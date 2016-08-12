А вот не надо было злить русского медведя!

Два русских гвоздя в гроб военной мощи Запада.

Революционные наработки наших ученых и конструкторов в ближайшее время обрушат два главных столпа западной военной гегемонии: господство на море и в воздухе

Морские динозавры США на грани вымирания

Война на море обретает новые формы. Русские ракеты «Оникс» и «Калибр» радикально меняют глобальное соотношение сил. Эпоха американских морских монстров уходит в прошлое. Похоже, ассиметричный путинский ответ на претензии Пентагона скоро сделает неэффективным главную ударную силу американского флота – многоцелевые авианосные группировки.

Долгие годы Вашингтон использовал свои авианосцы, как универсальный инструмент в любых международных конфликтах. Как неотразимую дубину, способную сокрушить любого противника. Как последний козырь в любой геополитической игре. И вот, похоже, господству американских авианосцев на морях приходит конец.

О том, что эра западной военно-морской гегемонии подходит к концу, стало ясно в ночь на 7 октября 2015 года, когда российская группировка в составе четырёх малых ракетных кораблей произвела пуск 26-ти ракет 3М14 "Калибр-НК" по объектам террористов в Сирии, с ювелирной точностью поразив цели на дальности свыше 1500 километров. 20 ноября 2015 года корабли Каспийской флотилии в том же составе повторно нанесли удар 18 ракетами "Калибр-НК" по позициям сирийских джихадистов. А 8 декабря 2015 года четырьмя такими же ракетами отстрелялась по игиловским боевикам наша подводная лодка «Ростов-на Дону», находясь в подводном положении в водах Средиземного моря.

Тогда весь мир узнал, что русские конструкторы и инженеры сумели разместить оружие стратегического значения на маленьких корабликах, водоизмещение которых в 110 раз меньше, чем, например, у американских авианосцев, и которые, тем не менее, способны поражать эти самые авианосцы на фантастической дальности в полторы-две тысячи километров!

Кроме того, каждый наш «Калибр», помимо обычной боеголовки, способен также доставить к цели мощный ядерный заряд. Это потенциально превращает любой носитель таких «Калибров» в полноценную боевую единицу российских Сил ядерного сдерживания. А в противокорабельном варианте родной брат «Калибра» - ракета «Оникс» - развивает скорость, почти в 3 раза превышающую скорость звука, летит по сложной комбинированной траектории, участок атаки проходит на сверхмалой высоте и потому почти недоступна для вражеских средств противовоздушной обороны.

Неудивительно, что после столь успешного испытания новых ракет в реальных боевых условиях, в России развернулось массовое строительство малых ракетных кораблей, вооружённых этим ракетным комплексом. До 2020 года, помимо девяти единиц МРК «Буян-М», подобных тем, которые стреляли по Сирии из Каспийского моря, в боевой состав российского ВМФ должны войти ещё 18 кораблей проекта 22800 «Каракурт» и 18 сторожевиков проекта 20385. Часть из них уже вовсю плавает на Балтике, в Чёрном и Средиземном море, на Северном флоте и на Дальнем Востоке. Остальные – пополнят плавсостав в ближайшие годы.

И это – только надводные корабли, да и то – не все. Помимо малых ракетных кораблей, до 2020 года в строй вступят как минимум шесть новых океанских фрегатов и три модернизированных ракетных крейсера ещё советской постройки. Не отстаёт и подводный флот, его пополнят 14 неатомных и 10 атомных подводных лодок, вооружённых ракетами «Калибр». Причём на некоторых из них – например, на модернизированных АПЛ 949-го проекта «Антей», таких ракет будет размещено аж по 72 единицы на каждой!

Суммарно на наших морских носителях через пару-тройку лет будет одновременно развёрнуто не менее тысячи «Калибров». И это не говоря о том, что на подходе уже новое поколение морских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон».

Но вернемся к нашим малым ракетным кораблям. Эти небольшие кораблики, действительно, не предназначены для плавания в открытом океане. Это корабли т.н. «ближней морской зоны», имеющие, как правило, автономность не более 15 суток и дальность плавания до 3,5 тысяч миль (6 500 км.) И гоняться за американскими корабельными группировками по бескрайним океанским просторам они, конечно, не способны.

