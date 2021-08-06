Советская мультипликация. Анатолий Савченко

За всю жизнь он работал только в одном месте — студии «Союзмультфильм». Скромный, добрый человек, больше всего любивший рисовать. Об Анатолии Михайловиче Савченко — художнике-постановщике мультфильмов «Малыш и Карлсон», «Возвращение блудного попугая» и других легендарных хитов в нашей статье.
Как всё начиналось?
Родина Анатолия Михайловича — Новочеркасск — город в Ростовской области, столица Донского казачества. Будущий мультипликатор родился здесь 30 июня 1924 года. В его семье царила атмосфера творчества. Отец, по профессии фармацевт, в свободное время писал маслом картины. Маленький Анатолий за ним повторял. В одном из редких интервью он рассказывает:
«Как карандаш держать стал, так и рисовать начал».
Мама поддерживала ребёнка.
С анимацией мальчик познакомился случайно: в 1930‑е годы увидел мультфильмы перед кинопоказом. После этого думать о чём-то другом он не мог — все мысли занимали нарисованные герои. В художественную школу Савченко не ходил, творил самостоятельно.
25 июля 1942 года немецкие войска оккупировали Новочеркасск. 17-летний Анатолий ушёл на войну, служил в пехоте. Позже он делился:
«Страшно было… Неразбериха полнейшая».
Савченко служил до 1947 года — пять лет. Это время он провёл без полноценного погружения в рисование.
После демобилизации Анатолий Михайлович, не теряя времени, уехал в Москву. В планах — поступление во ВГИК. На курс мультипликаторов, которым заведовал Иван Петрович Иванов-Вано, тогда взяли всего трёх человек. В их числе оказался Савченко. Он получил максимальные баллы за рисунок, композицию и живопись, хотя ужасно боялся — претенденты на его место казались опытнее.
Наставником для Анатолия Михайловича в студенческие годы стал Анатолий Пантелеймонович Сазонов — один из кинохудожников, подаривших советским детям ленту «Краденое солнце».
Анатолий Пантелеймонович СазоновКадр из мультфильма «Краденое солнце». Студия «Союзмультфильм». 1944 год
На начальных этапах Савченко подражал художественному стилю другу Сазонова — Евгению Тихоновичу Мигунову. Его работы и сейчас привлекают минималистичностью и иронией.
Иллюстрация Евгения Тихоновича Мигунова
В 1953 году художник окончил ВГИК и по распределению попал в «Союзмультфильм».
В «Союзмультфильме»
Эта студия — единственное место работы Анатолия Михайловича. Его вряд ли можно назвать карьеристом, важным был для него сам процесс труда. В декораторском цеху его называли «Толя-лапочка», на ошибки он всегда указывал спокойно, вежливо, стараясь никого не задеть. Коллегам не завидовал, а искренне радовался их успехам. Именно так и прошли 37 лет в «Союзмультфильме» — спокойно, светло. В отличие от многих художников, пришедших на студию, Савченко не стал режиссёром, потому что не хотел отвлекаться от любимого дела — рисования.
Первый творческий период — сотрудничество с Иваном Петровичем Ивановым-Вано, у которого Анатолий Михайлович учился. Известный режиссёр позвал начинающего художника-постановщика делать «Лесной концерт» — мультфильм по басням Сергея Михалкова с танцевальными и музыкальными сценами между. Савченко согласился.
Кадр из мультфильма «Лесной концерт». Студия «Союзмультфильм». 1953 год
Следующим появился прославленный «Мойдодыр» — поучительная работа для детей о пользе гигиены.
На этом совместная работа Иванова-Вано и художника завершилась. Анатолий Михайлович позже отметил, что не гнался за «грандиозными» сюжетами и большими полотнами, как Иван Петрович, поэтому и перешёл в группу Бориса Степанцева и Евгения Райковского.
В творческом союзе с режиссёром Степанцевым художник создал большинство своих мультфильмов. Борис Петрович любил эксперименты, но почти всегда поработать вместе предлагал Анатолию Михайловичу, всё дело в его «добрых персонажах». Доброта вообще основное и обязательное в творчестве Савченко.
Они начали с серии мультфильмов про Мурзилку — историй о журналисте, который разоблачает ложь и учит пионеров хорошему.
Кадр из мультфильма «Приключения Мурзилки». Студия «Союзмультфильм». 1956 годКадр из мультфильма «Опять двойка». Студия «Союзмультфильм». 1957 годКадр из мультфильма «Мурзилка на спутнике». Студия «Союзмультфильм». 1960 год
В этих мультфильмах зритель уже может заметить некоторые особенности художественного стиля Савченко: мягкие линии, эмоциональную мимику героев и их выразительные глаза.
Важной становится работа «Петух и краски» про птицу, которую забыли раскрасить. Здесь впервые появляется ещё одна отличительная деталь стиля Анатолия Михайловича — нечёткий, едва намеченный фон.
Кадр из мультфильма «Петух и краски». Студия «Союзмультфильм». 1964 год
После «Вовки в Тридевятом царстве» художник буквально проснулся знаменитым. Его манере рисовать начали подражать, но повторить, конечно, ни у кого не получалось.
Степанцев и Савченко же несмотря на успех обращаются к более серьёзным, взрослым мультфильмам. Выходит «Окно» — мечта о любви одинокого человека и разочарование в её реальном воплощении под музыку Сергея Прокофьева.
Следующей появляется «Песня о соколе» по одноимённому произведению Максима Горького. При создании применялась техника рисования по стеклу — новый опыт для Анатолия Михайловича.
Кадр из мультфильма «Песнь о соколе». Студия «Союзмультфильм».1967 год
Впереди — возвращение в детскую анимацию и создание легендарных лент.
