Волк против медведя. Поссорят ли Россию и Турцию слова Эрдогана о Крыме?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз публично отказался признавать Крым частью России. На этот раз свою позицию он озвучил на дебатах в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — заявил турецкий лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Эрдогана за такую зажигательную речь, а заодно и за его поддержку инициативы «Крымская платформа», целью которой заявлено возвращение полуострова под крыло Киева.

В Москве на риторику Эрдогана отреагировали предсказуемо. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что понимает интересы Турции в отношении Крымского полуострова, «и это, наверное, такая ностальгия по очень давним, средневековым временам». Г-жа Алтабаева добавила, что решение жителей Крыма о присоединении полуострова окончательно, а политики, которые рассуждают об аннексии Крыма, покушаются на территориальную целостность России.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Турция отказалась признавать выборы депутатов Госдумы, прошедшие на территории Крыма. В Кремле такое решение назвали неприемлемым, а в российском МИДе пообещали «сделать соответствующие выводы».«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — отметила

Стоит ли на фоне новых заявлений Анкары ждать очередного охлаждения в отношениях между Россией и Турцией, АиФ.ru спросил у директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова.

Виктор Юрьев, АиФ.ru: Семён Аркадьевич, кто Эрдогана тянул за язык? Вроде бы у России с Турцией хорошие отношения, зачем же было так раздражать Москву?

Семён Багдасаров: А вы уверены, что у нас хорошие отношения? К сожалению, в отношении Турции Россия сегодня ведет себя скорее как мальчик для битья. Где у нас хорошие отношения — в Сирии? По словам самого Эрдогана, 4 тыс. кв. километров сирийской территории они по сути уже аннексировали. На еще большей территории — не только в Идлибе, но и в Северной Латакии и т.д. — находятся протурецкие вооруженные формирования. Там идут постоянные боестолкновения с правительственной армией.

Может быть, на Южном Кавказе у нас хорошие отношения с Турцией? Азербайджан — это уже по сути младший партнер Анкары, там полное турецкое влияние. Грузия — тоже под турками, Армения движется в ту же сторону. В ближайшее время будет организован Зангезурский коридор, восстановлены дипотношения между Анкарой и Ереваном, всё будет скуплено и подавлено. И через 2-3 года от российского присутствия в регионе ничего не останется.

А Ливия? Почитайте турецкую прессу, что там пишут о действиях нашей ЧВК в этой стране. Турция открыто поддерживает Сараджа, главу правительства в Триполи — этнического турка, кстати. В то время как Москва сделала ставку на фельдмаршала Хафтара... А для чего Турция поставляет оружие Украине? Те же беспилотники «Байрактар» используются на Донбассе, убивают там наших соотечественников.

Так что о каких хороших отношениях тут можно говорить? Хорошие отношения у нас только с теми в Турции, кто зарабатывает на России деньги. На атомной станции «Аккуе», на «Турецком потоке». Но никакого отношения к государственным интересам это не имеет.

— Чего, по-вашему, добивается Реджеп Эрдоган?

— Он расширяет влияние Турции, создает подобие Османской империи. Если для этого нужно ослабить влияние России, вытолкнуть нас из тех или иных регионов, он будет это делать, не моргнув глазом.

— Что касается непризнания Крыма. Белоруссия ведь тоже официально не признает Крым российским, но она не кричит об этом на каждом углу. Позиция же Турции выглядит нарочито демонстративной. С чем это связано?

— А почему они должны церемониться с нами? Я думаю, Эрдоган вообще рассчитывает на то, что в конце концов Крым войдет в состав Турции. Не забывайте, что на турецкой территории живут 2,5 млн крымских татар. Эрдогану выгодно поддержать позицию Украину, потому что он считает ее более слабым партнером, которого он тоже рано или поздно подомнет. А кому до 1783 года принадлежал Крым, помните? Крымское ханство было вассальным государством, а Южный Крым и вовсе входил в состав Османской империи.

Подождите еще, сейчас Эрдоган достроит канал из Черного моря в Средиземное и закроет к чертовой матери Босфор и Дарданеллы. И будем мы только в Черном море плескаться.

— В ноябре пройдет очередное заседание так называемого Тюркского совета. Как ожидается, там будет принято решение о преобразовании этой организации в Союз «Союз тюркских государств», куда войдут 5 бывших советских республик — Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан плюс Туркмения в качестве наблюдателя. Это тоже можно рассматривать как недружественный шаг в отношении России? Так сказать, турки сколачивают союз прямо в нашем «южном подбрюшье».

— Из Средней Азии они давно Россию выталкивают. Некоторые из перечисленных вами стран входят в ОДКБ — Киргизия, Казахстан. И мне интересно, будет ли наш МИД как-то противостоять попытке вывести их из орбиты российского влияния? А в том, что Союз тюркских государств создается в пику России, я не сомневаюсь. Как говорится, два медведя в одной берлоге ужиться не могут. Точнее, русского медведя из этой берлоги хочет выгнать турецкий волк...

Новая организация будет заниматься усилением влияния Турции в регионе. Экономического, военно-политического. Между прочим, не забывайте, что Турция остается членом НАТО. А вы знаете, сколько денег мы вложили в Среднюю Азию с 2008 по 2020 год? Три триллиона рублей! До 40% бюджета Киргизии формируется за счет поступлений от работающих в РФ гастарбайтеров. А что мы получаем теперь — Союз тюркских государств? Сколько можно было бы на эти деньги создать рабочих мест в России, переселить сюда русских из Средней Азии, дать им жилье и т.д.

Посмотрите поддерживаемый властями турецкий телеканал TRT, передачи которого выходят на русском языке. Более антироссийской программы вы не увидите. Работают там, кстати, выходцы с Украины.

— Этим летом было возобновлено закрытое из-за пандемии авиасообщение с Турцией, множество российских туристов снова отправились на турецкие курорты. Может ли Москва, обидевшись на последние заявления Анкары, снова прикрыть этот турпоток?

— У нас есть целый ряд крупных туристических компаний, которые зарабатывают на этом большие деньги. И их лоббистам неважно, кто и что там говорит, прибыль им дороже любых геополитических соображений. Может, показательно и закроют что-то на время, но потом снова откроют. Речь идет о больших деньгах.

https://aif.ru/politics/world/volk_protiv_medvedya_possoryat...