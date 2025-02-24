Осторожно, дети! Есть ли управа на банды малолеток?

«Убей его!» — кричит за кадром оператор побоища. Два парня — один в зелёной куртке, второй в чёрной — катаются по грязному асфальту. Их окружила толпа подростков — свистят, улюлюкают. В какой-то момент «зелёный» вывернулся из-под соперника и оказался сверху. И тут стая зрителей кинулась колошматить его, помогая «чёрному» вырваться.

«Ну а что, чисто по-пацански», — с сарказмом заметит кто-то из пользователей соцсети, в которую залетел этот ролик из Башкортостана. О подростковой группировке, которая держит в напряжении весь Стерлитамак, заговорили в конце января. Якобы эти же пацаны накануне избили парня, требуя деньги за сломанный телефон. Как мальчишка сломал мобильник одного из членов группировки, да и он ли вообще это сделал, непонятно. Но попало ему неслабо — видео этого зверства также разошлось в интернете.

Банды малолеток орудуют во многих регионах. В Краснодаре жители жалуются на шайку подростков (около 30 пацанов 10–16 лет), устраивающих непотребства в подъездах, задирающих прохожих. Одному пенсионеру даже сломали рёбра. В Гусь-Хрустальном жертвой малолетних хулиганов тоже стал пенсионер. 70-летнего мужчину атаковали на пороге торгового центра. Со сломанным носом и черепно-мозговой травмой мужчина попал в больницу. В одном из микрорайонов Нижнего Новгорода жители даже организовали народную дружину после того, как на прошлой неделе группа подростков избила прохожего. 1. «Герои» из Гусь-Хрустального. 2. В Краснодаре малолетний преступник лезет в окно. 3. В Стерлитамаке разбираются «по-пацански». Фото: кадры видео

Кто за ними стоит

Список криминальных сюжетов этой зимы довольно широкий. Где-то возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство», где-то подростков лишь пожурили, выставив «административку» их отцам и матерям за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Но объединяет все истории одно: свои «геройства» участники снимают на видео и выкладывают в сеть. Это основное отличие от фигурантов «Слова пацана» их сегодняшних сверстников. «Ситуация чем-то напоминает 1990-е, когда молодые люди стали сбиваться в стайки, держа в страхе всю округу, — комментирует бывший сотрудник пенитенциарной системы, генерал в отставке, попросивший не называть его имени. — То и дело появлялась информация: тут мужчина с работы возвращался через пустырь, и отморозки насмерть забили его палками; там бомжу проломили череп... Страшное дело! Помню, как тележурналист брал интервью у вора в законе и спросил, чего тот больше всего опасается. Авторитет ответил: мол, боюсь вот эту стаю малолеток, волчат, для которых никакие законы не писаны.

Потом общество стало жить чуть получше, поспокойнее, казалось, блатная романтика осталась в прошлом. Однако в 2010-х подобная история возникла вновь. Я тогда работал в УФСИН и заметил, что в детскую колонию за воровство попадают подростки из хороших семей.

Оказалось, они должны были платить в общак. Не принесёшь— побьют. Им подсказывали, куда пойти и что украсть, — они шли и воровали. Их ловили, сажали. Тогда-то и всплыло АУЕ*. Движение распространялось быстро, охватывало школы, даже в кадетские корпуса зашло. Сейчас АУЕ притихло. Но идея-то живёт, просто в иной форме. За каждой группировкой малолеток кто-то стоит. Я могу только догадываться, кто. Тот, кто отсидел, вышел, работать не пошёл, а стал организовывать пацанов на грязные делишки».

Колония исправит?

Не стоит уповать только на колонии для несовершеннолетних, считает генерал. «Колония не воспитывает и не исправляет. Самые жестокие люди — это дети. Если взрослый может понять и простить, то ребёнок — никогда. На „малолетке“ свои понятия, свой мир, у них нет никаких рамок. Поэтому зона — не выход. Одно дело, когда подросток совершает убийство, грабёж и т. д., тогда нужна изоляция от общества. Остальных нужно воспитывать. Как? Сложный вопрос. Начинать с их родителей, наверное, уже поздно. Призывать к этому школьных учителей? Да они же, бедные, даже прикрикнуть на своих подопечных не могут — тут же набегут „онижематери“. Недавно на одного директора школы прокурор написал представление после жалобы родителей. Знаете, на что пожаловались? На то, что детей заставляют дежурить в классе, мыть доску!»

Пусть родители за всё заплатят

«Штрафы родителям, ремонт разрушенного тоже за их счёт, компенсация морального вреда потерпевшим — вот что надо. Пусть за всё платят! Тогда задумаются».

«Раньше по загривку бы получили, и сразу прошла бы эта блатная романтика. А сейчас даже за ухо схватить нельзя. Безнаказанность порождает вседозволенность».

«Дума должна принять закон об уголовной ответственности с 12 лет. Или так и будем с ними тюти-пути?»

«Основной состав этих гоп-компаний— безотцовщина. Не каждая мать в состоянии справиться с сыном-подростком. Тут мужской авторитет важен. А где его взять? В школе тоже одни женщины».

«У нас на районе в ноябре восемь отморозков 14 лет попытались пальцы гнуть. Трое парней, лет по 21–22, как дали им люлей! Разом шёлковыми стали».

Почему так, и что с этим делать?

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», которая легла в основу нашумевшего сериала, Роберт Гараев:

— Подростки всегда жестокие. При этом они могут быть и из благополучных семей. Фильм «Чучело» помните? Так вот, когда они собираются в сообщества, им проще отключать этическую оценку своих поступков. Ты следуешь указаниям лидера или, может быть, ты думаешь, что сам это делаешь, но на самом деле за тебя кто-то решает в этом сообществе. Но проводить прямую параллель с явлением, о котором моя книга, я бы не стал. То было следствием быстрой урбанизации СССР. Когда сельские жители массово переезжали в город и начинали как бы транслировать жизненный принцип «стенка на стенку». Движение же АУЕ* похоже на сетевую субкультуру, расплодившуюся в интернете. Вот есть анимешники, а есть эти приверженцы криминала.

Блогер, писатель Дмитрий Пучков («Гоблин»):

— Что делать? Детей нужно непрерывно воспитывать. В том числе не выкидывать из школьной программы произведения типа «Как закалялась сталь», засовывая туда «Архипелаг ГУЛАГ». Воспитывать не на идеологических помоях, из-за которых они в итоге ненавидят свою страну и заняты бандитизмом и грабежами, а на нормальных жизненных примерах, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо. Энергия подростков должна быть направлена в первую очередь на обучение. Но только одной школы для этого мало. Должно быть огромное количество спортивных секций с нормальными руководителями, которые учат детей доброму, вечному. В СССР это было, сейчас — нет.

Как это наладить? Ломать нынешнюю систему образования, которую внедрили вместо советской. Родителей изменить уже невозможно. А детей надо спасать, безусловно!

*АУЕ («Арестантский уклад един») признано экстремистской организацией и запрещено в РФ. АУЕ поощряет грабежи, пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия.