Но делать это им и не потребуется. С таким оружием, как ракеты «Калибр» или «Оникс», пять-десять кораблей типа «Буян» или «Каракурт» способны наглухо «запечатать» для противника любую морскую акваторию площадью в несколько миллионов квадратных километров. Например, Балтийское, Чёрное или Средиземное море. А учитывая, что и на Балтике, и на Чёрном море у нас есть прекрасные военно-морские базы, для эффективного боевого использования наших МРК их автономности в 15 суток и дальности в 3,5 тысячи миль более, чем достаточно.

И даже в Средиземном море, опираясь на нашу базу в Тартусе, «Буяны» и «Каракурты» способны создать огромную запретную зону для хвалёного 6-го американского флота со всеми его авианосцами, крейсерами и эсминцами. А если добавить к этому наши самолёты Су-30СМ и Су-34, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, да ещё и постоянную угрозу из-под воды, которую способны создать во всем Средиземноморье даже 2-3 наших бесшумных «Варшавянки», картина для Пентагона получится совсем уж нерадостной.

Космический глаз России

Это, конечно, не значит, что у нас вовсе нет никаких проблем. Например, для того, чтобы наши дальнобойные «Калибры» можно было применять не только по наземным целям с заранее известными координатами, но и по мобильным морским целям – необходима масштабная система морской разведки и целеуказания. Такая система должна быть способна наводить ракеты на движущуюся цель на всей траектории их полёта в реальном масштабе времени и с большой точностью. Ведь за то время, пока «Калибр», летящий на дозвуковой скорости, преодолеет расстояние в полторы тысячи километров, авианосная группировка противника может сместиться на расстояние до 50-60 миль! Причём, атаковать такую группировку одиночными ракетами бессмысленно и бесполезно. А значит, на цель придётся наводить одновременно несколько десятков ракет.

Эта проблема встала еще перед СССР, после того, как на вооружение советского ВМФ стали поступать ракеты «Гранит», «Базальт» и «Вулкан» дальностью более 500 км. Для наведения на цель этих ракет была развернута специальная космическая группировка под названием «Легенда». В период с 1970 по 1988 годы её пополнили более 30 спутников-разведчиков с ядерными силовыми установками, которые позволяли Москве контролировать надводную обстановку в Мировом океане.

В современной России, восстановление морской космической системы разведки и целеуказания нового поколения, под названием «Лиана», началось в 2009 году. Спутники этой системы гораздо более эффективны Они работают на иных физических принципах, чем их советские предшественники, и способны надёжно и быстро обнаруживать самые разнообразные объекты противника – корабли, самолёты, даже автомобили на дорогах. Координаты обнаруженных целей спутники передают на командный пункт, где в реальном масштабе времени формируется виртуальная карта земной поверхности со всеми расположенными на ней вражескими объектами – как стационарными, так и мобильными.

Характеристики этих военных спутников, конечно, засекречены. Но их возможности будут явно выше, чем у аналогичных гражданских космических аппаратов. А характеристики гражданских спутников наблюдения известны.

Например, космический радар «Касатка-Р», разработанный АО «Российские космические системы» (РКС), позволит в любую погоду с орбиты рассмотреть на поверхности Земли объекты размером с футбольный мяч.

По заявлению пресс-службы «РКС», радиолокационный комплекс нового поколения «Касатка-Р» создается для включения в состав аппаратуры космического комплекса «Обзор-Р». Первый запуск такого спутника намечен на 2019 год и положит начало формированию новой российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Этот космический радар создается на базе новейшей широкополосной цифровой активной фазированной решетки (АФАР). А вего бортовой аппаратуре применены оригинальные методы многоканальной радиолокационной съемки Земли с применением суперсовременных технологий «цифрового формирования лучей» (Digital Beam Forming).

Представитель РКС недавно заявил: «Применение космических аппаратов «Обзор-Р» с радаром «Касатка-Р» существенно расширит современные возможности по наблюдению за поверхностью планеты. Возможности радиолокатора позволяют круглосуточно и независимо от погодных условий вести радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диапазоне в интересах МЧС, Минсельхоза, Росреестра, других министерств и ведомств…» Думаю, логично будет предположить, что среди «других министерств и ведомств», которые смогут воспользоваться новой супертехнологией, найдется местечко и для Министерства обороны…

Сегодня учёные уже завершили макетирование ключевых устройств локатора «Касатка» и приступили к их изготовлению. «Завершение этих работ намечено на конец 2016 года, - говорят в РКС. - К этому времени мы планируем изготовить все устройства и начать полномасштабную отработку бортовой аппаратуры радиолокатора. Для решения этой задачи на нашем предприятии уже построен новый автоматизированный комплексный стенд».

