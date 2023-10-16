Санкт-Петербург в объективе

Зеркальный дворНедавно узнала о захватывающем дворике в городе. Он скрывает в себе таинственное место, где тысячи зеркал играют со светом, создавая глубину и уникальные фотографии.Этот дворик быстро завоевал сердца профессиональных фотографов, которые оценили его выразительность и потенциал. Здесь часто проводятся фотосессии для молодоженов, ведь стеклянные поверхности легко преобразуются в романтический или футуристический фон.Это место идеально подходит для тех, кто всегда в поиске увлекательных фотолокаций в городе.Стоит окунуться в эту сказочную атмосферу, где зеркала играют с вами в свете, открывая новые грани визуальной фантазии. Это место, где городская суета и архитектурные шедевры сочетаются в неповторимой гармонии, создавая иллюзию волшебства прямо в центре Петербурга.
Маленькая Бавария в центре ПетербургаНа стенах домов изображён живописный уголок города Ротенбург-на-Таубере. К такой красоте приложили руку сами жители, они создали в своём дворе волшебное и уютное пространство, которое очень впечатляет всех, кто сюда попадает.Двор закрыт, можно попасть с жильцами.
Серебряный серферАрт-объект «Космонавт» находится на территории кампуса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Скульптура изготовлена из нержавеющей стали, полая внутри, высотой 3,5 метра и весом 180 кг. Серфер располагается в самом сердце кампуса – рядом с Главным учебным корпусом, ул. Политехническая, 29
Доходный дом Ратькова-РожноваДоходный дом был построен в 1888 году по проекту знаменитого архитектора Павла Юльевича Сюзора.Дом имеет треугольную форму, внутри «треугольника» находится дворик, образованный тремя частями здания.Владелец дома — В. А. Ратьков-Рожнов — тайный советник, сенатор, в 1893 – 1898 годах был городским головой Санкт-Петербурга.В Санкт-Петербурге ему принадлежало более десяти доходных домов.В конце XIX — начале XX в.в. в доме работали редакции журналов, в которых работал Д. Менделеев.В 2010 г. со стороны Столярного пер. открлось кафе 'Der Spieler' (Игрок).Согласно легенде, ранее здесь находился трактир купца Свиридова с тем же названием.Сюда часто захаживали художники и писатели, бывали И. С.Тургенев, Ф. М. Достоевский.Достоевский привез и подарил трактиру немецкую фисгармонь 'Фортуна' с большой коллекцией пластин.
Музей чаяНаб. реки Фонтанки, 91Музей чая был открыт в 2018 году.Этот дом принадлежал купцу Горсткину, который в 1882 году разместил здесь чайную лавку.Более 700 экспонатов и чайных инсталляций рассказывают посетителям об истории, сортах чая и чайной культуре разных стран.Каждая экскурсия заканчивается дегустацией 6 особенных сортов чая. ⠀Музею удалось собрать большое количество подлинных документов и чайных предметов XIX века — века расцвета чайной культуры, чаеторговли, производства миллионов самоваров.При музее также работает чайное кафе «Ти Лаунж» с 1000 сортов чая и самый большой в Санкт-Петербурге чайный магазин. ⠀
Новая ГолландияВ процессе прокладки Крюкова канала образовался треугольный кусок суши.Петру I это место напоминало Голландию, и остров получил соответствующее название.Первоначально здесь располагались склады, мастерские, а также место отдыха государя.По его приказу в центре острова выкопали пруд и построили небольшой деревянный «дворец» — «Голландский домик».В 1721 г. согласно указа Петра I на острове был основан первый России военный порт.В начале XIX века в Новой Голландии была отведена территория для постройки военной тюрьмыВ конце XIX века на острове здесь была оборудована специальная лаборатория для испытаний бездымного пороха.Только в 2011 г., впервые за 300 лет, остров был открыт для посещения.Сегодня остров Новая Голландия — большой культурный центр, где проходят всевозможные городские события и проводятся различные мероприятия.
Аллея Сердец на МойкеВдоль набережной Мойки прямо напротив Михайловского сада раскинулась аллея из деревьев.
Если взглянуть на нее с торца, то можно увидеть из листвы деревьев сердце, разделенное пополам
Бегловский Петербург 2023. Усадьба «Михайловка»Вчера.
Сегодня.
