И это все Вагнер

Трофеи ЧВК Вагнер. Следующий из трофеев ЧВК Вагнер - армейская m4a1 в штатной комплектации. Передана из части ВС США. Можно так же обратить внимание на штатный для американских вооруженных сил прицел - trijicon acog 4x32

https://t.me/boris_rozhin/78617

Кадры работы бойцов ЧВК «Вагнер» в районе Парасковиевка, Красная Гора.

https://t.me/epoddubny/14943 https://t.me/tsargradtv/37031 Вагнера в освобожденной Парасковиевке. Занятое ЧВК «Вагнер» село Парасковиевка выглядит вот так.

https://t.me/boris_rozhin/78539

А это тоже Вагнера Подразделения ЧВК «Вагнер» все ближе подходят к промзоне на севере Бахмута. Там располагается Артемовский завод по обработке металла — АЗОМ (после переименования города: Бахмутский завод по обработке цветных металлов), который по сложности штурма может сравниться с «Азовсталью»:

большая территория объекта;

подземные коммуникации и шахты на десятки метров в глубину, которые могут стать укрытием для личного состава и техники;

плотная промышленная застройка.

По опыту штурма восточных окраин Бахмута и рудников Соледара, ВСУ вряд ли сдадут АЗОМ без боя. Противник всегда старается удерживаться за подобные объекты, используя их как крепости.

https://t.me/boris_rozhin/78692

Занятие подступов Бахмута - Красная Гора и Парасковиевка - шло тяжело, поскольку боевики имели достаточно времени, чтобы подготовиться.

Во время штурмов н.п. проводилась эвакуация местного населения - люди ждали и встречали с улыбками. К слову, "Вагнер" объединяет в себе людей, который, пожалуй, в обычных условиях могли бы и не встретиться: подполковник ГРУ (в прошлом) штурмовал населенные пункты к северо-востоку от Бахмута наравне с бывшими заключёнными.

https://t.me/orchestra_w/5133

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин посетил полигон ЧВК «Вагнер», где проходит обучение теробороны из Курской и Белгородской областей. Он провел совещание с инструкторами «оркестра» и лично проверил ход подготовки будущих ополченцев. Масштабы программы растут: если изначально обучение велось в маленьких группах, то сейчас на полигоне в рамках одного потока обучается свыше 100 курсантов из каждого региона. Все желающие попасть на курс могут направить обращение на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.

https://t.me/riafan_everywhere/16912

Пройдя путь в министерстве обороны, я понял, что своей стране ничем помочь не смогу.



В "Вагнере" подполковник в оставке может штурмовать опорные пункты противника в связке с бывшими зк, и для парней это нормально.

Много людей идейно мотивированных, с чувством патриотизма - находятся в рядах "Оркестра" с целью защиты своей Родины.

В прошлом - офицеры, теперь - сотрудники ЧВК "Вагнер". "Музыканты" рассказали, как начинали работу и о причинах ухода в ЧВК.

https://t.me/orchestra_w/5147

Представитель ЧВК «Вагнер» Роман Сергеев прокомментировал потери ЧВК"Вагнера" в ходе СВО: "Потери больше, чем у Министерства обороны и других силовых структурах, участвующих в СВО. [Мы] – тот, кто воюет, тот, кто активно ведёт боевые действия, освобождая населённые пункты – потому, к сожалению, есть и потери. Враг силён, но каждый из этих парней, лежащих здесь, прежде чем погибнуть, уничтожил от трёх до десяти, а то и более, солдат противника. И свидетельство тому – кладбища и могилы, которые выросли на сопредельной территории.

СМИ, которые пишут о большом кладбище, но почему-то никто не хочет добавить, что еще летом тут было пустое поле..."

Кроме того, Сергеев ответил на вопросы, беспокоящие родственников бойцов, пояснив, что сотрудники компании оповещают о гибели своих сотрудников только тех, кто указан в заполненных при подписании им контракта документах. И если оповещения их не коснулись, значит этого не желал сам боец. А еще он сказал, что тут захоронен может быть далеко не каждый.

https://t.me/c/1780774638/11638

Люди ко всему привыкают, даже к постоянным обстрелам

Обстрел госпиталя — военное преступление, которое совершают ВСУ регулярно. Мой собеседник рассказал несколько эпизодов из эвакуации госпиталя при обстрелах ВСУ. Часто в госпиталях Луганска есть и отделения по приёму раненных бойцов, и отделения по обслуживанию гражданских. В один из обстрелов военные эвакуировали пожилых пациентов, приходя к ним на отделение, уже снаряды разрываются рядом, а старички и старушки спокойно сидят и едят, так как время обедать.

