По-настоящему холодная война. Чукотско-эскимосский конфликт 1947 года

Советско-американская война — один из главных культурных сюжетов холодной войны. Выходило множество комиксов, книг и фильмов, в которых армия СССР вторгается на территорию США. В действительности советские солдаты никогда не ступали на американскую землю. Все жили в ожидании войны, которой так и не случилось.

В этих напряжённых условиях произошёл один из самых необычных и интересных локальных конфликтов середины XX века. В 1947 году вооружённый отряд чукчей преодолел Берингов пролив и атаковал аляскинских эскимосов. Погибло несколько десятков человек, но нападение могло иметь более серьёзные последствия.

VATNIKSTAN рассказывает о многовековом конфликте двух северных народов, политической составляющей инцидента и «ледяном занавесе», опустившемся после столкновения на мысе Принца Уэльского.

История вражды

Для большинства жителей стран бывшего Советского Союза чукча — герой анекдота, немного примитивный, но обладающий природными умом и смекалкой. Анекдоты про чукчей — хрестоматийный пример этнического юмора, отсылающего нас к укоренившимся стереотипам о том или ином народе.

«Двое чукчей в глубокой тундре.

— Хочешь анекдот?

— Однако, хочу. А какой?

— Политический!

— Ой, нет, не хочу! Однако, ещё сошлют куда-нибудь…»

На самом деле чукчи отличаются воинственным нравом. Представители чукотских племён в XVII–XVIII веках держали в страхе все остальные северные народы. Отряды чукчей часто совершали набеги на Аляску, где жили их давние враги инуиты. Чукотская семья в начале XX века. Источник: russian7.ru

Вражда инуитов и чукчей — очень старый конфликт. Эскимосы — группа народов, в которую входят инуиты, — расселялись на достаточно обширных пространствах по обе стороны Берингова пролива. «Азиатские» эскимосы встретились с чукчами и довольно быстро ассимилировались, а вот с «американскими» эскимосами у чукчей завязалось длительное противостояние.

У двух народов были промысловые конфликты. Чукчи и инуиты не только разводили оленей, но и ловили рыбу, охотились на морских млекопитающих в Беринговом проливе. В промысловых вылазках нередко случались разногласия между группами охотников и рыболовов, что иногда приводило к кровопролитию.

Торговые споры тоже повлияли на отношение чукчей и инуитов. Два северных народа торговали между собой. Языковой барьер и взаимное недоверие привели к тому, что появился ритуал «немого торга». Делегации оставались на приличном расстоянии друг от друга, товары для обмена выкладывали на «нейтральной территории». В такой напряжённой ситуации любое резкое движение или звук могли привести к столкновению. Семья американских эскимосов. Источник: old.bigenc.ru

Одна из причин вражды таилась в народном предании. В конце XIX века будущий создатель Института народов Севера Владимир Богораз описал легенду, услышанную от чукчей о том, что однажды охотник и шаман были выброшены на берег Аляски штормом. Несчастных подобрали инуиты, которые убили охотника, а шамана взяли в рабство, через время он сбежал. С тех пор чукчи мстят инуитам за убитого соплеменника. На основе рассказов чукчей Владимир Богораз привёл историю ответного нападения инуитов:

«Они пришли ночью, все люди спали. Они убивали людей, просто просовывая копья сквозь меховую стену спального полога. Один маленький мальчик, сирота, успел убежать от них вовремя, разбудил других. Нападавшие убежали к морю».

Существует точка зрения, что чукчи совершали набеги для захвата пленных — особенно девушек и девочек. Это распространённая практика среди малочисленных кочевых народов: в родовых общинах браки между соплеменниками очень быстро приводили к вырождению. Обычно проблема решалась добровольным браком с женщиной из соседней общины, но иногда мужчины похищали невест из соседних племён. Чукотка. Первый визит туристов. Начало ХХ века. Источник: pastvu.com/p/386711

Однако самое важное то, что у чукчей и инуитов, живших традиционным укладом, даже в конце первой половины XX века сохранялся обычай кровной мести — стадии, через которую прошли практически все человеческие общества на заре своего существования. По мере развития государства и появления юридических кодексов (таких как, например, «Правда Ярослава») кровная месть уходила в небытие. Тем не менее в середине XX века в некоторых северных племенах ещё существовал этот архаичный обычай.

Кровная месть означала, что не важна причина насилия. Если кровь пролилась, то остановить войну будет очень сложно. Каждый род чукчей мстил за убитых, то же самое делали и инуиты. С каждой смертью вражда только усугублялась.

