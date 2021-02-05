Почему фанатское движение массово не участвует в акциях протеста

На написание этой статьи меня сподвигло большое количество вопросов в соцсетях, мол, как же это так получается, что фанатский движ никак не проявляет себя на акциях протестов, которые последние пару недель проходят по всей России? Воспользовавшись старым-добрым правилом Игоря Николаева, я решил сформулировать 5 наиболее важных (на мой взгляд) причин этого. Всё написанное ниже – исключительно моё мнение, основанное на личных наблюдениях и общении с разными людьми. Никаких инсайдов, разоблачений, призывов и истерик на тему «Да как же так?!» здесь не будет. Я просто постарался абстрагироваться от ситуации и расписать всё как можно объективнее. Получилось или нет – судить вам. Итак, поехали:

1. Возраст. Глупо отрицать, что протесты – это дело молодых. Сейчас на акции ходят в основном студенты, люди, только что начавшие работать и школьники старших классов. Примерный возрастной диапозон целевой аудитории митингов – 15-25 лет. В то же время популярность ОФа у российской молодёжи за последние годы упала в разы. Принято считать, что её пик пришёлся на 2013 год и связан с выходом одноимённого фильма. И в принципе это похоже на правду подросткам пришлась по душе история про брутальных дядек, бьющих друг другу лица в метро и парках, а комментарий «За Ярого!

» можно было встретить практически на любом интернет-ресурсе.Но нужно отметить, что лесной ОФ получил широкое распространение среди молодых людей задолго до выхода «Околофутбола» (лет 10-15 назад). Больше половины моих знакомых (в основном из тусовки с района) прошли через «просмотры» и «проверки», многие из них никогда не интересовались футболом.

Тем не менее времена меняются, и быть «околофутбольщиком» уже не так модно, как в начале 10-х годов. У молодёжи сейчас уже совсем другие интересы. Пару лет назад был какой-то небольшой всплеск с так называемыми «офниками» (были даже какие-то сюжеты на ТВ, посвящённые этой теме), но к реальной фанатской культуре эти малолетки, как правило, не имели никакого отношения. Просто школьникам хотелось казаться опасными и крутыми. Получив пару шлепков по жопе от родителей или участкового, эти кадры сразу же забывали о том, какие они мегахулиганы.

Так вот, фанатизм в нашей стране банально постарел, приток новых кадров в последнее время сильно ограничен. Если брать «среднюю температуру по больнице», то сейчас среднестатистический фанат – это 30-40-летний дядька с семьёй и сопутствующими траблами, которого не так легко раскачать на какие-то акции протеста. Кстати говоря, возраст этого самого «среднестатистического фаната» взят мной не с потолка – такие данные выдаёт статистика наших инстаграма (больше 75% аудитории старше 25 лет) и вк (больше 70% аудитории в этом же возрастном диапазоне). Понятно, что в соцсетях можно выставить любой возраст, но эти данные очень похожи на правду.

2. Работа с околофутбольной общественностью. Как правило, протестующие вспоминают о фанатах только постфактум, когда все митинги уже прошли, а сотни людей избиты и задержаны нашими доблестными сотрудниками правопорядка. В этот момент умники-оппозиционеры начинают выдавать что-то типа «Ну где же были все эти фанаты, которые так круто умеют драться с ОМОНом».

Известный журналист и оппозиционер Роман Доброхотов вчера

Известный журналист и оппозиционер Роман Доброхотов раньше

На данный момент оппозиция практически не работает с фанатами. Можно вспомнить видео от политика Ильи Яшина, посвящённое задержанию суппортеров Спартака после проводов автобуса с командой в Тулу. Также на эту тему мельком высказывался лидер оппозиции Алексей Навальный в одном из выпусков своей программы. Ещё безусловно не стоит забывать про бесплатную юридическую поддержку от Агоры (правозащитная организация), которая помогала фанатам после арестов в прошлом году. Но это всего лишь редкие эпизоды. А какая-то планомерная работа с фанатской аудиторией со стороны оппозиции отсутствует. В отличие от власти, которая на протяжении многих лет взаимодействует с фанатами, как кнутом, так и пряником. Правда соотношение кнутов и пряников в последнее время резко сместилось в сторону первых. Но тульское кондитерское изделие пока что тоже можно себе организовать, если сильно постараться, ну и, само собой, не участвовать ни в каких необдуманных движухах.

Тут необходимо отметить, что для этого самого отсутствия работы со стороны оппозиции есть свои объективные причины. Во-первых, бОльшая часть либеральных оппозиционеров на дух не переносят националистов. Последние не остаются в долгу и отвечают им взаимностью. Во-вторых, человеческий и материальный ресурс российской оппозиции сильно ограничен (особенно, если сравнивать с аналогичным ресурсом у властей).

3. Личность лидера оппозиции. Аргумент «Вы выходите за себя, а не за Навального» может, конечно, подействовать на 16-летнего тик-токера. Но в нём есть несколько серьёзных несостыковок:

1) Митинги начались после прилёта и задержания главного оппозиционера;

2) Выходить на улицы всех призывают Навальный и его команда;

3) Акции проходят под лозунгами «Свободу Навальному» и «Отпускай!».