В другой раз сотрудница аптеки отказывалась эвакуироваться, пока не закрыли и не убрали кассу.

Люди ко всему привыкают, даже к войне, и от этого становится страшно.

https://t.me/max_shugaley/629

Успехи ЧВК "Вагнер" за две недели на Бахмутском фронте. (до 22.02.23) Как видим, даже с дефицитом снарядов, ЧВК имеет успехи в перемалывании линии обороны ВСУ в Бахмуте и продолжают замыкать кольцо вокруг города.

https://t.me/c/1780774638/11648

Жми сюда и попадешь на интерактивную карту: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1-_VTAZci...

Норвежскому взводу ЧВК «Вагнер» посвящается.

https://t.me/orchestra_w/5160

КТО ОН – СРЕДНИЙ «ВАГНЕР»? ЗАМЕТКИ О НАШИХ ВОИНАХ

Когда СВО стартовала и стало ясно, что война эта надолго, 44-летний Денис решил, что пришло его время. «Я и сам не ожидал столько патриотизма в своей груди», – рассказывает он нам.

Дэн отправился на войну.

Работа его не держала. Полученное юридическое образование не радовало. А жена и недавно родившийся ребенок нуждались в достойном обеспечении. Дэн унял страх внутри себя и прибыл в расположение тренировочного пункта Группы Вагнера.

«Почему Вагнера? Не знаю. Ощутил, что меня там не обманут в контракте, а в бою будем стоять спина к спине. Так оно и вышло. От постоянного ощущения опасности я даже внешне помолодел лет на десять. Необъяснимо».

Задолго до СВО Денис-вдвшник прошел успешно две чеченских компании, опыт у него был уникальный. Его профилировали как штурмовика -- захватчика вражеских позиций практически в максимально опасных условиях, против опасных подготовленных людей и без прикрытия.

«Откровенно говоря, я думал, что назад с фронта не вернусь. А вышло по-другому. Без единой царапины».

«Вагнерам» Денис респектует. Военное командование досталось ему профессиональное. По окончании четырехмесячного контракта выплатили всё обещанное сверх стандартной зарплаты, включая боевые.

Денис хочет поехать второй раз. Жена отговаривает.

https://t.me/boris_rozhin/78816

Уничтожен украинский неонацист, глумившийся над телами погибших русских солдат. Сегодня стало известно о ликвидации под Артёмовском боевика ВСУ Александра Созанского, который выкладывал в интернет видео издевательств над телами погибших российских военнослужащих.

Александр Созанский родился в городке Самбор Львовской области.

Так, например, на одном из видео он подходит с камерой к погибшему солдату со словами «Ванька, вставай!» и пинает труп.

Ликвидировали нациста бойцы ЧВК «Вагнер».

https://t.me/c/1801542020/2847

Бойцы ЧВК «Вагнер» на юге Бахмута затрофеели голландский БТР YPR-765 (модификация американского М113), теперь машина служит в составе «Оркестра» под именем «Катюха».

https://t.me/boris_rozhin/79087

По прошествии шести месяцев новая группа бойцов "Оркестра" из числа бывших заключенных отправилась домой. Эти парни мужественно защищали интересы государства на фронте. "Музыканты" возвращаются из Донбасса не только с помилованием и наградами, но и с боевым котом Курдюмом. Бойцы нашли кота во время штурма поселка Курдюмовка, забрали с собой, чтобы лечить и ухаживать.

После краткосрочного отпуска многие планируют вернуться на передовую, где "Оркестр" работает на самых сложных участках, подвергая себя смертельной опасности круглосуточно. "Первым делом хочу увидеть маму и ощутить выброс гормонов счастья. Также хочу сказать спасибо руководству ЧВК "Вагнер". Такой человек, как Евгений Викторович... я таких просто не встречал! - поделился боец

https://t.me/orchestra_w/5206

Шеврон «груз 200 мы вместе» - это отсылки и к знаменитому «живые и мертвые» времен ВОВ, пишет Сергей Марков. «За Россию в рядах Вагнера сражаются вместе живые и мертвые» - новый лозунг ЧВК «Вагнер», считает он.

https://t.me/c/1524001401/6537

24.02.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Викторович Пригожин высказал своё мнение по военкорам.

