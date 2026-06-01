Великие истории любви. Любовные перипетии Леонида Утесова

Простой талант Леонид Осипович Утёсов стал легендой ещё при жизни. Он во многом был первым. Первым стал исполнять произведения Бабеля, Багрицкого и Зощенко, создал собственный «Теа-джаз», который спустя всего пять лет получил статус Государственного, первым вывел музыкантов из оркестровой ямы на сцену, первым из артистов эстрады получил звание Народного.А ещё Леонид Утёсов был всегда очень честным человеком. Он никогда не скрывал, что в годы репрессий отчаянно боялся Сталина, особенно после того, как заставил его плакать.

Он родился в многодетной еврейской семье в Одессе, не смог окончить даже училище Файга. Родители отдали туда сына в надежде, что он пойдёт «по коммерческой линии». Но мальчику, увлечённому музыкой, премудрости ведения бизнеса были совершенно неинтересны. Мама и папа даже слышать не хотели о том, что сын может выбрать для себя столь несерьёзную профессию, как музыкант.

Юный Лазарь Вайсбейна (настоящие имя и фамилия певца) был очень активным и непоседливым, усидеть без движения долгое время не мог, даже если это был очень серьёзный предмет вроде Закона Божьего, на котором и произошёл инцидент. Парень позволил себе немного пошалить, за что и получил удар от учителя. В то время это было обычной практикой, но подросток стерпеть обиду не смог, незаметно отключил свет в классе и, воспользовавшись темнотой, вместе с однокашниками измазал своего обидчика чернилами и мелом.

После отчисления будущий артист домой не вернулся, устроился сначала в цирк и ездил с ним по стране, позже с лёгкостью менял места работы и провинциальные театры, в которых служил.

Уже в конце 1920-х годов имя талантливого артиста было на слуху у миллионов людей, но на улицах артиста стали замечать лишь после выхода на экраны музыкальной комедии «Весёлые ребята». К тому моменту у Леонида Осиповича уже был свой джазовый оркестр, а песни в его исполнении знали наизусть, кажется, все, от мала до велика.



Однажды его пригласили в Кремль, где проходило чествование лётчиков-героев Чкалова, Белякова и Байдукова, совершивших первый в истории беспосадочный полёт из СССР в США. Вот лётчики и обратились с просьбой о выступлении на концерте в их честь Леонида Утёсова. Приём проходил в Грановитой палате, где была установлена эстрада.

Леонид Утёсов признавался: когда он в сопровождении музыкантов входил в зал, на ходу исполняя «легко на сердце от песни весёлой», у него попросту подкашивались ноги от страха и волнения. До этого момента он никогда не видел так близко руководителей страны. Для этого мероприятия Леонид Утёсов постарался отобрать самые лирические песни из своего репертуара.

Леонид Утёсов в фильме «Весёлые ребята».

Когда же дело дошло до «Отражения в воде», музыкант вдруг увидел, что Иосиф Виссарионович украдкой смахивает слёзы. Как только музыка смолкла, Сталин поднялся со своего места и стал аплодировать, не сводя глаз с исполнителя. Леонид Утёсов откровенно растерялся, а его музыканты предположили, что правитель хочет ещё раз услышать эту песню. И Утёсов снова запел. Во время повтора композиции слёзы у Сталина уже лились по щекам потоком. Леонид Утёсов подумал тогда, что правитель, наверное, вспомнил о своей жене, погибшей несколько лет назад.

Присутствующие боялись даже поднять глаза, ведь Иосиф Сталин был вообще скуп на проявление эмоций, а тут – плачет… После окончания композиции наступила поистине гробовая тишина. А несколькими минутами спустя к певцу подошёл человек в военной форме и от имени Сталина попросил исполнить песню «С одесского кичмана» (я рассказывала о самой песне), которая, кстати сказать, была запрещена советской цензурой. На робкое замечание певца о том, что он не имеет никакого права петь эту песню, военный лишь с нажимом спросил, поняли ли Утёсов, кто именно просит его спеть. Конечно, он исполнил «Кичмана», а зал после взорвался аплодисментами. Леониду Утёсову пришлось на «бис» спеть ещё трижды.

Но больше в Кремль Утёсова не приглашали никогда. Сам певец предполагал, что Сталин так и не смог избавиться от неловкости, проявив свою сентиментальность.



Леонид Утёсов долгие годы дружил с Исааком Бабелем. Писатель был вхож в Кремль, ему покровительствовал Николай Ежов, возглавлявший НКВД, и он свято верил, что репрессии его не коснутся. Но в 1959 году, спустя чуть больше полугода после снятия с должности Ежова, арестовали и Бабеля.

В то время готовилась к выходу в печать первая книга Леонида Утёсова «Записки актёра», предисловие к которой писал Исаак Эммануилович. Певцу как раз прислали домой десять сигнальных экземпляров с тем самым предисловием. В типографии стали спешно вырывать из книги листы с текстом от репрессированного писателя.

Когда Леонид Утёсов пришёл домой, то застал супругу, Елену Иосифовну Голдину, над своими экземплярами книги. Она велела супругу немедленно сжечь все их в ванной, пока за ним не пришли. Елена Иосифовна боялась даже представить, что будет, если при обыске найдут книги с предисловием Бабеля. Леонид Осипович согласился с женой, правда, сжег не все книги, одну спрятал в шкафу между музыкальными пластинками, надеясь, что там её не станут искать.

В тот же вечер жена певца собрала ему чемоданчик, в который положила запасное бельё, тёплые носки и средства гигиены. В то время такие чемоданчики стояли у многих. Если за человеком приезжали на «воронке», то у него было наготове все необходимое, что может пригодиться в тюрьме.

Леонид Осипович не скрывает: его жизнь на самом деле висела на волоске. И тот факт, что его не арестовали, для него самого был каким-то чудом. Он до конца дней удивлялся этому и даже после смерти Сталина предпочитал о нём не говорить. Не бравировал никогда тем, что был отважен и бесстрашен, был честен с самим собой. Народный артист Леонид Утёсов вообще был очень искренним и простым.

Бойкий и невероятно обаятельный Ледя Вайсбейн, очень рано сменивший это имя на более звучное и ставшее затем известным, пользовался вниманием у женского пола, начиная с ранней юности. Правда, первая его попытка обзавестись семьей, которую он предпринял в 15 лет, окончилась плачевно. В этом нежном возрасте молодой Утесов уже колесил по городам с бродячим цирком. В Тульчине он подхватил воспаление легких и остался на лечение в семье музыкантов. 17-летняя дочь Аня, выходив гостя, влюбилась в него по уши. Мать не стала терять такой шанс и предложила Леде жениться. Приданое обещали богатое: 100 рублей, портсигар и серебряные часы от дедушки. Пришлось согласиться, но затем, заняв у родителей невесты рубль семьдесят, Утесов поехал в Одессу, чтобы уладить все дела перед свадьбой, да так и не вернулся.

Знаменитые актеры и певцы всегда становятся объектом обожания противоположного пола. Через это испытание все проходят по-разному. Кто-то бросается «во все тяжкие», кто-то, наоборот, ревностно хранит верность законному супругу. В жизни Леонида Утесова было все – верность, и неверность, и любимая жена, и безумные поклонницы, брошенная невеста, и даже поздний брак в конце жизни.