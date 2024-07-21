Зеркало и жизнь

Зеркальное отражение жизни

Наш мир – это зеркало. Чтобы посмотреть на себя со стороны, посмотри в зеркало, спроси у зеркал: «Ты кто?» И непременно улыбнись. Ты увидишь в зеркале себя и отражение не только своего настроения, но и своей жизни.

Чем старше становлюсь, тем чаще задумываюсь о себе, своей жизни. Новости СМИ2

Действительно годы пролетели очень быстро. Учеба, институт, работа, карьера, замужество, рождение сына.… Снова работа, ожидание отпуска, чтобы отправиться с сыном в горы, к морю. Жизнь пролетела, как одно мгновение. Сын вырос, ему уже 50 лет, я и не заметила. Уже внучке 17 лет, но для меня он так и остался юношей, мечтателем, увлекающейся натурой и, наконец, очень интересным человеком. Я смотрю на себя в зеркало и задаю себе вопросы, на которые сама себе и отвечаю.

- Кто ты?

- Я – человек, я - женщина и мне много лет. Я стараюсь не замечать своего возраста, хочу быть полезной не только для себя, но и для окружающих.

- Ты хороший человек?

- Я в своей жизни старалась никого не обижать. Жить честно, идти по жизни с высоко поднятой головой. Обиды старалась прощать, на колкие слова старалась отвечать улыбкой. Никогда не врала ни себе, ни окружающим. Старалась со всеми быть честной, не шепталась за углами, а говорила правду-матку, глядя в глаза, какой бы эта правда ни была. Жестоко, но зато честно. Я не задумывалась, что чувствует человек, хорошо ему после такой правды или плохо. А теперь итожу свою жизнь и думаю, недаром на Руси существует поговорка: « Век живи, век – учись».

Сейчас я, прежде чем что–то сказать, думаю.

- Ты счастлива в этой жизни?

- Я счастливый человек. Я посадила в своей жизни много деревьев, построила свой дом, родила и вырастила сына. У меня была любимая работа, интересные собеседники. В жизни у меня были встречи с людьми, которые оставили свой след на этой Земле.

Встречалась с поэтами, писателями, работая в библиотеке. С актерами, певцами, с перспективными молодыми политиками, когда работала в Ассоциации фермерских хозяйств, принимала участие во Всесоюзных выставках фермеров. Много интересных людей на моем пути встречалось, за годы работы в ГК КПСС, когда работала ответственным секретарем Общества «Знание» в идеологическом отделе.

Говорят, что жизнь состоит из черных и белых полос. Это неправда. Наша жизнь похожа на радугу.

И это большое счастье - жить, радоваться жизни. Просыпаться утром, улыбаться солнышку, утренней росе, окружающим. Хочется кричать от счастья, петь и просто так, смеяться. Ведь наступил новый день, а значит, новая жизнь, новые встречи.

Я люблю жизнь. Мне очень нравится песня в исполнении группы «Рождество» -

Ты знаешь, так хочется жить,

Наслаждаться восходом багряным.

Жить, чтобы просто любить

Всех, кто живёт с тобой рядом.

Ты знаешь, так хочется жить!

Когда услышала её впервые, я просто плакала. Да и сейчас не могу слушать без волнения. Эта песня, как гимн, для меня в моей жизни.

- Как ты считаешь, достойно ли прожила свою жизнь. Если бы была возможность внести в жизнь поправки, чтобы ты изменила?

- В своей жизни, я изменила бы себя. Относилась бы так, как – будто живу последний день, последний час, последние минуты.

Нужно дорожить жизнью, беречь свою жизнь. Я бы постаралась разгадать все загадки, которые задавала мне судьба.

Ценить жизнь я начала с того мгновения, когда, проснулась от того, что не могу дышать, не могу двигаться, не хватает воздуха. Кое-как вышла по стеночке, открыла двери, села напротив открытой двери и просидела до самого утра. Вот в эти несколько часов моя жизнь пролетела перед глазами, как немое кино: картинки, картинки, картинки.

Вот тогда я поняла, что не очень ценила жизнь, мало ценила те счастливые моменты, которые она мне посылала. Может быть, если бы я по другому относилась к себе и своей жизни, не пришлось бы начинать жизнь с чистого листа в 48 лет.

Это были лихие 90-е. Пришлось сменить работу, заново познавать азы жизни. Учиться, повышать квалификацию.

Это очень страшно, в такие годы начинать учиться жить заново, в новом обществе, но надо было жить!

Что такое ЖИЗНЬ? Жизнь – это гимн, я его спела. Жизнь – это счастье, я думаю, что я его заслужила. Жизнь – это вызов, я его приняла. Считаю, что прожила и проживаю дальше достойную жизнь.

Я очень люблю Марка Твена. У него есть «Пять заповедей». Мне они подходят. Я стараюсь так жить. А прожила или продолжаю жить по этим заповедям, еще сказать трудно. Знаете, как сказал Крылов: «Кто виноват из них, кто прав,— судить не нам;

Да только воз и ныне там».

Я не могу себя хвалить, не могу ругать. О моей жизни и обо мне скажут потом: мой сын, моя невестка и моя внучка, племянники, если захотят, конечно, что–либо сказать. Ибо о людях, ушедших за радугу, говорят либо хорошо, либо ничего.

В одном из своих стихотворений Костя Крюков написал: «Струится наша жизнь земная - бездумно, муторно и грустно. А миг восторга, вспоминая, Я понимаю все.… И пусто». Вот и вся правда жизни. Это лично мое мнение, и я его никому не пытаюсь навязывать.

Я не знаю, какой я человек. Думаю, что такая же как и все: со своими комплексами, недостатками, удачами и разочарованиями, радостями и слезами.

Но я человек, которому в 75 не хочется сидеть на месте. Хочется быть счастливым, удачливым, жизнерадостным.