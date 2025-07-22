Неужели что-то сдвинулось?

В Госдуму внесён законопроект с механизмом лишения гражданства за уклонение от воинского учёта. Всем понятно, что от прожирателей социальных льгот толку на фронте нет. Зато среди этих миллионов большинство не готово защищать Россию. И это даёт всем нам надежду, что мы наконец услышим о массовых депортациях.
Чемодан, вокзал, домой. Законных оснований воплотить эту мечту русских людей должно становиться всё больше. Принятие этого закона чуть изменит слоган: "Либо герой, либо домой".
И слава Богу.
17 июля Владимир Путин подписал указ, расширяющий оперативно-разыскные полномочия, включая дознание, и контроль за миграционными процессами на транспортеЭто означает, что уполномоченные органы получили новые функции в сфере оперативно-разыскной деятельности, касающиеся расследования преступлений и контроля за миграцией на транспортных объектах.
Из указа следует, что вводятся такие новые должности, как: первый заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства
внутренних дел Российской Федерации, начальник административного департамента Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации и другие. Всего добавлено 13 наименований.
Кто покажет дорогу домой гастарбайтерам? Новый департамент займётся мигрантамиРегулирование миграционных потоков наконец-то принимает системные формы. На базе МВД появляется новый департамент — Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.
Тут нюанс в том, что теперь дорабатывать миграционную политику будут те, кто её реализует, — сотрудники МВД, которые борются с нелегалами, контролируют пребывание иностранцев, помогают соотечественникам перебраться в Россию. Им более понятно, как должны работать меры контроля и как правильно совершенствовать бюрократический аппарат в этой сфере. Ранее силовое ведомство фактически только исполняло решения по мигрантам. Сейчас же полностью включается в разработку мер по борьбе с нелегалами и контроль за гастарбайтерами.
Нам представляется очень важным, чтобы новая служба имела свои силовые подразделения, а не ограничивалось только написанием нормативов. Более того, эти подразделения должны быть многочисленными и оснащены, что называется, по последнему слову. Иначе с тьмой, накрывшей нашу страну, не справимся.
«Граница во-о-он туда!» Мигрантским гетто не место на русской земле
Также на вчерашнем заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России обсуждали, пожалуй, самый важный вопрос: как не знающие русского языка и культуры сдают экзамены по этим дисциплинам и проникают в нашу страну. В новую Концепцию миграционной политики отдельным пунктом внесли, что работать в России могут только иностранцы, которые знают язык, чтут закон и уважают наши традиции.
Одной из целей миграционной политики заявлено, что в страну будут привлекаться люди, которые способны органично включиться в российское общество и стать его полноправными членами. Вместе с этим открытость для трудовой миграции будет сохраняться для иностранцев, которые соблюдают российские законы, уважают нашу культуру и традиции, бережно относятся к окружающей среде. Государство готово помогать им в адаптации, но также решительно настроено против самоизоляции мигрантов от общества — власти будут бороться с этническими анклавами. С мигрантскими гетто будет покончено.
И вот тут как раз вопрос становится системным. Понятно, что без запрета приезжать в страну целыми кишлаками победить обособленность поселений мигрантов нельзя. Также ясно, что, когда некий гастарбайтер заезжает в страну, а затем привозит всю свою многочисленную родню, непонятно как получающую потом гражданство и пособия на десяток детей, это вопрос коррупции на местах. И победить эту гидру без мощного силового блока новой службы не получится. Тут же важно учесть, что эти люди сюда заезжали в промышленных масштабах. И мы надеемся, вывозить их будут в не менее промышленных масштабах, пересматривая выданное с нарушениями гражданство России.
По-другому не получится.
Медведев возглавит миграционный фронт: Совбез идёт в наступление на потоки нелегаловКак-то незаметно прошло накануне заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России, а это можно было бы назвать новостью дня. Дело в том, что на заседании рассматривалась, ни много ни мало, новая Концепция миграционной политики. В информационное поле попало только двухминутное выступление заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева, но Царьграду удалось выяснить подробности того, что осталось за кадром.
На заседании произошло знаковое событие: теперь функция координации миграционной политики переходит от правительства к Совету безопасности России. Совбез занимается контролем стратегически важных для суверенитета и безопасности страны направлений. А бесконтрольный миграционный наплыв сейчас одна из главных опасностей для нашей Родины. На заседании ещё раз было подчеркнуто, что в приоритете безопасность и интересы граждан, а не экономика и коммерция.
Передача координационных полномочий по миграции Совету безопасности — это сигнал об укреплении силового аспекта в вопросах миграционной политики и приоритета безопасности страны. Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики возглавил
Дмитрий Медведев.
А дальше будем наблюдать, как развернуться события.
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