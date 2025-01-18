О следе ГУР Украины и спецслужб США в катастрофе самолета AZAL

Появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося самолёта AZAL: пилоты знали, что самолёт неисправен, но отказались от посадки в российских аэропортах

Диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, давали экипажу данные по другим российским аэропортам, но экипаж решил проигнорировать эти советы.

Более того, из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту, была озвучена именно экипажем самолёта:

Э — экипаж, время московское.

8:14:19 Э: Набираем эшелон 1-5-0, в нас попала птица, Азербайджан 82-43.

8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине… удар птицы и в кабине два кресла взорвались.

8:52:46 Э: Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный по-моему баллон. А, значит, запах топлива идёт. А, пассажирам некоторым… а, значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдём на меньшей высоте?

Из записей также следует, что внешнее воздействие на самолёт было, но пилот не стал объявлять ЧС на борту.

В таких случаях всегда важно дождаться результата расследования, а уже потом требовать компенсации.

https://t.me/proofzzz/30024

Роман Алёхин обращает внимание:

Когда сообщили, что азербайджанский самолет, возможно, был подбит средствами ПВО, находящимися в Чечне, первой мыслью было то, что это очередная спланированная подстава. Как раз в тот день Чечня, по сути, бессмысленно, была атакована БПЛА ВСУ. Оказывается смысл был и это была спецоперация, по информации Сварщиков.

И именно поэтому, наши власти не стали делать заявлений до окончания расследования и сбора всей информации. ПВО стреляло по БПЛА и они имели право и обязанность это делать.

И именно поэтому, Алиев начал требовать извинений от Верховного до окончания расследования, в нарушение всех межгосударственных норм: он не просто был в курсе реальных причин катастрофы, но и был ее соучастником со своей ролью. То есть, его поведение полностью выдало то, что он был в курсе изначально, что НАТО собирается подставить граждан Азербайджана под удар, ради информационной атаки на Россию и он отыгрывал свою роль, как было задумано.

Резкие слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные в адрес России по поводу потерпевшего крушение самолета авиакомпании AZAL, говорили о двух вещах.

Во-первых, вскрыли его истинное отношение к нам - потому что так говорить про страну-друга и страну-союзника просто недопустимо.

Во-вторых, за такой жесткостью слов и уверенностью в себе, казалось, не могло не стоять абсолютное понимание того, что произошло. И доказательства нашей вины в этом. А произошла, по мнению Алиева, ошибочная работа российского ПВО, целящагося в тот момент по украинским беспилотникам в Грозном.

Вот это жесткость и даже наглость данную версию сделали почти вердиктом.

Но что выяснилось теперь? И что теперь будет говорить Алиев?

Обнародованы некоторые данные с бортовых самописцев. Выяснилось, что решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау, экипаж самолёта принимал САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Более того, диспетчеры предлагали садиться сначала в Грозном, затем в Махачкале, давали экипажу данные по другим аэропортам в России. Версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолёта в переговорах с диспетчерами.

Командир и пилот Игорь Княшкин:

"Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Удар птицы, и в кабине два кресла взорвались.

СМИ Казахстана передавали еще такие слова командира экипажа:

"Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А значит, запах топлива идёт. А пассажиры некоторые... а... значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдём на меньшей высоте?"

То есть, то что Алиев говорил, что эта Россий разгоняет фейк об ударе птицы и взрыва кислородного баллона, чтобы снять с себя подозрения, уже не вяжется с реальностью. Ничего Россия специально не разгоняла, и сообщала ровно то, что становилось известным.

Внешнее воздействие на самолёт было. Протокол требует, чтобы в этом случае на борту был объявлен режим ЧС. Однако экипаж этого не сделал. Пилот не стал объявлять ЧС на борту.

Здесь еще один важный момент. На него обращает военкор Александр Коц. "Борт порядок", - несколько раз отвечает экипаж на вопросы диспетчера, терпят ли они бедствие. "Если бы был объявлен "Мейдей", включился бы другой протокол реагирования с земли", - говорит Коц (по другим данным экипаж все-таки подал сигнал "Мейдей").

А вот далее есть еще одно интересное сообщение. Оно было отправлено командиром экипажа уже при уходе самолёта в Казахстан:

"KZS_1431 KZS 14-31, сию проходим траверзом точку САУРА, вошли в контролируемую зону. Далее по плану, по просьбе заказчика, будем по берегу моря, до Акшукура. До Акшукура будем работать по берегу моря на высоте от 50 до 100 метров".

В ответ пилот услышал, что аэропорт в Актау закрыт. Диспетчер дал указание оставаться на точке САУРА. Как мы знаем, до посадочной полосы самолёт недотянул. Но важно другое.

