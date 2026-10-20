История создания фильма "Служили два товарища"

История создания фильма Евгения Карелова "Служили два товарища" незамысловата, но полна разновекторных смыслов. По сути дела, это даже не один, а два фильма. Просто однажды их сюжетные линии пересекаются в одной точке, которая ведет своих героев практически в небытие.

Романтика в декорациях войны

Один из самых честных фильмов про Гражданскую войну.

Причем степень его честности возрастает многократно, если учесть те политические условия, в которых жил тогда Советский Союз. Многие эпизоды, многие штрихи в этой популярной киноленте остаются завуалированы, скрыты от зрителя при поверхностном просмотре. Фильм на самом деле не о победе красных над белыми и даже не о борьбе правого зла и левого добра (чтобы совсем стала бессмысленной такая постановка вопроса, сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид, ввели в действие пару сцен с махновцами), а о том, что война заставляет человека признавать другого человека равным себе настолько, насколько это возможно.

Фильм вышел откровенного романтичным. Тогда, в 1968-ом романтика революции и Гражданской войны еще была в чести, и целое поколение советских режиссеров отработало эту тематику на совесть.

В сценарий «Товарищей» попали в том числе и реальные военные события, среди которых несколько по-своему уникальных.

Известно, что авторы изучали мемуары участников штурма Перекопа, а также воспоминания о событиях тех дней в белогвардейском Крыму.

Один из создателей сценария, Валерий Фрид, позднее рассказывал:

— «К нам пришел Женя Карелов и говорит: «Ребята, скоро будет юбилей Перекопа, давайте сделаем картину — там же масса интереснейших вещей была.

Была основана на подлинных событиях и история с полетом Некрасова на самолете для съемки позиций противника.

Ретролетчик

Факты из хроники военных событий Гражданской войны.

1 июня 1920 года красному военлету Николаю Васильченко впервые удалось выполнить воздушную фоторазведку. На самолете «Ньюпор-23» он пролетел вдоль Турецкого вала, занятого белыми, и заснял с высоты на фотоаппарат перекопские укрепления противника. «Этажерка» при этом подверглась обстрелу с земли, у самолета в какой-то момент даже остановился мотор. Полная аналогия с фильмом! Но в реальности события разворачивались не столь трагически. Васильченко все-таки сумел спланировать на «Ньюпоре» через линию фронта и совершил жесткую посадку уже на своей территории. Отважный авиатор выжил и был награжден орденом Красного Знамени.

А ровно через пять месяцев после этого, 1 ноября 1920-го, произошла история, еще более напоминающая сюжет фильма. Экипаж в составе летчика Ганса Кирша (этот венгр воевал в рядах Красной Армии, причем умудрялся летать даже после частичной ампутации ноги, пользуясь протезом) и наблюдателя Петра Доброва на двухместном самолете «Эльфауге» произвел аэрофоторазведку укреплений Перекопа, штурм которых должен был скоро начаться. Получившиеся в результате снимки Добров потом показывал и комментировал командарму М.В.Фрунзе.

Как видим — очень похоже на события из картины Евгения Карелова. С той лишь разницей, что реальные герои снимали позиции противника на фотоаппарат, а Некрасов — на кинокамеру.

Кстати, обратим внимание на третьего участника воздушной разведки — летчика. На первый взгляд выбор исполнителя роли не слишком удачен. Сразу бросается в глаза, что человек уже весьма пожилой. Но ведь это противоречит исторической правде. Дело происходит в 1920-м, русская авиация зародилась буквально 10 лет назад, а первые полеты совершали молодые офицеры, которые ко времени событий, показываемых в фильме, еще не успели достичь пенсионного возраста. А здесь — настоящий ветеран, хотя и очень колоритный.

Как же так? Секрет открывается просто: кинематографической «этажеркой» управляет один из заслуженных специалистов отечественной авиации — 70-летний Вадим Шавров. Он был в числе организаторов советской гражданской авиации, участвовал в работе первых пассажирских воздушных линий. Потом стал авиаконструктором, автором нескольких моделей самолетов-амфибий, которые даже получили именное обозначение в честь своего главного создателя — например, Ш-2 (ее называли в обиходе ласково — Шаврушкой). Этих крылатых машин было выпущено в 1930-е несколько сотен штук.