Стоит ли говорить, что появление на вооружении русской армии таких чудо-радаров радикально повысит эффективность высокоточного ракетного удара на больших дальностях? Так что отныне американские авианосцы не могут чувствовать себя в безопасности, находясь даже за тысячу миль от маленьких российских ракетоносцев. Эпоха западной гегемонии на морях уходит в прошлое. Славный Андреевский флаг вновь вселяет гордость за Родину в сердца русских моряков. А в сердца их врагов – трепет и страх пред неминуемой гибелью!

Воздушно-космические снайперы Москвы

Тем не менее, западные псы по-прежнему жаждут затравить ненавистного русского медведя. Запад торопится окружить Россию своими военными базами: стартовыми позициями ударных ракет и стратегическими аэродромами, армадами бронетехники и флотилиями подводных лодок. В ущерб собственной безопасности, напрягая все свои силы, США и НАТО упорно реализуют самоубийственную политику «сдерживания» России, политику глобального противостояния мифической «русской угрозе» и «агрессии Москвы».

При этом в собственном тылу Запад бесславно проигрывает кровавую войну исламскому терроризму и расовой ненависти, которые грозят превратить площади западных столиц в эпицентры смертельных междоусобиц, массовых убийств и социальных катастроф.Тем не менее, Америка и Европа, США и НАТО раз за разом с упорством маньяка пытаются любыми способами изолировать Россию на международной арене, подорвать её экономику и разрушить финансовую систему.

Втянуть Москву в разорительную гонку вооружений, втравить Кремль в затяжные локальные конфликты, истощить русскую силу и не допустить возрождения Российской Империи в её новой геополитической форме – ради этого в Вашингтоне и Брюсселе готовы на всё. Со стороны иногда кажется, что западные лидеры не вполне здоровы – столь очевидна их нелепая готовность приносить свои национальные интересы в жертву бесполезным попыткам непременноодолеть Москву. Но на самом деле, они действуют вполне осознанно и рационально, хотя и недальновидно.

Дело в том, что все непредвзятые экономические, политические и военно-стратегические исследования единогласно свидетельствуют: у Запада осталось не больше 10 лет для того, чтобы «сдержать» Россию. Если за это время США и НАТО не сумеют добиться решительного стратегического перелома в свою пользу, Западу уготована роль второстепенного, слабого, разлагающегося и умирающего геополитического игрока. А ведущими мировыми центрами силы станут Россия и Китай.

Особенно заметно это в военно-стратегической области, в которой Россия, вопреки всем прогнозам и расчётам западных стратегов, уверенно выигрывает у Запада им же затеянную гонку вооружений.

За примерами далеко ходить не надо: весной нынешнего2016-го года Конструкторское бюро Сухого уже представило вице-премьеру Дмитрию Рогозину первые разработки по боевому самолету 6-го поколения. Чуть позже представители концерна "Радиоэлектронные технологии" сообщили, что они тоже ведут научно-исследовательские работы для нового поколения наших летательных аппаратов. А первый полёт русского суперсамолёта должен состояться уже до 2025-го года.

Его боевые возможности поражают воображение. Основная часть наших сверхсамолетов будет беспилотной. Соединения русских истребителей шестого поколения станут многофункциональными, роботизированными, гиперзвуковыми воздушно-космическимикомплексами, в которых лётчик будет выполнять функцию координатора, оператора и руководителя. Человек станет пилотировать только воздушные центры управления, каждый из которых, в свою очередь, будет управлять действиями десятков беспилотных самолётов. Эти самолёты, не стесняемые в своих характеристиках теми ограничениями, которые накладывает на технику присутствие в кабине слабого и уязвимого человеческого тела, получат совершенно фантастические характеристики.

Русские беспилотные истребители шестого поколения смогут неделями барражировать в воздухе, ожидая боевого приказа от наземного или воздушного командного центра. Эти самолёты, помимо привычного ракетного оружия, будут вооружены мощными электромагнитными пушками, за сотни километров выводящими из строя всю электронику противника. В соответствующих боевых уставах Российской армии уже прописан термин «радиоэлектронное поражение противника», а экспериментальные СВЧ-установки, которые будут обеспечивать такое поражение, уже доказали свою способность генерировать на выходе гигаватты так называемой «эквивалентной изотропно-излучаемой мощности».

