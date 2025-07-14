Подвиг пулеметчика Елеусова.



Но как бы ни было трудно, именно тогда и случилось то, что принесло ему известность и прославило на всю жизнь, как проявившего недюжинное бесстрашие и отвагу человека.

Много позднее обнаружится то, что из всех тех, кто ушел воевать из Ойротии и получил на фронте звание Героя Советского Союза, именно Жанбек будет моложе всех (20 июня 1925 года рождения).

Ведь в момент совершения настоящего подвига, этому юноше было всего-навсего восемнадцать. И в ту осеннюю пору он лично вряд ли грезил о награждениях, на это элементарно времени не было. Жанбек Акатович Елеусов на войну ушел в феврале 1943 года, а совершил подвиг в сентябре 1943 года. Это было время нешуточных проверок на прочность, пожалуй, главных в судьбе этого героя.Но как бы ни было трудно, именно тогда и случилось то, что принесло ему известность и прославило на всю жизнь, как проявившего недюжинное бесстрашие и отвагу человека.Много позднее обнаружится то, что из всех тех, кто ушел воевать из Ойротии и получил на фронте звание Героя Советского Союза, именно Жанбек будет моложе всех (20 июня 1925 года рождения).Ведь в момент совершения настоящего подвига, этому юноше было всего-навсего восемнадцать. И в ту осеннюю пору он лично вряд ли грезил о награждениях, на это элементарно времени не было.

Жанбек Акатович Елеусов. Фото: waralbum.ru

Гвардеец

Жанбек служил в 6-й гвардейской стрелковой дивизии в 25-м гвардейском стрелковом полку. Дело было в конце сентября 1943 года, в Чернигов-Припятьскую наступательную операцию.

Его подразделение вышло к Днепру неподалеку от населенных пунктов Сорокошичи – Тужар – Ново-Глыбов. Пришел приказ форсировать Днепр.

Задание было непростым. Ведь, чтобы добраться до главного русла этой реки, надо было под огнём врага продвигаться с километр по заболоченной лесной местности и пересекать под артобстрелом множество протоков и стариц.

В момент, когда наши войска подошли к реке, с правой береговой линии начался огонь немецких автоматчиков.

Гвардейский полк Жанбека осуществлял задачу по форсированию Днепра немногим повыше того места, где в него впадает река Припять, то есть дополнительная водная преграда.



Как только стемнело, то первая группа красноармейцев, куда вошел и Елеусов, осуществила переправу на другой край реки, чтобы на том берегу закрепиться и постепенно наращивать группировку.

Рядовому гвардейцу Жанбеку была поставлена задача вести пулеметный огонь для обеспечения беспрепятственного форсирования данной водной преграды бойцами его подразделения. 1943 год. Сентябрь. Бои на реке Припять. Чернигов-Припятьская наступательная операция. Источник: pamyat-naroda.ru

На сайте «Память народа» размещен документ о награждении Жанбека Елеусова за бой накануне медалью «За Отвагу». В наградном приказе от 19 сентября 1943 года скупо извещается в пункте 8:

«Наводчика ручного пулемёта 2-го стрелкового батальона гвардии красноармейца Елеусова Жамбека Акатовича за то, что он в боях за деревню Смоляж рассеял до 20 солдат противника и метким огнём уничтожил 8 фашистов». Источник: pamyat-naroda.ru

После этого полк Жанбека – двадцать пятый стрелковый – подошел к селу Германщина, что на восточном берегу Припяти. Красноармейцам нужно было переправиться на другой берег этой реки, что у окраины Чернобыля с юга.

Никто лучше самого Жанбека об этом не рассказал бы. Вот, что он сам поведал о тех военных днях:

«Фашисты стали готовить психологическую атаку против нас, потому что знали, что мы попали в окружение. Наши силы были очень малы, но гвардейцы стали смело действовать. Вступили в жестокий, тяжелый бой. В это время командир роты Жихарев послал меня на самый тяжелый участок. Я чувствовал, что я для него опора в роте, он всегда смотрел на меня с надеждой и одобрением».

Как сибиряку, Жанбеку доверили самый сложный участок.

Он (командир) мне опять говорит:

«Ну, гвардеец Жанбек, как сибиряку и опытному командиру и пулеметчику даю тебе задание, посылаю на такой участок, где грозит смертельная опасность».

Речь шла о боях в районе села Яновка.

И в самом деле, этот участок был для нашего отделения и взвода самый тяжелый, настоящий экзамен. Было это в 4 часа дня. Мы окопались на окраине села Яновка. Я тоже сделал окопы со своим отделением с левой стороны, остальные товарищи – вправо от нас».

Удерживать Яновку тогда пришлось под сильным артобстрелом.

«Немцы стали стрелять из минометов, из артиллерии. Мы уже приготовились к отражению атаки, как вдруг идет целый батальон немецких солдат и офицеров, стреляют на ходу.

Я внимательно слежу, проверил пулемет, всех предупредил, чтобы ни на шаг не отступали, кто чем может должен отбиваться. С правой стороны находился станковый пулемет товарища Гыдова, я его предупредил, что будем стрелять перекрестным огнем – это дает большие преимущества. Мы подпустили ближе к себе немцев и открыли огонь, со всех концов «заговорили» пулеметы.

Немцы не выдержали яростного огня и стали отступать». Жанбек Елеусов. Источник: газета «Алтайская правда» от 01.01.1945 г.

Подвиг

Отступление врага кратковременно порадовало красноармейцев.

Мои ребята говорят: «Как сладко смотреть на их отступление, как на сибирские пельмени».

Я их поддерживаю, а в голове мысль – они еще в такой момент шутить могут.

