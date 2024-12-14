Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.102

Сначала три работы, которые сделаны в стиле работ художника Вадима Окладникова, но кто это сделал - я не знаю.

Владимиров Никита Александрович.



Этот портрет есть на нескольких порталах, но к сожалению представлен он не полностью, а урезан. Нет верхней надписи "Ангельский". Все-таки надо аккуратнее относиться к портретам. Новости СМИ2

И уж если взялись выставлять, то оригинал надо ставить полностью, а не огрызком. Обидно и за Героя, и за саму работу.

На сайте города Балаково, Саратовской обл.:

В Мокроусе простились с 21-летним контрактником-гранатометчиком Никитой Владимировым

14.01.2023 Накануне в административном центре Федоровского района поселке Мокроус родные и близкие простились с настоящим Героем - Владимировым Никитой Александровичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции, - сообщает сайт местного муниципалитета:

"Он до последнего остался верен воинскому долгу и отдал жизнь за наше будущее и будущее наших детей. Никита Александрович родился 15 августа 2001 года.

В 2019 году прошел срочную военную службу.

В 2021 году окончил Энгельсский механико-технологический техникум.

12 октября 2022 года заключил контракт, служил в в/ч 45863 г. Самара в должности ефрейтора. Был разведчиком гранатометчиком разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Погиб 11 декабря 2022 года в результате осколочного ранения груди.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Никиты Александровича. Это огромная потеря для семьи и всего Фёдоровского района. Вечная слава и светлая память...

Владимиров Никита Александрович представлен к государственной награде Ордену Мужества посмертно".

https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=108143

13.01.2023

Сегодня в р.п. Мокроус жители Федоровского района простились с настоящим Героем - Владимировым Никитой Александровичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции ВС Российской Федерации Сегодня в р.п. Мокроус жители Федоровского района простились с настоящим Героем - Владимировым Никитой Александровичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции ВС Российской Федерации. Он до последнего остался верен воинскому долгу и отдал жизнь за наше будущее и будущее наших детей. Никита Александрович родился 15 августа 2001 года. В 2019 году прошел срочную военную службу. В 2021 году окончил Энгельсский механико - технологический техникум. 12 октября 2022 года заключил контракт, служил в в/ч 45863 г. Самара в должности ефрейтора. Был разведчиком гранатометчиком разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. погиб 11 декабря 2022 года в результате осколочного ранения груди. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Никиты Александровича. Это огромная потеря для семьи и всего Фёдоровского района. Вечная слава и светлая память... Владимиров Никита Александрович представлен к государственной награде Ордену Мужества посмертно.

http://fedormr.ru/?ELEMENT_ID=1452

Взгляд-инфо: https://www.vzsar.ru/news/2023/01/13/svo-vlasti-rayona-rassk...

Книга Памяти Саратовской области:

15 августа 2001 , р.п. Мокроус Федоровского района — 11 декабря 2022, в н.п. Червоная Диброва Луганской Народной Республики Ефрейтор Орден Мужества

Владимиров Никита Александрович родился 15 августа 2001 года в р.п. Мокроусе Федоровского района Саратовской области.

Окончил школу №1 им. З.К. Пряхиной р.п. Мокроуса.

В 2019 году был призван на срочную службу. Служил в Республике Бурятия.

В 2021 году окончил Энгельсский механико-технологический техникум.

12 октября 2022 года заключил контракт. Служил в разведывательном отделении 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Воинское звание – ефрейтор, должность – разведчик-гранатометчик.

Погиб 11 декабря 2022 года в результате осколочного ранения груди в н.п. Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен р.п. Мокроусе Федоровского района Саратовской области. 15 марта 2023 года в школе №1 им. З.К. Пряхиной открыта «Парта Героя», а 4 мая 2023 года – мемориальная доска в его честь. В парке р.п. Мокроуса размещен баннер, посвященный Владимирову Н.А. Имя Никиты Владимирова увековечено в Парке Победы г. Саратова на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах», а также занесено в Книгу памяти музея СВО г. Саратова.

https://xn--64-6kcan3adlwfz2bym.xn--p1ai/local-wars/heroes/5...

Сова Саратов: https://sova-news64.ru/obshestvo/7537-v-hode-svo-pogib-voenn...

Портал Саратов Life: https://vk.com/wall-27566010_1587978

Саратов24.ру об открытии мемориальной доски: https://saratov24.tv/news/pod-saratovom-na-fasade-shkoly-otk...

Культура.РФ: https://www.culture.ru/events/3874542/geroi-svo-nikita-vladi...

Мещеряков Илья Александрович



ЧЕРНОМОРСКОЕ - ЖЕМЧУЖИНА ZAПАДНОГО КРЫМА

Наталья Писарева:

"С глубоким прискорбием сообщаю о смерти рядового Мещерякова Ильи Александровича (1982 года рождения), погибшего 20.08.2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции, и выражаю соболезнование родным и близким покойного.

Мещеряков И.А. принимал участие в боевых действиях в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений мотострелкового батальона ВС РФ. В сложных условиях боевой обстановки ему всегда были присущи твердость, воля, личная храбрость и бесстрашие, умение претворять в жизнь принятые решения.

Родина высоко оценила заслуги рядового Мещерякова И.А. и представила к высокой государственной награде – «Орден мужества» (посмертно).

Светлая память о верном сыне России рядовом Мещерякове Илье Александровиче навсегда сохранится в сердцах черноморцев.

Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Мещерякова Ильи.

Вечная память нашему герою.

Победа будет за нами!"

https://vk.com/wall-201910215_61699

РИА Новости Крым

В Крыму простились с погибшим героем спецоперации – рядовым Мещеряковым

06.10.2023



© Фото: пресс-служба главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму простились с бойцом мотострелкового батальона ВС РФ, рядовым Ильей Мещеряковым. Об этом сообщила глава Черноморского района республики Наталья Писарева.

"С глубоким прискорбием сообщаю о смерти рядового Мещерякова Ильи Александровича (1982 года рождения), погибшего 20.08.2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции. В сложных условиях боевой обстановки ему всегда были присущи твердость, воля, личная храбрость и бесстрашие, умение претворять в жизнь принятые решения… Выражаю соболезнование родным и близким покойного", – сообщила Писарева в своем Telegram-канале.

