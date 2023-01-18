Генералиссимус так и не наградил участников Нюрнбергского процесса

Нюрнбергский процесс должен был стать гвоздём в гроб нацистов, но вместо этого он позволил некоторым из них уйти от наказания и через несколько лет снова поднять голову. Фото © ТАСС / AP Photo / Eddie Worth Фото © ТАСС / AP Photo / Eddie Worth

После подписания Германией капитуляции руководство самой демократической страны — США — было одержимо идеей расстрелять нацистских главарей без суда и следствия. Министр финансов США Генри Моргентау открыто высказывался за показательный расстрел 50 тысяч человек. Против суда выступал и Черчилль, опасавшийся, что всплывут связи Британии с нацистами. Но Сталин, которого на Западе считали тираном и палачом, настоял на главенстве закона. Убийц, равных которым в истории ещё не было, следовало судить так, чтобы впоследствии ни один человек не мог упрекнуть Советский Союз в том, что он не следовал букве закона. Американский подход Несмотря на твердость позиции СССР, у союзников было другое мнение. Американцы вообще считали, что высшая мера без суда и следствия - самое то и нечего возиться с преступниками. Американцев пришлось урезонивать после того, как они предлагали просто расстрелять тысяч пятьдесят и не заморачиваться с судами, формулировками обвинений, доказательствами и устранением разночтений в судопроизводствах стран-участниц будущего процесса. Министр финансов США Генри Моргентау-младший открыто выступил с предложением массового показательного расстрела нацистов без суда и следствия, мол, все и так очевидно.И опять поражаешься дальновидности Сталина. Явно потом начали возлагать бы всю ответственность за такие действия на страну Советов Англичане темнят Черчилль негодовал от неистовой жестокости высказываний представителей США. Такую реакцию Черчилль считал уместной скорее со стороны русских, чем от американцев. Неопределенность ситуации усиливалась тем, что у англичан уже находился в плену Гесс и СССР неоднократно критиковал союзника за то, что те устроили его как на курорте, вместо того, чтобы судить, не дожидаясь окончания войны. На Квебекской конференции в августе 1944 года англичане спод напором американцев сдались. Опасения американцев и англичан В СССР отлично понимали, почему союзники юлят: чего доброго, подсудимые, которые не дураки и языки у них подвешены, могут использовать публичные выступления и прессу для "перевода стрелок" и обсуждения, например, бомбардировок японских городов американцами в конце войны. У многих в мире это вызывало возмущение и воспринималось как акт неоправданной агрессии в целях устрашения. Бомбардировка Дрездена также вызывала немало вопросов своей целесообразностью и масштабом. Сталин настаивает на международном трибунале Когда Черчилль и Рузвельт поняли, что Сталин от идеи трибунала не отступится, они "включились в игру". Выбрали Нюрнберг Сталин уделял особое внимание символичным деталям и аттрибутам и потому хотел, чтобы все происходило в поверженном Берлине. Но город был сильно разрушен и найти подхощее место не удалось. В итоге сошлись на Нюрнберге - здание Дворца правосудия и внутренняя тюрьма отвечали всем требованиям. Смена советского караула. Руденко справа.

Сталин уже тогда знал, что "союзники" могут преподнести на процессе разные "сюрпризы". Но ещё больших неожиданностей по отношению к СССР он опасался в будущем (и как оказалось был очень прав!-прим.). Перед войной с Гитлером сотрудничали многие страны, и больше всех американцы, но Сталин прекрасно был осведомлён о беспрецедентной машине пропаганды и лжи, которая имелась у США, и понимал: малейший промах СССР будет использован против нас в будущем. Исходя из этого, советская команда юристов для Нюрнберга подбиралась самым тщательным образом. С советской стороны главным судьёй стал уполномоченный по организации военных трибуналов Иона Никитченко, его замом — юрист Александр Волчков, а главным прокурором — прокурор Украинской ССР Роман Руденко. Участие в процессе принимали прокуроры Николай Зоря, Марк Рагинский, Лев Смирнов, Дмитрий Карев и юрист Лев Шейнин — всего 57 человек. Тем не менее выполнить задачу на отлично они так и не смогли.

