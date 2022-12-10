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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Солнце выходит Zа нас!

В Харькове разрисовали бюст советскому писателю Николаю Островскому.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Николай Островский наиболее известен романом "Как закалялась сталь" - о восстановлении народного хозяйства и социалистического строительства в первые годы советской власти.
Но дегенератам это не интересно. 
https://t.me/Crimeanprachka/15951

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34На Украине, в городе Черновцы, снесли памятник Воину  освободителю - солдату Красной армии.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Страна, которая яростно доказывает, что не поражена фашизмом, ещё с большей яростью уничтожает память о тех, кто боролся с нацизмом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Черновцы сегодня ещё одно пристанище нацистов и этот регион должен быть денацифицирован!!!

В Николаеве вандалы демонтировали мемориальную доску Пушкину. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Доску убрали с места, где раньше был дом почтовой станции, там проездом останавливался поэт. 
https://t.me/rosich_ru/29477

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Отставной генерал ВСУ Забродский заявил в интервью британскому изданию, что ВСУ планировали нападение на Крым в 2023-м году. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Особого секрета тут нет - трофейные документы найденные в начале СВО демонстрировали не только подготовку к уничтожению ДНР и ЛНР в ходе наступательной операции весной 2022-го года (в частности, полк "Азов" должен был наступая на Мариупольском направлении блокировать Новоазовск и выйти к границе РФ к 7 суткам наступления), но и последующих операций направленных на вторжение в Крым.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Соответственно, начавшаяся СВО сорвала эти планы.  Отказ от СВО просто бы привел к все той же войне, но в худших для России условиях.
https://t.me/boris_rozhin/71479

СВО И ЦИФРЫ: 

Из Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна ушли на войну 50 сотрудников. О потерях не сообщаю. Сладков
https://t.me/Sladkov_plus/6721 Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Погиб вокалист донецкой группы ВЫСОТА 277 - Александр Мороз. 

Владимир Минеев  — чемпион Европы и мира, мастер спорта, объявил, что готовится к отправке в зону спецоперации. В феврале там погиб брат бойца.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Владимир принял решение добровольно подписать контракт с 45-й бригадой спецназа ВДВ и отправится в зону СВО
https://t.me/rosich_ru/29047

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Погиб наш друг и прекрасный человек Денис Калашников. Под Соледаром, на заводе «Кнауф», во время корректировки огня, он сам попал под артиллерийский огонь противника.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34В июне мы снимали про Дениса репортаж.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Тогда он держал оборону на одном из терриконов под Золотым. В нем сидело не менее 40 осколков, была изувечена нога, лишился почки и почти всего кишечника... когда начались бои сбежал почти с операционного стола. И вот теперь погиб....
Вечная память героям. Калаш ушел на свой последний небесный террикон. 
https://t.me/boris_rozhin/71208

БАРС-13 – в бой идут старички

Отличительной особенностью БАРС-13 Русский легион, как, впрочем, наверное, и всех БАРСов, является то обстоятельство, что большая часть добровольцев – это мужики, которым за 40 и даже за 50 лет. 
Молодёжь, конечно, тоже воюет, предпочитая, причём, активные виды военного дела, типа, разведки. Но костяк подразделения всё равно составляют барсы из old school.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34– Лучше уж мне воевать, чем моим детям, я-то уже пожил, умереть не страшно, – так обосновал своё решение отправится на Украину «олдовый» боец Вячеслав. В зоне СВО у него погиб племянник.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34А вот этому колоритному барсу по имени Виктор с позывным Мавро 56 лет. Он три раза пытался, но его в военкомате завернули. По возрасту. А вот Барсы его приняли. Там он такой не один. Он воюет за своих внуков и внучек. Их у него 13(!).
https://t.me/wargonzo/9426

18 ноября комбата «Русского Легиона» и шесть других бойцов нашего подразделения удостоены заслуженных Орденов Мужества.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Официальные кадры Министерства обороны.
https://t.me/russkiy_opolchenec/35036

Военкор Семен Пегов, основатель ресурса @WarGonzo, которые вплотную сотрудничает с Барсами Русского легиона награжден орденом МужестваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34"За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга" президент России Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества. Журналист под Донецком 23 октября подорвался на украинской противопехотной мине "лепесток". Пегов был госпитализирован.
После операции состояние журналиста не вызывает опасений у его лечащих врачей. Он пошел на поправку и вскоре "сбежал" на фронт, несмотря на шутливое обещание Пушилина приковать его к кровати. А через месяц, 24 ноября, пресс-служба Кремля сообщила о том, что глава российского государства подписал указ о награждении военного корреспондента.
https://t.me/russkiy_opolchenec/35063