Немцы еще несколько раз на нас наступали, но наши гвардейцы дали настоящий отпор. Мы показали характер, мужество, и целых два дня держали оборону в селе Яновка. Это было нелегко, сколько ребят тогда погибло».

Бой длился уже третьи сутки.

В третью ночь меня вызвал командир роты, тот самый Жихарев, и сказал:

«Жанбек, ты пойдешь впереди роты, как разведчик. Мы находимся в тяжелом положении, окружены со всех сторон. Нас окружили танки и пехота противника. Наша задача – выйти из окружения».

В том жестоком бою Жанбека ранило в голову. Но он пулемет не бросил. Только еще пуще на фрицев разозлился. Вот как он сам про это рассказывал:

«…Было 3 часа ночи. Вдруг слышим разговор на немецком языке.

Мы подошли близко к немцам и окопались.

Стало светать. Вижу, от нас недалеко стоит повозка и привязана лошадь. Еще до рассвета я поставил пулемет около дороги и замаскировался вместе со своим помощником. Видим, что фрицы ходят недалеко от нас, примерно в 20–25 метрах. Вдруг один фриц подошел к лошадям. Сам матерый, как волк. Я не вытерпел, взял его на мушку и дал короткую очередь. Он упал, к нему подбежали другие немцы и стали отвязывать лошадей.

Мы с Ваней вдвоем в упор стали стрелять в немцев. Вдруг вижу, из леса идут фашисты. Я бросился к своему пулемёту, быстро даю автомат своему помощнику, а сам открыл огонь по немцам из леса. Они меня не заметили, так как я сидел замаскированный.

Я их подпускаю поближе к себе, и даю длинную очередь. Немцы не ожидали такого удара и стали бежать кто куда. Тут они нарвались на наш второй пулемет, где сидел мой друг Гыдов…

Бой был очень жаркий. В этом бою убило и ранило многих. И меня ранило в голову, разорвало кожу. Кровь течет из головы, залила все тело, но я пулемета не бросил».

После получения ранения Жанбек строчил в свой пулемет сначала еще три часа. Но и потом не ушел в санчасть с поля боя. А продолжал бить фашистов. И не потому, что не чувствовал боли, а потому что был зол на врага.

Чувствую сильную боль, но надо терпеть, так как немцы жмут нас.

Есть у нас клятва гвардейцев – ни шагу не отступать, а если потребуется – отдать жизнь. Пусть льется кровь, пусть болят раны, но это война».

«Мне пришлось возиться с немцами три часа. Меня увидел командир Жихарев и приказал немедленно отправляться в санчасть. Но потом увидел мою злость, разрешил остаться в окопах.

Это потом он вспоминал, что в тот момент я был зол, как собака. Даже смерть меня не взяла, испугалась».

Этот бой длился 6 дней.

«Это война заставляет человека быть злым. Может быть, благодаря этой злости мы смогли выйти из окружения. Когда закончился бой, мои товарищи привезли раненых. Я попрощался с ребятами, со своим дорогим командиром Жихаревым и ушел в санчасть.

Этот бой длился шесть дней, а мне казалось, что был один длинный-длинный день».

За тот бой Жанбек удостоен высшей правительственной награды – звания Героя Советского Союза. Вот что записано в наградном листе от 10 октября 1943 года:

«При форсировании реки Днепр в ночь с 22.09 на 23.09.1943 года первым переправился на правый берег реки и закрепился со своим пулеметом, дав возможность своему подразделению беспрепятственно форсировать реку.

При форсировании батальоном реки Припять 25.09.1943 года противник с правого берега открыл сильный пулеметный огонь и не давал возможности переправиться на правый берег. Тов. Елеусов с риском для жизни со своим ручным пулеметом, достигнув правого берега, открыл сильный огонь по огневым точкам противника, подавил большинство их, обеспечил успешное форсирование реки всем батальоном». Источник: pamyat-naroda.ru

Во время Великой Отечественной войны Жанбек Елеусов попадал еще не раз в медсанчасть к военврачам: 6 ребер и легкое ему пришлось там тогда удалить.

После войны он вернулся на родину. Стал учительствовать сначала в Яконуре, затем в Кырлыке. Потом вырос до директора школы в Верх-Бело-Ануе. И даже послужил в должности председателя Туратинского сельсовета.

Наконец, в 1957 году переезжает в Казахстан. Там сначала работал учителем. А затем стал жить в Джамбуле. Работал начальником областного спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ.

В 1985 году получил награду – Орден Отечественной войны 1-й степени.

Дожил до семидесятилетия, скончался 21 апреля 1996 года. Похоронен в городе Тараз. Источник: pamyat-naroda.ru

Награды:

Герой Советского Союза (10.10.1943).

Награжден орденом Ленина (16.10.1943),

орденом Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985),

медалями, в том числе медалью «За отвагу» (19.09.1943)

(в наградных документах – Елиусов).



Память:

Мемориальные доски на домах, где он жил, установлены в городе Тараз (дом № 1 по улице Сабира Рахимова) и в селе Турата.

Бюсты установлены в городах Горно-Алтайск, Борисовка и в селе Турата.

Улицы носят его имя в селах Турата и Кырлык Усть-Канского района.

Его имя носит также Туратинская начальная школа.

На обелиске в честь Великой Победы в Киеве имя Ж. А. Елеусова начертано золотыми буквами. Даты подвига Героя Советского Союза Жанбека Елеусова: 22.09.1943–23.09.1943, 25.09.1943

Источники:

Боевая слава Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1984

Герои Советского Союза – казахстанцы. Книга 2. Алма-Ата, 1968

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т.1. – Москва, 1987

Кузнецов И. И., Джога И. М. Золотые Звёзды Алтая. – Барнаул: 1982

Шёл парнишке в ту пору... – Киев: Молодь, 1985

Автор: Ирина Фролова

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