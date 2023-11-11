5 самых малоизвестных советских пистолетов

1. ИЖ-34/35

2. Марголина МЦ

3. Пистолет Прилуцкого

4. Пистолет системы Воеводина

5. ТКБ-506

В СССР постоянно работали над самым разным вооружением. Много внимания уделялось огнестрельному оружию, в частности, пистолетам. Многие модели предназначались до государственных силовых структур и нужд советской армии, хотя существовали и необычные образцы. В этом обзоре собраны пистолеты малоизвестные среднестатистическим гражданам СССР и России.Разработку советского пистолета ИЖ-34 начали в далёком 1973 году, а производство его модификаций закончили в 2005 году. Особенностью оружия можно назвать нестандартный по форме ствол и рукоятку. В реальности все просто – это спортивный пистолет поэтому и отличается нестандартным дизайном для удобной стрельбы.Используя данный пистолет, советские и российские спортсмены смогли завоевать 12 золотых медалей на разных олимпиадах.Это еще одно малоизвестное советское огнестрельное оружие, разработанное в начале 1948 года. Многие люди не слышали о Марголине, так как Ижевский механический завод разрабатывал пистолет для спортсменов.На международных соревнованиях пистолет использовался до 1974 года. Затем его заменили более совершенной моделью.В реальности разработка пистолета была начата ещё во времена Царской России. Оружие было создано Сергеем Александровичем Прилуцким на основе бельгийской модели Browning M1903 под 9-мм патроны. Во времена Российской Империи пистолет в серийное производства не попал так как началась Первая мировая война. В конце 1924 года после доработки огнестрельного оружия конструктор снова попытался предложить взять его на вооружение, но проиграл во время испытаний конкуренту – пистолету ТТ.Это оружие, как и пистолет Прилуцкого не было принято на вооружение хотя в 1938 году оно разрабатывалось в качестве замены ТТ. Была выпущена небольшая партия в полторы тысячи экземпляров. Однако, до серийного производства дело не дошло. Виной этому стало начало Великой Отечественной войны. Огнестрельное оружие разрабатывалось для танкистов и экипажей другой бронированной техники.Это оружие изначально предназначалось сотрудникам госбезопасности, а в частности КГБ. Разработки начали в 1954 году. Главной особенностью пистолета является его маскировка под портсигар, который не вызывал подозрений даже находясь в нагрудном кармане разведчика. Так же благодаря конструктивным особенностям при выстреле пистолет издавал минимум шума и дыма.