Мы из Советского Союза

13 996 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лариса Голубицкая
    Отравили человека и спустили все его начинания.Что этот хрущев,что маленков-сволочи. Правильно сказал Черчилль-они пр...Убийство Сталина ...
  • ВераВерная
    Спасибо за интересные подробности.Убийство Сталина ...
  • Семен Демин
    Это был великий Советский Союз!Территория Героев...

Рязанская область помнит и чтит своих Героев

Рязанской школе № 16 присвоено имя кавалера четырех орденов Мужества Сергея Милицкого. Торжественное мероприятие, посвященное этому знаковому событию, а также открытию на здании школы мемориальной доски, состоялось в 22 мая 2025 года. 
https://t.me/specnazAlpha/37307
Имя кавалера четырёх орденов Мужества присвоено учебному заведению в Рязани 
 Рязанской школе № 16 присвоено имя кавалера четырех орденов Мужества Сергея Милицкого. Торжественное мероприятие, посвященное этому знаковому событию, а также открытию на здании школы мемориальной доски, состоялось в 22 мая 2025 года. 
Сергей Милицкий — участник операций по освобождению заложников в Будённовске, поселке Лазаревское, городе Минеральные воды, «Норд-Осте» и Беслане. 
Полковник Милицкий — один из самых успешных переговорщиков ФСБ России. Кавалер четырех орденов Мужества (один из шести в России) и двух медалей «За отвагу». Человек яркий, неординарный. Жесткий, сложный. 
Сергея Владимировича не стало 7 декабря 2024 года. Он долго и мужественно боролся со смертельным недугом. Пока были силы, — участвовал в работе Совета Международной Ассоциации «Альфа», возглавляя Комитет по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодёжи. Являлся вице-президентом этой старейшей общественной организации ветеранов спецслужб в России.
  
