Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.34

Солнце выходит Zа нас!

В Харькове разрисовали бюст советскому писателю Николаю Островскому. Николай Островский наиболее известен романом "Как закалялась сталь" - о восстановлении народного хозяйства и социалистического строительства в первые годы советской власти.

Но дегенератам это не интересно.

https://t.me/Crimeanprachka/15951

На Украине, в городе Черновцы, снесли памятник Воину освободителю - солдату Красной армии. Страна, которая яростно доказывает, что не поражена фашизмом, ещё с большей яростью уничтожает память о тех, кто боролся с нацизмом. Черновцы сегодня ещё одно пристанище нацистов и этот регион должен быть денацифицирован!!!

В Николаеве вандалы демонтировали мемориальную доску Пушкину. Доску убрали с места, где раньше был дом почтовой станции, там проездом останавливался поэт.

https://t.me/rosich_ru/29477

Отставной генерал ВСУ Забродский заявил в интервью британскому изданию, что ВСУ планировали нападение на Крым в 2023-м году.

Особого секрета тут нет - трофейные документы найденные в начале СВО демонстрировали не только подготовку к уничтожению ДНР и ЛНР в ходе наступательной операции весной 2022-го года (в частности, полк "Азов" должен был наступая на Мариупольском направлении блокировать Новоазовск и выйти к границе РФ к 7 суткам наступления), но и последующих операций направленных на вторжение в Крым.

Соответственно, начавшаяся СВО сорвала эти планы. Отказ от СВО просто бы привел к все той же войне, но в худших для России условиях.

https://t.me/boris_rozhin/71479

СВО И ЦИФРЫ:

Из Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна ушли на войну 50 сотрудников. О потерях не сообщаю. Сладков

https://t.me/Sladkov_plus/6721 Погиб вокалист донецкой группы ВЫСОТА 277 - Александр Мороз.

Владимир Минеев — чемпион Европы и мира, мастер спорта, объявил, что готовится к отправке в зону спецоперации. В феврале там погиб брат бойца. Владимир принял решение добровольно подписать контракт с 45-й бригадой спецназа ВДВ и отправится в зону СВО

https://t.me/rosich_ru/29047

Погиб наш друг и прекрасный человек Денис Калашников. Под Соледаром, на заводе «Кнауф», во время корректировки огня, он сам попал под артиллерийский огонь противника. В июне мы снимали про Дениса репортаж. Тогда он держал оборону на одном из терриконов под Золотым. В нем сидело не менее 40 осколков, была изувечена нога, лишился почки и почти всего кишечника... когда начались бои сбежал почти с операционного стола. И вот теперь погиб....

Вечная память героям. Калаш ушел на свой последний небесный террикон.

https://t.me/boris_rozhin/71208

БАРС-13 – в бой идут старички

Отличительной особенностью БАРС-13 Русский легион, как, впрочем, наверное, и всех БАРСов, является то обстоятельство, что большая часть добровольцев – это мужики, которым за 40 и даже за 50 лет.

Молодёжь, конечно, тоже воюет, предпочитая, причём, активные виды военного дела, типа, разведки. Но костяк подразделения всё равно составляют барсы из old school. – Лучше уж мне воевать, чем моим детям, я-то уже пожил, умереть не страшно, – так обосновал своё решение отправится на Украину «олдовый» боец Вячеслав. В зоне СВО у него погиб племянник. А вот этому колоритному барсу по имени Виктор с позывным Мавро 56 лет. Он три раза пытался, но его в военкомате завернули. По возрасту. А вот Барсы его приняли. Там он такой не один. Он воюет за своих внуков и внучек. Их у него 13(!).

https://t.me/wargonzo/9426

18 ноября комбата «Русского Легиона» и шесть других бойцов нашего подразделения удостоены заслуженных Орденов Мужества. Официальные кадры Министерства обороны.

https://t.me/russkiy_opolchenec/35036

Военкор Семен Пегов, основатель ресурса @WarGonzo, которые вплотную сотрудничает с Барсами Русского легиона награжден орденом Мужества "За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга" президент России Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества. Журналист под Донецком 23 октября подорвался на украинской противопехотной мине "лепесток". Пегов был госпитализирован.