Илья Мещеряков принимал участие в СВО в составе подразделения мотострелкового батальона ВС РФ. Герой посмертно награжден Орденом мужества.

https://crimea.ria.ru/20231006/v-krymu-prostilis-s-pogibshim...

Телеканал ТВЧ 25 сентября

Сегодня открыли мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации нашему земляку Мещерякову Илье. Памятный знак разместили в здании Черноморской средней школы №2 им. А. Жданова, выпускником которой он был.

В мероприятии приняли участие мама, супруга, сын и близкие погибшего Ильи Мещерякова, руководители Черноморского района Алексей Шипицын и Александр Дудинов, глава Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, представители духовенства, общественных и молодежных организаций, учащиеся и педагоги школы.

Илья родился и вырос в поселке Черноморское. В 1999 году закончил поселковую школу №2.

Когда Родина нуждалась в защите он не задумываясь вступил в ряды участников специальной военной операции. Ушел на СВО в мае 2023 года

Мещеряков Илья принимал участие в боевых действиях в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений мотострелкового батальона ВС РФ. В сложных условиях боевой обстановки ему всегда были присущи твердость, воля, личная храбрость и бесстрашие, умение претворять в жизнь принятые решения.

Родина высоко оценила заслуги рядового Мещерякова И.А. и представила к высокой государственной награде – «Орден мужества» (посмертно).

А сегодня в здании Черноморской средней школы №2 им. А. Жданова установили табличку в память о выпускнике, герое СВО Мещерякове Илье. Право открыть мемориальную доску предоставили и.о. главы администрации Черноморского района Александру Дудинову, маме военнослужащего Ирине Ильиничне Мещеряковой и сыну Никите.

Почетные гости выразили искренние слова соболезнования семье погибшего. Почтили память героя минутой молчания. В завершении присутствующие возложили цветы к памятной табличке. Герои навсегда в нашей памяти и в наших сердцахСегодня открыли мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации нашему земляку Мещерякову Илье. Памятный знак разместили в здании Черноморской средней школы №2 им. А. Жданова, выпускником которой он был.В мероприятии приняли участие мама, супруга, сын и близкие погибшего Ильи Мещерякова, руководители Черноморского района Алексей Шипицын и Александр Дудинов, глава Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, представители духовенства, общественных и молодежных организаций, учащиеся и педагоги школы.Илья родился и вырос в поселке Черноморское. В 1999 году закончил поселковую школу №2.Когда Родина нуждалась в защите он не задумываясь вступил в ряды участников специальной военной операции. Ушел на СВО в мае 2023 годаМещеряков Илья принимал участие в боевых действиях в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений мотострелкового батальона ВС РФ. В сложных условиях боевой обстановки ему всегда были присущи твердость, воля, личная храбрость и бесстрашие, умение претворять в жизнь принятые решения.Родина высоко оценила заслуги рядового Мещерякова И.А. и представила к высокой государственной награде – «Орден мужества» (посмертно).А сегодня в здании Черноморской средней школы №2 им. А. Жданова установили табличку в память о выпускнике, герое СВО Мещерякове Илье. Право открыть мемориальную доску предоставили и.о. главы администрации Черноморского района Александру Дудинову, маме военнослужащего Ирине Ильиничне Мещеряковой и сыну Никите.Почетные гости выразили искренние слова соболезнования семье погибшего. Почтили память героя минутой молчания. В завершении присутствующие возложили цветы к памятной табличке. https://vk.com/wall-112186891_19425

Еще какой-нибудь информации я не нашла.

Сайков Олег Игоревич 29.03.1994 - 26.04.2023 Сайков Олег Игоревич родился 29 марта 1994 года в городе Оренбурге. С самого детства был активным ребёнком. В 3 года Олег пошёл в детский сад №179. Олег отличался от всех детей, был очень открытым и общительным, его называли «любимчиком».

Олег Сайков был хорошим сыном. Парень никогда не говорил о проблемах, не хотел расстраивать маму Наталию. С папой Олег всегда поддерживал дружеские отношения, даже после развода родителей. У Олега была сестра на 3 года старше его. Отношения с ней были дружеские, она всегда заступалась за брата.

После окончания сада он пошёл в МОАУ «СОШ №62» г. Оренбурга и стал изучать взрослый мир. Был очень любознательным ребёнком, всё ему было интересно. Иногда эксперименты по познанию мира заходили очень далеко и пугали взрослых. Когда Олегу было 12 лет, он с друзьями пришёл домой: ребятам было скучно, решили пошалить, стали кидать петарды в унитаз. Бросали, бросали, а они тухли. Олег подбодрил товарищей: «Надо подождать, пусть загорится, потом бросить». Так и сделали. В итоге санузел пришлось заменить. Маме сказал, что разморозил холодильник и бросил лёд, вот унитаз и лопнул. Олег хотел быть военным, но мама всегда была против. Боялась за сына. Тем не менее, парень занимался стрельбой. Своих единомышленников Олег нашёл в местном дворце культуры, где посещал военно-патриотической кружок «Подросток». Возможно, такая тяга к армии связана с примерами в семье: папа и любимый дядя были военными. Даже фильмы и книги Олегу нравились, в основном, исторические и военные. Ему очень полюбился фильм «Офицеры». Олег закончил автомобильный техникум, но с перерывом на армию. В 18 лет он без сомнения пошёл на срочную службу. Парень попал в войска радиационной, химической и биологической защиты, получил там звание младшего сержанта и стал командиром отделения. Работал Олег всегда и везде, но в итоге стал отличным мастером по натяжным потолкам, работал в компании, потом организовал свою фирму.

Всегда протягивал руку помощи, кто бы ни попросил. Бежал по первому зову. Друзья очень уважали его. В 2016 году Олег женился, счастью не было предела. В 2019 году у Олега родился сын Саша, маленький комочек счастья, ради которого Олег был готов абсолютно на всё! По словам бабушки, внук получился весь в папу: такой же любознательный и сообразительный — в свои 4 года он уже читал, считал, немного знал английский и китайский. На СВО Олег попал по звонку, позвонили из военкомата, сказали подойти, без повестки. Он незамедлительно решил идти, хотя отговаривали дома. На что он просто ответил: «Как же я буду потом сыну в глаза смотреть? Мой сын не будет сыном предателя и труса».

