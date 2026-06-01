Великие истории любви. Любовные перипетии Леонида Утесова

Леонид Осипович Утёсов стал легендой ещё при жизни. Он во многом был первым. Первым стал исполнять произведения Бабеля, Багрицкого и Зощенко, создал собственный «Теа-джаз», который спустя всего пять лет получил статус Государственного, первым вывел музыкантов из оркестровой ямы на сцену, первым из артистов эстрады получил звание Народного.
 А ещё Леонид Утёсов был всегда очень честным человеком. Он никогда не скрывал, что в годы репрессий отчаянно боялся Сталина, особенно после того, как заставил его плакать.
Простой талант
Он родился в многодетной еврейской семье в Одессе, не смог окончить даже училище Файга. Родители отдали туда сына в надежде, что он пойдёт «по коммерческой линии». Но мальчику, увлечённому музыкой, премудрости ведения бизнеса были совершенно неинтересны. Мама и папа даже слышать не хотели о том, что сын может выбрать для себя столь несерьёзную профессию, как музыкант.
Юный Лазарь Вайсбейна (настоящие имя и фамилия певца) был очень активным и непоседливым, усидеть без движения долгое время не мог, даже если это был очень серьёзный предмет вроде Закона Божьего, на котором и произошёл инцидент. Парень позволил себе немного пошалить, за что и получил удар от учителя. В то время это было обычной практикой, но подросток стерпеть обиду не смог, незаметно отключил свет в классе и, воспользовавшись темнотой, вместе с однокашниками измазал своего обидчика чернилами и мелом.
Леонид Утёсов. / Фото: www.russiainphoto.ru
После отчисления будущий артист домой не вернулся, устроился сначала в цирк и ездил с ним по стране, позже с лёгкостью менял места работы и провинциальные театры, в которых служил.
 Окончательно решив связать свою жизнь с эстрадой, талантливый юноша взял себе звучный псевдоним. И вскоре его под именем Леонида Утёсова узнала вся страна.
Уже в конце 1920-х годов имя талантливого артиста было на слуху у миллионов людей, но на улицах артиста стали замечать лишь после выхода на экраны музыкальной комедии «Весёлые ребята». К тому моменту у Леонида Осиповича уже был свой джазовый оркестр, а песни в его исполнении знали наизусть, кажется, все, от мала до велика.
Слёзы Сталина
Леонид Утёсов. / Фото: www.kino-teatr.ru
Однажды его пригласили в Кремль, где проходило чествование лётчиков-героев Чкалова, Белякова и Байдукова, совершивших первый в истории беспосадочный полёт из СССР в США. Вот лётчики и обратились с просьбой о выступлении на концерте в их честь Леонида Утёсова. Приём проходил в Грановитой палате, где была установлена эстрада.
Леонид Утёсов признавался: когда он в сопровождении музыкантов входил в зал, на ходу исполняя «легко на сердце от песни весёлой», у него попросту подкашивались ноги от страха и волнения. До этого момента он никогда не видел так близко руководителей страны. Для этого мероприятия Леонид Утёсов постарался отобрать самые лирические песни из своего репертуара.
Леонид Утёсов в фильме «Весёлые ребята». / Фото: www.fenixclub.com
Когда же дело дошло до «Отражения в воде», музыкант вдруг увидел, что Иосиф Виссарионович украдкой смахивает слёзы. Как только музыка смолкла, Сталин поднялся со своего места и стал аплодировать, не сводя глаз с исполнителя. Леонид Утёсов откровенно растерялся, а его музыканты предположили, что правитель хочет ещё раз услышать эту песню. И Утёсов снова запел. Во время повтора композиции слёзы у Сталина уже лились по щекам потоком. Леонид Утёсов подумал тогда, что правитель, наверное, вспомнил о своей жене, погибшей несколько лет назад.
Присутствующие боялись даже поднять глаза, ведь Иосиф Сталин был вообще скуп на проявление эмоций, а тут – плачет… После окончания композиции наступила поистине гробовая тишина. А несколькими минутами спустя к певцу подошёл человек в военной форме и от имени Сталина попросил исполнить песню «С одесского кичмана» (я рассказывала о самой песне), которая, кстати сказать, была запрещена советской цензурой. На робкое замечание певца о том, что он не имеет никакого права петь эту песню, военный лишь с нажимом спросил, поняли ли Утёсов, кто именно просит его спеть. Конечно, он исполнил «Кичмана», а зал после взорвался аплодисментами. Леониду Утёсову пришлось на «бис» спеть ещё трижды.
Но больше в Кремль Утёсова не приглашали никогда. Сам певец предполагал, что Сталин так и не смог избавиться от неловкости, проявив свою сентиментальность.