После операции состояние журналиста не вызывает опасений у его лечащих врачей. Он пошел на поправку и вскоре "сбежал" на фронт, несмотря на шутливое обещание Пушилина приковать его к кровати. А через месяц, 24 ноября, пресс-служба Кремля сообщила о том, что глава российского государства подписал указ о награждении военного корреспондента.

https://t.me/russkiy_opolchenec/35063

Российские военнослужащие, вернувшиеся на Родину, поделились радостными эмоциями от освобождения и рассказали о том, что пережили в украинском плену. «Все, что было, постараюсь забыть, было несладко», — признался один из бойцов. По его словам, украинские националисты постоянно держали пленных на холоде. Другой боец, который провел в плену четыре месяца, рассказал, что ему отказывали в медицинской помощи, несмотря на проблемы с сердцем. «К врачам категорически не хотели вести», — вспоминает он. "И били, и иголки под ногти загоняли" - Минобороны показало возвращение российских солдат после вчерашнего обмена и их рассказы об условиях содержания на Украине. Военнослужащие отметили, что счастливы вновь оказаться на Родине, и поблагодарили всех, кто принимал участие в проведении обмена. https://t.me/mod_russia/22043

🔞Фото последствий "фильтрации" в с. Малая Рогань Харьковской области. Без суда, следствия, лишь звериные инстинкты, это и есть причина войны. Хохлы - не должны иметь оружие. Разреши хохлу делать всё - он пойдет убивать и грабить.

После "освобождения" населенного пункта, нацисты из ВСУ (обратите внимание, «регулярная» армия!) при участии отморозков из нацбата "Кракен" (сколько раз их там почти уничтожали?) провели массовые зачистки с последующей казнью мирных людей, которых посчитали "коллаборантами".

НАТО, Кого взращиваете? Россия, этих точно нужно жалеть?

https://t.me/separ_13/5307

В зону СВО отправилась казачья рота "Ростов". Подразделение сформировано из добровольцев — казаков Войска Донского и жителей Ростовской области.

https://t.me/c/1801542020/946

Достойный пример того, что понимание о патриотизме, чести и достоинстве передаются по наследству. 25 апреля 1966 года с авиабазы Воздвиженка (в 9 км от Уссурийска) взлетел истребитель-бомбардировщик Су-7Б. после набора им высоты 100—150 метров на самолёте отказал двигатель. Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолёт в безлюдное место.

Шансов на собственное спасение у него не осталось. Похоронили героя в селе Воздвиженка, за этот подвиг его посмертно наградили орденом Ленина. Звали полковника авиации Владимир Иванович Суровикин.

Через 5.5 месяцев — 11 октября 1966 года — вдова полковника родила сына Сергея. Позже его назовут генерал Армагеддон. В октябре 2022 года Владимир Путин назначит его командующим российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

Вся надёжа на Вас командующий!

https://t.me/c/1524001401/3797

Военнослужащий 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ в зоне СВО. Принимал участие в первой волне высадки на Гостомель, огнём из РШГ уничтожил пулеметную точку противника на КДП, в ходе последующих событий также уничтожил несколько человек, в том числе снайпера. Награжден орденом Мужества.

https://t.me/grey_zone/15930

"Все для фронта, все для Победы"

Бывший военный моряк, а теперь староста храма, делает из огарков свечей окопные свечи. Местный консервный завод помог и обеспечил банками. Такие свечи горят до 6 часов.

Школьники сделали беспилотники https://t.me/c/1524001401/3806

В городе Балаково студенты местного колледжа обучающиеся на газоэлектросварщиков, своими руками делают печки буржуйки для наших солдат. Готовые изделия отправляются прямиком на фронт.

https://t.me/rosich_ru/29130

Представители добровольческого батальона им.Павла Судоплатова в Запорожской области. Кроме подаренных пикапов Ford Raptor и Toyota Hilux, многие бойцы достаточно хорошо экипированны, и имеют обвес на стрелковое вооружение, шлема и плитники различных российских производителей (Ars Arma, MBC, Stich Profi).

https://t.me/ok_spn/21926

Современные "Судоплатовцы".

Батальон сформирован в Запорожской области. Сотрудники СпН ДНР в зоне СВО

Военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с РПГ-7. Херсонское направление. Морская пехота в зоне СВО Морская пехота в зоне СВО

26 ноября в ДНР вернули 10 военнослужащих, освобожденных из украинского плена Слезы радости и объятия близких – такая награда после месяцев испытаний плена…

Десять освобожденных бойцов из Макеевки, Донецка, Зугрэса, Кировского, Снежного сегодня вернулись домой, в Республику, встретились со своими родными и близкими. Добро пожаловать домой герои!

https://t.me/c/1801542020/985

26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. По прибытии на родину первыми бойцов встретили военные врачи. После первичного осмотра медики отметили, что всем военнослужащим потребуется дополнительное обследование и реабилитация в стационарных условиях. На Украине должной медицинской помощи военнопленным не оказывали. Один из россиян получил огнестрельное ранение в бою, однако в необходимой операции ему отказали. «Меня лечили, но операцию делать не стали, сказали — делай в России», - поделился Идрис. По словам бойцов, отношение к пленным в каждой тюрьме было разное. «Во Львове приняли нас жестко. Мы сидели на коленях, руки за спину и голову вниз», - тяжело вспоминает военнослужащий. Другие - рассказывают медикам о травмах и побоях, полученных в заточении. Однако сегодня с уверенностью можно сказать: для них все закончилось.