15 октября 2022 года Олег был мобилизован в мотострелковые войска. Проходил военную подготовку в селе Нижняя Павловка Оренбургской области.

19 января2023 года его отправили в ДНР. Выходя на связь, всегда говорил маме, чтобы не переживала, что у него всё хорошо. Никогда не говорил о проблемах, не хотел расстраивать маму. 25 апреля 2023 года был последний звонок от него: «Мамуль, привет, не переживай, что долго не звонил, не было связи. Всё нормально, люблю, целую, всё будет хорошо. Сходи, мамуль, в церковь, поставь свечку, лишним не будет». А своим ребятам накануне гибели говорил: «Завтра идём туда, откуда ещё никто не вернулся».

Свои проблемы Олег решал сам. Мама Наталия признаётся, что много чего и не знала, большую часть информации о его службе на передовой узнала уже после его гибели. 26 апреля 2023 года в с. Новобахмутовка Олег пошёл на штурм, попал под пулемётный обстрел. Это был его последний бой. Олег пал смертью храбрых: жил, воевал, как истинный патриот. Его поступок -пример для подрастающего поколения и всех жителей Оренбурга. Друзья в память об Олеге открыли стенд и парту в школе, где он учился. Мы навсегда сохраним память о мужественном бойце в наших сердцах.

Указом Президента РФ В.В. Путина Олег Сайков представлен к государственной награде, ордену Мужества, посмертно.

Простой русский парень Сайков Олег навсегда вошёл в списки лучших защитников Отечества. Сайков Олег Игоревич родился 29 марта 1994 года в городе Оренбурге. С самого детства был активным ребёнком. В 3 года Олег пошёл в детский сад №179. Олег отличался от всех детей, был очень открытым и общительным, его называли «любимчиком».Олег Сайков был хорошим сыном. Парень никогда не говорил о проблемах, не хотел расстраивать маму Наталию. С папой Олег всегда поддерживал дружеские отношения, даже после развода родителей. У Олега была сестра на 3 года старше его. Отношения с ней были дружеские, она всегда заступалась за брата.После окончания сада он пошёл в МОАУ «СОШ №62» г. Оренбурга и стал изучать взрослый мир. Был очень любознательным ребёнком, всё ему было интересно. Иногда эксперименты по познанию мира заходили очень далеко и пугали взрослых. Когда Олегу было 12 лет, он с друзьями пришёл домой: ребятам было скучно, решили пошалить, стали кидать петарды в унитаз. Бросали, бросали, а они тухли. Олег подбодрил товарищей: «Надо подождать, пусть загорится, потом бросить». Так и сделали. В итоге санузел пришлось заменить. Маме сказал, что разморозил холодильник и бросил лёд, вот унитаз и лопнул.Олег хотел быть военным, но мама всегда была против. Боялась за сына. Тем не менее, парень занимался стрельбой. Своих единомышленников Олег нашёл в местном дворце культуры, где посещал военно-патриотической кружок «Подросток». Возможно, такая тяга к армии связана с примерами в семье: папа и любимый дядя были военными. Даже фильмы и книги Олегу нравились, в основном, исторические и военные. Ему очень полюбился фильм «Офицеры». Олег закончил автомобильный техникум, но с перерывом на армию. В 18 лет он без сомнения пошёл на срочную службу. Парень попал в войска радиационной, химической и биологической защиты, получил там звание младшего сержанта и стал командиром отделения.Работал Олег всегда и везде, но в итоге стал отличным мастером по натяжным потолкам, работал в компании, потом организовал свою фирму.Всегда протягивал руку помощи, кто бы ни попросил. Бежал по первому зову. Друзья очень уважали его.В 2016 году Олег женился, счастью не было предела. В 2019 году у Олега родился сын Саша, маленький комочек счастья, ради которого Олег был готов абсолютно на всё! По словам бабушки, внук получился весь в папу: такой же любознательный и сообразительный — в свои 4 года он уже читал, считал, немного знал английский и китайский.На СВО Олег попал по звонку, позвонили из военкомата, сказали подойти, без повестки. Он незамедлительно решил идти, хотя отговаривали дома. На что он просто ответил: «Как же я буду потом сыну в глаза смотреть? Мой сын не будет сыном предателя и труса».15 октября 2022 года Олег был мобилизован в мотострелковые войска. Проходил военную подготовку в селе Нижняя Павловка Оренбургской области.19 января2023 года его отправили в ДНР. Выходя на связь, всегда говорил маме, чтобы не переживала, что у него всё хорошо. Никогда не говорил о проблемах, не хотел расстраивать маму.25 апреля 2023 года был последний звонок от него: «Мамуль, привет, не переживай, что долго не звонил, не было связи. Всё нормально, люблю, целую, всё будет хорошо. Сходи, мамуль, в церковь, поставь свечку, лишним не будет». А своим ребятам накануне гибели говорил: «Завтра идём туда, откуда ещё никто не вернулся».Свои проблемы Олег решал сам. Мама Наталия признаётся, что много чего и не знала, большую часть информации о его службе на передовой узнала уже после его гибели.26 апреля 2023 года в с. Новобахмутовка Олег пошёл на штурм, попал под пулемётный обстрел. Это был его последний бой. Олег пал смертью храбрых: жил, воевал, как истинный патриот. Его поступок -пример для подрастающего поколения и всех жителей Оренбурга.Друзья в память об Олеге открыли стенд и парту в школе, где он учился. Мы навсегда сохраним память о мужественном бойце в наших сердцах.Указом Президента РФ В.В. Путина Олег Сайков представлен к государственной награде, ордену Мужества, посмертно.Простой русский парень Сайков Олег навсегда вошёл в списки лучших защитников Отечества. ПРОСТИ, ОЛЕГ!

(памяти младшего сержанта Олега Сайкова) Так всегда говорил Олег:

Трусом быть — это смертный грех.

Надо — буду в бою один,

Я хочу, чтоб гордился сын. Так уж вышло, сынок, прости,

Без меня все пройдёшь пути.

Так уж вышло у нас с тобой,

Ради жизни я принял бой. Так всегда говорил Олег:

Надо — буду один за всех,

Вот такая судьба моя,

Путь последний у корабля. Ты уж, мама, меня прости,

Так хотел я к тебе прийти,

Только поздно заметил вот

Этот вражеский пулемёт. Так всегда говорил Олег —

Нет светлее, чем детский смех.