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Российские военнослужащие, вернувшиеся на Родину, поделились радостными эмоциями от освобождения и рассказали о том, что пережили в украинском плену. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34«Все, что было, постараюсь забыть, было несладко», — признался один из бойцов. По его словам, украинские националисты постоянно держали пленных на холоде.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Другой боец, который провел в плену четыре месяца, рассказал, что ему отказывали в медицинской помощи, несмотря на проблемы с сердцем. «К врачам категорически не хотели вести», — вспоминает он.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34"И били, и иголки под ногти загоняли" - Минобороны показало возвращение российских солдат после вчерашнего обмена и их рассказы об условиях содержания на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Военнослужащие отметили, что счастливы вновь оказаться на Родине, и поблагодарили всех, кто принимал участие в проведении обмена. https://t.me/mod_russia/22043

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34🔞Фото последствий "фильтрации" в с. Малая Рогань Харьковской области. Без суда, следствия, лишь звериные инстинкты, это и есть причина войны. Хохлы - не должны иметь оружие. Разреши хохлу делать всё - он пойдет убивать и грабить.
После "освобождения" населенного пункта, нацисты из ВСУ (обратите внимание, «регулярная» армия!) при участии отморозков из нацбата "Кракен" (сколько раз их там почти уничтожали?) провели массовые зачистки с последующей казнью мирных людей, которых посчитали "коллаборантами".
НАТО, Кого взращиваете? Россия, этих точно нужно жалеть?
https://t.me/separ_13/5307

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34

В зону СВО отправилась казачья рота "Ростов". Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Подразделение сформировано из добровольцев — казаков Войска Донского и жителей Ростовской области.
https://t.me/c/1801542020/946

Достойный пример того, что понимание о патриотизме, чести и достоинстве передаются по наследству.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.3425 апреля 1966 года с авиабазы Воздвиженка (в 9 км от Уссурийска) взлетел истребитель-бомбардировщик Су-7Б. после набора им высоты 100—150 метров на самолёте отказал двигатель. Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолёт в безлюдное место. 
Шансов на собственное спасение у него не осталось. Похоронили героя в селе Воздвиженка, за этот подвиг его посмертно наградили орденом Ленина. Звали полковника авиации Владимир Иванович Суровикин. 
Через 5.5 месяцев — 11 октября 1966 года — вдова полковника родила сына Сергея. Позже его назовут генерал Армагеддон. В октябре 2022 года Владимир Путин назначит его командующим российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции. 
Вся надёжа на Вас командующий!
https://t.me/c/1524001401/3797

Военнослужащий 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ в зоне СВО. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Принимал участие в первой волне высадки на Гостомель, огнём из РШГ уничтожил пулеметную точку противника на КДП, в ходе последующих событий также уничтожил несколько человек, в том числе снайпера. Награжден орденом Мужества.
https://t.me/grey_zone/15930

"Все для фронта, все для Победы"
Бывший военный моряк, а теперь староста храма, делает из огарков свечей окопные свечи. Местный консервный завод помог и обеспечил банками. Такие свечи горят до 6 часов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Школьники сделали беспилотникиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34https://t.me/c/1524001401/3806

В городе Балаково студенты местного колледжа обучающиеся на газоэлектросварщиков, своими руками делают печки буржуйки для наших солдат.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Готовые изделия отправляются прямиком на фронт.
https://t.me/rosich_ru/29130

Представители добровольческого батальона им.Павла Судоплатова в Запорожской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Кроме подаренных пикапов Ford Raptor и Toyota Hilux, многие бойцы достаточно хорошо экипированны, и имеют обвес на стрелковое вооружение, шлема и плитники различных российских производителей (Ars Arma, MBC, Stich Profi).
https://t.me/ok_spn/21926

Современные "Судоплатовцы".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Батальон сформирован в Запорожской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Сотрудники СпН ДНР в зоне СВО
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с РПГ-7. Херсонское направление.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Морская пехота в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Морская пехота в зоне СВО

26 ноября в ДНР вернули 10 военнослужащих, освобожденных из украинского пленаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Слезы радости и объятия близких – такая награда после месяцев испытаний плена…
Десять освобожденных бойцов из Макеевки, Донецка, Зугрэса, Кировского, Снежного сегодня вернулись домой, в Республику, встретились со своими родными и близкими.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Добро пожаловать домой герои!
https://t.me/c/1801542020/985