Военнослужащие с облегчением ступили на родную землю. Впереди их ждут встречи с родными и близкими, радость от детских улыбок при возвращении домой и множество положительных эмоций.

https://t.me/mod_russia/22155

«Другого варианта у нас не было, мы вели бой, чтобы наши перешли реку, мы отход своих прикрывали у Лимана» - освобожденные из плена террористов рассказали, как прикрывали своих. Парни героически прикрывали отход своих войск. Когда боеприпасы подошли к концу и начала работать вражеская артиллерия, наши воины попали в окружение.

"Никто из нас руки не поднимал. Держали оружие до последнего патрона"

Практически все были ранены в той или иной степени тяжести. Некоторые были без сознания от потери крови.

https://t.me/c/1524001401/3909

Поздравление с Днем матери Пулеметчик подразделения спецназа России в зоне проведения СВО. Снайпер подразделения спецназа Росгвардии с винтовкой ДВЛ-10М1 в зоне СВО. Польская САУ AHS Krab вышла из чата в зоне СВО

Сербский Герой в русских сердцах Далеко не все европейцы разделяют навязанные Западом взгляды на происходящие на Украине события. И этот факт подтверждается тем, что иностранцы в одном строю с нашими воинами куют победу на Донбассе. К сожалению, не обходится и без потерь. Так, в апреле этого года героически погиб сербский доброволец Стефан Димитриевич. Несколько дней назад жена Стефана получила заслуженную награду из рук главы ЛНР - медаль "За отвагу". Жители ЛНР и ДНР никогда не забудут сербского брата. Сербский воин приехал защищать Донбасс еще в 2014 г., после вынужден был вернуться в Сербию, где получил условный срок и после его погашения снова вернулся в ЛНР.

Свой последний бой боец принял 4 апреля у пгт Новотошковское.

Награду вручили вдове павшего воина - жительнице Алчевска Кристине.

https://t.me/c/1801542020/1041

https://t.me/rosich_ru/29364

28 ноября вернулись домой 23 освобожденных из плена луганчан. Слезы радости и объятия с родными: Освобожденные из плена защитники ЛНР прибыли в Луганск и встретились с близкими

"Впереди — лечение и реабилитация.

Продолжаем работать над освобождением всех наших ребят!" — заявил глава ЛНР Л. Пасечник

https://t.me/c/1524001401/3964

Бывший заложник школы в Беслане получил награду за участие в СВО. Когда боевики окружили школу №1 в Беслане, Сослан Хасигов только поступал в первый класс. Вместе с братом-одногодкой и матерью парень оказался среди более 1100 других заложников. Трое суток семья провела в спортивном зале вместе без еды и воды. В результате штурма братья были спасены, их мать госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Через 11 лет Сослан закончил школу и поступил в военную академию Петербурга, а после ее окончания подписал контракт. В конце января старшего лейтенанта Сослана Хасигова отправили на границу с Украиной, после 24 февраля он оказался в зоне СВО. Как утверждают региональные медиа, 8 марта мужчина обнаружил артиллерийскую установку ВСУ и передал ее координаты российской армии. За это мужчина получил орден “За боевые отличия”. При этом Минобороны о награждении Хасигова не сообщал.

https://t.me/rosich_ru/29522

«Когда война началась, мне было 11 лет. То есть, всю мою сознательную жизнь. Я и подумать не мог, что еще успею повоевать» — демобилизованный студент Анатолий Юшко с Петровского района Донецка (от туда, где в результате вражеских обстрелов уже практически ничего не осталось) будущий управленец. Вдумайтесь, какая судьба. Вдобавок, пацану всего 19 лет, а с момента мобилизации дослужился до замначальника штаба полка! Красава же.

https://t.me/c/1524001401/3978

Колонна турецких бронеавтомобилей Kirpi ВСУ у фронта

Как минимум пара десятков этих машин уже уничтожена в боях нашими бойцами, но как видно - турки передали их достаточно много. Сообщается, что на кадрах 35-я бригада морской пехоты ВМСУ.

https://t.me/c/1801542020/1088

Уничтоженная американская машина M1224 MaxxPro MRAP ВСУ, переданная Украине в качестве военной помощи где-то в зоне проведения СВО. Уничтоженная американская машина M1224 MaxxPro MRAP ВСУ, переданная Украине в качестве военной помощи где-то в зоне проведения СВО.

Поврежденный итальянский бронеавтомобиль в Артемовске. Фото отсюда @milinfolive. Кадры из Артемовска все меньше отличимы от Попасной.



Colonel Cassad опубликовал выдержки из статьи Якуба Можняка для издания Niezależny Dziennik Polityczny. В ней автор указывает, что «за 10 месяцев боёв погибли более 1,2 тыс. польских граждан, в том числе военнослужащих и ветеранов 16-й дивизии».

Польская САУ AHS Krab вышла из чата в зоне СВО Польская САУ AHS Krab вышла из чата в зоне СВО

На самом деле, есть несколько аспектов, которые доказывают, что всё далеко не так просто, как кажется.

В Польше в принципе не любят поднимать тему польских наёмников и инструкторов. По довольно простой причине: наёмничество незаконно.

Польское законодательство чётко классифицирует службу в иностранных военных формированиях без согласия соответствующих властей как преступление (статья 141 Уголовного кодекса), которое карается сроком до пяти лет.

Публично власти Польши отрицают какое-либо участие своих военнослужащих с 2014 года. Риторика с тех пор не менялась: «тема польских наёмников — это неотъемлемая часть дезинформационной деятельности, сопровождающей эскалацию напряжённости на российско-украинской границе».

Признать же, что инструкторы с характерным акцентом массово присутствуют на Украине — значит, заговорить об этом на высшем — государственном уровне, а это уже считается непосредственным участием в боевых действиях на территории другой страны. Поэтому некоторые из польских военнослужащих, находящихся на Украине, дома числятся, например, в отпуске, а уж где они его проводят — дело личное.

https://t.me/rybar/41554

Курская область — под огнём ВСУ. 11 прилетов по Суджанскому району 29 ноября. Есть попадание по объекту энергоснабжения. В данный момент Суджанский и Кореневский районы обесточены.

https://t.me/voenkorKotenok/43124

Сообщают, что по всей Украине повитряна трывога, видимо наши ракеты полетели по своим делам.

Хохол в свою очередь сегодня яростно обстреливает из ствольной артиллерии и минометов приграничные Белгородские села, в частности Муром. Буквально ровняет его с землей. Судя по всему пытаются уничтожить администрацию посёлка. Жертв и пострадавших нет, но разрушения получили социальные объекты, сообщил Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Наши артелы дают ответку.

В общем в который раз приходится констатировать ошибочность решения об оставлении приграничных районов Харьковской области. Теперь конечно поздно посыпать голову пеплом, врага надо побеждать. Убивать солдат, уничтожать инфраструктуру, занимать территории.

https://t.me/vysokygovorit/10103

Перед тем как отправить внука на спецоперацию, дедушка, участник ВОВ взял с него слово, что тот вернется домой живым. Внук пooбещал. Пацан слово дал-обязан вернуться! https://t.me/c/1524001401/4010

Судя по фото у ИИ все ОК! Узнаете? Фото из блиндажика, место не определить

https://t.me/rsotmdivision/2892

И напоследок. Познакомтесь. Это тот самый енот, которого бойцы забрали с собой из Херсона, чтоб не оставлять животинку вражинам. Ох и визгу стояло. Его при эвакуации забрали разведчики ВДВ и теперь он их всюду сопровождает. С рук не слазит. У него даже "появился" свой канал, откуда и взяты все эти фото.

https://t.me/HersonEnot/144

Историю енота с позывным "Херсон" услышала корреспондент "Известий" Наталия Графчикова. Журналисты стали свидетелями того, как енот оказался в гостях у десантников. "Мы отходили с правого берега Днепра с подразделением, увидели, что животное брошенное, никому не нужное, забрали его к себе и начали за ним ухаживать. Он стал моим младшим братом", — рассказывает десантник. По словам бойца, енот питается даже лучше, чем многие военнослужащие — ест рыбу, свежую курицу, орехи и виноград. "Он у нас вообще гурман. Он меня охраняет, не даст ко мне подойти", — отметил боец. На вопрос корреспондента, почему енот двигается с разведчиками, десантник рассказал, как животное залезло к нему в подсумок и уснуло:

"Я прихожу, смотрю, а у меня в подсумке спит тот самый маленький енотик. Мы выходили на задачу, он был со мной все это время, спал в этом подсумке", — отмечает боец. Позывной еноту выбрали в собственном Telegram-канале.

https://t.me/izvestia/113755