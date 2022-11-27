Петр Толстой в прямом эфире французского ТВ

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в прямом эфире французского телеканала BFM TV "взорвал информационную бомбу во французском космосе". Русский политик на чистом французском языке объяснил всё самое важное про СВО. Французские слушатели пришли в восторг. Итак, цитируем Петра Олеговича:

"Украину отправят в XVIII век. Заплатит Запад"

"Россия бьёт не по социальным объектам, мы бьём по инфраструктуре, и она будет уничтожена. Украину отправят в XVIII век. На Украине имеет значение только помощь Запада, это снабжение Запада тяжёлого вооружения в Киев, и за это вы заплатите! Заплатит Запад, Европа. Это будет дорого для среднего класса, для Евросоюза, который столкнётся с экономическим кризисом. Заплатят и ваши политики, которые окажутся на свалке истории за эту войну. А те, кто через 3-5 лет придут им на смену, встанут в очередь на право вести переговоры с Россией… Вы будете платить за поддержку Украины своей экономикой, душами раз в неделю, инфляцией, ценой на газ, электричество".

Не Россия начала войну

Сразу уточним, что речь идёт о войне России с Западом в самом широком её понимании, фактически - о войне за сам Русский мир, который Запад ведёт с нами на территории Украины.

"Не мы, не Россия начали войну.

Это вы начали войну, потому что никто на Западе не интересовался нашей безопасностью, наша забота была проигнорирована, это вы привели НАТО к нашим границам. Мы дойдем до Киева, мы дойдем до границы с Польшей и пригласим вас всех туда. Россия - самая большая страна, и мы дважды воевали с Европой. Первую войну Россия закончила в Париже, вторую - в Берлине. Поэтому, когда я сказал, что мы закончим в Киеве, я был ещё скромнее".

Ядерная держава не может проиграть

"Россия - ядерная держава, и вы должны понимать, что ядерная держава не может проиграть войну. Я не угрожаю ядерным оружием, это Запад применил урановые заряды при бомбардировке Югославии. Это вы убили сотни тысяч людей в мире (Ливия, Ирак, Афганистан) своей псевдоромантической риторикой. Так что, Запад, лучше готовьтесь, у вас будет много времени, чтобы всё прочувствовать."

Геноцид миллионов

"Восемь лет Украина убивает детей Донбасса. Все эти годы 20 миллионов русских подвергались дискриминации в Украине, их лишали своей истории, своего языка. Вы думаете, это не страдания?"

ЕС покончит с Польшей быстрее

Ведущий в какой-то момент задал прямой вопрос о том, собирается ли армия России перейти границу с Польшей.

"Зачем нам ехать в Польшу? Почему? Не мы являемся источниками этой напряжённости в отношениях с Западом, это США и ЕС направляют на Украину оружие, которое используется для ударов по нашим городам. Это не наша вина, а ваша вина. Мы не собираемся переходить границу с Польшей, мы оставим это для ЕС. Европейский Союз покончит с Польшей быстрее".

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