26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34По прибытии на родину первыми бойцов встретили военные врачи. После первичного осмотра медики отметили, что всем военнослужащим потребуется дополнительное обследование и реабилитация в стационарных условиях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34На Украине должной медицинской помощи военнопленным не оказывали. Один из россиян получил огнестрельное ранение в бою, однако в необходимой операции ему отказали. «Меня лечили, но операцию делать не стали, сказали — делай в России», - поделился Идрис.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34По словам бойцов, отношение к пленным в каждой тюрьме было разное. «Во Львове приняли нас жестко. Мы сидели на коленях, руки за спину и голову вниз», - тяжело вспоминает военнослужащий. Другие - рассказывают медикам о травмах и побоях, полученных в заточении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Однако сегодня с уверенностью можно сказать: для них все закончилось. 
Военнослужащие с облегчением ступили на родную землю. Впереди их ждут встречи с родными и близкими, радость от детских улыбок при возвращении домой и множество положительных эмоций.   
https://t.me/mod_russia/22155

«Другого варианта у нас не было, мы вели бой, чтобы наши перешли реку, мы отход своих прикрывали у Лимана» - освобожденные из плена террористов рассказали, как прикрывали своих.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Парни героически прикрывали отход своих войск. Когда боеприпасы подошли к концу и начала работать вражеская артиллерия, наши воины попали в окружение.
"Никто из нас руки не поднимал. Держали оружие до последнего патрона"
Практически все были ранены в той или иной степени тяжести. Некоторые были без сознания от потери крови.
https://t.me/c/1524001401/3909

Поздравление с Днем материНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Пулеметчик подразделения спецназа России в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Снайпер подразделения спецназа Росгвардии с винтовкой ДВЛ-10М1 в зоне СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Польская САУ AHS Krab вышла из чата в зоне СВО 
Сербский Герой в русских сердцахНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Далеко не все европейцы разделяют навязанные Западом взгляды на происходящие на Украине события. И этот факт подтверждается тем, что иностранцы в одном строю с  нашими воинами куют победу на Донбассе. К сожалению, не обходится и без потерь. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Так, в апреле этого года героически погиб сербский доброволец Стефан Димитриевич. Несколько дней назад жена Стефана получила заслуженную награду из рук главы ЛНР - медаль "За отвагу". Жители ЛНР и ДНР никогда не забудут сербского брата.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Сербский воин приехал защищать Донбасс еще в 2014 г., после вынужден был вернуться в Сербию, где получил условный срок и после его погашения снова вернулся в ЛНР.
Свой последний бой боец принял 4 апреля у пгт Новотошковское.
Награду вручили вдове павшего воина - жительнице Алчевска Кристине.
https://t.me/c/1801542020/1041
https://t.me/rosich_ru/29364

28 ноября вернулись домой 23 освобожденных из плена луганчан.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Слезы радости и объятия с родными: Освобожденные из плена защитники ЛНР прибыли в Луганск и встретились с близкимиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34"Впереди — лечение и реабилитация.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Продолжаем работать над освобождением всех наших ребят!" — заявил глава ЛНР Л. Пасечник
https://t.me/c/1524001401/3964

Бывший заложник школы в Беслане получил награду за участие в СВО. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Когда боевики окружили школу №1 в Беслане, Сослан Хасигов только поступал в первый класс. Вместе с братом-одногодкой и матерью парень оказался среди более 1100 других заложников. Трое суток семья провела в спортивном зале вместе без еды и воды. В результате штурма братья были спасены, их мать госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Через 11 лет Сослан закончил школу и поступил в военную академию Петербурга, а после ее окончания подписал контракт. В конце января старшего лейтенанта Сослана Хасигова отправили на границу с Украиной, после 24 февраля он оказался в зоне СВО. Как утверждают региональные медиа, 8 марта мужчина обнаружил артиллерийскую установку ВСУ и передал ее координаты российской армии. За это мужчина получил орден “За боевые отличия”. При этом Минобороны о награждении Хасигова не сообщал.
https://t.me/rosich_ru/29522

«Когда война началась, мне было 11 лет. То есть, всю мою сознательную жизнь. Я и подумать не мог, что еще успею повоевать» — демобилизованный студент Анатолий Юшко с Петровского района Донецка (от туда, где в результате вражеских обстрелов уже практически ничего не осталось) будущий управленец. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Вдумайтесь, какая судьба. Вдобавок, пацану всего 19 лет, а с момента мобилизации дослужился до замначальника штаба полка! Красава же.
https://t.me/c/1524001401/3978

Колонна турецких бронеавтомобилей Kirpi ВСУ у фронтаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Как минимум пара десятков этих машин уже уничтожена в боях нашими бойцами, но как видно - турки передали их достаточно много.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Сообщается, что на кадрах 35-я бригада морской пехоты ВМСУ.
https://t.me/c/1801542020/1088

