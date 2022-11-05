История Александры Деревской, ставшей мамой 48 детей-сирот

На могильной плите матери героини Александры Авраамовны Деревской – простая надпись: "Ты наша совесть, мама"…

И сорок две подписи...

Когда Александра привела в дом 25-го ребёнка, муж Емельян не выдержал, сказал, что пора остановиться. Но она продолжала спасать маленькие жизни, пока были силы и всегда говорила : «Они все мои родные, для меня они — счастье, а не испытание». Деревская Александра Аврамовна родилась 6 мая 1902 года в городе Грозном, училась в женской гимназии, а позднее работала диетсестрой в госпитале. Там она познакомилась с раненным красноармейцем Емельяном, который и стал её мужем.

У Емельяна был сын от первого брака, маленький брат Тимофей и девочка Панна, оставшиеся без родителей. Поскольку своих детей у Деревской не было, она взяла их всех в свой дом на воспитание. В 1939 году Деревская организовала детские ясли. Как-то она совершала вечерний обход, и одна девочка потянулась к ней со словами: «Мамочка пришла!». Девочка была незрячей и услышала только шаги Александры. Валя, так звали девочку, была одним из первых детей, принятых в семью Александры Деревской. Затем в семье появились Вениамин и Сережа, вскоре ещё трое, и в семье стало 9 детей.

С 1940 года Александра Аврамовна Деревская ушла с работы и стала домохозяйкой, полностью посвятив себя детям.

Муж Емельян смирился с ростом семьи, он отдавал жене свою не слишком большую зарплату и неделями находился на работе, а Александре приходилось одной решать бытовые вопросы и заниматься хозяйством.

Зимой 1942 года они жили в маленьком селе Отважное, Куйбышевской области. «Когда мама узнала, что пришел пароход с детьми из блокадного Ленинграда и, что дети — живые трупы, она немедля пошла на берег Волги. Детей выносили из трюма и клали на песок. То, что она увидела, её повергло в шок. Дети от бессилия не могли двигать, ни руками, ни ногами. У многих была цинга.»

Горожане разобрали детей по домам, осталось семнадцать самых слабых, их брать не хотели – чего там брать, все равно не выходишь, только хоронить… Всех их взяла себе Александра Авраамовна Деревская. И потом продолжила. Забрала братьев и сестер тех, что были у нее. Ее дети вспоминали потом:

"Однажды утром мы увидели, что за калиткой стоят четыре мальчика, меньшему – не больше двух… Вы Деревские… мы, тетенька, слышали, что вы детей собираете… у нас никого нет… папка погиб, мамка умерла… Ну и принимали новых в семью.

А семья наша все росла, таким уж человеком была наша мама, если узнавала, что где то есть одинокий больной ребенок, то не успокаивалась, пока не принесет домой. В конце 1944 узнала она, что в больнице лежит истощенный мальчик шестимесячный, вряд ли выживет. Отец погиб на фронте, мать умерла от разрыва сердца, получив похоронку. Мама принесла малыша – синего, худого, сморщенного…

Дома его сразу положили на теплую печку, чтоб отогреть… Со временем Витя превратился в толстого карапуза, который не отпускал мамину юбку ни на минуту. Мы прозвали его Хвостиком…"



Семья Деревских (мама по центру). 1974 год

Она рвалась к каждому ребёнку, которому нужна была помощь. Дмитрика Деревская подобрала на улице — он лежал рядом с убитой матерью. Маленькую Лиду и ещё 16 детей-блокадников, которых привезли на пароходе из блокадного Ленинграда еле живыми, она самостоятельно выкормила и выходила. К концу войны Деревские усыновили и удочерили 35 сирот, родители которых погибли на фронте или умерли с голода. В семье были русские, украинцы, узбеки, евреи и немцы, осиротевшие, беженцы, отказники и подкидыши. Днем она трудилась с утра до вечера, не позволяя себя отдыхать и бездельничать. И только один раз пришла из города, надела новый красивый халат, села на крыльце и сказала: «Дети, сегодня у меня праздник. Меня приняли в партию. Сегодня вы все будете делать сами».

В 47-м году был неурожай хлеба, люди стояли в огромных очередях и получали пайки. Семья Деревских получала хлеб в специализированном магазине, и Александра просила детей раздавать 3-4 буханки соседям, говорила: «Отнесите бабушке-соседке, у неё больные ноги, она не может стоять в очередях».

В семье Деревских все понимали, что необходимо трудиться. Девочки учились готовить пищу, ухаживать за малышами, убирать дом. Мальчики ухаживали за скотом, носили воду, ходили в лес за сухим валежником.

В 50-х Александра пользовалась большим уважением, она была избрана депутатом городского совета, награждена Орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Последние годы жизни Александра тяжело болела — сказались долгие годы тяжелых нагрузок и непрестанного труда. Умерла она в возрасте 57 лет. В честь Александры Деревской была названа улица города Ромны, а Президиум Верховного Совета СССР присвоил ей звание Матери-героини, о ней написаны книги и снят документальный и художественный фильм «Праздник печеной картошки».

Сегодня в семье Деревских подрастают более 200 человек.

«В нашей семье никто не стал ни крупным ученым, полководцем или поэтом, но, ни за кого из нас, если бы была жива наша Мама, ей не пришлось бы краснеть. Стать настоящим человеком научила всех нас.» — говорит дочь Лидия. Встреча Деревских у памятника маме. 1997 год

На самом деле, в семье Деревских было 65 детей, но только 48 жили в доме Деревской до совершеннолетия и были официально усыновлены или удочерены.

https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3996530-istorija-aleksandry-derevskoj-stavshej-mamoj-48-detej-sirot.html



Древо семьи Деревских



Праздник печёной картошки (1976)