В послевоенные годы Вадим Борисович стал признанным специалистом в области истории советской авиации, подготовил двухтомный справочник… Вот такого знатока-профессионала Карелов пригласил участвовать в съемках фильма.

Многие фильмы, что показательно, снимались на юге России — в Крыму, на Харьковщине, в Бессарабии. То есть ровно в тех же самых местах, где происходили самые жестокие, кровопролитные бои Гражданской войны. Выбор декораций в степных местах, впрочем, был скромным, и самым приятным глазу материалом было море.

Евгений Карелов снимал свое кино в Одесской области, практически на границе с Румынией, в окрестностях города Измаил. Штурм Перекопа, средневековой турецкой крепости, укрепленной Врангелем в 1920 году, несколько рот срочников Советской армии изображали на рвах и глинобитных стенах не менее древнего Арабата — крепости, чьи живописные развалины до сих пор украшают Арабатскую стрелку, протянувшуюся вдоль восточной стороны Крыма от Геническа почти до Керчи. Но в любом случае картина перед зрителем представала одна и та же — плоские берега моря, степь, редкие глиняные обрывы прибрежных балок. Мастерство Карелова и его операторской группы состояло в том, что все было снято крупным планом и каждый персонаж вписывался в природный колорит так, что становился главным в кадре.

Вот и встретились два одиночества

Как уже замечено выше, "Служили два товарища" это практически два фильма в одном. У каждого из них есть главный герой, чье одиночество нуждается в опоре на живую душу, пусть и не совсем близкую по духу.

У красноармейца Андрея Некрасова, бывшего фотографа, ставшего волей судьбы кинооператором, Санчо Пансой выступает бывший ротный командир из тульских пролетариев Иван Карякин. Во второй линии-фильме зрителю предложена судьба умного и деятельного, но совершенно разочарованного в жизни поручика Александра Брусенцова, в жизни которого есть только две ценности — верный конь Абрек и любимая женщина, сестра милосердия Александра. Белое дело, которому по долгу присяги отважно и профессионально служит Брусенцов, гибнет. Поэтому, когда в финале фильма сначала теряется в толпе беженцев Александра, а затем самоубийственно прыгает в море, устремляясь вослед пароходу с хозяином на борту, Абрек, Брусенцов, потеряв смысл жизни, стреляется. Перед этим он обрывает одиночество Андрея Некрасова. Случайно, походя, последним патроном из винтовки сослуживца. Этим жестом "руки бога" создатели фильма подчеркивали не только трагичность человеческого существования, но и его незащищенность. Все практически по Булгакову:

"Страшно не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен".

Казалось бы, чего еще желать Некрасову с Карякиным?— Врангель разбит, война практически кончена, живи и радуйся. Ан нет — высунулся из-за отрога балки поручик Брусенцов-меткий стрелок, и единственной пулей оборвал жизнь главного положительного героя.

Как и Брусенцов, Некрасов умер в полном духовном вакууме. Конфликт мировоззрений показан очень тактично, но вместе с тем весьма и весьма жестко. Весь фильм проспоривший с Некрасовым помощник и вроде как друг Карякин, на самом деле так и не смог понять, отчего это "попович" пошел воевать за народное, за его, Карякина, дело. В самом конце фильма, сдавая аппаратуру Некрасова в политотдел армии, он произносит сакраментальную фразу:

— "Беззаветный был человек. Вот мысли имел глупые". Занавес.

