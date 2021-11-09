Рейдерский захват Петропавловской судоверфи нанесет ущерб стратегическим интересам России на Дальнем Востоке

Судоверфь в Петропавловске-Камчатском оказалась под угрозой рейдерского захвата: ее акции пытаются отнять у АО «КОМКОН». Не исключено, что попытки «отжать» предприятие у нынешнего владельца Николая Куйбиды связаны с интересами китайских инвесторов. Если это произойдет, стратегические государственные проекты Дальнего Востока понесут серьезный урон, а экономика региона потеряет сотни миллиардов рублей. Силовым структурам пора подключиться к решению проблемы, но они не торопятся.

В ДФО разгорается новый громкий коррупционный скандал. На глазах у всех при полном бездействии местных правоохранителей и попустительстве арбитражных судей происходит миллиардная схема по уничтожению крупнейшего на Камчатке объекта судостроения. На кону акции Петропавловской судоверфи (владелец АО “КОМКОН”), одного из старейших промышленных предприятий Камчатского края, стоимостью более 1 млрд. рублей. Ущерб, к которому может привести потеря этого актива нынешним владельцем инвестором Николаем Куйбидой, в сотни раз больше и измеряется не только в деньгах. Потерять рискуют все: жители Камчатки, власти региона, ДФО и государство с его приоритетными интересами на Дальнем Востоке.



Верфь стратегического значения.

Имя Петропавловской судоверфи имени В.

И. Ленина (ПСРВ) в советские годы гремело на весь Союз. На заводе ремонтировали и строили все типы судов рыбацкого флота, включая плавбазы и рыбоконсервные заводы, производили технологическое и промысловое оборудование. Это был настоящий город в городе площадью более 30 Га: с мощной инфраструктурой, удобной акваторией на входе в бухту, причалами, плавучими доками, собственной электростанцией и бомбоубежищем.Легендарное в прошлом предприятие последние 25 лет пребывало в депрессии и в 2014 году было признано банкротом. В 2018 году компанию купил на аукционе с молотка за 470 млн рублей местный рыбопромышленник Николай Куйбида, решивший инвестировать в возрождение судостроительной отрасли края. Победа в аукционе стала шоком для других участников, которые играли на понижение в интересах китайских инвесторов. Бизнесмены из Поднебесной собирались забрать стратегически важный для края и всего Дальнего Востока актив буквально за копейки — за 300 млн. руб. и вели закулисную подготовку к торгам. Куйбида появился в последний момент и дал цену выше, сорвав конкурентам все планы. Всего с дальнейшими инвестициями Куйбида вложил в предприятие более 1 млрд собственных средств.На судоверфи начались активные работы по очистке акватории, обслуживанию причалов, восстановлению инфраструктуры и сети зданий.Власти края приветствовали победу камчатского предпринимателя, так как связывали с возрождением ПСРВ большие надежды. Крупная судоремонтная база на Камчатке остро необходима всей рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока. В акватории Берингова и Охотского морей рядом с полуостровом, ведут промысел более 600 судов. Флоту гораздо ближе и экономически выгоднее проходить комплексное обслуживание в Петропавловске-Камчатском, чем идти на ремонт в Южно-Корейский Пусан.

У самих камчатских рыбаков появилась возможность строить малотоннажный флот «дома», а не на другом конце страны в Калининграде. Впервые за долгие годы года на ПСРВ был торжественно заложен первый из шести малотоннажных рыболовных сейнеров по заказу местного рыбодобывающего предприятия Колхоза имени Ленина.



Ремонтная база и собственный логистический центр для перегрузки арктических судов требовался и Росатому, главному куратору «Севморпути». Переговоры о создании такого хаба на территории ПСРВ начались с новым собственником в 2020 году.



И, наконец, на части территорий ПСРВ планировалось разместить газо-распределительную станцию, которая должна была обеспечивать жителей Камчатки голубым топливом. По расчетам, строительство станции сокращало расходы бюджета Камчатского края на десятки миллиардов рублей ежегодно.



