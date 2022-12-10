Патриот Евгений Пригожин - «Инвестиции в Петербурге умерли из-за тотальной "импотенции" власти»

НЕВСКИЕ НОВОСТИ продолжают публиковать цикл интервью с патриотом России и Петербурга Евгением Пригожиным. Что нужно знать бизнесменам, желающим вложиться в экономику Петербурга, и с какого крыльца правильно заходить в Смольный, читайте в нашем эксклюзивном интервью.Евгений Пригожин, Михаил Метцель / ТАСС
Патриот России и Петербурга Евгений Пригожин занимается бизнесом в Северной столице начиная с конца 80-х годов XX века. За 30 лет работы он реализовал в Петербурге несколько десятков инвестиционных проектов, но сегодня предпочитает оставаться в стороне от развития экономики родного города. О причинах этому читайте без цензуры в эксклюзивном интервью на НЕВСКИХ НОВОСТЯХ.
— Евгений Викторович, Вы много раз говорили о том, что при действующей администрации Петербурга в экономику нашего города нет смысла вкладывать инвестиции. Почему Вы так думаете?
Вы задаете типичный вопрос нормального человека, который хочет изменить свой город к лучшему. Об этом многократно пишут, много говорят. В Петербурге действительно инвестиции полностью вымерли. Готов вам привести несколько примеров.
Я человек не бедный, готовый инвестировать в Петербург десятки миллиардов прямо здесь и сейчас, и имевший намерения инвестировать сумму, которую недавно посчитал ради интереса, 279,4 млрд в течение восьми лет. Я не имею за рубежом никаких капиталов, и не вывез ни копейки за границу, кроме как давным-давно, последний раз в 2014 году, мы летали с семьей на короткий отдых за пределы России. Тогда деньги были потрачены мной на гостиницу, еду и алкоголь.
Затем я предложил провести конкурс на восстановление Конюшенного ведомства. Даже оценил, что право на него стоит от одного до двух миллиардов рублей, а потом нужно вложить еще четыре миллиарда, и проговорил реальную возможность его реставрации к 2022 году, с организацией там ресторанов, выставочных площадок и мест для развлечений. Что произошло бы в том случае, если я бы занялся этим проектом?
Уже в этом году это была бы не разрушенная, практически утраченная и вычеркнутая из памятников архитектуры груда кирпичей, а полностью отреставрированный по всем требованиям КГИОПа (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. — Прим. ред.) архитектурный комплекс, в соответствии с современными стандартами.
Были мои предложения и по бывшей промзоне «Горская», с суммой инвестиций 60 млрд. Теперь, насколько мне известно, там проектируют частный яхт-клуб и дачи высокопоставленных чиновников. Особое место занимал инвестиционный проект транспортно-пересадочных узлов, который целиком и полностью был нацелен на удобство горожан, и приблизил бы наш город по качеству общественного транспорта хотя бы к Москве. Также у меня была целая череда других небольших проектов, как и у любого предпринимателя, который развивает свой бизнес.
— Для чего инвесторам есть смысл работать с объектами культурного наследия в Петербурге?
На набережной Лейтенанта Шмидта у Благовещенского моста есть дом Трезини. Это мой проект. Я воссоздал его практически из руин, в которых оставались только фрагменты стен. Сейчас это историческое здание — дом Доменико Трезини: я восстановил внутреннее убранство и парадную лестницу. Долгие годы под моим контролем этим занимались лучшие реставраторы города, поэтому этот дом-памятник был отреставрирован по всем самым жестким требованиям КГИОП, и начал вторую жизнь как гостиница в 2013 году. Хочу обратить внимание, что такие инвестиции окупаются не один десяток лет.commons.wikimedia.org
А если представить, что каждый живущий в Петербурге успешный бизнесмен сможет уберечь в целости и сохранности хоть маленькую частичку родного города, хотя бы одно историческое здание или его часть, и будет продолжать зарабатывать и вкладывать в Санкт-Петербург, вместо того, чтобы бежать в Москву, то наш город не будет превращаться в руины, как это происходит сейчас.
Так вот, моя гостиница «Дворец Трезини» оказалась популярной, и для того, чтобы её расширить, я выкупил непригодные к проживанию коммуналки дворовых территорий, два года делал проект, согласно всем нормам законов. Выполняла его «Студия 44» Никиты Явейна. Когда учли все современные ограничения, которые появились за годы проектирования, эти инвестиции из прибыли опять превратились в 20-летнюю окупаемость. Но тем не менее я принял решение, что буду продолжать этим заниматься, хотя похожий инвестпроект в Москве для меня окупился бы за пять-семь лет, и ограничений со стороны московских властей было бы в десятки раз меньше, чем у нас.
Но, откровенно говоря, на сегодняшний день на этом проекте надо поставить точку, вернее, запятую, и дождаться нового главу города. Ведь только новый глава Санкт-Петербурга, эффективный и сильный, сможет вытащить городских инвесторов из пропасти, в которую они упали.
— То есть вы хотите сказать, что Ваш проект по реконструкции дома Трезини загубила команда Беглова?
Преградой для начала осуществления идеи по расширению «Дворца Трезини» является тот незначительный факт, что в собственности казны Петербурга осталось одно помещение, которое я готов выкупить за любые деньги. В нем еще не так давно находилась мастерская художника Брунцева, который уже переехал, но мастерскую, которая осталась в собственности города, мне по-прежнему не продают.