Звездный десант в болгарской глубинке Бессарабии

Конечно, половина успеха фильма "Служили два товарища" в том, что главные роли исполнили два невероятно харизматичных актера той поры. Некрасова сыграл Олег Янковский, а Брусенцова — Владимир Высоцкий. Правда, по воспоминаниям членов съемочной группы Высоцкий был недоволен масштабом своего героя, тем, что чуть не треть снятого с его участием материала было вырезано из фильма по требованию партийных цензоров. Но, сдается, привередничал артист — образ белогвардейского поручика, любящего Россию и жизнь, но покончившего счеты с обеими, именно с его Брусенцова пошел гулять по другим картинам, заложив своеобразный стиль для ролей подобного сорта. Раньше-то все белогвардейцы в советских фильмах были сплошь мерзавцы законченные. Если не считать, конечно, Рощина из "Хождения по мукам" образца пятидесятых годов.

Высоцкий очень серьезно относился к этой роли. Чем-то она была для него близка и дорога. Может, трагизмом, подчеркиванием бессмысленности жизни в том пункте биографии, где человек понимает, что главная роль сыграна, дальше уже пора переходить в статисты. Сам Высоцкий ушел из жизни крайне рано — через 12 лет после этой картины. Уход был почти брусенцовским.

Совсем по-другому относился к своей роли Олег Янковский. Он был тогда в расцвете своей молодой славы после роли "немецкого Брусенцова", молодого немецкого офицера Генриха Шварцкопфа, ужаснувшегося тому, что сотворил в Европе его народ. В фильме Карелова он был расслаблен. Местные жители села Суворово, где проходили съемки, а там до 70% населения — болгары с гагаузской прослойкой — наперебой угощали популярного актера винами домашнего производства. Говорят, Олег Янковский, как любой русский северянин, традиционный потребитель крепкой водки, легкомысленно отнесся к болгарским винам Южной Бессарабии. Раз, другой, третий входил в штопор, а однажды его привезли даже в местный вытрезвитель. Правда, тут же отпустили, приняв во внимание, что "налицо — просто несчастный случай на работе". Между тем, режиссер Карелов очень болезненно относился к гулянкам Янковского, на этой почве с ним на съемках произошел сердечный приступ, который сыграл в его жизни роковую роль.

С другой стороны — артистов понять можно. Вокруг всенародное внимание и бочонки с вином, которые в тех краях любовно приносят на плече любому гостю, заявившему, что его мучает жажда. К тому же, надо принимать во внимание и чувства простых тружеников села, на головы которых свалились не просто съемки фильма, но коллектив звезд советского кино первой величины. Ведь помимо Высоцкого и Некрасова жители села Суворово увидели на полях своего колхоза еще и Ролана Быкова, Анатолия Папанова, Аллу Демидову, Николая Бурляева, Зиновия Высоковского, Ию Савину, Николая Парфенова, Юрия Кузьменкова, Вениамина Смехова, Юозаса Будрайтиса. С этим фактом непросто было справиться болгарско-гагаузскому менталитету. А вина в подвалах — просто через край. Отсюда и эксцессы с тем же Янковским.

Народность как личный опыт

В итоге, кино вышло поистине народным. "Служили два товарища" — яркий образчик русского киноромантизма 60-х, дань которому отдали в то время не только Москва с Ленинградом, но и Киев с Кишиневым, и Минск с Тбилиси, и Одесса с Ригой. Фильм, конечно, многоплановый. В нем можно найти и горькую ноту фронтового товарищества, окопного братства, и любовь, и бескомпромиссную борьбу за идеалы. Но, разумеется, главным в фильме, как и во всех подобных ему киношедеврах, стал гуманитарный посыл, обращение к экзистенциализму существования, как объяснению многих побед и несчастий не всего человечества, а каждого из нас в конкретный исторический отрезок бытия.

Евгений Карелов и сам стал жертвой этого философского отсыла. Сняв кроме этой картины проходную комедию "Семь стариков и одна девушка" и сильнейший сериал "Два капитана" по популярному роману Веньямина Каверина, он окончил свои дни совсем по-некрасовски внезапно и одиноко: в сорок пять, купаясь в море, он получил второй сердечный приступ — последствие того, съемочного. Удар пришел из прошлого, из нереального мира давно отгремевшей войны. В кинематографе такое случается. Но только с настоящими мастерами.