Сожжённые книги
Леонид Утёсов. / Фото: www.omr.gov.ua
Леонид Утёсов долгие годы дружил с Исааком Бабелем. Писатель был вхож в Кремль, ему покровительствовал Николай Ежов, возглавлявший НКВД, и он свято верил, что репрессии его не коснутся. Но в 1959 году, спустя чуть больше полугода после снятия с должности Ежова, арестовали и Бабеля.
В то время готовилась к выходу в печать первая книга Леонида Утёсова «Записки актёра», предисловие к которой писал Исаак Эммануилович. Певцу как раз прислали домой десять сигнальных экземпляров с тем самым предисловием. В типографии стали спешно вырывать из книги листы с текстом от репрессированного писателя.
Исаак Бабель. / Фото: www.yandex.net
Когда Леонид Утёсов пришёл домой, то застал супругу, Елену Иосифовну Голдину, над своими экземплярами книги. Она велела супругу немедленно сжечь все их в ванной, пока за ним не пришли. Елена Иосифовна боялась даже представить, что будет, если при обыске найдут книги с предисловием Бабеля. Леонид Осипович согласился с женой, правда, сжег не все книги, одну спрятал в шкафу между музыкальными пластинками, надеясь, что там её не станут искать.
В тот же вечер жена певца собрала ему чемоданчик, в который положила запасное бельё, тёплые носки и средства гигиены. В то время такие чемоданчики стояли у многих. Если за человеком приезжали на «воронке», то у него было наготове все необходимое, что может пригодиться в тюрьме.
Леонид Утёсов. / Фото: www.yandex.net
Леонид Осипович не скрывает: его жизнь на самом деле висела на волоске. И тот факт, что его не арестовали, для него самого был каким-то чудом. Он до конца дней удивлялся этому и даже после смерти Сталина предпочитал о нём не говорить. Не бравировал никогда тем, что был отважен и бесстрашен, был честен с самим собой. Народный артист Леонид Утёсов вообще был очень искренним и простым.
Знаменитые актеры и певцы всегда становятся объектом обожания противоположного пола. Через это испытание все проходят по-разному. Кто-то бросается «во все тяжкие», кто-то, наоборот, ревностно хранит верность законному супругу. В жизни Леонида Утесова было все – верность, и неверность, и любимая жена, и безумные поклонницы, брошенная невеста, и даже поздний брак в конце жизни.
Забытая невеста
Бойкий и невероятно обаятельный Ледя Вайсбейн, очень рано сменивший это имя на более звучное и ставшее затем известным, пользовался вниманием у женского пола, начиная с ранней юности. Правда, первая его попытка обзавестись семьей, которую он предпринял в 15 лет, окончилась плачевно. В этом нежном возрасте молодой Утесов уже колесил по городам с бродячим цирком. В Тульчине он подхватил воспаление легких и остался на лечение в семье музыкантов. 17-летняя дочь Аня, выходив гостя, влюбилась в него по уши. Мать не стала терять такой шанс и предложила Леде жениться. Приданое обещали богатое: 100 рублей, портсигар и серебряные часы от дедушки. Пришлось согласиться, но затем, заняв у родителей невесты рубль семьдесят, Утесов поехал в Одессу, чтобы уладить все дела перед свадьбой, да так и не вернулся.Леонид Утесов в молодости
Эта история имела неожиданное продолжение. Много лет спустя Утесов, уже известный на всю страну актер и певец, обратил внимание на одну певичку в кафе на Крещатике. Красавица пела цыганские романсы. Не удержавшись, он пригласил ее к своему столику и решил угостить. Девушка долго выбирала блюда из меню и наконец заказала какую-то ерунду, всего-то на один рубль семьдесят копеек. Когда ужин был окончен, «цыганка» поднялась из-за столика и сказала: 
«Я Анна Кольба, ваша невеста. Считайте, что долг моим родителям вы отдали».
Любимая жена и поклонницы
Свою судьбу Леонид Утесов не искал долго, она сама его нашла в Александровске. Только-только устроившись на работу в театр, молодой артист познакомился со своей коллегой Леночкой Голдиной. Это была встреча на всю жизнь. Утесов через много лет так написал об этом событии:
«Лена искала жилье, а на улице лил дождь. Она зашла ко мне в гости переждать непогоду, да так и осталась со мной навсегда. Полвека семейной жизни пролетели для нас, как один день, будто дождь никогда и не прекращался. Даже не знаю, что я бы делал без Леночки...»