«Скрипка пионера» — мрачный, пугающий мультфильм о подвиге ребёнка во время войны зрители увидят в 1971 году. В нём воплощён тревожный страх, испытанный художником во времена службы.
Кадр из мультфильма «Скрипка пионера». Студия «Союзмультфильм». 1971 год
В 1973 году — «Щелкунчик», совмещающий в себе как мотивы оригинальной сказки Гофмана и балета Петра Чайковского, так и режиссёрскую интерпретацию. Мультфильм полностью музыкальный, в нём не произносится ни одного слова, но это не помешало детям его полюбить. После премьеры «Щелкунчик» будут показывать каждое 31 декабря. Для художника его создание стало настоящим испытанием из-за большого хронометража и количества персонажей.
Кадр из мультфильма «Щелкунчик». Студия «Союзмультфильм». 1973 год
Обратятся Савченко и Степанцев и к Корнею Чуковскому, и в 1976 году сделают «Муху-Цокотуху» — интересную с точки зрения цветовой передачи сюжета.
Кадр из мультфильма «Муха-Цокотуха». Студия «Союзмультфильм». 1976 год
Не обойдут стороной и восточные мотивы. Яркое тому доказательство — «Почему ослик заупрямился» 1979 года. Анатолий Михайлович в нём при помощи оранжевого фона и стиля прорисовки мастерски передал жаркую погоду и сахарный вкус арбуза.
Кадр из мультфильма «Почему ослик заупрямился?». Студия «Союзмультфильм». 1979 год
Попробует свои силы Савченко и в кинематографе — он нарисует анимационные вставки в фильме «Ассоль».
Кадр из фильма «Ассоль». Режиссёр Борис Степанцев. 1982 год
«Малыш и Карлсон»
Трилогия Астрид Линдгрен несколько отличается от получившегося мультфильма. В основе советской интерпретации — одиночество Малыша, в оригинале этого нет — ребёнок, наоборот, избалован любовью родителей. Да и Карлсон в книге ни разу не говорит о любви к варенью.
Облик забавного героя с пропеллером — полностью фантазия Савченко. Он не читал книгу, перед ним был только сценарий.
Эскиз Малыша для мультфильма «Малыш и Карлсон»Эскиз мамы и папы для мультфильма «Малыш и Карлсон»
Быстро нашли актрису для озвучивания Малыша — ей стала Клара Румянова. Карлсон говорит голосом Василия Ливанова, и это чистая случайность. Актёр заходил поиграть в шахматы и решил попробовать, подражая режиссёру Григорию Рошалю, его утвердили.
Мультик «Малыш и Карлсон» делали с удовольствием, легко. Зрители увидели забавную историю дружбы в 1968 году.
Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон». Студия «Союзмультфильм». 1968 год. Источник: kinopoisk.ru
Следующая часть — «Карлсон вернулся» на экранах появилась в 1970 году. Новый персонаж — няня Фрекен Бок — разговаривает интонациями Фаины Раневской, которая до этого ни разу не работала с мультипликацией. Позвать её предложил Анатолий Михайлович.
Кадр из мультфильма «Карлсон вернулся». Студия «Союзмультфильм». 1970 год
Должна была быть и третья часть, но режиссёр Борис Степанцев увлёкся иными проектами. Поэтому она появилась в качестве диафильма. Фразы из двух вышедших картин ушли в народ: «День варенья», «Ну я так не играю», «А у вас молоко убежало», «Я сошла с ума, какая досада» и многие другие. Наград, помимо любви советских детей, работа не получила. Высоко его оценила и сама Астрид Линдгрен.
«Возвращение блудного Попугая»
Мультфильм состоит из трёх выпусков, первый и третий срежиссировал Валентин Караваев. Ему же принадлежит идея создания. Как-то раз он шёл по улице и заметил стаю воробьёв, а в её центре — попугая, который увлечённо о чём-то «болтал». Караваев стал думать о том, как это произошло, рассказал Александру Курляндскому и вместе они написали сценарий. Художником всех трёх выпусков назначили Савченко.
Кадр из мультфильма «Возвращение блудного попугая (первый выпуск)». Студия «Союзмультфильм». 1984 год
Сюжет их схож: сначала Кеша уходит от своего хозяина Вовки, а в конце — возвращается.
По признанию Анатолия Михайловича, Кеша у него получился сразу. Эгоистичный, но харизматичный персонаж, впитывающий в себя всё, что показывается по телевизору, воплощает атмосферу заката СССР. Он носит кроссовки и зелёный хохолок, напоминающий ирокез, смотрит «Петровку, 38», завидует плееру соседского кота, пьёт «джус, оранджат» и пародирует Юрия Антонова.
Савченко вернётся к Кеше в 2002 и 2005 годах в мультфильмах «Утро попугая Кеши», «Кеша — рыболов» и «Мужество попугая Кеши». Успех первых эпизодов эти работы не повторят.
После «Союзмультфильма»
Основной причиной ухода Анатолий Михайлович на пенсию стало изменение работы студии. Он рассказывал:
«Новые разговоры пошли — деньги, деньги, деньги… Это значит всё — больше ничего не будет. Так и случилось».
До последних дней Савченко занимался книжной иллюстрацией, очаровывая всех совершенно особенными персонажами. На вопросы о том, как успешно рисовать для юных зрителей и читателей, он отвечал:
«Придумать, как надо сделать рисунок, чтобы он детям понравился. Не тебе — это очень важно — а детям. Не себе потакать, не самолюбие тешить, а понять — что детям надо. А для этого надо видеть то, что в детях есть, а во взрослых — к сожалению, не всегда».
В нём это определённо было.
Анатолий Михайлович Савченко скончался 18 августа 2011 года в своей квартире.