По-моему, очевидно, что основным бенефициаром протестов является Алексей Анатольевич. Это не хорошо и не плохо – это просто факт. А у футбольных фанатов и националистов масса вопросов к Навальному. Лично моя (и не только моя) основная претензия – заявление оппозиционера на Максима Марцинкевича во 282-й статье за его «перформанс» в клубе «Билингва» в 2007 году. В результате Тесак получил свою первую отсидку, а Навальный после этого призывал (и продолжает призывать) к отмене этой самой 282-й статьи. Такая вот ирония судьбы. Правда сам Максим ещё в 2017 году снял все личные претензии с Навального, т.к. «никто не делает ничего и близко стоящего по эффективности и актуальности». Но, как говорится, «осадочек остался». Плюс ко всему, лично я не видел, чтобы Алексей где-то извинялся или раскаивался за тот свой поступок.

2017 год. Тесак расставляет точки над i в своём отношении к Алексею Навальному

В общем, Навальный – совсем не тот лидер, который мог бы раскачать ОФ-движ на какие-то действия. Недавно прочитал у Егора Просвирнина, что высокая популярность Навы у молодёжи – это не его достижение, а скорее трагедия, как политика. По-моему, довольно интересная мысль, хоть и дискуссионная.

4. Жёсткий контроль со стороны властей. Этот пункт уже набил оскомину, он очевиден практически всем, но менее важным от этого не становится, поэтому нужно снова проговорить: фанатское движение находится под самым пристальным вниманием правоохранительных органов. Началось это не сегодня и не вчера, а ещё несколько лет назад. Самоё жёсткое «закручивание гаек» (надоело это словосочетание, нужно придумать что-то новенькое уже) началось за пару лет до ЧМ-2018. На бОльшую часть активных болельщиков в отделах есть, если не уголовное дело, то, как минимум, папочка со всеми правонарушениями. «На карандаше» находятся практически все лидеры и просто известные и авторитетные фанаты. В такой ситуации 100 раз подумаешь, идти ли на митинг. Особенно, если накануне тебе звонит эшник и вкрадчивым голосом вежливо предупреждает, что завтра лучше бы воздержаться от прогулок по центру. Ну как отказать такому человеку?

Даже если допустить, что фанатьё в каком-то количестве вышло на акцию, то при нынешнем положении дел это разве что увеличит количество арестов и сидельцев в нашей стране. Государство не для того всё последнее десятилетие (как раз с Манежки-2010 и Болотной-2011) наращивало свою мощь, кормило силовиков и расширяло их полномочия, чтобы в какой-то момент спасовать перед несколькими сотнями молодых людей (пусть и с богатым опытом уличных противостояний).

5. Благосостояние. Этот пункт актуален в бОльшей степени для Москвы и Санкт-Петербурга, как для самых обеспеченных городов России. Но поскольку все основные фанатские движи сосредоточены именно в двух столицах, то это тоже является немаловажным фактором. Есть такое устоявшееся выражение, как «борьба телевизора и холодильника» (сейчас «телевизор» можно смело заменить на «интернет»). Означает оно, грубо говоря, дилемму выбора между духовными и материальными ценностями. Естественно, что у подавляющего большинства людей материальное преобладает над духовным. В этом плане футбольный фанат особо не отличается от обычного жителя нашей страны. Пока дома его ждёт холодильник, полный еды, а, если повезёт, ещё и есть возможность раз в год съездить на море, то вся это борьба с властью и драки с ОМОНом отходят для него на второй план (если не на третий или четвёртый). Да, экономическая ситуация за последние годы ухудшилась, но не настолько критично, чтобы люди массово шли на борьбу с режимом, позабыв о своих семьях и житейских проблемах. Этот пункт кстати подходит не только для фанатья, но и для обычных жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Просто пробегитесь в уме по своим родственникам/знакомым/приятелям и задайте вопрос: «А кто из них реально бедствует?». Не знаю, как у вас, но среди моих знакомых таких нет. Поэтому, на мой взгляд, материальный фактор тоже очень важен.

В заключение хочу отметить, что всё приведённое выше не является призывом выходить на улицы или оставаться дома. Я лишь постарался объективно взглянуть на ситуацию и объяснить, почему всё происходит так, как происходит. Единственное к чему я могу вас призвать – думайте своей головой, черпайте информацию из разных источников, анализируйте её и не поддавайтесь на какие-то призывы и провокации ОБЕИХ сторон нынешнего политического противостояния.

https://telegra.ph/Pochemu-fanatskoe-dvizhenie-massovo-ne-uchastvuet-v-akciyah-protestov-02-04

Анекдот в тему:

- Говорят, работникам бюджетных организаций запрещают ходить на митинги оппозиции: депримируют, грозят увольнениями.

- Чушь полная, я и все мои коллеги регулярно ходим на митинги, нас после этого хвалят и премии дают!

- А где вы работаете?!

- В ОМОНе!

https://t.me/oper_goblin/8544