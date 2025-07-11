Калигула – третий император Римской империи. Часть 3

Правление Калигулы длилось всего 4 года, а рассказы и легенды о нем передавались через поколения. Его имя стало синонимом убийств, бесчинств и разврата, поэтому Калигула вошел в историю как самый ужасный из всех римских императоров. Калигулу идеально характеризует им же сказанная фраза: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись».

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В последние годы жизни Калигула вел себя настолько странно, противоречиво и просто неадекватно, что многие считали его безумцем. То ли превратности жизни сделали его таким, то ли это были проявления психического заболевания, то ли последствия серьезной болезни Калигулы – об этом нет однозначного мнения.

Эпизоды из жизни Калигулы

В цирке и театре

Больше всего Калигуле нравились гонки на колесницах, в которых он сам иногда принимал участи, а также гладиаторские бои. Однажды он выступал в качестве гладиатора. Его противника вооружили деревянным ножом. В определенный момент сопернику было велено упасть, а когда он так и сделал, то Калигула зарезал его кинжалом и побежал по стадиону с победной пальмовой ветвью в руках.

Когда подорожало мясо, которым кормили диких хищников для зрелищ, император приказал скармливать зверям преступников, которых отбирал лично, посещая тюрьмы. Обычно в антрактах гладиаторских боев стравливали зверей, казнили преступников. Однажды преступников не оказалось, и Калигуле стало скучно. Тогда он приказал подчиненным скинуть случайных зрителей вниз к голодным и злым животным, перед этим отрезав им языки, чтобы не издавали криков.

Свою знаменитую фразу «Как хорошо было бы, чтобы у всего народа была одна шея, которую можно разом перерубить» Калигула произнёс именно тогда, когда публика рукоплескала в цирке возницам из не нравившейся ему команды.

Калигула любил выступать на сцене в качестве певца или танцовщика, обожал он и театральные постановки, проводя много времени с актерами. Любовь к искусству он старался привить и римлянам, но довольно странным способом: не разрешал зрителям выходить до окончания представления, а тех, кто шумел во время спектакля, велел бить плетью.

Также он гневался на публику, если она выражала симпатии не тем актёрам, которые нравились ему. Однажды Калигула велел среди ночи собрать сенаторов для важного совещания, а когда они перепуганные явились, станцевал перед ними в женском платье и ушёл.

Малкольм Макдауэлл в роли Калигулы в фильме «Калигула» (1979)

Калигула был превосходным оратором - красноречивым, находчивым, не лезущим в карман за метким словом. Любящий покрасоваться, он всегда был готов выступить с речью перед любой аудиторией, находя в этом занятии особенную радость, если речь была обвинительной. Он искусно владел своим голосом, придавая ему соответствующую моменту выразительность и подкреплял его продуманными, отточенными жестами и мимикой, выглядевшей совершенно естественной и искренней. При всем том Калигула, больше привыкший выступать перед солдатами и чернью нежели перед патрициями и вообще людьми образованными, презирал изящный слог и никогда не отличался мягкостью своих красочных выражений. Успеху других ораторов Калигула страстно завидовал.

Времени у Калигулы было предостаточно, поэтому он выдумывал себе развлечения: ароматические бани, пикник на каком-нибудь дереве или дегустация новых блюд. Император был гурманом. Большая часть мнений сходится в том, что Калигула не пил алкоголь или лишь изредка мог выпить, но все же, некоторые утверждают, что многие неразумные решения он мог принять в результате алкогольного опьянения.

Корабли и галеры Калигулы

Одним из самых дорогих развлечений Калигулы стали корабли и галеры для оргий. Галеры и корабли с многочисленными рядами вёсел, с жемчужной кормой, украшенной драгоценными камнями, с шелковыми парусами пурпурного цвета, были по сути плавающими виллами.

Модель галеры Калигулы в масштабе 1:5 в музее кораблей озера Неми неподалеку от Рима. В музее также хранятся якоря и детали корпусов кораблей.

