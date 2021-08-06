Советская мультипликация. Анатолий Савченко

За всю жизнь он работал только в одном месте — студии «Союзмультфильм». Скромный, добрый человек, больше всего любивший рисовать. Об Анатолии Михайловиче Савченко — художнике-постановщике мультфильмов «Малыш и Карлсон», «Возвращение блудного попугая» и других легендарных хитов в нашей статье.

Анатолий Михайлович Савченко

Как всё начиналось?

Родина Анатолия Михайловича — Новочеркасск — город в Ростовской области, столица Донского казачества. Будущий мультипликатор родился здесь 30 июня 1924 года. В его семье царила атмосфера творчества. Отец, по профессии фармацевт, в свободное время писал маслом картины. Маленький Анатолий за ним повторял. В одном из редких интервью он рассказывает:

«Как карандаш держать стал, так и рисовать начал».

Мама поддерживала ребёнка.

С анимацией мальчик познакомился случайно: в 1930‑е годы увидел мультфильмы перед кинопоказом. После этого думать о чём-то другом он не мог — все мысли занимали нарисованные герои. В художественную школу Савченко не ходил, творил самостоятельно.

25 июля 1942 года немецкие войска оккупировали Новочеркасск. 17-летний Анатолий ушёл на войну, служил в пехоте. Позже он делился:

«Страшно было… Неразбериха полнейшая».

Савченко служил до 1947 года — пять лет. Это время он провёл без полноценного погружения в рисование.

После демобилизации Анатолий Михайлович, не теряя времени, уехал в Москву. В планах — поступление во ВГИК. На курс мультипликаторов, которым заведовал Иван Петрович Иванов-Вано, тогда взяли всего трёх человек. В их числе оказался Савченко. Он получил максимальные баллы за рисунок, композицию и живопись, хотя ужасно боялся — претенденты на его место казались опытнее.

Занимался Савченко хорошо, удавалось всё! По его мнению, это связано с любовью к работе, а главным учителем художник называл любопытство. Жил он в то время на Цветном бульваре у тёть, полностью посвятив себя университету.

Наставником для Анатолия Михайловича в студенческие годы стал Анатолий Пантелеймонович Сазонов — один из кинохудожников, подаривших советским детям ленту «Краденое солнце».

Анатолий Пантелеймонович Сазонов Кадр из мультфильма «Краденое солнце». Студия «Союзмультфильм». 1944 год

На начальных этапах Савченко подражал художественному стилю другу Сазонова — Евгению Тихоновичу Мигунову. Его работы и сейчас привлекают минималистичностью и иронией.

Иллюстрация Евгения Тихоновича Мигунова

В 1953 году художник окончил ВГИК и по распределению попал в «Союзмультфильм».

В «Союзмультфильме»

Эта студия — единственное место работы Анатолия Михайловича. Его вряд ли можно назвать карьеристом, важным был для него сам процесс труда. В декораторском цеху его называли «Толя-лапочка», на ошибки он всегда указывал спокойно, вежливо, стараясь никого не задеть. Коллегам не завидовал, а искренне радовался их успехам. Именно так и прошли 37 лет в «Союзмультфильме» — спокойно, светло. В отличие от многих художников, пришедших на студию, Савченко не стал режиссёром, потому что не хотел отвлекаться от любимого дела — рисования.

Первый творческий период — сотрудничество с Иваном Петровичем Ивановым-Вано, у которого Анатолий Михайлович учился. Известный режиссёр позвал начинающего художника-постановщика делать «Лесной концерт» — мультфильм по басням Сергея Михалкова с танцевальными и музыкальными сценами между. Савченко согласился.

Кадр из мультфильма «Лесной концерт». Студия «Союзмультфильм». 1953 год

Следующим появился прославленный «Мойдодыр» — поучительная работа для детей о пользе гигиены.