Однако, сбыться этим масштабным планам было не суждено. Будущее камчатского судостроения и других программ федерального значения оказалось под угрозой из-за человеческой алчности. Местные дельцы, похоже, решили еще раз обанкротить предприятие и нагреть на судоверфи руки в лучших традициях 90-х. По мнению адвокатов Николая Куйбиды ОА «КОМКОН» подвергся тщательно продуманной и спланированной рейдерской атаке.



Троянский конь. Обедин. Похищение имущества.

К участию в бизнес-проекте Николай Куйбида привлек местного предпринимателя Андрея Обедина, хозяина рыбоперерабатывающего завода «Сокра». Он должен был осуществлять операционное руководство предприятием.



Когда встал вопрос об участии в торгах, именно Обедин предложил Куйбиде купить у своего старого знакомого и партнера Павла Руденко компанию «без имущества» АО «КОМКОН», единственным учредителем и гендиректором которого тот, судя по всему и являлся. Деятельности компания не вела. Ее рыночная стоимость в марте 2018 г. составляла всего 159 тыс. рублей. Руденко продал АО «КОМКОН» Куйбиде за 500 тыс. руб. перерегистрировав на него 500 акций акционерного общества. Документы по сделке Куйбида передал на хранение А. Обедину, которого назначил генеральным директором «КОМКОНа».



На покупку имущества ОАО «Петропавловская судоверфь» на аукционе и развитие компании требовались большие деньги. Порядка миллиарда рублей заемного финансирования привлек Куйбида от принадлежащих ему структур. Около 170 млн руб. займов акционерному обществу «КОМКОН» предоставил Обедин от ООО «ДВ Рыбка» и ООО РПЗ «Сокра».



В октябре 2020 г Николай Куйбида, единственный акционер АО «КОМКОН» случайно узнал как поступил тот, кому он доверял. Получается, что генеральный директор Обедин за спиной Куйбиды без его ведома переделал договоры займов АО со своей компанией ООО «ДВ Рыбка» и якобы в счет обеспечения кредитов вывел все ценное ликвидное недвижимое имущество судоверфи на собственную компанию. 28 земельных участков, 24 здания и 11 причалов, общей рыночной стоимостью порядка 800 млн рублей в одночасье уплыли. Причем, долг по кредитам, даже с учетом грабительских штрафов, внесенных в договоры, составлял всего 170 млн, те был несколько раз ниже стоимости «отступного». По всем признакам в компании произошло крупное мошенничество.



Сделка по выводу активов судоверфи была произведена без огласки в сентябре 2020 года, в кратчайшие сроки. За два дня Управление Росреестра по Камчатскому краю произвело перерегистрацию недвижимости, принадлежащей АО «КОМКОН», на ООО «ДВ Рыбка». Спустя полтора месяца все объекты инфраструктуры судоверфи разошлись по карманам мелких фирм и ИП. Один из причалов оказался в собственности у местного чиновника Росреестра. «Просто повезло» — объяснил он позже происхождение имущества следователю.



Как сообщает господин Куйбида, Обедина он отстранил от должности генерального директора. Доверия он явно лишился. Ревизия хозяйственной деятельности, проведенная новым директором, выявила и другие возможные злоупотребления: значительная часть средств на протяжении долгого времени поступала не чуждым директору компаниям за фактически неоказанные услуги.

Судоверфь распиливали в прямом смысле слова. Новый директор обнаружил, что самый большой плавучий док, куда могли заходить океанские плавбазы и крупнотоннажные БАТмы, просто порезали на куски. Деньги от сдачи дока на металлолом ушли мимо кассы предприятия. Понятно, что без ведома гендиректора такую «операцию» было не провернуть.



Атака на акции: отжать любой ценой.

Отжав имущество на 800 млн рублей, дельцы перешли ко второй части плана — отъему акций АО «КОМКОН», которые за минусом похищенного имущества с учетом оставшихся активов оценивались еще в 700 млн. руб.