Кадр со съёмочной площадки фильма «Калигула» (1979)

На кораблях были система отопления, храмы и банкетные залы, украшенные мозаикой, салоны, купальни, галереи, росли разные сорта винограда, а также необычные фруктовые деревья, каждый корабль отделывали мрамором, украшали статуями, головами мифических существ, а также головами львов и волков - описывали современники корабли Калигулы. Галеры и корабли спускали на воду в озере Неми, который считался святым.

Озеро Неми в Италии

В то время эти корабли были самыми большими в мире: около 20 метров в ширину и около 70 метров в длину. По данным историков, на этих судах император был частым гостем, участвовавшим не только в оргиях, но и убийствах, и спортивных соревнованиях.

Корабль Калигулы

В 1920-е годы итальянский диктатор Бенито Муссолини приказал осушить озеро, чтобы найти корабли Калигулы. Удалось обнаружить всего два из них, вместе с ними статуи и украшения с судна, которые разместили в музее. К сожалению, до наших дней они не дожили — были уничтожены во время Второй мировой войны в 1944 году.

Обнаруженный Корабль Калигулы на дне озера Неми

На озере Неми по приказу Калигулы были возведены два дворца и через некоторое время затоплены тоже по его приказу.

Ракушки

В статье «Зачем Калигула приказал римской армии собирать морские ракушки?» читаем:

«Калигула решил отправиться покорять Британию. Римская армия подошла к берегу Британского моря (Mare Britannicum), так римляне называли Ла Манш, и стала готовиться к морскому вторжению. Огромная армия не могла переправиться на остров, поскольку переправляться было не на чем. В распоряжении Калигулы было лишь несколько кораблей, и поэтому императору пришлось отказаться от высадки в Британии. Он совершил только несколько прогулок по Британскому морю.

В это время к римлянам прибыл с небольшим отрядом британский царевич Админий. Он был изгнан своим отцом царем Кинобеллином и теперь искал защиты у римского императора. Калигула обрадовался и сразу же отправил в Рим пышное донесение, будто ему покорился весь остров Британия. После таких известий от Калигулы римский сенат присвоил императору еще один титул - покоритель Британии.

На этом Калигула не успокоился и решил устроить войну с океаном. По его приказу римская армия построилась в боевые порядки на морском берегу и приготовилась к наступлению. Для поддержки пешего войска были расставлены боевые метательные машины.

Война Калигулы с океаном. Современная реконструкция

По сигналу легионы устремились к морю и рубили мечами морские волны, а баллисты и катапульты обстреливали море камнями, стрелами и копьями. Наконец, Калигула объявил, что победа одержана и теперь нужно только собрать трофеи. Он приказал всем легионерам собирать в шлемы морские раковины: «Это добыча, захваченная у океана, которую я пошлю в Рим в дар Юпитеру и Аполлону».

Другие версии

1. Ошибка в тексте Светония: Калигула приказал собирать не ракушки, а специальные сапёрные навесы (оба понятия обозначаются словом musculus).

2. По версии Питера Бикнелла, инцидент происходил севернее, в устье Рейна, и был наказанием для провинившихся легионов.

3. В 2000 году Дэвид Вудс предположил, что ракушками Калигула мог метафорически назвать корабли, которые необходимо было переправить по суше в Рим.

4. Также существует предположение, что Калигула надеялся найти в раковинах много жемчуга.

Калигула – величайший, благочестивый, божественный

Калигула придумывал себе различные эпитеты, которыми его должны были величать. Так, он стал «Цезарем благим и величайшим», «отцом войск», «сыном лагеря», «благочестивым».

В Риме он построил храм имени себя. В его центре появилась золотая статуя Калигулы ростом с самого императора. Одевали монумент в те же вещи, что носил монарх. Что касается жертвоприношений, то если в обычные храмы приносили тушу заколотого быка, то здесь в жертву надо было приносить фламинго и павлинов. В храме Иерусалима он тоже намеревался поставить статую себя, и евреи даже хотели поднять восстание. Однако все закончилось казнью человека, который не хотел исполнять приказ Калигулы.

