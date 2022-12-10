Патриот Евгений Пригожин - «Инвестиции в Петербурге умерли из-за тотальной "импотенции" власти»

Так вот, моя гостиница «Дворец Трезини» оказалась популярной, и для того, чтобы её расширить, я выкупил непригодные к проживанию коммуналки дворовых территорий, два года делал проект, согласно всем нормам законов. Выполняла его «Студия 44» Никиты Явейна. Когда учли все современные ограничения, которые появились за годы проектирования, эти инвестиции из прибыли опять превратились в 20-летнюю окупаемость. Но тем не менее я принял решение, что буду продолжать этим заниматься, хотя похожий инвестпроект в Москве для меня окупился бы за пять-семь лет, и ограничений со стороны московских властей было бы в десятки раз меньше, чем у нас.