Факт из истории съемки фильма «Служили два товарища»: Имя и воинское звание герою Владимира Высоцкого поручику Александру Никитичу Брусенцову сценаристы фильма Юлий Дунский и Валерий Фрид присвоили с целью разыскать своего друга по ГУЛАГу Александра Бруснецова.

…Гражданская война. Крым. В руки красноармейцев попадает трофейный киноаппарат — новенький французский «Патэ». Штаб решает использовать этот случай для аэросъёмки местности. Командир полка (А. Папанов) вручает кинокамеру красноармейцу Некрасову (О. Янковский): «Кино — это большое дело! Кино! „Женщину-вампира“ видел? „Сказки любви роковой“… Сидишь и обмираешь… Но мы с тобой будем снимать совсем другое. У меня какая идея. Заснять всех наших красных героев, их революционную доблесть и славу».

И Некрасов вместе с «приставленным» к нему красноармейцем Карякиным (Р. Быков), недавно разжалованным за неуважение к воинской дисциплине, полетит на аэроплане в разведку, а потом будет снимать красных героев, торжественный парад и стремительные атаки.

Роль Некрасова — одна из самых любимых у Олега Янковского. О том, как создавался образ красноармейца, он рассказывал:

— «Что же за человек был этот хроникёр гражданской войны, её безымянный летописец? Я представил его молчаливым, застенчиво-сдержанным, неуклюжим. Я придумал ему „легенду“. Он воспитывался в семье священнослужителя — об этом сказано одной строкой в сценарии.

Некрасов в детстве был предоставлен самому себе, много читал, думал, мечтал о прекрасном. Я представил себе семью небогатого дьячка, которая приняла мальчика, оставшегося без родителей… Я представил нехитрую библиотеку, в которой было, однако, десятка полтора настоящих книг, я представил первые сеансы загадочного „синема“, так поразившего воображение юноши.

Он рос в мире романтических иллюзий и книжных идеалов. И вот такой мягкий, замкнутый, немного не от мира сего юноша попадает в конкретное, сложное, кипящее время. Некрасов пришёл в революцию не потому, что до конца понимал её цели и смысл — это случилось позже. Мы привыкли считать, что мужеством обладают лишь те, кто в детстве и юности прошёл суровую школу.

Но это не так — мужеством обладают те, кто обладают мужеством… И сплошь и рядом душевную стойкость, отвагу, презрение к компромиссам обнаруживают именно люди такого склада, как мой Андрей Некрасов… Мне было обидно, что Андрей Некрасов погибал. Я нафантазировал замечательное будущее для него. Он мог бы стать одним из родоначальников революционного советского киноискусства — у него была гражданская позиция, свежесть и неординарность взгляда на мир, фундаментальность внутренней культуры. Но он погиб».

Ролан Быков — Служили два товарища

«Служили два товарища в однем и тем полке» — такую когда-то пели песню. Два товарища — это Некрасов и Карякин. Некрасов — интеллигентный, мягкий, полный спокойной доброжелательности к людям. Таким он описан в сценарии. Таким его и сыграл Янковский.

Карякин — натура иного плана. Горяч, подозрителен, скор на расправу. Был командиром роты, разжаловали в рядовые за то, что расстрелял «военспеца» — и расстрелял, наверное, зря, как спустя несколько дней едва не расстреляли его самого. Но это ничему не научило Карякина.

Быков играет свою роль легко, озорно, весело! Кепчонка по самые брови, манеры и говорок паренька с городской окраины. Он полон оптимизма и неунывающей деловитости. Ему говорят:

— «Мотор заглох», — а он, не раздумывая: «Почему? Чини!» (А мотор заглох у аэроплана, и какое уж тут «чини», когда через секунду машина врежется в землю!) Его ведут расстреливать, а он простодушно:

— «Опять расстрелять. Это сколько же можно».

Очень интересный герой получился у Быкова.

Тем не менее образ Карякина долгие годы ставился в вину артисту. Начальство спрашивало:

— «Он положительный или отрицательный?»

