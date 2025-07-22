Неужели что-то сдвинулось?

В Госдуму внесён законопроект с механизмом лишения гражданства за уклонение от воинского учёта. Всем понятно, что от прожирателей социальных льгот толку на фронте нет. Зато среди этих миллионов большинство не готово защищать Россию. И это даёт всем нам надежду, что мы наконец услышим о массовых депортациях.

Чемодан, вокзал, домой. Законных оснований воплотить эту мечту русских людей должно становиться всё больше. Принятие этого закона чуть изменит слоган: "Либо герой, либо домой".

И слава Богу.

17 июля Владимир Путин подписал указ, расширяющий оперативно-разыскные полномочия, включая дознание, и контроль за миграционными процессами на транспорте Это означает, что уполномоченные органы получили новые функции в сфере оперативно-разыскной деятельности, касающиеся расследования преступлений и контроля за миграцией на транспортных объектах.

Из указа следует, что вводятся такие новые должности, как: первый заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства

внутренних дел Российской Федерации, начальник административного департамента Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации и другие. Всего добавлено 13 наименований.

Кто покажет дорогу домой гастарбайтерам? Новый департамент займётся мигрантами Регулирование миграционных потоков наконец-то принимает системные формы. На базе МВД появляется новый департамент — Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.

Возглавит новое управление Андрей Кикоть, который был сразу же назначен президентом на должность первого заместителя министра внутренних дел. До этого он занимал пост заместителя генпрокурора. Кикоть будет отвечать за выработку и реализацию миграционной политики. Подразделение было образовано весной 2025 года по указу президента России.

Тут нюанс в том, что теперь дорабатывать миграционную политику будут те, кто её реализует, — сотрудники МВД, которые борются с нелегалами, контролируют пребывание иностранцев, помогают соотечественникам перебраться в Россию. Им более понятно, как должны работать меры контроля и как правильно совершенствовать бюрократический аппарат в этой сфере. Ранее силовое ведомство фактически только исполняло решения по мигрантам. Сейчас же полностью включается в разработку мер по борьбе с нелегалами и контроль за гастарбайтерами.

Нам представляется очень важным, чтобы новая служба имела свои силовые подразделения, а не ограничивалось только написанием нормативов. Более того, эти подразделения должны быть многочисленными и оснащены, что называется, по последнему слову. Иначе с тьмой, накрывшей нашу страну, не справимся.

«Граница во-о-он туда!» Мигрантским гетто не место на русской земле

Также на вчерашнем заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России обсуждали, пожалуй, самый важный вопрос: как не знающие русского языка и культуры сдают экзамены по этим дисциплинам и проникают в нашу страну. В новую Концепцию миграционной политики отдельным пунктом внесли, что работать в России могут только иностранцы, которые знают язык, чтут закон и уважают наши традиции.

Одной из целей миграционной политики заявлено, что в страну будут привлекаться люди, которые способны органично включиться в российское общество и стать его полноправными членами. Вместе с этим открытость для трудовой миграции будет сохраняться для иностранцев, которые соблюдают российские законы, уважают нашу культуру и традиции, бережно относятся к окружающей среде. Государство готово помогать им в адаптации, но также решительно настроено против самоизоляции мигрантов от общества — власти будут бороться с этническими анклавами. С мигрантскими гетто будет покончено.

И вот тут как раз вопрос становится системным. Понятно, что без запрета приезжать в страну целыми кишлаками победить обособленность поселений мигрантов нельзя. Также ясно, что, когда некий гастарбайтер заезжает в страну, а затем привозит всю свою многочисленную родню, непонятно как получающую потом гражданство и пособия на десяток детей, это вопрос коррупции на местах. И победить эту гидру без мощного силового блока новой службы не получится. Тут же важно учесть, что эти люди сюда заезжали в промышленных масштабах. И мы надеемся, вывозить их будут в не менее промышленных масштабах, пересматривая выданное с нарушениями гражданство России.

По-другому не получится.

Медведев возглавит миграционный фронт: Совбез идёт в наступление на потоки нелегалов Как-то незаметно прошло накануне заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России, а это можно было бы назвать новостью дня. Дело в том, что на заседании рассматривалась, ни много ни мало, новая Концепция миграционной политики. В информационное поле попало только двухминутное выступление заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева, но Царьграду удалось выяснить подробности того, что осталось за кадром.

На заседании произошло знаковое событие: теперь функция координации миграционной политики переходит от правительства к Совету безопасности России. Совбез занимается контролем стратегически важных для суверенитета и безопасности страны направлений. А бесконтрольный миграционный наплыв сейчас одна из главных опасностей для нашей Родины. На заседании ещё раз было подчеркнуто, что в приоритете безопасность и интересы граждан, а не экономика и коммерция.

Передача координационных полномочий по миграции Совету безопасности — это сигнал об укреплении силового аспекта в вопросах миграционной политики и приоритета безопасности страны. Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики возглавил

Дмитрий Медведев.

А дальше будем наблюдать, как развернуться события.