Усадьба «Михайловка» является историко-культурным памятником федерального значения.Многие исторические постройки требуют реставрации и капитального ремонта.Очень жаль, что восстановлением таких памятников Смольный не занимается. Строит только супермаркеты и все для развлечения и шопинга.
Зато на липы в кадках за 162 миллиона (1,5 млн за липу) средства имеются и покупку камер видеонаблюдения на 1 миллиард рублей Смольный тоже организует. А вот на такие жемчужины денег не находит.
Как бы в скором времени эта усадьба не стала объектом "Потерянного Петербурга"!
Театр-особняк барона фон ДервизаО нем у нас была отдельная и обширная тема. В 1883 году этой территорией вместе с соседним участком получил в наследство от отца Сергей фон Дервиз.В 1885 году Сергей Павлович перестроил здания на этом месте, добавив помещение для проведения музыкальных концертов и спектаклей.Концертный зал тут появился в 1908 году, но к тому времени фон Дервизы уже не были владельцами участка.В октябре 1910 года Мейерхольд создал здесь «Дом интермедий», подарив Санкт-Петербургу первое кабаре.С 1946 по 1991 год в доме барона фон Дервиза располагался клуб "Маяк".В 1998 году здание передали в пользование камерному театру "Санктъ-Петербургъ Опера", который существует здесь до сих пор.Галерная улица, 33
Ангел с лицом Императора
Николай I, боготворивший своего старшего брата Александра I, объявил конкурс на создание памятника в его честь в 1829 году.
За образец была взята Вандомская колонна в Париже.
Архитектором стал Огюст Монферран.
Скульптурой ангела занимался скульптор Борис Орловский.
По легенде, ангелу придали черты императора Александра I.
Это предложение подтверждает два факта.
В семье Александра Павловича называли "наш Ангел".
В память об Императоре была изготовлена медаль с надписью - "НАШЪ АНГЕЛЪ ВЪ НЕБЕСАХЪ".
Фигура ангела находится на вершине Александровской колонны.С земли лицо ангела разглядеть трудно, но некоторые петербуржцы, вооружившись биноклем, внимательно изучили ангела и пришли к выводу, что это... женщина
Зеленый оазис в центре города — Сад усадьбы ДержавинаНа набережной Фонтанки высится один из красивейших особняков города, принадлежавший русскому поэту просвещения Гавриилу Романовичу Державину. Усадьба, которая упоминается в его стихах «К первому соседу» и «Ко второму соседу», состоит не только из хозяйского особняка с двумя флигелями: к ней примыкает и чудесная оранжерея, где сейчас расположено кафе.Открывая массивную чугунную калитку, прохожие попадают в светлый курдонёр, в центре которого рядом с памятником Державину раскинулся небольшой сквер, где в тени деревьев стоят уютные скамейки. Во флигельных двориках также можно найти клумбы и скамейки, устройство которых напоминает об Италии. Но эти зелёные зоны не являются самыми примечательными местами для отдыха, ведь ещё одной неотъемлемой составляющей усадьбы стал пейзажный сад с прудом, устроенный в конце XVIII века.Позади массивного дома от посторонних глаз скрываются канал с мостиками, беседки и летний театр. Правда, тот пейзажный сад, что раньше называли Польским, сегодня предстаёт перед петербуржцами в новом облике: его несколько раз перестраивали, а во времена блокады вырубили практически все деревья. В 2011 году он открылся после реконструкции и теперь смотрится более чем аккуратно и впечатляюще. Правда вход платный.
Дворец великого князя Михаила Александровича Дата постройки: 1913 г. Архитектор: В. А. ГлинкаЭту территорию, начали застраивать еще в 18 веке. Располагавшийся здесь особняк неоднократно перестраивали, владельцы менялись один за другим.Последним в истории дореволюционной России, владельцем был великий князь Михаил Александрович, сын Александра III и Марии Федоровны.В 1912 г, будучи за границей, Михаил втайне вступил в союз между неравными по положению партнерами. В следствии этого был лишен всех постов и должностей, семье князя было запрещено возвращаться в страну. С началом войны император забыл семейные дрязги и простил Михаила Александровича.Из внутреннего убранства до нашего времени в неизменном виде дошли главная лестница, танцевальный зал, кабинет великого князя.В 1988 г. по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль» во дворце снимали фильм «Господин оформитель».Находится на Английской наб., 54
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