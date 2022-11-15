Гражданская позиция

В начале ноября скандально известная бизнесвумен Ольга Миримская снова оказалась в центре общественного внимания. Журналисты, блогеры и даже известные военкоры обсуждали гражданскую позицию предпринимательницы, которую она заняла по отношению к событиям на Украине.

Все началось с публикаций в женских телеграм-каналах о том, что дочь Ольги Миримской Наталия Голубович забрала на блок-посте недалеко от Новоайдара пятерых щенков, которые отправились с ней на Рублевку. Читатели за спасенных песелей порадовались, но задались вопросами о том, как она вообще оказалась в зоне военных действий и что там делала.

Ответы на них дала журналист и волонтер Ульяна Стриж, в своем телеграм-канале эмоционально рассказавшая о том, что основанная Миримской компания «Русский Продукт» с начала СВО реализуют масштабную гуманитарную программу, в которой лично участвует и Наталия Голубович: «Часто ли вы встречаете миллионеров, которые таскают коробки, раздают бутерброды, памперсы, лекарства, обнимают людей, бросаются на помощь смертельно усталым, больным, вышедшим с детьми из настоящего ада?».

За публикацией Ульяны Стриж последовали и другие свидетельства из зоны боевых действий о том, что гуманитарная работа «Русского Продукта» хорошо известна и в Луганске, и в Донецке, и в Херсоне.

Юрий Котенок отметил, что «Предпринимательницы без особого шума возят гуманитарку уже который месяц. Именно возят, а не просто стабильно отчисляют. Голубович неоднократно видели на блокпостах. Миримскую помнят в Херсонской детской больнице. Потому что есть пиар, а есть ежедневный труд на благо Родины. Часто незаметный. И плевать, что Миримская делала до СВО, вот честное слово». Показательно, что в поддержку Ольги Миримской и Наталии Голубович выступили даже известные военкоры. В частности, военный журналистотметил, что «Предпринимательницы без особого шума возят гуманитарку уже который месяц. Именно возят, а не просто стабильно отчисляют. Голубович неоднократно видели на блокпостах. Миримскую помнят в Херсонской детской больнице. Потому что есть пиар, а есть ежедневный труд на благо Родины. Часто незаметный. И плевать, что Миримская делала до СВО, вот честное слово».

Кроме продукции предприятия волонтеры из числа сотрудников компании везли медикаменты, теплые вещи, одежду и обувь, помогали другим волонтерским организациям с логистикой. Роль главного идеолога и организатора этой работы взяла на себя Ольга Миримская, также неоднократно выступавшая в СМИ с тезисами о необходимости «самомобилизации» бизнеса в сегодняшних условиях.

Многие комментаторы отмечают, что сегодня Ольга Миримская оказалась единственным предпринимателем в Российской Федерации, реализующим масштабные гуманитарные программы непосредственно из СИЗО. И задаются вопросами, насколько обоснованы предъявленные ей обвинения и избранная мера пресечения.

Напомним, что Ольга Миримская была арестована Басманным судом Москвы 17 декабря 2021 года. По версии следствия, она боролась за возвращение похищенной и вывезенной за рубеж дочери при помощи взятки в виде двух подержанных автомобилей эконом-сегмента.