На этом совместная работа Иванова-Вано и художника завершилась. Анатолий Михайлович позже отметил, что не гнался за «грандиозными» сюжетами и большими полотнами, как Иван Петрович, поэтому и перешёл в группу Бориса Степанцева и Евгения Райковского.

В творческом союзе с режиссёром Степанцевым художник создал большинство своих мультфильмов. Борис Петрович любил эксперименты, но почти всегда поработать вместе предлагал Анатолию Михайловичу, всё дело в его «добрых персонажах». Доброта вообще основное и обязательное в творчестве Савченко.

Борис Павлович Степанцев

Они начали с серии мультфильмов про Мурзилку — историй о журналисте, который разоблачает ложь и учит пионеров хорошему.

Кадр из мультфильма «Приключения Мурзилки». Студия «Союзмультфильм». 1956 год Кадр из мультфильма «Опять двойка». Студия «Союзмультфильм». 1957 год Кадр из мультфильма «Мурзилка на спутнике». Студия «Союзмультфильм». 1960 год

В этих мультфильмах зритель уже может заметить некоторые особенности художественного стиля Савченко: мягкие линии, эмоциональную мимику героев и их выразительные глаза.

Важной становится работа «Петух и краски» про птицу, которую забыли раскрасить. Здесь впервые появляется ещё одна отличительная деталь стиля Анатолия Михайловича — нечёткий, едва намеченный фон.

Кадр из мультфильма «Петух и краски». Студия «Союзмультфильм». 1964 год

После «Вовки в Тридевятом царстве» художник буквально проснулся знаменитым. Его манере рисовать начали подражать, но повторить, конечно, ни у кого не получалось.

Степанцев и Савченко же несмотря на успех обращаются к более серьёзным, взрослым мультфильмам. Выходит «Окно» — мечта о любви одинокого человека и разочарование в её реальном воплощении под музыку Сергея Прокофьева.

Следующей появляется «Песня о соколе» по одноимённому произведению Максима Горького. При создании применялась техника рисования по стеклу — новый опыт для Анатолия Михайловича.

Кадр из мультфильма «Песнь о соколе». Студия «Союзмультфильм».1967 год

Впереди — возвращение в детскую анимацию и создание легендарных лент.

«Скрипка пионера» — мрачный, пугающий мультфильм о подвиге ребёнка во время войны зрители увидят в 1971 году. В нём воплощён тревожный страх, испытанный художником во времена службы.

Кадр из мультфильма «Скрипка пионера». Студия «Союзмультфильм». 1971 год

В 1973 году — «Щелкунчик», совмещающий в себе как мотивы оригинальной сказки Гофмана и балета Петра Чайковского, так и режиссёрскую интерпретацию. Мультфильм полностью музыкальный, в нём не произносится ни одного слова, но это не помешало детям его полюбить. После премьеры «Щелкунчик» будут показывать каждое 31 декабря. Для художника его создание стало настоящим испытанием из-за большого хронометража и количества персонажей.

Кадр из мультфильма «Щелкунчик». Студия «Союзмультфильм». 1973 год

Обратятся Савченко и Степанцев и к Корнею Чуковскому, и в 1976 году сделают «Муху-Цокотуху» — интересную с точки зрения цветовой передачи сюжета.

Кадр из мультфильма «Муха-Цокотуха». Студия «Союзмультфильм». 1976 год

Не обойдут стороной и восточные мотивы. Яркое тому доказательство — «Почему ослик заупрямился» 1979 года. Анатолий Михайлович в нём при помощи оранжевого фона и стиля прорисовки мастерски передал жаркую погоду и сахарный вкус арбуза.

Кадр из мультфильма «Почему ослик заупрямился?». Студия «Союзмультфильм». 1979 год

Попробует свои силы Савченко и в кинематографе — он нарисует анимационные вставки в фильме «Ассоль».