Чукотка и Аляска в 1947 году

После Второй мировой началась холодная война, противоречия между вчерашними союзниками могли вылиться в кровопролитный конфликт с применением атомного оружия. На Дальнем Востоке США и СССР разделяет лишь 86 километров Берингова пролива. На Востоке — советская Чукотка, на Западе — американская Аляска. Спутниковый снимок Берингова пролива. Слева Чукотка, справа Аляска

В 1942 году началась милитаризация Аляски, где были созданы отряды самообороны (от японцев) из местных эскимосов. Уже после войны, в 1945 году, армия США использовала Аляску как полигон для учений в условиях сверхнизких температур. В ответ на очевидную угрозу власти СССР разместили на Чукотке целую общевойсковую армию и полк дальней авиации для прикрытия в случае броска через пролив.

Советские чукчи и американские эскимосы постоянно нарушали государственную границу, когда охотились на тюленей и рыбачили. Берингов пролив практически никогда не замерзает полностью, но зимой опытный охотник всегда знает безопасные пешие пути по льду. Границы СССР и США в регионе нарушалась постоянно и по воде, и по суше.

Военнослужащие 110-го пограничного отряда МВД СССР нередко прогоняли или задерживали нарушителей. Чаще всего это были охотники или эскимосы, решившие навестить родственников в Советском Союзе. Пограничники не контролировали полностью границу СССР на Чукотке. Для фактически кочевых чукчей ни государств, ни границ не существовало — они в основном жили так же, как и их предки.

«Война» 1947 года

Осенью 1947 года несколько десятков советских чукчей пересекли Берингов пролив и высадились в районе мыса Принца Уэльского на Аляске. Чукчи для походов по проливу использовали специальные лодки — аньяпики. В каждую такую лодку могло уместиться 12–15 вооружённых гребцов. Чукчи-охотники в аньяпике. Источник: eg.ru

Преодолеть Берингов пролив не так легко, однако чукчи всегда были отличными мореплавателями — они поколениями пересекали пролив на аньяпиках. Хорошие гребцы могли преодолеть такое расстояние за несколько часов.

Несколько групп чукчей высадились на берег и атаковали ближайшее стойбище эскимосов. Конечно, по своему характеру это была не военная операция, а скорее массовая драка. Хотя стоит отметить, что помимо холодного оружия в бой пошли и охотничьи ружья. Эскимосы отстреливались и отбивались, но их положение усугубилось тем, что на стоянке были женщины с детьми, которых было необходимо защищать.

Нападение закончилось так же стремительно, как и началось. Чукотские воины захватили добычу: шкуры морских млекопитающих, продовольствие, несколько ружей и бытовые принадлежности. На этот раз чукчи не взяли с собой пленных женщин и детей. На сегодняшний день нет никаких данных, которые могли бы позволить точно говорить о численности нападавших или о понесённых сторонами потерях. Известно, что чукчи убили несколько десятков человек и беспрепятственно вернулись к родным берегам на лодках.

Версии политического конфликта

Недостаток информации и фактов о вражде чукчей и эскимосов в 1947 году породил несколько политических теорий. По одной из версий, которая довольно часто приводится в русскоязычных источниках, на протяжении 1947 года резко усилилось количество эскимосов, переходивших границу, чтоб встретиться с родственниками. Если раньше это в основном были женщины с детьми или пожилые люди, то в 1947 году среди гостей сильно возросла доля молодых мужчин. Существует точка зрения, что с 1942 года (когда были созданы отряды самообороны из коренного населения) около двух-трёх тысяч эскимосов прошли военную подготовку, а также подверглись идеологической обработке в духе холодной войны.

По другой версии, СССР оснащал чукчей стрелковым оружием — не только ружьями, но и автоматическими винтовками. Таким образом власти подталкивали чукчей к нападениям на давних врагов. В обмен Советы получали разведывательную информацию о действиях вероятного противника. Так советское правительство ответило на милитаризацию Аляски.

Последствия «войны»

Советская и американская стороны не выразили никакой официальной озабоченности фактом вооружённого столкновения жителей двух сверхдержав. Однако инцидент имел политические последствия.

Конфликт пришёлся на время милитаризации обоих берегов Берингова пролива. На советской стороне уже расположилась 14‑я общевойсковая армия, на американской были развёрнуты несколько новых авиабаз и ALCOM — Аляскинское командование ВС США. Военные рассматривали восточную границу СССР с США как место возможных боестолкновений.

С 1948 года 110‑й пограничный отряд МВД СССР на Чукотке резко усилил контроль. Практически все законные способы пересечения границы между СССР и США были отменены. Теперь получить разрешение могли только кровные родственники. Ужесточение пограничной политики и милитаризацию Чукотки американские советологи называют «ледяным занавесом», по аналогии с железным, опустившимся в Европе. Первомайская демонстрация в посёлке Певек, Чукотка. Начало 1950‑х годов. Фото Петра Никушенко. Источник: russiainphoto.ru

В 1948 году осёдлых и кочевых чукчей власти обязали иметь прописку. На Чукотке начали усиленно работать советские правоохранительные органы и контрразведка. Нападений, подобных набегу 1947 года, больше не повторялось.

Клим Шавриков

https://vatnikstan.ru/history/chukotka-1947/