Россия готовит в Арктике первый полигон для роботов

«Росатом» вместе с партнёрами построит в Арктике первый полигон для тестирования беспилотной техники российского производства. Какая именно техника будет тестироваться, и почему именно в Арктике, а также о новых российских двигателях, заводах, разработках и истории одного спасения – расскажем в этом выпуске.

Роботы идут

До конца текущего года на архипелаге Новая Земля на площадке нового месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» будет развёрнут полигон для тестирования беспилотной горной техники. В эксперименте принимает участие «Росатом» и российская компания «Цифра Роботикс», занимающаяся разработкой роботизированных систем.

Для тех, кто следит за нашими выпусками, российская беспилотная техника не является новостью. На наших полях давно трудятся автономные комбайны и тракторы от компании «Когнитивные технологии». О первых БелАЗах, оснащённых системой дистанционного управления, мы рассказывали ещё пять лет назад. В 2020 году на территории действующего угольного разреза в Хакасии была развёрнута пилотная зона 5G, возможности которой впервые задействованы для беспилотных самосвалов. Тестирование дистанционно-управляемых бульдозеров началось ещё раньше. В прошлом году о внедрении беспилотного горного транспорта объявила компания «Норникель». Отдельное направление – это беспилотники-автомобили и беспилотная военная техника, о чём мы тоже не раз рассказывали.

Роботизация в России движется, хоть и не так быстро, как хотелось бы. И именно для ускорения процесса создаётся экспериментальный полигон на Новой Земле. Для чего, вообще, это нужно и не оставят ли автопилоты без работы живых людей, расскажем после кратких новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту военный спутник.

Хабаровский судостроительный завод спустил на воду краболовное судно .

Начались стендовые испытания новейшего двигателя ВК-1600В для вертолёта Ка-62.

В Красноярске началась сборка российско-белорусских троллейбусов .

В Московской области открыт завод по производству компонентов для электродвигателей и генераторов.

В Калуге – производство мобильных комплексов связи и управления.

В Хабаровском крае – горно-обогатительная фабрика .

В Дагестане – производство стеклонити .

В Краснодарском крае – производство грузоподъемного оборудования.

В Брянской области запущена линия по производству гофрокартона.

В Абакане – бетонный завод .

Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

Люди и машины

Главная цель автоматизации добычи полезных ископаемых – это снижение себестоимости. В условиях жёсткой мировой конкуренции и передела рынков важно добывать дешевле и быстрее. В этом процессе, объективно говоря, пионерами мы не являемся. В Чили первые 18 беспилотных самосвалов начали работу на шахтах еще в 2008 г., проникновение роботизированной техники в горную металлургию там наращивалось от года к году. В результате доля горной промышленности в ВВП Чили выросла с 8% в 2001 году до 20% в наши дни.

Любопытно, что в Латинской Америке без России не обошлось. Компания «Цифра Роботикс» поставляет в Перу роботизированные буровые установки.

Свои проекты роботизации горной техники имеет Китай, Австралия и другие страны. Все стремятся максимально автоматизировать процесс, чтобы добывать больше и дешевле. По словам экспертов из «Цифры» использование беспилотников позволяет повысить коэффициент извлечения полезных ископаемых на 10-30% и на 50% сократить себестоимости добычи полезных ископаемых.

Но без людей даже самые умные машины всё равно не обойдутся. Ведь хоть они и способны выполнять некоторые операции в автономном режиме, всё же за ними присматривает оператор. Только не из кабины, а из уютного и, главное, безопасного офиса. Также необходимы сервисные бригады для обслуживания техники – иначе как руками живых людей этого не сделать. Поэтому по сути, речь идёт не о вытеснении людей машинами, а о постепенной переквалификации водителей в специалистов по обслуживанию и контролю автономной техники. И расширении фронта работы для программистов, ведь цифровые системы можно совершенствовать до бесконечности. Снижение же себестоимости добычи достигается не только за счёт того, что снижаются требования по безопасности там, где теперь нет угрозы жизни человека, но и за счёт более точной и экономной работы техники. Например, программисты научили БелАЗ двигаться в челночном режиме. Теперь из-за отсутствия необходимости разворачивать многотонную машину достигается экономия топлива, снижается износ покрышек, уменьшается простой дорогостоящих экскаваторов.