«Военкоров надо пускать везде. Если военкорам запрещать показывать какой-то контент или куда-то их не допускать, то нужно тогда зачеркивать Войну и Мир потому, что насколько мне известно Лев Толстой был одним из первых военкоров который писал свои Севастопольские Рассказы»

https://t.me/romanov_92/35300

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил о взятии населённого пункта Берховка. По его словам, посёлок полностью контролируется "музыкантами". "Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "музыканты" продолжают загонять засевших в Бахмуте украинских военных в котёл. "Вагнеровцы" "закрывают" город с севера, перекрыв каналы поставки оружия и подкреплений.

Сначала "Вагнеру" удалось освободить небольшую деревню Красная Гора, потом посёлок Парасковиевка, теперь же после штурма Берховки и этот населённый пункт полностью освобождён от украинских нацистов.

Напомним, именно через Берховку проходят дороги, ведущие на северо-запад от города.

https://t.me/tsargradtv/37196

Меня часто спрашивают, почему я поехал в Луганск работать на скорой? Нашёл сюжет, который не пошёл в своё время на центральное телевидение, но по-прежнему актуален по смыслу в нём содержащемуся, в сюжете есть ответ на поставленный вопрос.

Для меня альтернативы не было, потому что моя жизненная история связана с ребятами из ЧВК «Вагнер». Они сделали много для моего освобождения, тогда я ещё не понимал, кто они. Сейчас я понимаю, насколько эта организация эффективна, насколько там работают крутые люди. Они у меня в первую очередь ассоциируются с дисциплиной, эффективностью и безопасностью.

Ребята ежесекундно бьются за наше спокойствие на передовой, также рядом с ЧВК всегда есть те, кто обеспечивает тылы: водители, механики, грузчики, весь этот персонал также защищает нашу с вами Родину.

И я хочу сказать, что есть мужчины, которые в силу возраста или физического состояния не могу пойти в «штурмы», потому что, к большому сожалению, тогда их самих придётся спасать, так как военная операция идёт жестокая и условия проживания не самые лучшие, их помощь нужна в другом.

Здесь требуются не только парни в окопы, но ещё большое количество людей, кто обеспечивает всю эту победу, продвижение. Нужны водители, которые готовы таскать раненных, ремонтировать машины и другое. Применение может найти любой человек, который хочет помочь.

Шугалей.

https://t.me/max_shugaley/631

Моему собеседнику, парню, которому нет и 25 лет, ампутировали обе ноги И он считает, что ему повезло. Его спасли молниеносная реакция и оперативные действия группы эвакуации.

Вот его рассказ: мой собеседник находился на позиции, когда прилетел коптер («птичка»). Боец успел залезть в специально вырытое укрытие («лисью нору»), но коптер залетел прямо туда и сбросил боеприпас. Парень успел оттолкнуться ногами и переместиться, что спало тело от поражения, а вот ноги пострадали от взрыва (их не оторвало, «они висели, болтались»). Боец сообщил о своём ранении, и группа эвакуации прибыла на место очень оперативно, что позволило избежать критической потери крови. Уже в госпитале моему собеседнику ампутировали ноги. Безусловно, выдержка и хладнокровие бойца вызывают уважение, но также хочу отметить, что будущее наступило, новые технологии пришли на поле боя, такие как квадрокоптеры, которые могут преследовать человека даже в укрытиях. Это новая реальность, в которой мы живём.

https://t.me/max_shugaley/632

23 февраля в деревне Дудкино Лесного округа простились с 22-летним бойцом ЧВК "Вагнер" Максимом Магеррамовым, погибшим в ходе военной спецоперации под городом Артемовск. Максим — уроженец города Череповец Вологодской области. У него было сложное детство, но уже с 2009 года Максим попал в опекунскую семью, которая стала для него родной.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Вечная память...

https://t.me/strana_geroev/4308

Очередной успех ЧВК «Вагнер» на севере Бахмута.

Вслед за вчерашним освобождением Берховки под полный контроль музыкантов перешел населенный пункт Ягодное.

Парни, вы лучшие!

https://t.me/brussinf/5690

Вот что значит дать Вагнеру снаряды. Что ни день - то новое достижение.

Красавцы!

https://t.me/astramilitarum/32534

«ЧВК "Вагнер" двигается потому, что это хорошо организованная структура, у которой есть управление, есть опытные командиры подразделений, и самое главное – есть философия. Философия понимания каждого бойца, философия использования своих навыков и стремления их использовать». Военкор Сергей Среда опубликовал часть большого интервью с Евгением Пригожиным. Поговорили о ЧВК «Вагнер», о поставках боеприпасов, о работе военкоров на фронте и о многом другом.

https://t.me/voenkors/305

Есть то, что изготавливается очень долго, - солдат. 25-30 лет требуется, чтобы сделать одного солдата.