Кстати, город Нюрнберг для процесса был выбран лишь потому, что оказался наиболее уцелевшим. Под бомбардировками устояло здание суда с внутренним двориком и тюрьмой, были целыми и гостиницы, где можно было разместить юристов.

Главное — сбор доказательств К слову сказать, верховенство закона СССР практиковал не только перед зарубежными "партнёрами", но и внутри страны. Дорога к Нюрнбергу началась ещё на освобождённых территориях СССР. 19 апреля 1943 года в СССР вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины...", по которому нацистов должны были судить со сбором доказательств вины, а казнь совершать публично.

А как же тост Сталина в Тегеране

Вспоминают тост Сталина на Тегеранской конференции в 1943 году «за то, чтобы над всеми германскими военными преступниками как можно скорее свершилось правосудие и чтобы они все были казнены».

На этом основании некоторые делают вывод, что и Сталин поддерживал казнь по американскому сценарию. Эту точку зрения опровергает проведение Харьковского суда по всем правилам международного судопроизводства в декабре 1943. А тост был произнесен в ноябре и означал одно - наказание должно быть неотвратимым, но в рамках закона. Сталин, Рузвель и Черчиль в Тегеране.

Самым известным стал процесс в Харькове. Он открылся 15 декабря 1943 года в присутствии американских журналистов. На скамье подсудимых сидели капитан Вильгельм Лангхельд, унтерштурмфюрер СС Ганс Риц, гестаповец Рейнгард Рецлав и предатель Михаил Буланов — он был шофёром машины-душегубки и за 90 марок в месяц убил 600 взрослых и 60 детей. Всего за годы оккупации в Харькове было убито 30 тысяч человек. В Дробицком Яру были найдены тела 16 тысяч убитых еврейских детей, женщин и стариков. В 1941 году фашисты расстреляли 900 пациентов больниц на Чугуевской дороге, а часть закопали в землю живыми. Раскопанная могила

Суд был страшным. Свидетельские показания были такие, что люди возвращались домой и рыдали. 18 декабря военный трибунал приговорил подсудимых к казни. На следующий день их прилюдно повесили. Есть полуторачасовый документальный фильм об этом. Его можно найти на ютубе. Процесс стал первой ласточкой. Но был и ещё один момент, которого добивался Сталин, — это тщательное документирование фашистских преступлений. Отныне абстрактное зло переходило в скрупулёзно задокументированные факты. И в Нюрнберге эти факты следовало предъявить.

"Да быть такого не может!" Фото © ТАСС / AP Photo

Нюрнбергский процесс был очень тяжёлым. Группы юристов от каждого из союзников доходили до 70 человек, с большим трудом шёл процесс подбора адвокатов. Нацисты то и дело давали отвод под предлогом того, что адвокаты — евреи. Наконец, догадались нанять немцев. На скамье подсудимых находился 21 лидер нацистов, самыми одиозными были Геринг, Кальтенбруннер, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Йодль, Гесс. Бормана, которого так и не сумели найти, судили заочно.

На суде возникло несколько острых моментов. Сначала нацисты пытались доказать, что Германия напала на СССР... защищаясь. Адвокат Йодля Экснер указывал на то, что СССР сосредоточил на западной границе военные силы, это якобы угрожало существованию Германии, она была вынуждена нанести превентивный удар. Риббентроп цитировал пункты из пакта Риббентропа – Молотова. Узнав об этом цирке, Сталин приказал отправить на процесс "козырного" свидетеля — пленного маршала Паулюса. Ценный свидетель За доставку Паулюса в Нюрнберг и за его охрану отвечал офицер ГРУ Энвер Мамедов. С его слов известны подробности истории появления Паулюса в Нюрнберге и роли, которую он там сыграл. Отрезвление Паулюса началось после того, как он узнал, что участники заговора против Гитлера в Германии были казнены. Но выступать в международном суде он категорически отказывался и изменил решение после того, как ему пообещали встречу с женой. Доставка Паулюса в Нюрнберг была сопряжена с немалыми трудностями. Он был ценным свидетелем по важнейшему вопросу, который, как Сталин и предвидел, был использован против СССР - вопрос о превентивном ударе Германии. Представить СССР агрессором было выгодно и могло быть использовано для политического давления на СССР.Этого нельзя было допустить. Доставка Паулюса держалась в тайне от членов советской делегации тоже. Лорд юстиции Джеффри Лоренс (Великобритания) Паулюс в Нюрнберге Когда советская сторона сообщила о том, что у нее есть свидетель, который готов обвинение Экснера опровергнуть, тот усмехнулся.