Клеймя безвинных подданных раскаленным железом, забивая их цепями и бичами, сжигая на кострах, бросая диким зверям или, к примеру, перепиливая напополам пилой, Калигула заставлял родственников несчастных присутствовать при этих чудовищных казнях. Никто из тех, на кого пали гнев или неприязнь императора, не мог рассчитывать на легкую смерть. Простого убийства Калигуле было мало, он непременно желал насладиться муками обреченных, без которых казни теряли для него весь смысл. Калигула всегда требовал совершать казни не спеша, мелкими частыми ударами, он приговаривал при этом, обращаясь к палачу: «Бей, чтобы он чувствовал, что умирает!»

О злобности Калигулы говорит и такой случай. Однажды он приехал в одну из своих провинций для освещения моста и велел собрать народ на набережной. Когда люди пришли, их стали сталкивать с высокого обрыва в воду, а Калигула стоял на борту своего корабля и наслаждался ужасом тонущих. Если кто-то пытался подняться из воды на борт его корабля, он багром сталкивал несчастного обратно в воду.

Однажды во время жертвоприношения в храме Калигула оделся помощником резника, а когда к алтарю подвели жертвенное животное, вдруг размахнулся и преспокойно убил одним ударом молота самого жреца-резника.

Среди поступков, вызвавших возмущение римлян, было объявление себя живым богом: строительство моста между его дворцом и храмом Юпитера для встречи с божеством, частое публичное появление в образе богов и полубогов – Геркулеса, Меркурия, Аполлона и даже Венеры, требования именовать себя богом при встречах с сенаторами и упоминать своё имя в документах как Юпитера, заставил удалить головы у статуй богов и заменить их на собственные, разместив затем их в храмах.

Свою власть Калигула понимал, как абсолютное господство. Людей, провинции, всё государство он считал своей полной собственностью. Всё должно было служить его целям, потакать малейшим прихотям. Его биограф Светоний писал:

«Сооружая виллы и загородные дома, он забывал про всякий здравый смысл, стараясь лишь о том, чтобы построить то, что построить казалось невозможно. И оттого поднимались плотины в глубоком и бурном море, в кремневых утесах прорубались проходы, долины насыпями возвышались до гор, и горы, перекопанные, сравнивались с землёй — и всё это с невероятной быстротой, потому что за промедление платили жизнью».

«Кроме того, он выдумал зрелище новое и неслыханное дотоле, - писал Светоний. - Он перекинул мост через залив между Байями и Путеоланским молом, длиной почти в три тысячи шестьсот шагов. Для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги. По этому мосту он два дня подряд разъезжал взад и вперед: в первый день - на разубранном коне, в дубовом венке, с маленьким щитом, с мечом и в златотканом плаще, на следующий день - в одежде возницы, на колеснице, запряженной парой самых лучших скакунов, и перед ним ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, а за ним отряд преторианцев и свита в повозках».

Калигулу побудило на этот шаг старое предсказание астролога Фрасилла Тиберию, озабоченному поисками наследника, о том, что Гай Цезарь скорей на конях проскачет через Байский залив, чем будет императором.

В один прекрасный день Калигула испытал то, что принято называть «головокружением от успехов», Калигула приказал воздавать себе божеские почести, посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов и установил жертвы в свою честь. Светоний пишет, что жертвами были павлины, фламинго, тетерева, цесарки, фазаны - для каждого дня своя порода.

Конь - сенатор

Калигула очень любил своего коня светло-серой масти из Испании Инцитата. Речь не идет о зоофилии, просто император «очеловечил» животное. Император велел построить ему мраморную конюшню с яслями из слоновьей кости и золотыми корытами, а самого коня приказал покрывать попонами, расшитыми золотыми нитями и украшенными драгоценными камнями. Затем для коня был выстроен дворец с многочисленной прислугой, в котором проходили пиры. Гости приглашались от имени коня.

Пир Калигулы. Литография Сальвадора Дали

На празднествах рабыни императора и даже его жена должны были танцевать перед Инцитатом, а подданные поднимать кубки за его здоровье. Коню позволялось присутствовать в трапезной императора, где ему подавали самые вкусные блюда и подносили хмельные напитки. Также Конь состоял в официальном браке с кобылой Пенелопой.

Конь выступал в гонках за партию «зелёных» (за которую болел император). Накануне скачек рядом со стойлом Инцитата было запрещено шуметь под страхом смерти, и по этому поводу случались казни.