Кадр из фильма «Ассоль». Режиссёр Борис Степанцев. 1982 год

«Малыш и Карлсон»

Трилогия Астрид Линдгрен несколько отличается от получившегося мультфильма. В основе советской интерпретации — одиночество Малыша, в оригинале этого нет — ребёнок, наоборот, избалован любовью родителей. Да и Карлсон в книге ни разу не говорит о любви к варенью.

Облик забавного героя с пропеллером — полностью фантазия Савченко. Он не читал книгу, перед ним был только сценарий.

Эскиз Малыша для мультфильма «Малыш и Карлсон» Эскиз мамы и папы для мультфильма «Малыш и Карлсон»

Быстро нашли актрису для озвучивания Малыша — ей стала Клара Румянова. Карлсон говорит голосом Василия Ливанова, и это чистая случайность. Актёр заходил поиграть в шахматы и решил попробовать, подражая режиссёру Григорию Рошалю, его утвердили.

Мультик «Малыш и Карлсон» делали с удовольствием, легко. Зрители увидели забавную историю дружбы в 1968 году.

Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон». Студия «Союзмультфильм». 1968 год. Источник: kinopoisk.ru

Следующая часть — «Карлсон вернулся» на экранах появилась в 1970 году. Новый персонаж — няня Фрекен Бок — разговаривает интонациями Фаины Раневской, которая до этого ни разу не работала с мультипликацией. Позвать её предложил Анатолий Михайлович.

Кадр из мультфильма «Карлсон вернулся». Студия «Союзмультфильм». 1970 год

Должна была быть и третья часть, но режиссёр Борис Степанцев увлёкся иными проектами. Поэтому она появилась в качестве диафильма. Фразы из двух вышедших картин ушли в народ: «День варенья», «Ну я так не играю», «А у вас молоко убежало», «Я сошла с ума, какая досада» и многие другие. Наград, помимо любви советских детей, работа не получила. Высоко его оценила и сама Астрид Линдгрен.

«Возвращение блудного Попугая»

Мультфильм состоит из трёх выпусков, первый и третий срежиссировал Валентин Караваев. Ему же принадлежит идея создания. Как-то раз он шёл по улице и заметил стаю воробьёв, а в её центре — попугая, который увлечённо о чём-то «болтал». Караваев стал думать о том, как это произошло, рассказал Александру Курляндскому и вместе они написали сценарий. Художником всех трёх выпусков назначили Савченко.

Кадр из мультфильма «Возвращение блудного попугая (первый выпуск)». Студия «Союзмультфильм». 1984 год

Сюжет их схож: сначала Кеша уходит от своего хозяина Вовки, а в конце — возвращается.

По признанию Анатолия Михайловича, Кеша у него получился сразу. Эгоистичный, но харизматичный персонаж, впитывающий в себя всё, что показывается по телевизору, воплощает атмосферу заката СССР. Он носит кроссовки и зелёный хохолок, напоминающий ирокез, смотрит «Петровку, 38», завидует плееру соседского кота, пьёт «джус, оранджат» и пародирует Юрия Антонова.

Савченко вернётся к Кеше в 2002 и 2005 годах в мультфильмах «Утро попугая Кеши», «Кеша — рыболов» и «Мужество попугая Кеши». Успех первых эпизодов эти работы не повторят.

После «Союзмультфильма»

Основной причиной ухода Анатолий Михайлович на пенсию стало изменение работы студии. Он рассказывал:

«Новые разговоры пошли — деньги, деньги, деньги… Это значит всё — больше ничего не будет. Так и случилось».

До последних дней Савченко занимался книжной иллюстрацией, очаровывая всех совершенно особенными персонажами. На вопросы о том, как успешно рисовать для юных зрителей и читателей, он отвечал:

«Придумать, как надо сделать рисунок, чтобы он детям понравился. Не тебе — это очень важно — а детям. Не себе потакать, не самолюбие тешить, а понять — что детям надо. А для этого надо видеть то, что в детях есть, а во взрослых — к сожалению, не всегда».

В нём это определённо было.

Анатолий Михайлович Савченко скончался 18 августа 2011 года в своей квартире.