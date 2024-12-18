Есть и еще немного парадных

Красивая и открытая парадная в особняке П. А. Кочубея - Дом Северина Дом построен в 1857-1858. Архитектор Черник Иван Денисович. На этом участке в 1820-х гг. жил президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки А. Н. Оленин. В дальнейшем здесь находилась резиденция царских военных министров.

Парадную легко найти - это один из красивых домиков по соседству с магазином у Красного моста. Дверь открыта, внутри сидит охранник. Это что-то вроде бизнес-центра, так как в здании расположены магазин одежды, творческая студия, фотостудия и так далее. Если спросят, куда идете, у вас будет масса вариантов для ответа. наб. реки Мойки, 67-69

Особняк Елены Александровской на набережной Кутузова, 28, включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Каменный дом на участке появился в конце XVIII века. Попасть в парадную очень трудно, ведь жилых квартир в особняке мало. наб. Кутузова, 28

Парадная дома Уварова (Грейга), Санкт-Петербург, Россия

Сын министра просвещения Алексей Сергеевич Уваров, известный историк и археолог, основатель и первый председатель Московского археологического общества. Алексей Сергеевич много нововведений внес в содержании дома, в частности при нем была проложена чугунная труба для провода в дом чистой воды из Мойки. А вот существующий на сегодняшний день этажность дома был сформирован в 1878-1880-х годах по заказу очередного хозяина дома, действительного статского советника Василия Алексеевича Грейга. Тогда дом надстроили еще двумя этажами. Архитекторы Н.А.Гаккель и Н.В.Трусов. Было еще несколько домовладельцев, но это не важно. В истории за домом закрепились имена двух хозяев – Уварова и Грейга. Парадная в доме даже имеет свою легенду. Откуда появилась эта легенда – найти информацию не представилось возможности. Легенда гласит, что на зеркале 2 этажа иногда появляется силуэт черной дамы, которая грозит пальцем проходящим посетителям.

Вот это зеркало

Адрес: ул. Большая Морская, д. 48 Дом 1904 года постройки, архитектор П. И. Гилёв. Зефирная парадная на Шпалерной улицеВнутри камин, богатый декор стен и солнечное окно с растениями. Шпалерная улица, 9

Роскошный дом Новинского в стиле эклектика расположен на Садовой улице с 1886 года. Архитектор Борис Веселовский украсил внутренние стены медальонами с ангелочками, причудливыми розетками и отменной металлической оградой. Парадная историка архитектуры Веселовского В доходном доме Новинского один из входов вел в бар, который между собой называли «Колокольчик»

Доходный дом Зайцева

Перед нами яркий образец архитектуры в стиле модерн. Фасады здания украшены лепниной, барельефами. Уникальность постройке придают полукруглые балконы с ажурной изгородью!

В 2001 году здание было включено в список объектов, представляющих историческую ценность. Хороша в доме и парадная. Только посмотрите на этот нежно-голубой цвет Большой Казачий пер., 9

Я думала что подошло к концу, но нашла еще некоторые. теперь уже в следующий раз.