Инициатива в увековечении его памяти принадлежит сенатору от Рязанской области Сергею Аноприенко. Непосредственно решение было принято на заседании Рязанской городской Думы. 
Родился в Омске, в 1970 году его семья переехала в Рязань. В шестнадцатой школе учился с 1978-го по 1986 год. Активно занимался спортом: стал кандидатом в мастера спорта по плаванию и прыгал с парашютом. Всего совершил 122 прыжка. 
После окончания школы Милицкий работал в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, готовя себя к военной стезе. Летом 1987 года был призван для прохождения срочной службы в 16-ю бригаду специального назначения ГРУ. Затем он был переведен в 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (город Брест). 
После Сергей Милицкий поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Российской Федерации. 
Как один из лучших выпускников, он был отобран кандидатом в Группу «А» Главного управлении охраны России. Успешно сдал все необходимые нормативы, тесты и был зачислен в легендарное подразделение. 
Об этом и многом другом говорилось на торжественной церемонии перед зданием школы (одной из лучших в Рязани). Ее открыла директор Ольга Викторовна Бабаева.
Мероприятие было организовано не для галочки, а душевно, с чувством, тактом и большом уважением к прославленному земляку. 
Дарья Милицкая, жена: 
— То, что сегодня здесь происходит, — большой подарок нашей семье. Серёжа с детства хотел стать военным, он сделал блестящую карьеру военного — об этом говорят его награды; блестящую карьеру переговорщика — об этом говорят сотни спасенных жизней. 
Вне зависимости от того, есть ли мемориальная доска, проводятся ли соревнования, называются ли школы именами героев — мы будем все равно хранить память об этом человеке. Он был неординарным человеком — он доказывал это своей жизнью, неподдельной, настоящей. Таким он был всегда, вплоть до последних минут своей жизни. Все, что сегодня здесь происходит, — все это сделано не для нас — все это сделано для вас, ребята — как бы вы сейчас ни учились, куда бы вы ни собирались поступать. 
Вряд ли Серёжа, учась в школе, думал, что знания по литературе и занятия творчеством помогут ему освободить заложников — а это ему помогло. Вряд ли занимаясь спортом, плаванием, он думал, что это поможет ему пройти серьезный конкурс в одно из лучших подразделений мира, Группу «Альфа», но это помогло. Таких предметов, таких знаний, которые он получил за годы своей жизни, много. Я хочу, чтобы каждый раз, поднимаясь в школу, смотря на портреты героев, которые здесь учились, вы знали, что у каждого из вас в жизни все возможно. 
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие и.о. президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец, вице-президент, глава Комитета по работе с ветеранами, полковник в отставке Александр Михайлов, главный редактор газеты «Спецназ России», советник президента Международной Ассоциации «Альфа» Павел Евдокимов. 
Владимир Березовец: 
— В Будённовске Сергей Владимирович получил ранение в глаз, и глаз пришлось потом удалить. Несмотря на увечье, он настоял на том, чтобы его оставили в органах госбезопасности. Руководители поняли, что для молодого сотрудника уход со службы является личной трагедией. Так Милицкий нашел себя и стал одним из лучших переговорщиков. 
Хочу обратиться к школьникам. Вам есть с кого брать пример. Я уверен, что о Сергее Милицком снимут художественный фильм и напишут книги. Ну а мы еще раскроем, дополним образ Сергея Владимировича. 
Воспоминаниями о встречах с Сергеем Милицким поделились глава администрации Рязани Виталий Артёмов, директор школы №1 имени героев спецназа города Беслана Елена Ганиева, одноклассник Сергея Милицкого Александр Горьковых. 
— Большое спасибо, что есть такие люди. Я был удостоен большой чести, я знал Сергея, — сказал Виталий Артёмов. — Я познакомился с ним двенадцать лет назад. Удивительный человек с внутренним стержнем, душой и большим пониманием, что происходило в нашей стране в 1990-е годы, и что необходимо делать для того, чтобы наша страна была сильнее и краше. Открытие мемориальной доски, в первую очередь, мы делаем для детей, чтобы они равнялись на такого достойного человека, как Сергей, который учился здесь, и были настоящими патриотами и гражданами своей страны. 
Роман Калинин отметил, что Сергей Милицкий — человек, чье хладнокровие в экстремальных ситуациях и безошибочные решения спасли сотни жизней: 
— Присвоение школе его имени — это не только дань памяти, но и важный ориентир для новых поколений. Его мужество, преданность долгу и беззаветная любовь к Родине должны служить примером для каждого из нас. 
На митинге выступили родственники Сергея Милицкого — его сын Юрий и сестра Ирина Лукашис, представитель УФСБ России по Рязанской области Сергей Епишин, депутат городской Думы Роман Калинин. 
Трогательный момент, когда в небо были запущены белые шарики — сначала группой, а потом один — словно душа Сергея… 
«Считаю, надо уважать наших молодых сотрудников, — писал Сергей Милицкий в статье «Молодёжь «А». Зачем идут служить в Группу». — Не надо бояться признавать, что они работают значительно больше, чем работали мы, и что в данный момент им служить значительно труднее, чем было нам.И сейчас, и как было всегда, в Управление «А» ЦСН ФСБ России мечтают попасть служить многие офицеры, и не потому, чтобы превратиться в машины для выполнения спецопераций, а чтобы честно служить своей стране» (газета «Спецназ России», августа 2019 года). 
Представители Международной Ассоциации «Альфа» вручили директору Ольге Бабаевой ценные подарки — штандарт ветеранов «Альфы», статуэтку бойца спецназа госбезопасности на янтаре с перечислением знаковых операций Группы «А», двухтомник Героя Советского Союза генерала Геннадий Зайцева «”Альфа” на службе Родине» с дарственной надписью, а также сто экземпляров газеты «Спецназ России». 
Школа № 16 — второе учебное заведение в Рязанскоё области, вошедшее в Систему «Альфа». Первое — школа имени Владимира Соловова в селе Пехлец Кораблинского района, которая носит имя сотрудника Группы «А», героически погибшего в городе Будённовске летом 1995 года, боевого товарища Сергея Милицкого.  
Павел ЕВДОКИМОВ
https://t.me/specnazAlpha/37296
https://t.me/specnazAlpha/37305
https://t.me/specnazAlpha/37306