За детишек и верных жён,

Был он пулей шальной сражён. Ты, любимая, не скучай,

Быть счастливою обещай!

Буду этому очень рад,

Жаль, к тебе не приду назад. Был апрель и весна цвела,

Вкусно пахла и жить звала.

Вдруг откуда-то мокрый снег —

Это слёзы, погиб Олег… Ты, сестрёнка моя, живи,

За двоих маме дай любви.

Вытри слёзы, ведь не к лицу,

За двоих дай любви отцу. В школе парта и стенд висит,

О герое всё говорит,

Время свой продолжает бег,

Но исчез из него Олег. Ты прости, так уж вышло, друг,

И смертей не бывает двух.

И, пройдя млечный путь наверх,

С неба смотрит на нас Олег. Елена Ивченко ©

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/sajkov-oleg-igore...

Такая же информация в ВК: https://vk.com/wall-222921857_7833 4 апреля из Вологодской области сообщили, что активист Тарногского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель студии «Отражение» детского дома творчества Наталья Черванева нарисовала портрет сержанта Олега Сайкова, Валентина Колова и Дениса Метлева. Портрет создан в рамках реализации проекта по сохранению памяти о подвиге российских военнослужащих »Герои-россияне».

Олег Сайков родился 29 марта 1994 года в Оренбурге. В школе он занимался стрельбой и посещал военно-патриотической клуб «Подросток». Закончил автомобильный техникум с перерывом на армию. Срочную служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты, получил там звание младшего сержанта и стал командиром отделения.

В 2016 году Сайков женился. В 2019 году в его семье сын Саша. Олега Сайкова мобилизовали на СВО 15 октября 2022 года, а 19 января их отправили в ДНР. Обычно он ничего не говорил матери, но за день до гибели написал 25 апреля 2023 года: «Сходи в церковь, мам, лишним не будет». Олег Сайков погиб 26 апреля 2023 года. Указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.

В школе, где учился герой, открыт памятный стенд и «Парта героя» в его честь.

https://bbratstvo.com/2024/04/04/v-tarnoge-narisovali-portre...

«Жили отдельно, поэтому ссор я не видела»: мать бойца СВО рассказала о знакомстве с невесткой

Мать солдата СВО рассказала об отношениях в семье

23 сентября 2023 Фото: [из личного архива семьи Сайковых]

Олег Сайков из Оренбурга жил не геройски, но честно и искренне. До СВО работал везде, но в итоге стал отличным мастером по натяжным потолкам. Всегда протягивал руку помощи человеку, кто бы ни попросил. Бежал по первому зову. И когда позвала Родина, он привычно пришел на подмогу.

Друзья очень уважали Олега, отмечает мама бойца Наталия. И в семейной жизни он проявлял себя заботливым мужем и отцом. В 2016 году Сайков женился.

«Пришли на мой день рождения вместе: «Мам, познакомься, это Катя, хорошая девочка». Училась в педагогическом, закончила с красным дипломом. Умная девушка. Жили они отдельно, поэтому ни ссор, ни разногласий я не видела. Ко мне всегда приезжали в хорошем настроении. Катя никогда не жаловалась на него. Олег ее очень любил, всегда слышала только: «Зая, зай», — вспоминает мама бойца.

В 2019 году у Олега родился сын Саша, маленький комочек счастья, ради которого Олег был готов абсолютно на все. По словам бабушки, внук получился весь в папу: такой же любознательный и сообразительный. Сейчас Саше четыре года. Он читает, считает, немного знает английский и уже перешел на китайский.

Семейные праздники, дни рождения Сайковы отмечали вместе, продолжает Наталия. С папой Олег всегда поддерживал дружеские отношения даже после развода родителей.

«Он всегда находил время, чтобы сходить к отцу. Спросил как-то: «Мам, ты не против, что я с ним общаюсь?», отвечаю: «Конечно нет, он же твой отец». Олег боялся чем-то малейшим меня огорчить. При этом маминым сынком никогда не был, всегда решение принимал самостоятельно», — говорит Сайкова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так случилось и когда началась частичная мобилизация. Увещевания матери мужчина слушать не стал, пошел на фронт.

https://mosregtoday.ru/news/soc/zhili-otdelno-poetomu-ssor-j...

«На СВО попал по звонку»: молодой бизнесмен отправился на фронт по мобилизации

Боец СВО предчувствовал свою гибель во время штурма

23 сентября 2023 Фото: [из личного архива семьи Сайковых]

Простой русский парень Олег Сайков навсегда вошел в списки лучших защитников нашего Отечества. Любимый сын, муж и папа, он ни на минуту не задумался, когда настал его черед взять в руки оружие и отправиться в бой.

Олег родился в городе Оренбурге, в промышленном районе. Как рассказывает мама Наталия, с самого детства он был активным ребенком. В три года мальчик отправился в детский сад №179.

Любимчик

«Олег отличался от всех детей, был очень открытым и общительным, его все называли «любимчиком», — отмечает Сайкова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После окончания садика Олег пошел в школу №62 и стал изучать взрослый мир. Был очень любознательным ребенком, все ему было интересно. Иногда эксперименты по познанию мира заходили очень далеко и пугали взрослых.

«Когда Олегу было 12 лет, он с друзьями пришел домой. Ребятам было скучно, решили пошалить. Стали кидать петарды в унитаз. Бросали, бросали, а они тухли. Сын говорит: «Надо подождать, пусть загорится, потом бросить». Так и сделали. В итоге санузел пришлось заменить. Мне сказал, что разморозили холодильник и бросил лед, вот унитаз и лопнул», — улыбается Наталия.

У Олега была сестра на 3 года старше. Отношения с ней были дружеские, она всегда заступалась за брата, продолжает Наталия, говорила: «Он же у вас любимчик». Хотя, конечно, и ревновала.

«Но сын по жизни для всех был любимчиком: никогда слова грубого не скажет, всегда подойдет, поцелует. Все у него было все хорошо, какие бы трудности не встречались», — утверждает женщина. Фото: [из личного архива семьи Сайковых]

Военная стезя

По словам Наталии, Олег хотел быть военным, а она всегда была против. Боялась за сына. Тем не менее, парень занимался стрельбой. Своих единомышленников Сайков нашел в местном дворце культуры, где посещал военно-патриотической кружок «Подросток». Возможно, такая тяга к армии связана с примерами в семье: папа и любимый дядя были военными.