Кроме того, русские самолёты шестого поколения получат способность развивать в атмосфере гиперзвуковую скорость(более 1,5 км/сек.), а при необходимости – совершать скачок в ближний космос и действовать там на скоростях, сравнимых со скоростью межконтинентальных баллистических ракет.

Управляемые с помощью искусственного интеллекта, самолёты шестого поколения будут формировать автономные группы – «стаи», способные самостоятельно решать самые разнообразные и сложные задачи. Например, такая стая сможет почти мгновенно (в течении одного-двух часов) нанести сокрушительный высокоточный удар по стратегическим целям в глубине вражеской территории. При этом одна часть летательных аппаратов в стае будет выполнять непосредственно ударные функции, другая часть – обеспечивать защиту атакующим самолётам, третья – осуществлять разведку, целеуказание и наведение оружия.

Стартовав, например, с наших аэродромов в Арктике, такая стая, совершив космический скачок, сможет в течение часа уничтожить любую стационарную или мобильную цель на территории Северной Америки, будь то Аляска, Канада или Техас. Да что там одну цель! Многие сотни стратегических американских объектов окажутся в итоге под прицелом русских гиперзвуковых беспилотных стай.

Не зря, видимо, Майк Роджерс, председатель подкомитета по стратегическим действиям при Комитете вооруженных сил в Конгрессе США, заявил недавно газете Washington Times: «Я очень обеспокоен тем, что Россия существенно опережает Соединенные Штаты в развитии возможностей для быстрого глобального удара».

Броня крепка, компьютер безупречен…

Всё это может показаться невероятным, но такие фантастические характеристики уже сегодня доступны некоторым нашим экспериментальным образцам. Например, 13 июля 2016 года Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что серпуховским филиалом Военной академии РВСН имени Петра Великого для перспективного воздушно-космического самолета был разработан и испытан комбинированный двигатель, с помощью которого самолеты смогут выполнять полеты и в атмосфере, и в ближнем космосе.

Генерал сказал: «Наши технологии уже сегодня позволяют решить задачу создания комбинированной силовой установки летательного аппарата для перевода двигателя с воздушного режима работы при полете в атмосфере на ракетный - в космическом пространстве. На международном оборонном форуме «Армия-2016», который пройдет в начале сентября в подмосковной Кубинке, мы представим действующую модель такого двигателя. Эта модель уже прошла огневые испытания так что работоспособность нашего агрегата доказана».

Известно, что, некоторая часть таких супертехнологий отрабатывается на самолёте пятого поколения Т-50, серийные поставки которого в войска начнутся с 2017-го года. А с постановкой на вооружение беспилотников шестого поколения технологический отрыв России от США достигнет критической величины, при которой всей совокупной военной мощи Запада будет недостаточно для того, чтобы воспрепятствовать Москве в кратчайшие сроки «проецировать силу» на любой район земного шара по собственному выбору.

Скептики, конечно, могут посмеяться над такими «несбыточными мечтами». Но факты – упрямая вещь. А они свидетельствуют: технологический отрыв России растет почти по всем направлениям военных технологий. Не только в воздухе, но и на земле – тоже.

Русские боевые роботы разминирования «Уран» уже успешно прошли испытаний в песках сирийских пустынь. А роботы огневой поддержки «Нерехта» проходят испытания на полигонах Министерства обороны. Со временем эти многофункциональные компьютеризированные автономные комплексы станут родоначальниками целой серии бронированных беспилотных машин, которые радикальным образом изменят условия проведения наземных боевых операций.

Объединяясь, как и самолеты шестого поколения, в стаи, эти роботы смогут вести разведку, эвакуировать раненых, уничтожать бронетехнику, воздушные цели и личный состав врага. Их применение, особенно в условиях ведения боевых действий в районах плотной городской застройки, позволит нашей армии радикально снизить уровень собственных потерь и одновременно резко повысить результативность своих действий и вероятность поражения вражеских объектов.

Тактику действия таких бронированных роботов ещё только предстоит разработать. Но уже сейчас ясно: действуя в связке с беспилотными летательными аппаратами, ведущими разведку над полем боя, эти многофункциональные автоматизированные комплексы могут формировать непревзойдённые по своей эффективности соединения разнородных сил, способных гарантировать русской армии качественное превосходство над любым противником.

А в сочетании с самолетами шестого поколения – обеспечить России глобальную военную гегемонию на десятилетия вперед!

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