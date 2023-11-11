5 самых малоизвестных советских пистолетов

В СССР постоянно работали над самым разным вооружением. Много внимания уделялось огнестрельному оружию, в частности, пистолетам. Многие модели предназначались до государственных силовых структур и нужд советской армии, хотя существовали и необычные образцы. В этом обзоре собраны пистолеты малоизвестные среднестатистическим гражданам СССР и России.
Используя данный пистолет, советские и российские спортсмены смогли завоевать 12 золотых медалей на разных олимпиадах.
На международных соревнованиях пистолет использовался до 1974 года. Затем его заменили более совершенной моделью.
1. ИЖ-34/35Разработку советского пистолета ИЖ-34 начали в далёком 1973 году, а производство его модификаций закончили в 2005 году. Особенностью оружия можно назвать нестандартный по форме ствол и рукоятку. В реальности все просто – это спортивный пистолет поэтому и отличается нестандартным дизайном для удобной стрельбы.
Используя данный пистолет, советские и российские спортсмены смогли завоевать 12 золотых медалей на разных олимпиадах.
2. Марголина МЦЭто еще одно малоизвестное советское огнестрельное оружие, разработанное в начале 1948 года. Многие люди не слышали о Марголине, так как Ижевский механический завод разрабатывал пистолет для спортсменов.
На международных соревнованиях пистолет использовался до 1974 года. Затем его заменили более совершенной моделью.
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