Даже фильмы и книги парню нравились, в основном, исторические и военные. Ему очень полюбился фильм «Офицеры». Олег закончил автомобильный техникум, но и то — с перерывом на армию. В 18 лет он без сомнения пошел на срочную службу. Парень попал в войска радиационной, химической и биологической защиты, получил там звание младшего сержанта и стал командиром отделения.

В 2019 году Олег стал счастливым отцом. Он работал в компании с натяжными потолками, потом организовал свою фирму.

«Ему очень нравилось. Когда заезжал ко мне, всегда показывал свои работы, радовался каждому заказу. На СВО он попал по звонку: позвонили из военкомата, сказали подойти. Без повестки. Он собрался и пошел, хотя мы отговаривали его: «Не ходи». А он: «Мам, дядя Саня Афган прошел, пришел же, и я приду. Как же я потом сыну в глаза буду смотреть, лучше пусть я буду героем, чем мой сын будет сыном предателя», — вспоминает те дни Наталия.

Свои проблемы Олег решал сам. Сайкова признается, что много чего и не знала. Большую часть информации о его службе на передовой женщина узнала уже после его гибели.

«Сына мобилизовали 15 октября, а 19 января их отправили в ДНР. Когда уже Олег был «за ленточкой», ему предлагали уйти в тыл, а он отказался: «Меня ребята неправильно поймут, я не могу их оставить». Выходя на связь, всегда твердил: «Мамуль, не переживай, у меня все хорошо», — вздыхает наша собеседница.

Обычно Сайков ничего не говорил матери, но за день до гибели, видимо, чувствовал, что предстоит опасный штурм. Он написал 25 апреля: «Сходи в церковь, мам, лишним не будет». Уже на следующий день мужчина попал под пулеметную очередь. Этот штурм стал для Олега последним.

В родной школе павшего воина открыли стенд и парту в его честь.

https://mosregtoday.ru/news/soc/na-svo-popal-po-zvonku-molod... 10 октября в Оренбурге в школе №62 увековечили память Сергея Макарова и Олега Сайкова. Сергей Макаров погиб 14 апреля 2023 года в селе Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Спустя 12 дней там же произошел последний бой и для Олега Сайкова. https://cdn.er.ru/activity/news/v-orenburge-edinaya-rossiya-...

Вести Оренбуржья: Скрины с передачи. Жена Екатерина

Мемориальные таблички Табличка, посвященная Олегу Сайкову

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/201651-shko...

Стихи, посвященные Олегу Сайкову От Лии Бахтимировой: https://stihi.ru/2024/05/15/3298 Еще какой-нибудь информации я не нашла.Сайков Олег Игоревич

Эти три работы, представленные ниже, созданы Вадимом Окладниковым, но не было описаний Героев Абакар Рамазанов. В имени допущена ошибка. Но исправить уже некому...

Портрет был тут:Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Полртал "ДЮербентский район сообщает:

В ходе специальной операции на Украине погиб старшина разведывательной роты Рамазанов Абакар Рамазанович уроженец села Хазар Дербентского района.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов выразил соболезнования родным и близким от имени Главы Республики Дагестан, Правительства РД и жителей Дербентского района:

«Абакар Рамазанович погиб, исполняя свой воинский долг. Он мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость. В нашей памяти останется подвиг бойца. Весь Дербентский район скорбит вместе с семьей погибшего военнослужащего. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким».

Семье Абакара Рамазанова будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

https://t.me/derbentskiyrayon_official/2038

РИА Дербент:

В ходе боевых действий на территории Украины погиб старшина разведроты Абакар Рамазанов. Военнослужащий являлся уроженцем села Хазар Дербентского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Обстоятельства и место смерти Рамазанова не уточняются.

https://riaderbent.ru/na-ukraine-pogib-zhitel-derbentskogo-r...

Администрация Дербентского района:

Новости 8 сентября 2022

Мавсум Рагимов передал государственную награду отцу погибшего при защите Донбасса.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Рамазанов Абакар Рамазанович награжден орденом Мужества (посмертно). Мавсум Рагимов передал государственную награду отцу погибшего при защите Донбасса.

Сегодня, 8 сентября, Рамазанов Абакар Рамазанович по указу президента РФ посмертно награжден Орденом Мужества. Государственную награду отцу погибшего военнослужащего вручил Глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

«Абакар самоотверженно сражался за безопасность Родины. Он настоящий сын своей страны. Нет сомнений, его дело будет доведено до победного конца. Сложно подобрать слова, чтобы утешить, смириться с горем утраты. Мы скорбим о каждом павшем воине, разделяем боль близких и родных. И сделаем все, чтобы память о сыновьях и отцах продолжала жить», - сказал Мавсум Рагимов.

Старшина разведывательной роты 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, старший сержант Рамазанов Абакар Рамазанович за время прохождения военной службы зарекомендовал себя отлично подготовленным в профессиональном отношении военнослужащий.24 февраля 2022 года старший сержант Рамазанов Абакар получил задачу на выдвижение в составе колонны командного полка. При следовании колонны военнослужащие попали в засаду противника, который открыл огонь из всех видов оружия и противотанковых гранатомётов. Боевая машина была подбита. Старший сержант Рамазанов не растерявшись покинул горячую машину, занял удобную позицию и принял командование на себя. В ходе боя осуществлял командования группой, расположившейся возле него. Отдавал четкие и решительные указания на уничтожение противника. Несмотря на мужественные и отважные действия, старший сержант Рамазанов Абакар получил ранение, несовместимые с жизнью.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Рамазанов Абакар Рамазанович награжден орденом Мужества (посмертно).

https://www.derbrayon.ru/news/novosti/mavsum-ragimov-peredal...

Рамазанов Абакар Рамазанович

Рамазанов Абакар Рамазанович - 32 года, уроженец села Хазар Дербентского района, старший сержант.

27 февраля 2022г. в ходе выполнения боевой задачи на Украине героически погиб. 8 мая 2023г. на фасаде МБОУ "Хазарская СОШ" была открыта мемориальная доска в память о погибшем герое в специальной военной операции на Украине — Рамазанове Абакаре Рамазановиче.

https://sabnova.ukit.me/10_ghieroi

Посмертно награжден орденом Мужества.