Это было предисловие. В чем, по моему мнению, основные проблемы нормальных инвесторов в Санкт-Петербурге? И почему я, казалось бы, при всех своих возможностях, не могу ничего добиться. Поясню: любой человек, попадающий на инвестиционное поле Петербурга, должен знать несколько правил.Александр Беглов, пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Первое, все зависит от настроения губернатора Беглова. Если у него плохое настроение, то ваш многолетний труд будет перечеркнут и вам могут отказать.
Второе, могу сказать на собственном опыте: никогда не заходи к ним с переднего входа, всегда заходи с заднего крыльца, предварительно договорившись с помощниками, и, желательно, заплати им деньги.
Третье, этот город не заинтересован в твоих инвестициях, потому что напрямую им из этого ничего не перепадает. Им интересны бесконтрольные деньги, которые они распределяют через сеть своих подконтрольных компаний. Поэтому если даже я, после многих лет работы в нашем городе, не могу ничего получить — это значит, что любой другой честный инвестор будет растоптан и убежит из города «несолоно хлебавши».
— Вы упомянули «настроение Беглова». Российские СМИ сегодня пишут что у Вас якобы личный конфликт с губернатором Петербурга?
Давайте Ваш вопрос немного разъясним. Первая часть: «Не наезжаю ли я на губернатора?». Так вот, я реально не могу осуществить ни один инвестпроект. Поднимаю руки: мой бизнес в Петербурге практически закончил свое существование. И даже свою собственность, которой является весь квартал дома Трезини, я не могу использовать, поэтому она будет рушиться из-за того, что бюрократия и коррупция в Петербурге дошла до предела и абсурда.
Длительное время, целых четыре года, я держал команду профессиональных специалистов, привлекал экспертов и надеялся, что губернатор займется сохранением и развитием города.
Вторая часть: «Что случилось в моих отношениях с губернатором?». С первого дня, когда пришёл Александр Дмитриевич и я ему начал помогать, я честно ему говорил: «Буду поддерживать Вас, пока у меня есть хоть какая-то надежда, что Вы будете полезны для города. Как только я пойму, что от Вас пользы нет — я перестану это делать». И я перестал.
И еще один важный аспект. Есть такой человек — Максим Шугалей, который отсидел два года в ливийской тюрьме, потому что был величайшим патриотом России. Для того, чтобы вызволить Максима Шугалея, люди, которым небезразлична Россия, год осаждали группировки, часть из которых принадлежала к ИГИЛ* и Аль-Каиде* в Триполи, пока не добились его освобождения.Максим Шугалей, РИА ФАН
Вот этот патриот, который заочно выиграл выборы в Коми, находясь в тюрьме, честно написал Беглову письмо следующего содержания: «Уважаемый Александр Дмитриевич, я хочу баллотироваться в парламент, так как я — петербуржец, и это будет правильнее, потому что когда я сидел в тюрьме, по моей доверенности мои друзья и коллеги выдвинули меня на выборы в Коми». И он получил на это устное согласие от губернатора.
После чего Александр Дмитриевич задал вопрос: «Зачем Максим хочет баллотироваться в депутаты ЗакСа?». И Максим честно ответил: «Александр Дмитриевич, если я стану депутатом, я постараюсь сделать максимум для родного города, но при этом не ждите легкой жизни. Я буду каждый день задавать вопрос: "Что полезного сделала для этого города исполнительная власть, и Вы в том числе?"».
В результате чего Максим Шугалей, который по данным экзит-полов лидировал с результатом 21,6 % от партии Родина, вдруг неожиданно «профукал» эти выборы.
А меня попросили поддержать решение губернатора и объяснить Шугалею, чтобы он рот не раскрывал и сидел на жопе ровно. Как бы вы поступили на моем месте? Абсолютно верно, я тоже сказал: «Пошел ты на ...». Как вы думаете, если бы я этого не сделал, смог бы я реализовать инвестпроекты?
— Могу предположить, что Вы могли бы согласиться и получить возможность реализовать инвестпроекты.
Нет. На сто процентов нет. И дело не в моем якобы конфликте с губернатором. Дело в полной, тотальной «импотенции» действующей власти в Санкт-Петербурге. Здесь был Собчак, был Яковлев, была Валентина Ивановна Матвиенко, которые вкалывали как папа Карло и делали из города конфетку. А сейчас — Беглов, который, как я считаю, толкает город в пропасть.
Что касается других моих инвестпроектов — их несколько десятков. Среди них есть и уникальные. Например, на участке земли в малопригодном для инвестиций районе, права на который я приобрел, планировалось построить инновационный центр, чтобы малый и средний бизнес могли заниматься стартапами. В 2021 году была подана заявка в целях реализации проекта в соответствии с видом разрешённого использования «инновационный центр». Как только питерские власти узнали о том, что там пахнет деньгами, им стало насрать на звания и должности, а потом, как говорят, по прямому поручению губернатора вид разрешенного использования земельного участка изменили на «деловое управление», чтобы найти «законный» повод отказать предоставить участок.
По состоянию на сегодняшний день я сужусь с городом по всем направлениям. К администрации Петербурга подано более 50 исков. По большинству из них суд принял обеспечительные меры по отношению к городу. Да, я буду добиваться своего права инвестировать в свой родной город через суд.
Думаю, что вряд ли где-то еще в мире вы найдете такой прецедент, где инвестор должен понуждать город дать ему возможность вложить деньги. Безусловно, пока я живу в Петербурге, я буду продолжать инвестировать в него свои средства. Но, вероятнее всего, это станет возможным только тогда, когда в Смольный придет новый губернатор и новая команда.
Редакция НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ благодарит лично Евгения Викторовича Пригожина за уделенное для интервью время и пресс-службу компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» за организацию встречи.
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