Председательствующий на процессе лорд Джеффри Лоуренс попросил назвать имя свидетеля.

- Пожалуйста. Это фельдмаршал Паулюс, теперь уже бывший фельдмаршал.

В зале зашумели.

- И где же он? Насколько нам известно, фельдмаршала Паулюс нет в живых.

- У вас ошибочные сведения. Он жив и будет здесь через 30 минут. Когда Паулюс вошел в зал, у Геринга, Кейтеля, Розенберга произошел нервный срыв.

Главный обвинитель с Советской стороны Р.А. Руденко попросил Паулюса подтвердить или опровергнуть сказанное адвокатом Йодля, Экснера. И началось. Вспоминает Секретарь советской делегации в Международном военном трибунале А. И. Полторак:

"- тогда (осенью 1940 года, когда разрабатывался план «Барбаросса») ничего не было известно про какие-нибудь приготовления со стороны России. — При моем поступлении на службу в ОКВ 3 сентября 1940 года,— продолжал Паулюс,— я застал там еще незаконченный предварительный оперативный план нападения на Советский Союз, известный под условным обозначением «Барбаросса». Этот план генерал-полковник Гальдер передал мне с заданием проанализировать возможности наступательных операций с учетом условий местности, использования сил, потребности силы и т. д. при наличии 130— 140 дивизий..." "Р. А. Руденко: Кто из подсудимых являлся активным участником в развязывании агрессивной войны против Советского Союза? Допрос Паулюса

Паулюс: Из числа подсудимых, насколько я их здесь вижу, я хочу здесь назвать следующих важнейших советников Гитлера: Кейтеля, Йодля, Геринга... " От этого удара адвокаты нацистов уже не смогли оправиться и в дальнейшем занимали уже скорее оборонительную позицию, понимая, что дело проиграно и единственное, что они могли - это смягчить наказание. И во многом преуспели, надо отдать должное, хотя и не без помощи. Ещё одной проблемой, которую пришлось преодолеть на суде, оказалось тотальное недоверие американских юристов к показаниям советских свидетелей. Советские прокуроры предоставляли документы об использовании нацистами гражданских лиц в качестве живых щитов, о деятельности в Прибалтике и Белоруссии айнзацгрупп, о работе передвижных душегубок и массовых расстрелах, об убийствах детей в концлагерях. Американским судьям передавали изделия, сделанные из человеческой кожи, и бруски мыла из человеческой плоти, но те лишь недоверчиво хмыкали в ответ: "Расстреливали даже детей? Такого быть не может!" Тогда в суд принесли киноаппаратуру и продемонстрировали 45-минутную кинохронику, смонтированную из снятых самими нацистами кадров. После просмотра американский судья Паркер ушёл к себе и три дня не выходил из номера — он был потрясён глубиной изуверства, на которое способен человек. Вопрос к американцам Интересный нюанс. Один из адвокатов, Людингхаузен, который выступил от имени других своих коллег с предложением - вынести на обсуждение преступления, которые шокировали и их - это бомбардировки Дрездена и ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Союзники почувствовали себя очень неуютно в этот момент и приложили все свое влияние, чтобы эти вопросы не были включены в повестку.