В историю навечно вписаны имена: Рамазанова Абакара Рамазановича, Юзбекова Максима Курбановича, Гусейнова Расима Кутретдиновича, Магомедова Вагифа Шерефетдиновича. Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга они награждены орденом Мужества посмертно. Право открыть мемориальные доски было предоставлено Главе Дербентского района Мавсуму Рагимову и родителям погибших военнослужащих. «В преддверии Дня Великой Победы мы собрались, чтобы почтить память наших земляков-героев, которые пали смертью храбрых при исполнении служебного воинского долга. Благодаря таким ребятам, как они, мы живем под мирным небом над головой в свободной стране. Мы должны помнить! Если жива память, живы и мы! Выражаю признательность родителям Героев нашего времени за воспитание достойных сыновей – защитников Отечества. Наш долг и долг будущих поколений – сохранять вечную память о погибших. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков.

Вечная память Героям!» - сказал Мавсум Рагимов.После минуты молчания к памятным доскам были возложены цветы.

https://www.derbrayon.ru/news/novosti/na-fasade-hazarskoj-i-...

dagpravda.ru: Сегодня, 8 мая, на фасаде средних школ села Хазар и Музаим были открыты мемориальные доски в память о погибших в специальной военной операции на Украине.В историю навечно вписаны имена:, Юзбекова Максима Курбановича, Гусейнова Расима Кутретдиновича, Магомедова Вагифа Шерефетдиновича.Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга они награждены орденом Мужества посмертно.Право открыть мемориальные доски было предоставлено Главе Дербентского района Мавсуму Рагимову и родителям погибших военнослужащих.«В преддверии Дня Великой Победы мы собрались, чтобы почтить память наших земляков-героев, которые пали смертью храбрых при исполнении служебного воинского долга. Благодаря таким ребятам, как они, мы живем под мирным небом над головой в свободной стране. Мы должны помнить! Если жива память, живы и мы! Выражаю признательность родителям Героев нашего времени за воспитание достойных сыновей – защитников Отечества. Наш долг и долг будущих поколений – сохранять вечную память о погибших. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков.Вечная память Героям!» - сказал Мавсум Рагимов.После минуты молчания к памятным доскам были возложены цветы. 10.02.2023 На Алтуфьевском шоссе Москвы появился баннер с изображением дагестанца-участника СВО Абакара Рамазанова За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента РФ он посмертно награждён орденом Мужества.

Старшина разведывательной роты был уроженцем села Хазар Дербентского района. Ранее глава муниципалитета Мавсум Рагимов передал государственную награду отцу погибшего при защите Донбасса воина.

https://dagpravda.ru/novosti/na-altufevskom-shosse-moskvy-po... Старшина разведывательной роты был уроженцем села Хазар Дербентского района. Ранее глава муниципалитета Мавсум Рагимов передал государственную награду отцу погибшего при защите Донбасса воина.

Алкександров Павел. Портрет был тут:Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Вадим Окладников сделал еще один портрет Героя Портрет был тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7

☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал:

В ходе спецоперации на Украине 3 марта 2022 года при выполнении боевой задачи погиб гвардии сержант Александров Павел Николаевич, 11.11. 1987г.р.

Награждён орденом Мужества (посмертно)

Павел с 2009г. служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригаде.(г.Ульяновск), куда в скором времени перевёз жену и маленькую дочурку. Через 5 лет в семье родился долгожданный сын. Павел Николаевич был лучшим мужем, хорошим отцом, верным другом и отзывчивым человеком.

За всё время службы активно участвовал во всех полевых выходах и учениях, принимал участие в параде 9 мая в городе Екатеринбург. На Украине Павел оказался с самого начала спецоперации, успел проявить себя как отважный и смелый воин.

На Родине, в Курганской области, Варгашинском р-оне, в селе Мостовское у Павла остались родители и младший брат.

Жена и двое детей до сих пор не могут придти в себя и смириться с этой утратой.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

https://vk.com/wall-106160452_356391



Библиотека Лихачи 31 окт 2022

НАШИ ЗЕМЛЯКИ.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

В ходе спецоперации на Украине 3 марта 2022 года при выполнении боевой задачи погиб гвардии сержант Александров Павел Николаевич, 11.11. 1987г.р.

Награждён орденом Мужества (посмертно) Награждён орденом Мужества (посмертно)

Павел с 2009г. служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригаде(г.Ульяновск), куда в скором времени перевёз жену и маленькую дочурку. Через 5 лет в семье родился долгожданный сын. Павел Николаевич был лучшим мужем, хорошим отцом, верным другом и отзывчивым человеком.

За всё время службы активно участвовал во всех полевых выходах и учениях, принимал участие в параде 9 мая в городе Екатеринбург. На Украине Павел оказался с самого начала спецоперации, успел проявить себя как отважный и смелый воин. За всё время службы активно участвовал во всех полевых выходах и учениях, принимал участие в параде 9 мая в городе Екатеринбург. На Украине Павел оказался с самого начала спецоперации, успел проявить себя как отважный и смелый воин.



Жена и двое детей до сих пор не могут придти в себя и смириться с этой утратой.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

В Мостовской средней общеобразовательной школе 21 сентября 2022 года состоялось открытие мемориальной доски в память о Павле Николаевиче Александрове, героически погибшем при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

https://m.ok.ru/profile/583303250607

Администрация Заволжского района:

На Родине, в Курганской области, Варгашинском р-оне, в селе Мостовское у Павла остались родители и младший брат.Жена и двое детей до сих пор не могут придти в себя и смириться с этой утратой.Вечная Память Герою! Вечная Слава!В Мостовской средней общеобразовательной школе 21 сентября 2022 года состоялось открытие мемориальной доски в память о Павле Николаевиче Александрове, героически погибшем при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на территории Украины. В Заволжье открыли мемориальную доску Павлу Николаевичу Александрову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Доска установлена на доме №17 по бульвару Фестивальному 08 мая 2024 Жизненный путь Павла Николаевича Александрова является примером для подрастающего поколения будущих защитников нашей Родины. Павел Николаевич родился 11 ноября 1987 года в семье Николая Васильевича и Елены Ивановны. Павел всегда мечтал о службе в Вооружённых Силах, поэтому в лицее он учился в кадетском корпусе, где занимал должность командира. В 2009 году Павла призвали на срочную службу, которую он проходил в Ульяновске в прославленной 31-й отдельной десантно-штурмовой ордена Кутузова 2 степени бригаде Воздушно-десантных войск России.