И хотя мы демонстрируем явные успехи в этом направлении, стоит признать, что и от Китая, и от Австралии по количеству действующих горных беспилотников мы пока очень сильно отстаём. Но есть у нас одно интересное преимущество.

Шаг в будущее

Наше преимущество – это суровые условия Арктики, каких нет ни в Китае, ни тем более в Австралии. Не случайно полигон решено развернуть именно на Новой Земле. Испытания здесь позволят проверить работу систем ориентирования, которые не зависят от техники, ландшафта или климатических условий. На полигоне будут работать не только карьерные самосвалы, но и беспилотные экскаваторы и другая техника, объединённая в одну интеллектуальную систему.

Участие в проекте «Росатома», а точнее, его подразделения «АРМЗ», тоже не случайно. Именно оно намерено разработать на Новой Земле одно из самых крупных в стране месторождений свинца, цинка и серебра. И так как себестоимость арктической добычи заведомо высока, важно искать способы её снижения. Кстати, несколько лет назад мы рассказывали, что для экономии планировалось даже строить обогатительную фабрику этого месторождения не на грунте, а на плавучей платформе. В качестве партнёра тогда мы привлекали Финляндию, теперь же, по всей видимости, этим планам уже не суждено реализоваться.

Тем важнее реализовать проект нашего экспериментального беспилотного полигона, который от иностранных бывших партнёров не зависит. Ведь, если посмотреть шире, то это не просто история про удешевление добычи полезных ископаемых. Отработка новых беспилотных технологий в экстремальных условиях Арктики – это шаг к добыче ресурсов на Луне и других космических телах за пределами нашей планеты. Впрочем, это дело будущего. Теперь же расскажем про уже свершившийся и очень важный факт.

Запустили в серию

На этой неделе стало известно, что в серийное производство запущен дизель-газотурбинный агрегат М55Р для кораблей Военно-морского флота. Если говорить об импортозамещении, то это и есть его самое наглядное и высокотехнологичное воплощение. Потому что прежде Россия закупала подобные силовые установки у украинских предприятий, что стало невозможным с 2014 года.

В сжатые сроки российские инженеры создали уникальный испытательный стенд и подготовили производственную площадку. Первые двигатели были созданы ещё в прошлом году и отправлены для установки на строящиеся сейчас фрегаты проекта 22350. В отличие от украинских аналогов, наши обладают увеличенным эксплуатационным ресурсом, более эффективной топливной системой и повышенным коэффициентом полезного действия. А главное – разработаны и сделаны – полностью в нашей стране.

Теперь же объявлено о начале их серийного производства. А это значит, что страна получила возможность в полной мере реализовать программу строительства фрегатов дальней морской зоны.

Далее о героях.

Время Человека

В школе Южноуральска шёл обычный урок ОБЖ. Учитель Константин Александрович Пугач рассказывал ребятам о правилах оказания первой помощи. Вдруг в класс ворвались ученики и сказали, что на лестнице умирает ребёнок. Константин сразу бросился на помощь. Оказалось, что пятиклассник спускался по лестнице, внезапно ему стало плохо и он потерял сознание, упав без чувств. Когда учитель прибежал, ребёнок уже почернел, пульс отсутствовал. Константин Александрович приступил к реанимационным действиям – непрямому массажу сердца и искусственному дыханию. Не сразу, но сердце мальчика вновь забилось, дыхание восстановилось. Подоспевший школьный врач продолжила реанимацию, а затем прибыла и бригада «Скорой помощи».

Константин Пугач раньше работал в уголовном розыске и участковым. В школе он создал военно-патриотический клуб «Разведчик», где ребята получают начальную военную подготовку, а многие затем поступают в военные училища, имеют спортивные разряды. Ребята не чают в нём души и настолько уверенны в его возможностях, что первым делом побежали за помощью именно у нему. Сам Константин Александрович сказал, что на его месте так поступил бы каждый, и ничего героического в своём поступке не видит.

Сейчас с мальчиком всё в порядке, но если бы не грамотные действия учителя, всё могло завершиться иначе.

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