Петр Толстой в прямом эфире французского ТВ

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в прямом эфире французского телеканала BFM TV "взорвал информационную бомбу во французском космосе".Русский политик на чистом французском языке объяснил всё самое важное про СВО. Французские слушатели пришли в восторг. Итак, цитируем Петра Олеговича:
"Украину отправят в XVIII век. Заплатит Запад"
"Россия бьёт не по социальным объектам, мы бьём по инфраструктуре, и она будет уничтожена. Украину отправят в XVIII век. На Украине имеет значение только помощь Запада, это снабжение Запада тяжёлого вооружения в Киев, и за это вы заплатите! Заплатит Запад, Европа. Это будет дорого для среднего класса, для Евросоюза, который столкнётся с экономическим кризисом. Заплатят и ваши политики, которые окажутся на свалке истории за эту войну. А те, кто через 3-5 лет придут им на смену, встанут в очередь на право вести переговоры с Россией… Вы будете платить за поддержку Украины своей экономикой, душами раз в неделю, инфляцией, ценой на газ, электричество".
Не Россия начала войну
Сразу уточним, что речь идёт о войне России с Западом в самом широком её понимании, фактически - о войне за сам Русский мир, который Запад ведёт с нами на территории Украины.
"Не мы, не Россия начали войну.Это вы начали войну, потому что никто на Западе не интересовался нашей безопасностью, наша забота была проигнорирована, это вы привели НАТО к нашим границам. Мы дойдем до Киева, мы дойдем до границы с Польшей и пригласим вас всех туда. Россия - самая большая страна, и мы дважды воевали с Европой. Первую войну Россия закончила в Париже, вторую - в Берлине. Поэтому, когда я сказал, что мы закончим в Киеве, я был ещё скромнее".
Ядерная держава не может проиграть
"Россия - ядерная держава, и вы должны понимать, что ядерная держава не может проиграть войну. Я не угрожаю ядерным оружием, это Запад применил урановые заряды при бомбардировке Югославии. Это вы убили сотни тысяч людей в мире (Ливия, Ирак, Афганистан) своей псевдоромантической риторикой. Так что, Запад, лучше готовьтесь, у вас будет много времени, чтобы всё прочувствовать."
Геноцид миллионов
"Восемь лет Украина убивает детей Донбасса. Все эти годы 20 миллионов русских подвергались дискриминации в Украине, их лишали своей истории, своего языка. Вы думаете, это не страдания?"
ЕС покончит с Польшей быстрее
Ведущий в какой-то момент задал прямой вопрос о том, собирается ли армия России перейти границу с Польшей.
"Зачем нам ехать в Польшу? Почему? Не мы являемся источниками этой напряжённости в отношениях с Западом, это США и ЕС направляют на Украину оружие, которое используется для ударов по нашим городам. Это не наша вина, а ваша вина. Мы не собираемся переходить границу с Польшей, мы оставим это для ЕС. Европейский Союз покончит с Польшей быстрее".
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