Диалог диспетчеров и пилота изобилует различными авиационными терминами вроде QNH или QBB. Все их можно найти на специализированных авиационных форумах. Но термина "заказчик" там нет. Что это за таинственный "заказчик" из Казахстана. Или может такой приказ дала сама авиакомпания, которой принадлежал самолёт?

Военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов, касаемо версии, озвученной Алиевым, подтвердил, что, да, такой вариант возможен, как и другие:

"То, что летали там беспилотники и по ним было возможное воздействие, в принципе, такое может быть. И разлёт осколков был достаточно большим. На 50, на 100 метров разлетелись эти осколки, и случайно один из осколков попал в фюзеляж самолёта и что-то там нарушил. Или в киль самолёта попал, и управление затруднилось, потому что начинает, допустим, вал, который поворачивает руль направления, заклинивать немножко".

Но есть ведь и другая версия. Исходя из видео, снятого пассажирами, на котором можно заметить, что у обтекателя крыла сорван значительный кусок - где-то снаружи самолёта могло быть установлено взрывное устройство. Причём сделано это могло быть в Баку.

Один из источников, близких к расследованию, утверждал, что это могла быть спланированная акция, и она была как раз синхронизирована с атакой БПЛА на Грозный. Источник обращает внимание на то, что в этот день в районе катастрофы со стороны Каспия работал самолёт-разведчик НАТО. Не исключено, что он требовался для осуществления провокации. Корректировщик должен был обеспечить работу украинских дронов таким образом, чтобы подставить гражданский борт под дружественный огонь. По такой схеме западные спецслужбы уже проводили операцию в Сирии. Осенью 2018 года русский Ил-20 во время захода на посадку попал под огонь сирийской С-200 в ходе отражения атаки ВВС Израиля на военные объекты в Латакии.

Ильхам Алиев давно не друг нам и он играет на собственные интересы, которые полностью подчинены интересам Турции в регионе.

И это надо понимать и нам, потому что азербайджанская диаспора в России - одна из самых влиятельных. А диаспора - это не только инструмент мягкой силы внутри и, возможно, против России, но и лучший инструмент получения разведданных, особенно с учетом нового офиса одного из главных представителей диаспоры вместо "ЦДМ".

И это надо понимать армянам в Армении, которых ждут очень тяжелые времена, но вот обратиться им будет к тому моменту, при сохранении тренда на русофобию, - не к кому.

А теперь обратим внимание на статью бывшего азербайджанского чиновника.

Бывший азербайджанский чиновник рассказал, какую политику на самом деле проводит Азербайджан в отношении России.

Это будет интересно почитать многим, прежде всего тем, кто закрывает глаза на работу лоббистов интересов Азербайджана в России.

Речь идёт о свежем заявлении Тамерлана Вахабова, который по его словам, ранее работал в МИД Азербайджана. Сейчас он на разных должностях оказывает поддержку Украине, в том числе в структурах МВД.

Тезисы Вахабова:

— После поражение в Первой Карабахской войне они решили, что во всём виновата РФ. Из-за этого Азербайджан переориентировался на Запад.

— Азербайджан поддерживает сепаратизм в регионах РФ и продвигает их в орбиту Турции, Азербайджана и НАТО.

— Гибридное противостояние России должно вестись на любых направлениях, чтобы свести к минимуму экономическое и военное присутствие.

— Азербайджан выдавил из основных экономических проектов Россию. К примеру он пишет, что Британская BP и другие западные компании владеют львиной долей в экономических проектах в Азербайджане, а России там нет.

— Продвижение идеи великого Турана, в том числе на территории России. Организация тюркских государств занимается противодействием России.

—Азербайджану Вахабов рекомендует больше взаимодействовать с Израилем и НАТО, поддерживать Украину и продолжать вести гибридную войну против России.

Подействует ли эта речь отрезвляюще на лиц принимающих решение в России? Вопрос риторический. Лично мы не сомневаемся, что всё так и есть. Во-первых, это логично и нет оснований не верить в признание врага. Во-вторых, мы уже неоднократно писали, что когда были дело ВБОН, нам неоднократно угрожали именно посольством Азербайджана.

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Да вот один из свежих примеров. В Москве поймали нелегала из Азербайджана, который обещал резать русских и поддерживал Украину.

Активность в интернете Салахова Мехмана Ханлар оглы привлекла внимание силовиков, там он угрожал местным жителям, обещал резать русских и поддерживал Украину. Сейчас данный очень ценный иностранный специалист находится по решению Люблинского суда г. Москвы в центре временного содержания иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства.

Кстати, много ли граждан РФ приезжают в Азербайджан с ненавистью к местную населению? Подобного вы не встретите или почти не встретите. Ничего удивительного в этом нет, все ответы здесь выше — это политика государства. И так почти с любой постсоветской помойкой.

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