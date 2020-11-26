В России диаспоры гастарбайтеров начинают диктовать свои условия

Мигранты, которые трудоустраиваются в России, постепенно захватывают различные сферы деятельности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Разговоры про дешевый труд мигрантов – это классическая история демпинга, при которой диаспоры потихонечку захватывают разные сферы труда.

Сначала мигранты обрушивают стоимость работы в отрасли, а когда выдавливают оттуда всех местных, которые на такие расценки не согласны, начинают диктовать свои условия», – сказал Крупнов.

По его словам, далее приезжие натурализуются, закрепляют за собой рынки труда и организуются в диаспоры.

«Россия тут не уникальна, такая ситуация во всем мире. У диаспор формируются «витрины»: общественные движения, защитники прав мигрантов, медиа со статьями о том, что у преступности нет национальности, и юридические конторы. А в тени остаются полулегальная занятость и иногда даже криминальные структуры. Это колоссальная проблема», – говорит демограф.

Если государство не способно обеспечить хорошие рабочие места для своих граждан, продолжает эксперт, остается только устроить жесткую конкуренцию за те, что есть.

При этом собеседник издания признает, что последние лет 10 в России принимаются попытки эту ситуацию исправить.

«Например, месяц назад Госдума ратифицировала соглашение, по которому страна будет платить пенсии гражданам стран ЕАЭС (то есть Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии), работавшим в России. Значит, работодатели должны будут делать отчисления в Пенсионный фонд, а это автоматически делает наем мигранта не таким уж выгодным по сравнению с гражданином РФ.

Это уже шаг вперед, хотя он затронет, я бы сказал, процентов 20 от числа приезжих», – резюмировал Крупнов.

https://www.politnavigator.news/v-rossii-diaspory-gastarbajj...