Всего лишь через два дня после знакомства они решили пожениться и начали жить как молодая семья, однако до официальной церемонии Утесову еще пришлось немало побегать. Дело в том, что у Леночки были утеряны документы, да и денег у начинающих артистов просто не было. Однако в 1914 году пришлось действовать срочно – Лена ждала ребенка, а вся семья была уверена, что они уже давно женаты. Наконец Утесову удалось найти раввина, который согласился их обвенчать. Выйдя из синагоги, молодой супруг сказал: «Твой единственный действующий документ – мой паспорт, в котором ты теперь записана. Ты никогда от меня не уйдешь!».Молодая семья Утесовых
Действительно, так и получилось. Надо отдать должное Елене, она стала великолепной женой для такого беспокойного, хоть и очень любящего супруга. Утесов обожал и жену, и дочку, которая родилась, как только родители узаконили свой брак. Все отмечали, что он был прекрасным семьянином. В первые годы тяжелой кочевой актерской жизни иногда просто совершал чудеса, чтобы обеспечить своим девочкам хоть какое-то подобие быта. Но и любовь у поклонниц он вызывал всегда. Иногда очень бурную. Одна девушка даже покончила с собой, когда по городу разнесся слух, что Утесов погиб. Другая почти разорила семью, покупая для своего кумира каждый день огромные букеты. Если бы не мама, которая обратилась к артисту с просьбой повлиять на влюбленную до безумия дочь, все могло бы кончиться плохо. Утесов, кстати, тогда возместил все убытки.Знаменитый певец Леонид Утесов в домашней обстановке
Однажды он даже ушел-таки из дома к одной из своих пассий. Польская красавица Казимира Невяровская смогла покорить сердце знаменитого артиста. Однако удержать не получилось. Узнав о том, что в доме красотки очень холодно, Елена прислала ей машину дров с запиской: 
«Топи, не жалей дров. Береги Ледечку».
Узнав об этом, Ледечка вернулся домой в тот же вечер. О многих из этих историй Леонид Осипович с удовольствием рассказывал сам, о каких-то, правда, молчал. Например, на вопрос, был ли у него роман с Марией Мироновой, он обычно отшучивался: 
«Разве это роман? Так себе, брошюра!».Леонид Осипович со своей первой супругой Еленой Осиповной
Любимая поклонница и жена
Когда Леониду Утесову исполнилось 87 лет, у него состоялся телефонный разговор со старинным приятелем-одесситом:
«- Как ты думаешь, мне еще не поздно жениться?
- Вам? Конечно не поздно, Леонид Осипович! Женитесь, и ни о чем не думайте!
Но я вот уже двадцать два года вдовец. Мне не хотелось бы оскорбить память Леночки…
- Елена Осиповна была умной женщиной, она бы первая сказала, что жениться вам просто необходимо!
- Необходимо? Это почему?
- Конечно, я желаю вам прожить до 120 лет и потом еще 20, но все же… Должен же кто-то ухаживать за могилой!»
В результате очень немолодой певец все-таки сделал предложение женщине, в которую он был безумно влюблен уже почти сорок лет! Они познакомились в 1943 году. Антонина Ревельс совершила настоящие чудеса изворотливости, чтобы устроиться на работу в знаменитый оркестр. Утесову тогда уже было под пятьдесят, и молодая 22-летняя танцовщица смогла привязать его к себе надолго.
Удивительно, но эта женщина сумела найти свою нишу рядом со звездным певцом так, что в принципе никто не устраивал скандалов. Ни ее муж, который был, наверное, не способен на это, ни дочь Утесова Эдита, которая в это время вместе с отцом колесила по всей стране и нашла в Тонечке подружку и компаньона, ни даже законная супруга, которая, возможно, уже просто устала обращать внимание на такие «мелочи». Она, правда, по-прежнему была внимательна и заботилась о супруге. Так, узнав, что в гримерке семьи Ревельс Утесова постоянно кормят котлетами, просто позвонила в гостиницу: 
«Леонид Осипович полнеет, ужин у него должен быть легким». 
Антонина, кстати, сразу прислушалась к совету и изменила меню.
Хотела ли эта женщина действительно заполучить себе «звезду» с небосклона советской эстрады, или искренне любила пожилого Утесова, но она была рядом со своим кумиром много десятков лет. Поддерживала, вдохновляла, успокаивала и ухаживала. Когда в 65 лет Леонид Осипович потерял верную супругу и впал в длительную депрессию, казалось, что и молодая пассия ему уже не нужна, но через некоторое время она смогла вернуться в его жизнь. Правда, предложения руки и сердца ей пришлось ждать еще больше двадцати лет. Он сделал его только после смерти дочери. Свадебную церемонию провели без помпезности, на дому – работники ЗАГСа учли возраст жениха. Гостей при этом не было. Их законная семейная жизнь продлилась всего два месяца.
Леонид Утесов и Антонина Ревельс
