Боевое крещение

Как ЧВК «Вагнер» освобождала Луганский аэропорт от сил ВСУ

"Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет"

Евгений Пригожин

Девять лет назад, в ходе тяжелых и упорных боев в Луганской Народной Республике была освобождена территория Луганского аэропорта. На протяжении всего лета 2014 года воздушная гавань столицы ЛНР была оккупирована силами ВСУ, которые планировали использовать аэропорт как ключевой плацдарм для наступления на Луганск.

Однако планам украинского командования на оккупацию и кровавую расправу со всеми инакомыслящими на территории ЛНР не суждено было исполниться. Отбросив противника от окраин Луганска и зачистив район аэропорта, защитники Донбасса вернули на земли Луганщины мир и надежду на завтрашний день.

Именно в этой битве впервые показали себя на обширном поле боя русские добровольцы из небольшой батальонно-тактической группы под командованием Дмитрия Уткина. Всему миру вскоре станет известен и позывной командира, и название группы – «Вагнер». Прибыв в Луганск спустя некоторое время после создания, бойцы БТГ «Вагнер» численностью немногим более 40 человек смогли переломить ход событий – отбросив неприятеля от Луганска и в одиночку заняв ключевой плацдарм ВСУ.

Astra Militarum Комиссар Яррик. О том, что предваряло события конца лета 2014 года и как бойцы будущей ЧВК «Вагнер» брали штурмом Луганский аэропорт, рассказывает руководитель военно-политического Telegram-каналаКомиссар Яррик.

Зарево над Луганском

Летние месяцы 2014 года принесли жителям новообразованных Донецкой и Луганской Народных республик бесчисленные беды и страдания. Вооруженные силы Украины начали массированное продвижение кадровых частей, укомплектованных боевикам националистических формирований, с одной-единственной целью – уничтожить народные республики Донбасса путем террора мирного населения. В ЛНР ситуация также обострилась до предела: по городу непрерывно велся огонь из тяжелого вооружения, а украинская боевая авиация наносила удар за ударом по Луганску и окрестностям, стараясь поражать жилой сектор и гражданскую администрацию региона.

Ключевым центром карательной операции ВСУ в Луганске стало здание международного аэропорта. В этом районе регулярно велось снабжение украинских войск по воздуху, а самолеты ВВС Украины использовали аэродром для проведения авианалетов. По свидетельствам участников событий и ополченцев, почти на всем протяжении боев за Луганск вокруг аэропорта базировались до 800 бойцов украинского спецназа, тяжелое вооружение и военная техника – из них до 400 военнослужащих и боевиков находились на территории аэровокзала, и еще до батальона украинских солдат действовало в районе пригородов столицы ЛНР. Луганский аэропорт до начала боевых действий в Донбассе. ФОТО: wikimedia.org.

Несмотря на то, что аэродром несколько раз был блокирован силами ополчения ЛНР, украинским войскам раз за разом удавалось отбрасывать защитников Луганщины и интенсифицировать атаки на столицу республики. В результате боев 13-14 июля часть бронегруппы украинских войск прорвалась к гарнизону Луганского аэропорта, усилив группировку войск в этом районе танковыми соединениями, БМП и самоходными артиллерийскими установками. Продвижение украинских войск поддерживали с воздуха ВВС Украины, которые продолжали авианалеты на мирные поселения.

В июле 2014 года обстановка в ЛНР приобрела крайне опасный характер. Украинские войска и боевики нацбатальонов все ближе подступали к Луганску, занимая пригороды. 22 июля ополчение ЛНР оставляет Северодонецк и Попасную, 24 июля защитники Луганщины выходят из Лисичанска и отступают к Луганску. В результате к концу июля столица ЛНР была фактически полностью блокирована.

Горящий легковой автомобиль, подбитый на трассе Луганск — Краснодон.

ФОТО: Валерий Мельников, РИА Новости.

Жители республики вынуждены были сидеть без света и воды, рисковать жизнями и прорываться в сторону границы с Россией. Печальную известность получила трасса на Краснодон, по которой мирные жители выехать из охваченной войной республики, однако попадали под прицельный огонь украинской артиллерии.