Когда не хватает боеприпасов, прежде всего страдает количество солдат, которые гибнут просто так. В четверг "Оркестр" начал получать необходимые боеприпасы, при этом Евгений Пригожин надеется, что получится коммуникация, при которой будут поставляться необходимое количество боеприпасов и вооружения, дабы сохранить жизни бойцов.

https://t.me/orchestra_w/5222

Вопрос о правовом статусе ЧВК должен быть решён, чтобы избежать любых спекуляций вокруг бойцов группы «Вагнер» – Юрий Швыткин Свою эффективность и востребованность подразделения ЧВК «Вагнер» доказали неоднократно. Однако правовой статус компании продолжает создавать основания для спекуляций вокруг бойцов ЧВК, уверен депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Спекуляции идут не с их стороны, а в их адрес извне. Это действует в том числе и на психологический климат в коллективе. Мы должны сделать все, чтобы ребята чувствовали себя защищёнными со всех сторон», – заявил замглавы думского комитета по обороне.

Отметим, что ранее воздержаться от любых спекуляций вокруг бойцов ЧВК призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие», – заявлял политик.

https://t.me/ssigny/55879

Мы провели в Бахмуте 5 дней. Я видел многие битвы, но такого количества трупов не припомню. «Вагнера» получили команду собирать тела противника и делают свою работу качественно. За короткое время отряд, с которым мы работали, вывез из-под огня сотню трупов украинских военнослужащих. И даже несмотря на это, телами буквально усеяны поля и частный сектор. Парни стараются ускорить процесс - оттепель принесет в Бахмут смрад разложения и инфекции. Занимаются эвакуацией раненых и убитых отчаянные бойцы из группы подвоза. Со стороны может показаться, что они рискуют меньше штурмовиков, но это не так. На них объявлена настоящая охота. Противник в последнее время часто работает дронами камикадзе, при этом старается попасть ровно под носилки, чтобы гарантированно «затрехсотить» минимум 3 человек. Командир, который давал нам интервью, на следующий день отправился на поиск пропавших без вести и получил осколок в ногу. Это короткое знакомство многое говорит об интенсивности боев. Украинцы отчаянно сопротивляются, но в последнее время заметно, что элитные подразделения вышли из Бахмута. Фронт в городской застройке держат отряды Киева из мобилизованных и ЗЭКов. Чуть позже дадим фактуру. "Спецов" используют как пожарную команду, которая пытается купировать прорывы, но получается у них это слабо.

Бронетехника у противника есть, и он ее применяет активно. Из интересного был замечен новенький М113 в песочной раскраске. Скорее всего он попал в Бахмут прямиком из польского порта, куда был доставлен совсем недавно. Артиллерии у украинцев много, и они ей активно работают. Применяют как советские системы, так и высокоточные западные образцы. Но даже это не останавливает продвижение «музыкантов». В последние дни могу отметить оставление нескольких позиций украинскими войсками. Их еще можно было оборонять, но противник предпочел отойти на более выгодные рубежи.

Одним словом, через пот, кровь и огромное напряжение всех сил группа «Вагнер» продавливает противника. Украинцы понимают, что город им не удержать, но сражаются ради рождения нового национального мифа. Сказ о «Хэроях Бахмута» будет сочинен совсем скоро. Надо же чем-то подкармливать свое стремительно редеющее общество.

Александр Харченко

https://t.me/bayraktar1070/845

Малинуа на минималках Малинуа на минималках

https://t.me/rsotmdivision/5145

Бои идут постоянно. Парни уходят весёлые, возвращается сильно уставшие. Заметил, что очень меняются в лице. Возвращатся и часто молчат. Но все довольные, потому что продвинулись вперёд и навяляли хрюшам. Я вначале не мог разобраться в терминологии: немцы, свинки, хрюши, укропы... а теперь понял. Надоело быть дежурным по кухне. Приоделся в балаклаву. Теперь, как все бойцы - суровый Чубаратор😜 Пойду в бой.

https://t.me/c/1780774638/11605

Тема с ответами Пригожина не пошла в рассылку, но ознакомиться с ней можно по ссылке: Пригожин отвечает

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