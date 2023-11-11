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5 самых малоизвестных советских пистолетов

В СССР постоянно работали над самым разным вооружением. Много внимания уделялось огнестрельному оружию, в частности, пистолетам. Многие модели предназначались до государственных силовых структур и нужд советской армии, хотя существовали и необычные образцы. В этом обзоре собраны пистолеты малоизвестные среднестатистическим гражданам СССР и России.

1. ИЖ-34/35

Разработку советского пистолета ИЖ-34 начали в далёком 1973 году, а производство его модификаций закончили в 2005 году. Особенностью оружия можно назвать нестандартный по форме ствол и рукоятку. В реальности все просто – это спортивный пистолет поэтому и отличается нестандартным дизайном для удобной стрельбы.
Используя данный пистолет, советские и российские спортсмены смогли завоевать 12 золотых медалей на разных олимпиадах.

2. Марголина МЦ

Это еще одно малоизвестное советское огнестрельное оружие, разработанное в начале 1948 года. Многие люди не слышали о Марголине, так как Ижевский механический завод разрабатывал пистолет для спортсменов.
На международных соревнованиях пистолет использовался до 1974 года. Затем его заменили более совершенной моделью.

3. Пистолет Прилуцкого

В реальности разработка пистолета была начата ещё во времена Царской России. Оружие было создано Сергеем Александровичем Прилуцким на основе бельгийской модели Browning M1903 под 9-мм патроны. Во времена Российской Империи пистолет в серийное производства не попал так как началась Первая мировая война. В конце 1924 года после доработки огнестрельного оружия конструктор снова попытался предложить взять его на вооружение, но проиграл во время испытаний конкуренту – пистолету ТТ.

4. Пистолет системы Воеводина

Это оружие, как и пистолет Прилуцкого не было принято на вооружение хотя в 1938 году оно разрабатывалось в качестве замены ТТ. Была выпущена небольшая партия в полторы тысячи экземпляров. Однако, до серийного производства дело не дошло. Виной этому стало начало Великой Отечественной войны. Огнестрельное оружие разрабатывалось для танкистов и экипажей другой бронированной техники.

5. ТКБ-506

Это оружие изначально предназначалось сотрудникам госбезопасности, а в частности КГБ. Разработки начали в 1954 году. Главной особенностью пистолета является его маскировка под портсигар, который не вызывал подозрений даже находясь в нагрудном кармане разведчика. Так же благодаря конструктивным особенностям при выстреле пистолет издавал минимум шума и дыма.

Источник

советские успехиг. Ижевск

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