На расстоянии выстрела

Ключевыми пунктами для прорыва обороны ополчения ЛНР украинские военные считали два населенных пункта на окраине столицы ЛНР – село Хрящеватое и поселок городского типа Новосветловка. Через эти два пункта проходила трасса на Краснодон – единственная артерия, долгое время связывавшая Луганск с большой землей. Уже 7 августа в попытках выйти на окраины Луганска украинские войска из Луганского аэропорта прорываются на окраины Новосветловки, устанавливают контроль на этом участке трассы и открывают огонь с восточного направления по жилым кварталам Луганска. ВСУ попытались развить успех и захватить Хрящеватое, но взять село под полный контроль у них не получилось.

К 10 августа силы ЛНР – не в последнюю очередь благодаря стратегической ошибке украинской группировки войск, попавшей в окружение в районе Изварино – смогли восстановить контроль над большей частью границы бывшей Луганской областей с Россией. Перехват контроля над границей привел к активизации гуманитарной помощи для ЛНР, а также открыть пути для прибытия помощи с «большой земли». В эти дни в Луганск приезжают добровольцы из России, которые по зову сердца отправились защищать мирное население Донбасса от украинских карательных отрядов. Многие из прибывших имели большой военный опыт и были награждены за свои подвиги в ходе других локальных конфликтов.

ФОТО: ANNA-News

Высококвалифицированные кадры вступали в отдельные формирования добровольцев, направлявшихся на наиболее опасные участки фронта. Одним из таких подразделений стала батальонно-тактическая группа «Вагнер», которая впоследствии стала известной в России и во всем мире.

Воспоминания участника событий из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

Есть такое воинское правило, я от батюшки узнал. Когда брал благословение, чтобы меня на войну отпустили, он сказал: «Война – это святое дело, но только ты должен быть воином. Убивай только ради спасения жизни человеческой. Нам войны и бедствия даются только для того, чтобы мы одумались. Живи и поступай как православный человек. Не будь таким, мол ты на чужую землю пришел. Ни фига подобного: где ступила нога казака, там его дом и его Родина».

Дорога на аэропорт

12 августа, после того, как силы 30-й и 95-й бригад ВСУ, шедшие к аэропорту, попали в окружение в районе Красного Луча, украинские силовики решаются ломать оборону Луганска имеющимся силами. 14 августа подразделения 1-й отдельной танковой бригады, 80-й отдельной аэромобильной бригады и 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» вошли в село Хрящеватое и закрепились в Новосветловке, поспешив объявить о «начале штурма Луганска». Впрочем, планам украинского командования по «окончательному решению» луганского вопроса не суждено было сбыться: в 5 километрах от Луганска, сразу за Хрящеватым, украинская армия напоролась на скоординированное сопротивление – добровольцы из ЧВК «Вагнер», подтянув за собой силы ополчения ЛНР, задержали противника на этом рубеже и не дать развить наступление.

В силу того обстоятельства, что Хрящеватое и Новосветловка прикрывали доступ к Луганскому аэропорту, командование ЛНР поставило перед сводными соединениями ополчения и русских добровольцев задачу освободить населенные пункты и выйти к воздушной гавани. Этот рывок позволит отбросить украинские подразделения от Луганска и тем самым прорвать блокаду столицы ЛНР. 17 августа ополченцы продолжили активные действия по ликвидации группировки украинской армии в Новосветловке и Хрящеватом. В результате тяжелых боев силами ЛНР было уничтожено три танка и до тридцати украинских боевиков. Однако добиться решительного успеха ополченцы так и не смогли – им удалось лишь немного оттеснить ВСУ на нескольких участках.

Танк ополчения ЛНР на одной из улиц Луганска. ФОТО: ТАСС

Необходимо было в срочном порядке принимать решительные меры для того, чтобы отбросить украинские соединения и выйти на аэропорт. Для исполнения задачи на Хрящеватое и Новосветловку перебрасывают отряд Дмитрия Уткина («Вагнер»), которые входят в авангард наступающих частей ЛНР. В итоге, силами БТГ «Вагнер» 22 августа было начато контрнаступление на юго-восток от Луганска. Сдавливая позиции ВСУ в Хрящеватом, после упорных боев 29 августа добровольцы «Вагнера» освободили Хрящеватое и Новосветловку – и тем самым восстановив прямое сообщение Луганска с территорией России и открыв дорогу на аэропорт.