Сразу после отстранения директора от должности на Николая Куйбиду неожиданно подал иск в арбитраж старый знакомый Обедина Руденко. Тот самый, который два года назад продал АО «КОМКОН». Руденко утверждал, что до сих пор не получил оплату в размере 500 тыс. рублей за акции компании и требовал от Куйбиды вернуть… нет, не деньги с неустойкой, а сами акции. На тот момент благодаря инвестициям Куйбиды, акции выросли в цене примерно в 1400 раз. Никаких претензий за два года Руденко Куйбиде не предъявлял. Важный нюанс: есть мнение, что оригиналы договоров купли-продажи акций АО «КОМКОН» с отметкой об их оплате наличными таинственно исчезли вместе с уходом Обедина из компании, во всяком случае так утверждает потерпевшая сторона.



Сам Куйбида считает, что Обедин и Руденко могут пытаться отвоевать акции предприятия, чтобы избежать уголовной ответственности за вскрытые факты хищений.



Есть и другая версия событий. Попытка захватить судоверфь осуществлена в интересах китайского бизнеса. Цель — снова обанкротить предприятие и тогда оно достанется новому владельцу за гроши. Упадет прямо в рот, как перезревшее яблоко. Кто получит «премию» вместе с вырученными от продажи недвижимости и причалов сотнями миллионов, догадаться несложно.



Правоохранители и арбитражные суды: сдохни или умри.

Демонстративное уничтожение судоверфи, вселившей надежду на возрождение судоремонтного могущества Камчатки, происходит при полном бездействии местных правоохранительных органов и фемиды. По отношению к АО «КОМКОН» и инвестору Куйбиде они, как видно, заняли четкую «правовую» позицию: «сдохни или умри». Все попытки собственника судоверфи отстоять свои права наталкиваются на противодействие, волокиту, крючкотворство и жонглирование законами.



Так Следственное управление Камчатского края почти десять месяцев проводило проверку по заявлению руководства АО «КОМКОН» о незаконном отчуждении имущества. Проверка подтвердила факты сопутствующие хищениям. Однако, по необъяснимым причинам ход делу так и не дали. 2 октября 2021 начальник СЧ СУ УМВД России по Камчатскому краю подполковник юстиции Поздоровкина В.Г. вынесла издевательское постановление об отказе в возбуждении уголовного дела под формальным предлогом — «в связи с невозможностью продления срока процессуальной проверки». Как мы видим, следователь Поздоровкина подтвердила, что признаки крупного мошенничества налицо, однако развела руками, сославшись на то, что допросить всех злодеев полиция не успела, а сроки проверки вышли.



Прокуратура края на скандальный отказной материал с явным составом преступления не отреагировала, заняв откровенно безучастную позицию. Арбитражные суды края де-факто тоже не помогают сохранить судоверфь. Вместо тщательного и объективного разбирательства происходит поспешное принятие решений и действия, наталкивающие на мысли о личной заинтересованности участников событий.



Сначала председатель Камчатского арбитражного суда заменил судью О. С. Алферову, назначенную на дело в автоматическом режиме. 3атем новый судья Решетько В.И., как сообщает местный ютуб-канал, спешно за один день в заседании первой инстанции рассмотрел дело АО «КОМКОН» по существу и вынес решение в пользу истца Руденко. Это произошло, несмотря на многочисленные ходатайства со стороны защиты ответчика о переносе рассмотрения на другую дату, чтобы предоставить необходимые доказательства по делу. Как считает Ответчик, суд не учел разницу в реальной рыночной стоимости акций в 2018 и в 2021 году, не обратил внимания на отсутствие в деле предмета иска — договора купли-продажи акций. Куйбиде не дали даже выступить в суде, фактически лишив его права на защиту.



28 сентября Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке под председательством председателя судебной коллегии С. Синициной, по всем признакам формально рассмотрев обстоятельства дела, оставил решение камчатского АС без изменений. Следующая инстанция — Арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске.



Пока лидеры государства со всех трибун и экранов говорят о национальном приоритете развития Дальнего Востока, стратегии региона и привлечении частных инвесторов, борьба за камчатскую судоверфь и будущее судостроения в регионе продолжается. Кто в ней победит: инвестор, который вкладывает в возрождение экономического могущества России, или мелкие дельцы и их покровители, пока неизвестно.

https://mt.argumenti.ru/blog/43571297151/Reyderskiy-zahvat-P...