызраниВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноРоскошный резной терем построен в 1910 году, а выжил благодаря размещению здесь в 1980-е годы выставочного зала.Востановлено, сохранено, отстроеноУже практически и не объяснишь детям, и не поймёшь самостоятельно «Повести Белкина» и многие другие произведения классической литературы, где главную роль играет российская дорога. Востановлено, сохранено, отстроеноВ этом году в Выре Ленинградской области открылся обновлённый Дом станционного смотрителя. Говорят, один из лучших музеев региона.Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноДаже учат, как лошадь запрягать!

Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноГлавный дом усадьбы Лосева в городе Фурманов Ивановской области.Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноСейчас внутри расположен местный музей.Востановлено, сохранено, отстроено2020 / 2022: город Октябрьский, парк на ул. Шашина («Звёздный») 
Фото «до» сделала Алия Султанова, она живет в доме на фото и следила за всеми изменениями парка. 
Появился на месте пустыря благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». 
Авторы архитектурной концепции: Проектная группа 8. Фото "после", кураторы: Институт развития городов БашкортостанаВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВ Краснодаре приятно освежили интерьеры модернистского дома книги (внутри открылся ресторан).

Востановлено, сохранено, отстроеноВсего в 40 минутах езды от Пскова находится симпатичный городок Остров — он известен прежде всего своими цепными мостами 1853 года постройки (в их открытии участвовал Николай I и отметил красоту и надежность конструкции). Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноДва моста через реку Великая живы и сейчас, это одни из немногих инженерных памятников XIX века в России, которые приведены в порядок. Вечером включается эффектная подсветка.

Терем братьев Лужиных, г. Кимры, Тверская область Востановлено, сохранено, отстроеноСовершенно сказочный дом с нелёгкой судьбой.Востановлено, сохранено, отстроеноПостроен ок. 1910 г. Сейчас мы его видим отреставрированным. А совсем недавно он был в плачевном состоянии и разрушался. Востановлено, сохранено, отстроеноВостановлено, сохранено, отстроеноИ на сегодня все, думаю, что еще как-нибудь продолжу.

фото сегодняуспехиСветлана Митленко

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