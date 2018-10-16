.Эльдар Рязанов. Исповедь в стихах

Эльдар Рязанов был очень многогранным человеком – кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер и народный артист СССР.

Так он сам говорил о своих стихах:



"Я поставил несколько фильмов — «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна». В этот период параллельно с многочисленными и разнообразными занятиями и обязанностями существовало что-то вроде внутреннего монолога или, если хотите, стихотворного дневника.



В стихах фиксировалось то, что не находило себе места, да и не могло найти, в сценариях и фильмах, мучительное желание высказаться о личном, только моем, стремление поделиться чем-то заветным, жажда исповеди и побудили меня к стихотворству. Исповедь, я думаю, - то, к чему властно тяготеет каждый вид искусства. В этом смысле поэзия наиболее интимна. В искренности, правдивости чувств, обнажении тайников души, умении заглянуть в человеческие глубины, наверное, и есть суть поэзии."

Эльдар Рязанов на съемках фильма «Невероятные приключение итальянцев в России». 18 октября 1973 года. Фото: kinopoisk.ru Хочется легкого, светлого, нежного,

Раннего, хрупкого и пустопорожнего,

И безрассудного, и безмятежного,

Напрочь забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,

В небо уставить глаза завидущие

И окунуться в цветочные запахи

И без конца обожать все живущее.

Хочется милой наивной мелодии,

Воздух глотать, словно ягоды спелые,

Чтоб сумасбродно душа колобродила

И чтобы сердце неслось ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,

Хоть на мгновенье упасть в это дальнее.

Только за все, что промчалось, заплачено,

И остается расплата прощальная.

* * *

Живем мы что-то без азарта,

Однообразно, как в строю.

Не бойтесь бросить все на карту

И жизнь переломить свою.

Какими были мы на старте?

Теперь не то, исчезла прыть.

Играйте на рисковой карте,

Пытайтесь жизнь переломить.

Пусть в голове мелькает проседь.

Не поздно выбрать новый путь.

Не бойтесь все на карту бросить

И прожитое зачеркнуть.

Из дома выйдя в непогоду,

Взбодрите дух, пришпорьте плоть.

Не бойтесь тасовать колоду,

Пытайтесь жизнь перебороть.

В мираж и в дым, в химеры верьте.

Пожитки не за чем тащить.

Ведь не уехать дальше смерти.

Стремитесь жизнь перекроить.

Печалиться не надо вовсе,

Когда вам нечем карту крыть.

Вы бросить жизнь на кон не бойтесь,

Не проиграв — не победить!

Стремитесь жизнь перекроить!

Не бойтесь жизнь переломить!

* * *

Когда я просто на тебя смотрю,

то за тебя судьбу благодарю.

Когда твоя рука в моей руке,

то все плохое где-то вдалеке.

Когда щекой к твоей я прислонюсь,

то ничего на свете не боюсь.

Когда я глажу волосы твои,

то сердце замирает от любви.

Когда гляжу в счастливые глаза,

то на моих от нежности слеза.

Как-то, что чувствую, пересказать?

Ты мне жена, сестра, подруга, мать.

Не существует безупречных слов,

что могут передать мою любовь.

И оттого, что рядом ты со мной,

я добрый, я хороший, я живой.

Стих этот старомоден, неказист

и слишком прост, но искренен и чист.

С улыбкой светлой на тебя смотрю,

и жизнь, что вместе мы, благодарю.

* * *

Я желал бы свергнуть злое иго

суеты, общенья, встреч и прочего.

Я коплю, как скряга и сквалыга,

редкие мгновенья одиночества.

Боже, сколько в разговорах вздора:

ни подумать, ни сосредоточиться.

Остается лишь одна опора--

редкие мгновенья одиночества.

Меня грабят все, кому в охоту,

мои дни по ветру раскурочены

Я мечтаю лечь на дно окопа

в редкие мгновенья одиночества.

Непонятно, где найти спасенье?

Кто бы знал, как тишины мне хочется!

Удалось сложить стихотворенье

в редкие мгновенья одиночества.

* * *

Как много дней, что выброшены зря,

Дней, что погибли как-то между прочим.

Их надо вычесть из календаря,

И жизнь становится еще короче.



Был занят бестолковой суетой,

День проскочил — я не увидел друга

И не пожал его руки живой...

Что ж! Этот день я должен сбросить с круга.