В феврале 2014 года Павел участвовал в воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

За годы службы Павел проявил себя как настоящий солдат, защитник своей родины. Был награжден медалями «За отличие в военной службе», «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войны», «Медаль имени Маргелова», «За воинскую доблесть». Служил в звании сержанта.

Александров Павел Николаевич погиб при выполнении специальной военной операции 3 марта 2022 года. Указом Президента Российской Федерации награждён Орденом мужества посмертно.

Почтили память героя минутой молчания.

https://zavolzhskij-r73.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/no...

Нашлись только эти данные. Павел Николаевич родился 11 ноября 1987 года в семье Николая Васильевича и Елены Ивановны. Павел всегда мечтал о службе в Вооружённых Силах, поэтому в лицее он учился в кадетском корпусе, где занимал должность командира. В 2009 году Павла призвали на срочную службу, которую он проходил в Ульяновске в прославленной 31-й отдельной десантно-штурмовой ордена Кутузова 2 степени бригаде Воздушно-десантных войск России.В феврале 2014 года Павел участвовал в воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.За годы службы Павел проявил себя как настоящий солдат, защитник своей родины. Был награжден медалями «За отличие в военной службе», «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войны», «Медаль имени Маргелова», «За воинскую доблесть». Служил в звании сержанта.Александров Павел Николаевич погиб при выполнении специальной военной операции 3 марта 2022 года. Указом Президента Российской Федерации награждён Орденом мужества посмертно.Почтили память героя минутой молчания.Нашлись только эти данные.

Ищенко Алексей. Портрет был тут:Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

"С ПОЗЫВНЫМ ХИРУРГ".

Капитан Ищенко спас бригаду, уничтожив три польских танка.

Лёша родился в посёлке Красное, что в 38 км от Ставрополя. Село хоть и небольшое, но спорт здесь очень любят. Мальчишка занимался сразу в двух секциях, олимпийского вида боевого искусства тхэквондо и футбола.

"Со школьных и районных соревнований непременно возвращался с медалями. Очень был увлечён занятиями", – вспоминает спортивные успехи сына отец Вячеслав Вячеславович.

Отдельное увлечение Лёши – животные. Само собой, собаки и кошки. Но ещё с малых лет он пас коров, занимался овцами и ездил верхом на лошадях.

Ещё в школе Алексей решил, что станет офицером, как и его брат, который старше на шесть лет. После 11-го класса с первого раза поступил в Высшее командное училище в Москве, курсантами которого были военачальники Михаил Фрунзе и Сергей Каменев.

ЛУЧШИЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Учился всегда хорошо, но был очень скромным парнем, никогда не хвастался достижениями. А ведь он два раза маршировал по Красной площади в составе колонны училища.

"В престижных Армейских играх в 2019 году сын занял первое место. Там соревновались участники из 39 стран. Мы приезжали с женой в Москву на торжественное вручение ему диплома на главной площади страны", – говорит отец.

В ЧЕСТЬ ДЕДА

После выпуска Алексей получил распределение в Крым, в 126-ю гвардейскую бригаду береговой обороны, созданную в 2014 году. Там парня сразу заметили начальники, предлагали разные "тыловые" административные должности, но тот отказывался и стал командиром мотострелковой роты.

В этом качестве Алексей и попал в зону спецоперации в Донбассе. Там взял себе позывной Хирург, в честь деда, который долгие годы работал в родном посёлке врачом.

"НАДЕЮСЬ, НЕ ПОДВЁЛ"

Алексей зарекомендовал себя с первых же дней в зоне СВО в боях за Новую Каховку. В марте заработал первую награду – орден Мужества. Торжественное вручение прошло в мае. Во время церемонии он попросил прощения у родных своих однополчан, которые не вернулись из боёв: "Надеюсь, я вас не подвёл".

Отец Алексея рассказал, что сначала сыну должны были дать звание Героя, но в итоге он получил орден и новое звание – капитана. Однако капитанские звёзды пришли лишь 8 сентября...

ГЕРОЙ РОССИИ

Последний бой Ищенко принял 29 августа. Бригаду Хирурга атаковали. Перевес в силах у врага был значительным. Несмотря на это превосходство, русские воины отбили несколько атак, не допустив окружения, в которое их пытались взять десять БМП и 11 танков Т-72.

Алексей был ранен. Но продолжал командовать, пока не потерял сознание от потери крови. БТР, в котором его пытались эвакуировать с поля боя, был подбит…

По данным Минобороны, в том бою Алексей лично подбил из ПТРК (противотанковая управляемая ракета) три "польских" танка. Всего рота уничтожила восемь танков, семь БМП и шесть грузовиков.

Похороны Хирурга прошли лишь 6 ноября. Капитана Алексея Ищенко похоронили в родном селе Красное с воинскими почестями. Проститься с героем пришли все жители.

"Я НА АРМИИ ЖЕНАТ"

Создать семью Алексей не успел, откладывал свадьбу на "послевоенное" время. На вопросы о личной жизни отшучивался, что "женат на армии". Так оно и было.

Местную школу №4, которую в 2015 году окончил Алексей, решено назвать в его честь. Власти посёлка также рассматривают идею назвать улицу именем Алексея Ищенко.

https://t.me/specnazAlpha/30953

Эта же статья на странице "Царьграда":

https://dzen.ru/a/Y_b2cQ-EoXpf0SoD

Депутат и журналист Андрей Медведев написал про Алексея в своём телеграм-канале:

Алексей Ищенко, старший лейтенант. 126 гвардейская бригада, командир роты.

С начала СВО он был на самых сложных направлениях. Действовал в составе головной походной заставы, освобождал Новую Каховку.

29 августа позиции его роты атаковали ВСУшники.

10 БМП, 11 танков, да тех вот самых, польских Т-72. Под его командованием рота отбила несколько атак, Алексей Ищенко корректировал огонь артиллерии бригады по наступающим всушникам, не дал окружить подразделение, не допустил прорыва обороны.