Запомнился в этом фильме и мужественный герой Владимира Высоцкого. Актёр с большой психологической достоверностью создаёт образ кавалерийского поручика Брусенцова — белогвардейца, врага, но храброго и честного перед самим собой, по-своему верного присяге.

Брусенцов с трудом успевает добраться до переполненного эмигрантами последнего корабля, уходящего из Крыма. Он уже не думает о спасении коня, которому был обязан своей жизнью. Обезумевшее животное бросается в море за своим хозяином.

— «Брусенцов гибнет потому, что видит, что Россия идёт совсем не тем путём, который он выбрал для себя, — объяснял Высоцкий.

— А он служил своему белому делу преданно до самого конца. Он смелый человек, способный, талантливый. Если бы он не оказался по ту сторону баррикад, он принёс бы много пользы. Только в самом конце фильма он понял, что он теряет Родину, уплывая за границу. Он понял, что Россия пойдёт по-другому. А вместе с Родиной он теряет жизнь свою. Он стреляется. Как отчаявшийся человек, опустошённый, он пускает себе пулю в рот. Меня спрашивают: «Что он, из-за лошади застрелился?» Ну конечно, нет. Хотя лошадь тоже жалко. Она остаётся. Но он застрелился из-за своей опустошённости полной, отчаяния».

Удалось найти упоминания о том, что роль четвероногого героя исполнил жеребец Гончар, который «служил» в уникальном подразделении Советской Армии — 11-м отдельном кавалерийском полку. Эту спецчасть сформировали в начале 1960-х по инициативе режиссера Сергея Бондарчука, снимавшего киноэпопею «Война и мир». С 1965 года полк дислоцировался неподалеку от подмосковного поселка Голицыно. Оттуда Гончара и еще нескольких его четвероногих соратников отвезли в южные края — для участия в фильме «Служили два товарища».

Момент съемки, когда Абрек кидается в воду.

Животное было выдрессировано, подготовлено к экстремальным условиям съемок батальных сцен, но его еще пришлось специально учить прыгать в воду с высоты.

Многие удивляются: возможно ли лошадь заставить совершать подобные подвиги? Доводилось читать рассуждения о том, что данные кадры в фильме — это комбинированные съемки, монтаж. На самом деле все происходило «по-честному». Гончар действительно прыгал в море и плыл прочь от берега.

У смелого коня были, оказывается, предшественники, которые задолго до него совершали куда более фантастические трюки. Еще в 1881 году американец Уильям Карвер стал выступать с шоу-программой, в ходе которой специально натренированные им лошади вместе с всадниками прыгали с 12-метровой высоты в бассейн с водой. Это привлекало толпы зрителей.

Как полагают некоторые ценители фильма Евгения Карелова, сама идея снять трагическую сцену с безнадежной попыткой лошади не расстаться с уплывающим на корабле любимым хозяином-офицером была подсказана авторам фильма стихотворением одного из поэтов-эмигрантов. Речь идет о Николае Туроверове — офицере, сражавшемся в войсках Врангеля и вынужденном покинуть Крым во время знаменитого великого исхода белой армии в 1920 году на одном из судов. Позднее, в 1940-м, он написал об этом пронзительное стихотворение:

Уходили мы из Крыма

Среди дыма и огня.

Я с кормы все время мимо

В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,

За высокою кормой,

Все не веря, все не зная,

Что прощается со мной…

Да, судьба Брусенцова полна трагизма.

Фильм не избежал серьезного «обрезания» благодаря вмешательству цензуры.

Авторам пришлось сильно сократить сцены с участием Владимира Высоцкого. Сам актер-бард говорил потом:

«Роль, которую я там сыграл… к сожалению, от нее осталась третья часть. Даже по этой части, кто видел, может судить, что это был очень интересный образ… Я думал, что это будет лучшее, что мне удастся вообще сыграть когда-нибудь в кино. И так оно, возможно, и было бы, если бы до вас дошло то, что было снято. Но этого не случилось…»

В числе прочих полностью оказались вырезаны несколько очень впечатляющих сцен. Одна из них — конная. Поручик Брусенцов, получив приказ от разгневанного начальства немедленно отправляться на фронт, прямо верхом на своем коне Абреке въезжает в зал ресторана.