«Лошадь Калигулы. Лошадь Дали» — Картина Сальвадора Дали

Калигула посчитал, что и этого недостаточно для его лошади. Император сделал коня гражданином Рима, а потом сделал его сенатором. Конь натурально приходил в Сенат на работу, принимал участие в заседаниях и обладал равными правами с остальными сенаторами. В дальнейшем была подана заявка на утверждение коня консулом. Возможно, он стал бы им, если бы Калигула не был убит.

Калигула страдал манией величия, объявив себя богом, а конь был назначен его главным жрецом. Подчинёнными жрецами стали Клавдий, Цезония, Вителлий, Ганимед и 14 экс-консулов. За должность каждому требовалось заплатить 8 000 000 сестерциев. Также от имени Инцитата все лошади Италии были обложены ежегодной данью, а в случае неуплаты они отправлялись на живодёрню.

В дальнейшем Инцитат был объявлен Калигулой «воплощением бога» или «воплощением всех богов», и все должны были поклоняться ему. Более того, был переделан текст государственной присяги, в который добавили фразу «ради благополучия Инцитата».

Немного фантазии

Как бы выглядело заседание сената с участием Инцитата?

Сцена: Римский сенат. Мраморные колонны, величественные статуи, сенаторы в тогах. И среди них - конь.

Председатель: «Слово предоставляется сенатору Инцитату!»

Инцитат: «Иго-го!»

Сенаторы нервно переглядываются.

Калигула: «Браво, Инцитат! Какая глубокая мысль!»

Смешно? Конечно! Но давайте на секунду задумаемся: а чем, собственно, Инцитат хуже некоторых настоящих сенаторов? Он не мог говорить? Ну, зато и глупостей не молол. Не мог голосовать? А многие ли сенаторы осмеливались голосовать против воли императора?

Ученые предполагают, что обращение Калигулы с Инцитатом было шуткой, предназначенной для высмеивания сената, а не признаком безумия. Возможно, это было формой сатиры с намеком на то, что и лошадь может выполнять обязанности сенатора. Инцитат (Incitatus) - в переносном смысле — пример своевластия правителя; сумасшедших приказов, которые, тем не менее, приводятся в исполнение; назначения на должность человека, совсем не подходящего для неё по всем параметрам.

Инцитат означает «быстрый, быстроногий». Историк Дэвид Вудс остроумно предположил, что название должно было быть оскорблением, направленным на одного конкретного консула Асиния Целера, чье имя означает «быстрый осел».

После убийства императора в защиту Инцитата было сказано, что он, в отличие от прочих сенаторов, никого не убил и не дал императору ни одного дурного совета. Сенаторы также столкнулись с проблемой: по римским законам до окончания срока полномочий никого из сената, даже коня, выгнать было нельзя. Тогда император Клавдий нашел выход: Инцитату урезали жалованье, и он был выведен из состава сената, как «не проходящий по финансовому цензу».

Налоги

Неудивительно, что Калигула быстро промотал огромный бюджет, оставшийся ему в наследство от дяди — императора Тиберия. Чтобы пополнить оскудевшую казну, Калигула прибегал все к новым ухищрениям. Например, вводил очередные непосильные для населения налоги с самых разнообразных видов деятельности, среди которых был, упомянутый выше, налог на лошадей. Свой процент ему отчисляли не только торговцы, но и проститутки. Он объявлял завещания незаконными, изымая имущество усопших и конфисковал недвижимость у всех осужденных.

Пошлины взимались с продаж и других имущественных сделок, с различных видов предпринимательства, с судебных тяжб. Центурионов император заставлял делать себя сонаследником имущества — в противном случае завещание объявлялось недействительным. Собранных сумм всё равно не хватало, и тогда, чтобы наполнить казну, Калигула прибегнул к террору и конфискации имущества богачей.

Из любимца толпы он превратился в тирана. Деятельность Калигулы, зачастую непродуманная и хаотичная, вызвала острое недовольство его ближайшего окружения и граждан. В воздухе витала мысль избавиться от заигравшегося правителя.

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