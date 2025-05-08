Словацкие байкеры преодолели тысячи километров, чтобы почтить память советских солдат в Беларуси

Международный мотопробег, посвященный 80-летию Победы, привел байкеров из Европы в Беларусь. Представители словацкой организации «Брат за брата» преодолели тысячи километров, чтобы возложить цветы к монументу Победы в Минске и передать капсулы с землей с братских могил советских солдат в крипту Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших». Новости СМИ2

Путешествие стало не просто символом памяти, но и живой нитью, связывающей поколения и страны, которые не забывают подвиг своих предков. На площадь Победы мотоциклисты прибыли шумной колонной с флагами, гудками и ревущими моторами. Участников поприветствовала начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова:

— Ваш путь был нелегким. Приехать сюда, в Беларусь, несмотря на политические трудности и давление, — это настоящий поступок. Спасибо за то, что вы храните память. Вы доказали: настоящая история живет в сердцах людей.

Грозные, в кожаных куртках, с бородами, они сняли перчатки и склонили головы. Кто-то опустился на одно колено, а кто-то — поцеловал холодную гранитную плиту. В руках — живые цветы.

Председатель объединения «Брат за брата» Матуш Алекса прибыл в нашу страну со всей семьей — с двумя детьми и беременной супругой Викторией:

— Несмотря на все трудности дороги, для нас важно быть здесь, на белорусской земле, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Наш мотопроект проходит через множество стран Евросоюза — Словакию, Чехию, Венгрию, Польшу. К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с тем, что в этих странах память о подвиге советских солдат стирается. Наша цель — напомнить людям, особенно молодежи, кто подарил нам свободу и мир. Мы рассказываем о том, за что сражались герои войны и почему их подвиг нельзя забыть.

По его мнению, память начинается в семье:

— Как говорит моя жена Виктория, детям нужно рассказывать правду о прошлом — о том, как жили и воевали их прадеды, что пришлось пережить. Это не просто история — это наши корни, идентичность и совесть.

Матуш отметил, что Беларусь глубоко впечатлила участников мотопробега:

— Здесь действительно чувствуется уважение к истории. Мы благодарны белорусскому народу за это и хотим передать слова поддержки вашему Президенту Александру Лукашенко. Он — сильный человек и, как бы ни было тяжело, держит страну с достоинством. Мы ощущаем духовное родство между нашими народами: Словакия, Беларусь, Россия — это одна большая семья, объединенная исторической памятью. Мы проехали уже тысячи километров, чтобы сказать простую, но важную вещь: европейцы помнят. Поездка в Беларусь — это не просто путешествие, а внутренняя потребность выразить благодарность тем, кто прошел всю войну — от Волги до Берлина, признался байкер Норберт Данч:

— Ваша страна — одно из немногих мест, где люди по-настоящему помнят Победу. Сегодня наша команда надела георгиевские ленты, яблоневые цветы — как символ жизни и памяти. В Беларуси мы можем носить их свободно — здесь это не запрещают. И я горжусь тем, что могу открыто показать: я помню и благодарен.

Он подчеркнул, что не представляет никакую политическую силу:

— Мы, байкеры, не политики, но у нас есть сердца. Знаем цену мира, поэтому каждый километр нашего пути — это шаг благодарности. Мы хотим, чтобы и в Европе помнили, кто и какой ценой остановил фашизм.

Мотоциклист Петр Кондрат добавил, что память о Великой Отечественной войне живет в каждой словацкой семье:

— Например, брат моей бабушки воевал. Мы об этом помним и рассказываем детям. Это не просто история, а часть нашей идентичности. Сегодня в Европе переписывают прошлое, но мы, простой народ, не позволим вычеркнуть подвиг советских бойцов.

Супруги Карэл Ткадлцик и Радмила Гладка рассказали, что участие в мотопробеге далось им непросто:

— Преодолеть большое расстояние в условиях, когда на вашу страну и на братскую Россию оказывается беспрецедентное давление, было нелегко. Но, несмотря ни на что, мы здесь. Привезли в Беларусь землю с наших братских могил. Сегодня мемориалов и памятников в Европе остается все меньше. Но память — вечна. Эта земля теперь здесь, в Беларуси — в храме, где соединяются земное и небесное, прошлое и будущее.

Как отметил директор байкерского клуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак, теперь мотоциклисты поедут в Россию:

— Их миссия не заканчивается. На День Победы они отправятся на парад в Москву, а уже потом — домой. Сегодня мотосообщество, как и все общество, сплачивается вокруг ключевых дат и символов. Это говорит о том, что нация жива и здорова, что люди ясно понимают, за что боролись их деды. Словацкие байкеры, проехав первые километры по Беларуси, сказали простые, но очень важные слова: «Ребята, у вас здесь — один из последних уголков рая на земле. Берегите его». И мы, со своей стороны, делаем все, чтобы его сберечь.

https://www.sb.by/articles/slovatskie-baykery-preodoleli-tys...