Явная недоработка

Но основной недоработкой советских юристов стал вопрос по расстрелу нацистами 11 тысяч польских военнопленных под Смоленском у деревни Катынь. Тут Сталин как в воду глядел, предсказывая, что позже эту трагедию обернут против СССР. Раскопанная могила в Катыне. Фото © Wikipedia

Эпизод о расстреле поляков осенью 1941 года был в обвинении на процессе наряду со множеством других эпизодов. Однако суд отказался приобщить его к делу. Это была недоработка прокурора Руденко. Он предоставил суду документы, экспертизы и свидетельские показания по Катыни, но решил, что этого достаточно, и отказался вызывать свидетелей. Его понять было можно: суд длился 11 месяцев, эпизодов было много, адвокаты затягивали дело, а речи прокуроров и адвокатов занимали по несколько дней. А между тем в документах было несколько важных доказательств, указывавших на то, что расстрел был совершён нацистами: в захоронениях были найдены осенние листья. Это означало, что поляков расстреляли осенью 1941 года, когда никаких офицеров НКВД под Смоленском и быть не могло. Были найдены письма и газеты, датированные этим временем, были показания местных жителей, а главное — пули калибра 7,65 мм марки Geco, которыми убили поляков, были выпущены из немецких пистолетов "Вальтер" и "Маузер" (видимо, в НКВД уже в 1939 году знали, что фашисты дойдут до Смоленска!).

Позже эту историю стали использовать на Западе в пропаганде против СССР. При этом о бомбардировке Японии ядерными бомбами, когда погибло 300 тысяч человек и ещё 200 тысяч умерли от болезней, вызванных облучением, и о бомбардировке Дрездена, в которой погибло около 30 тысяч человек, американцы старались не вспоминать.

Сталин остался крайне недоволен этой недоработкой. Не принёс ему удовлетворения и приговор суда: только 12 человек, включая Бормана, были приговорены к повешению, Гесс, Функ и Редер получили пожизненное, ещё четверо — Дёниц, Ширах, Шпеер и Нейрат — сроки от 10 до 20 лет, а пропагандист Фиче, убедивший Германию в том, что на востоке живут недочеловеки, дипломат Папен и главный финансист Гитлера Шахт были оправданы.

Фашистская гидра осталась живой Фото © ТАСС / AP Photo / Robert Clover

Процесс в Нюрнберге начался 20 ноября 1945 года и был завершён 1 октября 1946 года. Всего состоялось 400 открытых заседаний. Работу по приведению приговора в исполнение охотно взяли на себя американцы. Советская переводчица Татьяна Ступникова однажды разлюбезничалась в столовой с приятным американским парнем. Им оказался палач Джон Вудз. До Нюрнберга он помог расстаться с жизнью 347 приговорённым.

До казни двое нацистов не дожили — Геринг отравился, а Крупп умер. Остальных повесили. Большинство тех, кто был приговорён к тюремным срокам, вышли на свободу досрочно. А те, кто был оправдан, и вовсе остались в шоколаде, только Фриче умер от рака в 1953 году. Папен на склоне лет пописывал книги, а Шахт возглавил банкирский дом Schacht GmbH в Дюссельдорфе. Уже в 1951 году на Западе началась планомерная работа по фактической реабилитации нацистов. Сталин проигнорировал списки для награждения По итогам Нюрнбергского процесса Генеральный прокурор СССР К. П. Горшенин подготовил список с 57 фамилиями тех, кого предлагал отметить государственными наградами за проведенную работу в Нюрнберге. Сталин посмотрел список и молча отложил в сторону. Ему подали еще один документ от американской стороны с предложением отметить наградами США судей и обвинителей с советской стороны. Сталин этот документ также проигнорировал. Задавать вопросы или решать этот вопрос, минуя Сталина, никто не рискнул. Сталин был крайне недоволен тем, как советская делегация отработала на процессе. Окончательный вариант обвинительного заключения, по его мнению, содержал в себе существенные недоработки, которые будут использованы против СССР в будущем.

Некоторые историки указывают, что якобы после процесса Сталин стал преследовать судей и прокуроров. Это так и не так. Никто из основных участников Нюрнберга не был наказан — все они продолжили карьеру, а прокурор Руденко после смерти Сталина даже предъявлял обвинения Берии.

Однако в 1951 году по подозрению в подрывной деятельности был арестован Лев Шейнин — он был писателем и вёл довольно легкомысленный для того времени образ жизни. Его арест санкционировал генпрокурор СССР Сафонов. Шейнин писал письма о помиловании Берии и Сталину, но пробыл в заключении до осени 1953 года.