В ходе боя погибли и были ранены птурщики. Ищенко приказал их вывозить в тыл, и сам стал вести огонь из ПТРК. Подбил три танка. Всего его рота ликвидировала 8 танков, 7 БМП, 6 грузовиков. А потом его ранили. А он продолжал командовать, пока от кровопотери не потерял сознание.

Его погрузили в БТР, стали эвакуировать с позиции. БТР был подбит…

Алексею Ищенко было 24 года. Всего двадцать четыре года. На него написано представление на Героя России. Посмертно.

Вот такие парни сегодня защищают русский Херсон. Без рефлексии и сомнений. Потому что понимают, что есть Родина и присяга.

Герою вечная память и слава!

Упокой, Господи, душу раба Твоего новопреставленного Алексея, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное.

...А тем временем, где-то далеко от поднепровских степей довольные собой юноши и девушки пляшут на концерте Меладзе, какая-то дурновкусная тётка открывает ногой дверь Роллс-Ройса – вот она я приехала, радуйтесь, а русофобка Манижа будет петь казакам про казаков.

Но это все пена, тлен и гниль. Это пройдет и сгинет как морок. А русские герои, такие как Алексей Ищенко, с нами навсегда. Навеки.

«Тебе дадут посмертно орден.

Господь решит, что ты пригоден

для освящения даров.

Ты станешь молод и здоров.

Получишь новую работу.

Получишь ангелов до взвода.

В буквальном смысле - небожитель,

ты вспомнишь каждого из них,

и вы над степью полетите

прикрыть оставшихся в живых».

Светлая память Воину!

https://t.me/MedvedevVesti/11092

ZOV Херсон:

https://kherson-news.ru/society/2022/11/07/62646.html

Боевое братство:

В Тарногском районе написали портрет капитана Алексея Ищенко

20 сентября 18 сентября из Вологодской области сообщили о том, что активист Тарногского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель студии «Отражение» детского дома творчества Наталья Черванева написала портрет капитана Алексея Ищенко. Портрет написан в рамках реализации проекта по сохранению памяти о подвиге российских военнослужащих »Герои-россияне».

Алексей Ищенко родился в посёлке Красное в Ставрополье. Учился в местной школе, занимался спортом.

«Со школьных и районных соревнований непременно возвращался с медалями. Очень был увлечён», — вспоминает спортивные успехи сына отец Вячеслав Ищенко.

В школе Алексей решил, что станет офицером, как и его брат, который старше на шесть лет. После 11-го класса поступил в высшее командное училище в Москве. Два раза маршировал по Красной площади в составе колонны училища.

«В престижных Армейских играх в 2019 году сын занял первое место. Там соревновались участники из 39 стран. Мы приезжали с женой в Москву на торжественное вручение ему диплома на главной площади страны», — говорит отец.

После выпуска Алексей Ищенко получил распределение в Крым, в 126-ю гвардейскую бригаду береговой обороны, созданную в 2014 году. Там парня сразу заметили начальники, предлагали разные «тыловые» административные должности, но тот отказывался и стал командиром мотострелковой роты. В этом качестве он попал в зону спецоперации в Донбассе. Там взял себе позывной «Хирург», в честь деда, который долгие годы работал в родном посёлке врачом.

Алексей зарекомендовал себя с первых же дней в зоне СВО в боях за Новую Каховку. В марте заработал первую награду — орден Мужества. Торжественное вручение прошло в мае. Во время церемонии он попросил прощения у родных своих однополчан, которые не вернулись из боёв: «Надеюсь, я вас не подвёл».

Отец Алексея рассказал, что сначала сыну должны были дать звание героя, но в итоге он получил орден и новое звание — капитан. Однако капитанские звёзды пришли лишь 8 сентября.

Последний бой Алексей Ищенко принял 29 августа. Бригаду «Хирурга» атаковали. Перевес в силах у врага был значительным. Несмотря на это превосходство, русские воины отбили несколько атак, не допустив окружения, в которое их пытались взять десять БМП и 11 танков Т-72.

Алексей был ранен. Но продолжал командовать, пока не потерял сознание от потери крови. БТР, в котором его пытались эвакуировать с поля боя, был подбит…

В том бою Алексей лично подбил из ПТРК (противотанковая управляемая ракета) три танка. Всего рота уничтожила восемь танков, семь БМП и шесть грузовиков.

Похороны «Хирурга» прошли лишь 6 ноября. Капитана Алексея Ищенко похоронили в родном селе Красном с воинскими почестями. Проститься с героем пришли все жители.

Создать семью Алексей не успел, откладывал свадьбу. На вопросы о личной жизни отшучивался, что «женат на армии». Так оно и было.

Местную школу №4, которую в 2015 году окончил Алексей, решено назвать в его честь. Власти посёлка также рассматривают идею назвать улицу именем Алексея Ищенко.

https://bbratstvo.com/2023/09/18/v-vologodskoy-oblasti-naris...

Новости Ставрополя и Ставропольского края:

https://news.1777.ru/87295-na-stavropole-prostilis-s-uchastn...

Неюольшой рассказ в фильме об Алексее Ищенко, отсюда же и скрин. Это во время награждения орденом мужества.

Вот ссылка:

ht tps://ru tu be.ru/vi de o/3257c2a5a1cc92308ea3de0904790c08/

НИА-КРАСНОЯРСК:

https://24rus.ru/news/society/197651.html

Приход храма равноапостольной Марии Магдалины села Андреево-Мелентьево:

http://mirmagdalina.ru/?p=13010

Смоленск. Без формата:

https://smolensk.bezformata.com/listnews/aleksey-ishenko-rus...

Есть и еще материалы, но они повторяют все приведенное выше.

Дополнительные материалы:

Ирина Попова прислала такие новости:

Сегодня на торжественном мероприятии, посвещенному Дню рождения Елизовского района родственникам был вручен Знак Почетного жителя Елизовского района Герою России( посмертно) Гвардии старшему лейтенанту развед. взвода ВДВ Александру Николаевичу Попову А еще я нашла плакат,посвященный Саше, которого у нас не было, Это со странички Вадима Окладникова. Там был 30-секундный ролик. Поэтому поставлю без ссылки. Как я понимаю, это работа Вадима Окладникова.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок