Боинги остались без крыльев, когда захотели наказать Россию

Текущий год заканчивается очень плачевно для яркого олицетворения США - крупнейшего в мире авиа концерна Боинг. Что с ним происходит и какую роль в его бедах сыграла Российская Федерация?

Руководство авиа гиганта чуть ли не со слезами на глазах пожаловалось на снижение выручки аж на 20%, что для её кредитного обременения, является просто катастрофичным. Такое плохое состояние вызвано отказом Боинга сотрудничать с Россией.

Половина титана в этом красавце - российский. Источник- elakiri.com

Теперь они не могут удовлетворить американские авиакомпании новыми самолётами в рамках обязательств. По этой причине авиаперевозчики не могут удовлетворить растущие потребности уже на свои услуги.

А ведь с наступлением 2022 года, когда пандемия вроде стала затухать, и появилась надежда на выправление спада, как вдруг удар по Боингу нанесла Россия. Прежде чем мы перейдём с вами к смакованию подробностей российской мести в отношении передовой американской корпорации, следует кое-что уточнить.

Для обычного российского гражданина Боинг всегда ассоциировался с гражданскими самолетами, но это, мягко сказать - заблуждение. На самом деле львиная доля от доходов Боинга составляют военные разработки и техника.

Военная продукция компании помимо военных летательных аппаратов собственной разработки и производства, а также авиадвигателей и бортового радиоэлектронного оборудования к ним, включает в себя широкий спектр единиц вооружения и военной техники

источник - wblog.wiki

от сухопутных боевых машин и разведывательных спутников, до высокоточных боеприпасов, авиабомб и управляемых ракет.

Одним словом, этот авиа гигант представлял для нашей страны серьезную угрозу и с этим нужно было что-то делать.

Проблемы Боинга в этом году связаны с невозможностью изготовления крыльев и других деталей для сборки самолётов по причине отсутствия титана и алюминия, которые поставляла уральская корпорация Ависма. Это предприятие обеспечивала до 50% потребностей в титане Боинг и до 60% потребности Аэрбас.

На часть корпуса и хвост титана не хватило. На часть корпуса и хвост титана не хватило.

Европейцы не стали убивать свой Аэрбас и заблокировали пакет санкций против Ависма, тогда как британский холдинг Роллс-Ройс и американский Боинг, резко отказались покупать российский титан. И совсем скоро стало ясно, что наказали они больше себя.

Когда до Белого дома дошли стоны руководства концерна Боинг, Джо Байден пытался переиграть ситуацию и отменить санкции против российской Ависма, но источники из Кремля сообщили, что Путин лично своим распоряжением запретил возобновлять поставки продукции для корпорации Боинг, чем вызвал дичайшую истерику среди топ менеджмента авиа корпорации.

Такой поворот создаёт все предпосылки для колоссальных убытков корпорации Боинг. В связи с этим, расходы компании на производство военной продукции выросли, но выполнить эти военные контракты, они физически не могут. А ещё рабочие грозят забастовками, требуя увеличение зарплаты.

С чем мы американских господ и поздравляем!!!

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