Сожженная украинская БМП-2 в Хрящеватом. Фото: lostarmour.info

Отдельного упоминания достоин размах боев за Хрящеватое и Новосветловку с точки зрения действий военной техники обоих сторон. Согласно данным портала LostArmour, в ходе боев 28-29 августа ВСУ и ЛНР активно применяли танки и артиллерию, при этом часть единиц техники осталась на поле боя и была записана в безвозвратные потери. Исходя из фотоматериалов, силы ВСУ в ходе боя потеряли по крайней мере шесть танков – четыре наиболее совершенных в украинской армии модернизированных танков БМ «Булат» и два танка Т-64БВ. Все потерянные танки принадлежат, видимо, 1-й отдельной танковой бригаде ВСУ. Также были уничтожены несколько других единиц бронетехники – в первую очередь, боевые машины пехоты. Со своей стороны, силы ЛНР также потеряли уничтоженным в Новосветловке минимум один танк Т-72Б.

Уничтоженный Т-64БМ ВСУ в Хрящеватом. Фото: lostarmour.info

Сорок против четырёхсот

Покончив с зачисткой территории Хрящеватого и Новосветловки, силы БТГ «Вагнер» 30 августа выдвинулись в сторону аэропорта. На тот момент украинские силовики удерживали аэропорт из последних сил – коллапс снабжения группировки, нехватка продовольствия и большие потери в личном составе ВСУ сильно подкосили оставшихся в воздушной гавани Луганска. Вместе с тем, у солдат имелся на руках большой арсенал средств поражения противника - бронемашины «Выстрел», широкая линейка стрелкового вооружения, 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и различные минометы, включая 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм. Все эти единицы вооружения и техники предназначались для планировавшегося штурма Луганска.

Бой за луганский аэропорт осложнялся тем фактом, что практически все соединения ополченцев отказались идти в сторону воздушной гавани – под разными предлогами. В итоге, задачу взять аэропорт берет на себя отряд «Вагнера» численностью всего в 40 человек.

Воспоминания участника событий из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Задача была не из легких. Пришел командир (Дмитрий Уткин, он же «Вагнер», он же Девятый), мы находились в лесополосе в 5 км от Луганского аэропорта, открыл перед нами карту, ткнул в нее пальцем - и говорит:

– Знаете, что это?

– Да, это Луганский аэропорт.

– Так точно. Завтра с утра мы его берем.

А нас чуть больше 40 человек.

– Ну хорошо, а сколько укропов при этом?

– Зачем вам это знать?

– Не, ну ты скажи, на что мы идем.

– Ну, пацаны, там 400 человек по приблизительным данным.

А, как известно, штурм производится в пятикратном превосходстве штурмующих над обороняющимися. А тут было наоборот – нас меньше в десять раз! Единственное что спасало – артиллерийская поддержка у нас была: «Грады», минометы, прочая белиберда.

" alt="" />Артиллерийский обстрел района Луганского аэропорта.

Видео: Марочко Live @marochkolive

В общем, часа в три утра мы вышли на позиции. Пока мы спали, была произведена достаточно успешная артиллерийская подготовка. Хочу заметить сразу: у нас не было ни одного отказника. Другая группа, из ополченцев, в полном составе отказалась идти: они нас должны были поддерживать, их было порядка 100 человек.

- Мы все, у нас уже срок, мы тут целый месяц, - их командир сказал. - Мы уходим.

- Задача есть задача, - сказал тогда наш командир. – Если она поставлена, значит мы ее выполним.

И вот, мы пошли в 40 человек, зная, что с очень большой вероятностью мы погибнем. Когда ехали на штурм, никто вообще не разговаривал – все были готовы умирать. Люди записывали на диктофоны, на телефоны предсмертные сообщения: слушайся маму, будь хорошим мальчиком, ты старший сын в семье, поэтому теперь ты за старшего. Ну и хранили их на груди, чтобы в случае смерти парни могли это отдать родственникам. Иллюзий не было: все понимали, что бой будет жутким».

ФОТО: ANNA-News

30 августа в районе Луганского аэропорта начался плотный бой, в ходе которого отряду «Вагнера» удалось оттеснить вглубь территории боевиков нацбатальона «Айдар», стоявших в охранении по периметру аэропорта. Особую сложность представлял ландшафт боя: для того, чтобы подойти к территории аэропорта, добровольцам «Вагнера» пришлось преодолевать под обстрелом широкую открытую местность через поле с подсолнухами.

