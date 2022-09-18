Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки, труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому пособствовал.

Предыдущие темы с работами художника находятся в общей библиотеке: Территория героев - ссылки

На Камчатке в городе Елизово, где живут родные Александра Попова появилась вот такая работа художника. Большой плюс администрации Камчатки. Выкладываю уже выполненные работы с нашими героями. Практически вы их видите первыми.