А если я за день не вспомнил мать,

Не позвонил хоть раз сестре иль брату,

То в оправданье нечего сказать:

Тот день пропал! Бесценная растрата!



Я поленился или же устал —

Не посмотрел веселого спектакля,

Стихов магических не почитал

И в чем-то обделил себя, не так ли?



А если я кому-то не помог,

Не сочинил ни кадра и ни строчки,

То обокрал сегодняшний итог

И сделал жизнь еще на день короче.



Сложить — так страшно, сколько промотал

На сборищах, где ни тепло, ни жарко...

А главных слов любимой не сказал

И не купил цветов или подарка.



Как много дней, что выброшены зря,

Дней, что погибли как-то между прочим.

Их надо вычесть из календаря

И мерить свою жизнь еще короче.

* * *

МОНОЛОГ «ХУДОЖНИКА»

Прожитая жизнь - сложенье чисел:

Сумма дней, недель, мгновений, лет

Я вдруг осознал - я живописец,

Вечно создающий твой портрет.

Для импровизаций и художеств

Мне не нужен, в общем, черновик.

Может, кто другой не сразу может,

Я ж эскизы делать не привык.

Я малюю на живой модели,

Притушил слезой бездонный взгляд.

Легкий штрих -- глазищи потемнели,

Потому что вытерпели ад.

Я прорисовал твои морщины,

В волосы добавил белизны

Натуральный цвет люблю в картинах,

Я противник басмы или хны.

Перекрасил - в горькую! - улыбку,

Два мазка,- и ты нехороша.

Я без красок этого добился,

Без кистей и без карандаша.

Близких раним походя, без смысла

Гасим в них глубинный теплый свет

Сам собою как-то получился

Этот твой теперешний портрет.

* * *

У природы нет плохой погоды —

Каждая погода благодать.

Дождь ли снег — любое время года

Надо благодарно принимать,

Отзвуки душевной непогоды,

В сердце одиночества печать,

И бессонниц горестные всходы

Надо благодарно принимать,

Надо благодарно принимать.

Смерть желаний, годы и невзгоды —

С каждым днем все непосильней кладь,

Что тебе назначено природой

Надо благодарно принимать.

Смену лет, закаты и восходы,

И любви последней благодать,

Как и дату своего ухода

Надо благодарно принимать,

Надо благодарно принимать.

У природы нет плохой погоды,

Ход времен нельзя остановить.

Осень жизни, как и осень года,

Надо, не скорбя, благословить.

Надо, не скорбя, благословить,

Надо, не скорбя, благословить.

* * *

Музыка жизни

Что жизнь? Музыкальная пьеса,

Соната ли, фуга иль месса,

Сюита, ноктюрн или скерцо?

Тут ритмы диктуются сердцем.



Пиликает, тренькает, шпарит,

Бренчит иль бывает в ударе.

Играется без остановки.

Меняются лишь оркестровки.



Ребячество наше прелестно,

Хрустально, как отзвук челесты.

Потом мы становимся старше,

Ведут нас военные марши.



Пьяняще стучат барабаны,

Зовущие в странные страны.

Но вот увенчали нас лавры,

Грохочут тарелки, литавры.



А как зажигательны скрипки

От нежной зазывной улыбки.

Кончается общее тутти.

Не будьте столь строги, не будьте.



Мелодию, дивное диво,

Дудим мы порою фальшиво.

Проносится музыка скоро

Под взмахи судьбы дирижера.



Слабеют со временем уши,

Напевы доносятся глуше.

Оркестры играют все тише.

Жаль, реквием я не услышу.

* * *

Ты укрой меня снегом, зима



Ты укрой меня снегом, зима,

Так о многом хочу позабыть я,

И отринуть работу ума.

Умоляю тебя об укрытии.



Одолжи мне, зима, одолжи

Чистоты и отдохновения,

Бело-синих снегов безо лжи.

Я прошу тебя, я прошу тебя,

Я прошу тебя об одолжении.



Подари мне, зима, подари

День беззвучный, что светит неярко,

Полусон от зари до зари.

Мне не надо богаче подарка.



Поднеси мне, зима, поднеси

Отрешенности и смирения,

Чтобы снес я, что трудно снести.

Я прошу тебя, я прошу тебя,

Я прошу у тебя подношения.



Ты подай мне, зима, ты подай

Тишину и печаль сострадания

К моим собственным прошлым годам.

Я прошу тебя, я прошу тебя,

Я прошу у тебя подаяния