Воспоминания участника событий из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Девятый очень долго ломал голову как выполнить эту задачу. Но, на мой взгляд, он подобрал очень удачное время. Я очень долго это прокручивал, все эти годы: наиболее удачное время для атаки – это после обеда. Ни утро, ни вечер, ни ночь. В солдатской среде обед считается как бы святым делом – по расписанию, все люди пообедав, не ожидая атаки в это время и расслабляются. А Девятый дал указания нашим группам наблюдателям, чтобы они засекли этот момент. Укропы пообедали, сходили в столовую, разошлись по своим бункерам, легли играть в телефоны, в электронные книжечки, кто-то спать завалился. А ровно в 3 часа дня мы зашли на аэропорт. То есть мы вплотную, внаглую въехали практически на территорию аэропорта колонной, резко зашли.

Кому-то повезло. Хотя, даже не знаю, считать это везением или нет. Они пошли по большей открытке, чем мы. У нас от лесополосы до забора аэропорта было примерно метров 200-250, там шло основное количество народа. Это было подсолнуховое поле, с колючими подсолнухами. С ужасно колючими. Если у тебя, ну, скажем так, голая поверхность тела, то просто с мясом выдирало. Вот. Плюс оно было заминировано. До забора – 250 метров».

В ходе первого натиска «Вагнера» бойцы самого первого штурмового подразделения будущего «Оркестра» уничтожили два полевых укрепления, вывели из строя три автомобиля и ликвидировали около десяти боевиков.

Воспоминания участника событий из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«Помню, немножечко опешил народ от шквала встречного огня - на что командир нас подбодрил: «Чего лежим? Вы Грозный брали, вперед!». И мы полезли через минное поле в аэропорт – считай, прошли его насквозь. Только потом выяснилось, что видеокамера нас снимала, украинцы не были готовы к штурму - расслабились. Вторая половина дня. Обычно ждут атаки на рассвете, утром, все как по науке. А мы пришли после обеда, когда люди уже развесили портянки и решили, что войны на сегодня уже не будет. Этот эффект неожиданности по большому счету спас жизни многим: минные поля на нашем направлении достаточно серьезные были, и если бы их подняли – то ваш покорный слуга с вами здесь не разговаривал. Там стояли 90-е МОНки с интервалом 15, максимум 20 метров, полная грядка».

Луганский «военторг»

Благодаря успешным действиям русских добровольцев, ряды украинских военных дрогнули: в окруженной в аэропорту группировке ВСУ начались раздаваться панические настроения, так как никто из карателей не готов был сложить свою буйную голову. Для избегания лишнего кровопролития украинской стороне был предоставлен гуманитарный коридор до села Георгиевка. Оставив танки, артиллерию и тяжелые вооружения, подразделения ВСУ вышли из аэропорта в ночь на 1 сентября 2014 года – те, кто еще недавно бравировали началом штурма Луганска, вынуждены были уйти ни с чем.

" alt="" /> " alt="" />Отряды ополчения ЛНР во главе с полковником Сергеем Грачевым заходят на территорию аэропорта Луганска.

На территории аэропорта украинскими боевиками было оставлено огромное количество техники, оружия, боеприпасов и обмундирования – все оно впоследствии было реквизировано властями ЛНР и сейчас используется луганскими военными.

«Мы еще долго называли территорию аэропорта военторгом…», - так многозначительно отзывался об оставшихся украинских трофеях официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

Андрей Марочко в Луганском аэропорту. Фото: Марочко Live @marochkolive

Воспоминания участника битвы из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«С пленными всегда обращение нормальное было, никогда их не обижали. Посадили их кружком, кто-то там стоит им лекции читает, что они не правы, что им надо одуматься. Сидят такие ребятки – чумазые, молодые. Кто-то так сидит, голову опустил, кто-то волком смотрит, не скрывая своей ненависти. Открыто. Мы им даже сигарет дали.