А вторую сцену сами актеры, участвовавшие в ней, — Ия Саввина и Владимир Высоцкий — называли «постельной». По ходу фильма мы видим, как освободившийся после ареста Брусенцов приходит в гости к «зацепившей его сердце» сестре милосердия Сашеньке, которая обосновалась на поставленной на прикол у берега барже. Кадры их встречи в этом импровизированном жилище длятся недолго: поручик уходит, когда сослуживец ему сообщает, что генерал распорядился забрать его коня. Но в первоначальном, полном варианте была еще любовная сцена между Брусенцовым и Сашенькой. О ней Ия Саввина вспоминала в одном из интервью:

«Вырезана была, как мы ее называли, «постельная сцена»… Это не так, как сейчас показывают, что происходит в постели. У нас герои просто лежали в каюте на кораблике, просто разговаривали. Но между ними происходит нечто… Это была гениальная сцена… Помню, что три дня я готовила Володю Высоцкого к этой сцене, потому что это была его первая такая большая роль. Я его водила по мосфильмовским коридорам, мы ходили и готовились к этой сцене. В результате сцена оказалась вырезанной. Почему? А потому, что белогвардейцы не должны были так любить!..»

Но кое-что бдительные цензоры все-таки упустили.

Одна из замаскированных «мин» оказалась заложена в безобидный на первый взгляд эпизод с участием Некрасова и Карякина, когда они обсуждают светлое послевоенное будущее. Герой Ролана Быкова рассуждает:

— «Тюрьмы мы, конечно, позакрываем… Ну, одну все же оставим. Для мировой контры… А прочие все — на слом! Кого в них сажать-то?»

На это герой Олега Янковского отвечает:

— «Найдется кого…»

Вспомним, что авторы сценария Юлий Дунский и Валерий Фрид в 1944 году, будучи молодыми студентами ВГИКа и записавшись добровольцами в армию, на пути в действующую армию были арестованы по вздорному обвинению — мол, они являются участниками группы, готовившей покушение на товарища Сталина. Далее вместо фронта, куда они стремились, чтобы бить фашистов, последовала отправка парней в лагеря на север, где они пробыли вплоть до реабилитации в 1956-м.

Такой штрих из биографии сценаристов придает совсем иное звучание эпизоду созданного ими фильма.

В то же время ряд сцен авторы фильма решают в ироническом ключе. Так, бегство главных героев, Некрасова и Карякина, из махновского плена происходит в подчёркнуто замедленном темпе.

Через весь лагерь на глазах у бандитов один другого ведёт под прицелом ружья, захваченного у «снятого» ими часового. Пленники медленно садятся в тачанку. И тут сценаристы настаивали на том, чтобы Карякин с товарищем хлестнули лошадей и тачанка понеслась бы так, чтобы за ней невозможно было угнаться.

Ролан Быков возражал: в «вестерне по-русски» тачанка должна поначалу ехать медленно, и настоял на своём. Когда смотрели отснятый материал, в зале раздался смех, едва тачанка медленно тронулась с места и, не торопясь, покинула бандитский лагерь.

Потом, конечно, началась бешеная погоня с выстрелами и со всем тем, что в таких случаях полагается.

«Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал…» Песня бесхитростная, но в неё вместилась целая жизнь — с боевой дружбой, походами, гибелью. И вот Карякин, который пришёл сдавать киноаппаратуру после гибели друга, говорит о Некрасове:

— «…Беззаветный был человек, преданный боец делу революции. А вот мысли имел глупые… а вообще-то меня должно было убить-то…»

А еще авторы фильма «засветились» в некоторых сценах.

Например, Валерий Фрид снялся в эпизодической роли врача, читающего красноармейцам лекцию на санитарно-гигиеническую тему, причем в стихах. Здесь сценарист изображает перед камерой фактически собственного отца, даже зовут его героя точно так же.