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Уничтоженная американская машина M1224 MaxxPro MRAP ВСУ, переданная Украине в качестве военной помощи где-то в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Уничтоженная американская машина M1224 MaxxPro MRAP ВСУ, переданная Украине в качестве военной помощи где-то в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Поврежденный итальянский бронеавтомобиль в Артемовске. Фото отсюда @milinfolive. Кадры из Артемовска все меньше отличимы от Попасной.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Colonel Cassad опубликовал выдержки из статьи Якуба Можняка для издания Niezależny Dziennik Polityczny. В ней автор указывает, что «за 10 месяцев боёв погибли более 1,2 тыс. польских граждан, в том числе военнослужащих и ветеранов 16-й дивизии».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Польская САУ AHS Krab вышла из чата в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Польская САУ AHS Krab вышла из чата в зоне СВО
На самом деле, есть несколько аспектов, которые доказывают, что всё далеко не так просто, как кажется.
В Польше в принципе не любят поднимать тему польских наёмников и инструкторов. По довольно простой причине: наёмничество незаконно. 
Польское законодательство чётко классифицирует службу в иностранных военных формированиях без согласия соответствующих властей как преступление (статья 141 Уголовного кодекса), которое карается сроком до пяти лет. 
Публично власти Польши отрицают какое-либо участие своих военнослужащих с 2014 года. Риторика с тех пор не менялась: «тема польских наёмников — это неотъемлемая часть дезинформационной деятельности, сопровождающей эскалацию напряжённости на российско-украинской границе».
Признать же, что инструкторы с характерным акцентом массово присутствуют на Украине — значит, заговорить об этом на высшем — государственном уровне, а это уже считается непосредственным участием в боевых действиях на территории другой страны. Поэтому некоторые из польских военнослужащих, находящихся на Украине, дома числятся, например, в отпуске, а уж где они его проводят — дело личное.
https://t.me/rybar/41554

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Курская область — под огнём ВСУ. 11 прилетов по Суджанскому району 29 ноября. Есть попадание по объекту энергоснабжения. В данный момент Суджанский и Кореневский районы обесточены.
https://t.me/voenkorKotenok/43124

Сообщают, что по всей Украине повитряна трывога, видимо наши ракеты полетели  по своим делам. 
Хохол в свою очередь сегодня яростно обстреливает из ствольной артиллерии и минометов приграничные Белгородские села, в частности Муром. Буквально ровняет его с землей. Судя по всему пытаются уничтожить администрацию посёлка. Жертв и пострадавших нет, но разрушения получили социальные объекты, сообщил Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34
Наши артелы дают ответку. 
В общем в который раз приходится констатировать ошибочность решения об оставлении приграничных районов Харьковской области. Теперь конечно поздно посыпать голову пеплом, врага надо побеждать. Убивать солдат, уничтожать инфраструктуру, занимать территории.
https://t.me/vysokygovorit/10103

Перед тем как отправить внука на спецоперацию, дедушка, участник ВОВ взял с него слово, что тот вернется домой живым. Внук пooбещал.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Пацан слово дал-обязан вернуться!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34https://t.me/c/1524001401/4010

Судя по фото у ИИ все ОК! Узнаете?Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Фото из блиндажика, место не определить
https://t.me/rsotmdivision/2892

И напоследок. Познакомтесь. Это тот самый енот, которого бойцы забрали с собой из Херсона, чтоб не оставлять животинку вражинам. Ох и визгу стояло.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Его при эвакуации забрали разведчики ВДВ и теперь он их всюду сопровождает.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34С рук не слазит. У него даже "появился" свой канал, откуда и взяты все эти фото.
https://t.me/HersonEnot/144

Историю енота с позывным "Херсон" услышала корреспондент "Известий" Наталия Графчикова. Журналисты стали свидетелями того, как енот оказался в гостях у десантников.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34"Мы отходили с правого берега Днепра с подразделением, увидели, что животное брошенное, никому не нужное, забрали его к себе и начали за ним ухаживать. Он стал моим младшим братом", — рассказывает десантник.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34По словам бойца, енот питается даже лучше, чем многие военнослужащие — ест рыбу, свежую курицу, орехи и виноград. "Он у нас вообще гурман. Он меня охраняет, не даст ко мне подойти", — отметил боец.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34На вопрос корреспондента, почему енот двигается с разведчиками, десантник рассказал, как животное залезло к нему в подсумок и уснуло:
"Я прихожу, смотрю, а у меня в подсумке спит тот самый маленький енотик. Мы выходили на задачу, он был со мной все это время, спал в этом подсумке", — отмечает боец.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34Позывной еноту выбрали в собственном Telegram-канале.
https://t.me/izvestia/113755

героифото сегодняНовороссияУкраинаСветлана Митленко

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