Был на моей памяти только один случай рукоприкладства – и тот, считай, в состоянии аффекта. У одного нашего парня близкий товарищ погиб на штурме аэропорта. И он с горя, на нервах, на эмоциях схватил автомат - и прикладом ударил пленного ВСУшника. Мы его остановили, оттащили. А так – никогда их не трогали. И они об этом знали, спокойно вели себя.

Разрушенное здание аэропорта. ФОТО: ANNA-News

… Потом, уже дома, сидел, листал ролики в Интернете - и наткнулся на украинский документальной фильм про Луганский аэропорт. Типа, их взгляд на эти все события – какая там бригада была, какие там войска, как Ил-76-й сбили, туда-сюда. И один из очевидцев – парень из той самой пачки пленных. У меня еще их фотки есть, я его помню очень хорошо.

И вот он сидит и рассказывает. Ему вопрос задают, как он в плен попал:

- Ну как, мы сидели, обороняли здание аэропорта. Отстреливались-отстреливались, патронов уже не осталось. И тут русские подкатывают танк, направляют пушку и говорят: - Сдавайтесь или тут сейчас всех сравняем. Ну и что было делать?

И вот он такой сидит, а я думаю – вот зараза какая. Мы пленным ничего не делали – не казнили, не расстреливали, как украинцы пытаются представить. Взяли в плен, потом отдали, обменяли – и все».

В ходе процедуры выхода украинских сил не обошлось без ожидаемых эксцессов - часть колонны ВСУ свернула с оговоренного маршрута и, судя по начатому маневру, планировала зайти в тыл ополченцам и вероломно атаковать их в спину. Во избежание подобного развития событий, командование ЛНР приняло решение накрыть «беглецов» артиллерийским огнем.

Второй «номер» устроили десантники из 80-й Львовской бригады под командованием генерал-майора А.Т. Ковальчука: при отступлении из аэропорта, солдаты не подчинились приказу командира, отказались выходить через коридор в Георгиевку и попытались атаковать блокпост ополчения ЛНР под селом Цветные Пески. Только по официальным данным в ходе этого боя были ликвидированы 23 взбесившихся десантника.

Звезда «Вагнера»

1 сентября 2014 года добровольцы из будущей ЧВК «Вагнер» закрепились на территории Луганского аэропорта и передали его под контроль командования ЛНР. С этого момент Луганск мог вздохнуть спокойно – пал последний оплот украинских силовиков, которые уже готовились штурмовать столицу республики. Операция по штурму аэропорта стала одной из важнейших по обеспечению безопасности столицы ЛНР и позволила Луганску уйти из-под непосредственного удара ВСУ. Но самое главное - освобождение Луганского аэропорта от сил ВСУ и нацбатов позволило спасти тысячи жизней мирного населения.

Луганский аэропорт, 4 сентября 2014-го. ФОТО: ЛуганскИнформЦентр @LIC_LPR

Именно на фоне боя за аэропорт командование ВСУ осознало дальнейшую невозможность вести бои с защитниками Донбасса – как с местными, так и с добровольцами из РФ, приехавшими на защиту мирного населения. Сейчас, как и девять лет назад, Донбасс остается опасным регионом: украинские силовики не оставляют попыток нанести очередной подлый удар по мирным городам. Однако теперь порядок в зоне вооруженного конфликта пришла наводить Россия. И сейчас, на фоне очередной годовщины провала украинских войск под Луганском, киевскому режиму стоит вспомнить о том чудовищном поражении – и приготовиться встретить заслуженное наказание за все свои преступления, совершенные в Донбассе.

Вместе с тем, именно с этой операции началась настоящая боевая карьера нового подразделения русских добровольцев, созданного по инициативе Евгения Пригожина под командованием Дмитрия Уткина – впоследствии оно станет известным на весь мир как ЧВК «Вагнер». Впереди у подразделения будут новые взятые населенные пункты и новые достижения, благодаря которым о «Вагнере» узнает весь мир. Будут и тяжелые страницы в этой истории – одну из них мы переживаем прямо сейчас.

Но все это будет после…

ФОТО: ANNA-News.

Воспоминания участника событий из книги Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»:

«После аэропорта то, что наиболее запомнилось – мы въезжали в Луганск колонной, и наш встречали местные жители. Мне это напомнило хроники Второй Мировой, когда встречали победителей. Ну, с цветами там, туда-сюда. Нас реально встречали всем городом».