Семен Маркович Фрид в годы Гражданской служил медиком в одной из частей РККА. Стремясь всячески просвещать красноармейцев в такой актуальной тогда области, как личная гигиена, он — чтобы смысл рассказываемого лучше дошел до простых солдат — даже сочинил две «лекции в стихах». Молва о «докторе-поэте» дошла тогда до наркомвоенмора Льва Троцкого, которому особенно понравились строки про борьбу со вшами. Именно этот фрагмент и звучит в эпизоде фильма:

— «Сколько горя и обиды терпим мы от всякой гниды!»

Самые зоркие из кинозрителей смогли заметить на экране и промелькнувшего в совсем коротенькой сцене режиссера «Двух товарищей» Евгения Карелова. В начале фильма Некрасов, ожидая, когда его вызовет командир полка, прохаживается возле штаба мимо троих развеселых красноармейцев, заинтересовавшихся надписью на его штанах. Крайний справа из этих любознательных товарищей — как раз Карелов.

В числе самых узнаваемых фрагментов этого фильма — даже не кадры из него, а кусок фонограммы. Песня, слова которой использованы в названии картины, — «Служили два товарища». Ее напевает сперва один главный герой — «съемщик» кино Андрей Некрасов, а потом и второй — его помощник красноармеец Иван Карякин (он хоть и называл сперва песню «идеологически вредной», но потом сам ею заразился).

Исследователи обнаружили у незамысловатой песенки интересную «родословную». Есть, оказывается, вероятность полагать, что в основе — популярная у немецких солдат песня «Der gute Kamerad» («Хороший товарищ»), или иначе, по первой строчке — «Ich hatt' einen Kameraden» («У меня был товарищ»). Стихотворение, ставшее текстовой ее основой, было написано еще в 1809 году поэтом Людвигом Уландом, а на музыку его положил в 1825-м Фридрих Зильхер.

Вот фрагменты перевода:

У меня был товарищ…

Он шел вместе со мной…

Прилетела пуля…

Она вырвала его,

Он лежит у моих ног,

Как будто это часть меня…

Во время Первой мировой эту песню якобы переняли от немцев русские солдаты, но перевод текста был сделан весьма вольный, да еще и стихотворный размер при этом изменился (в качестве автора некоторые источники упоминают поэта и переводчика Абрама Арго), так что пришлось под него подлаживать иную мелодию.

А вот запоминающийся своим трагизмом и безысходностью эпизод в конце фильма, когда офицеры во главе с полковником, отступая под натиском красных, оказываются прижаты к морю и уходят в его волны, погружаясь все глубже и глубже.

В реальности очень похожий случай был во время Второй мировой войны. Зимой 1945-го советские войска окружили немецкую группировку в районе Данцига. Часть гитлеровцев смогла эвакуироваться на пароходах, но другие так и остались на все сужающемся пятачке у Балтийского берега. Сохранились воспоминания очевидцев о том, как группа солдат и офицеров СС, не желая сдаваться, предпочла верную гибель: они — в форме, с оружием — пошли по воде прочь от берега.

Картина «Служили два товарища» заканчивается старой кинохроникой. Авторы словно бы возвращают своего погибшего героя в строй, в те колонны солдат, которые в памятное утро 7 ноября 1920 года праздновали третью годовщину революции, ещё не зная, что им суждено взять Перекоп. Многие из них погибнут во время штурма, умрёт и Некрасов, но все они оживут в этой плёнке, уже неподвластные времени.

В одном из интервью 2004 года Олег Янковский сказал: «Я очень люблю эту картину, она не стареет, мудрая такая, чистая». С этими словами трудно не согласитьcя. Ну и стоит упомянуть, что есть памятник Высоцкому в роли поручика Брусенцова в фильме «Служили два товарища» (памятник в Новороссийске)

Хочу еще привести великолепный очерк Павла Евдокимова.

Двенадцать. «В белом венчике из роз впереди Исус Христос».