Настоящий труженик войны и народного хозяйства

29 января 1932 года – день рождения первого серийного советского грузовика ГАЗ-АА. Разработанный инженерами Горьковского автозавода грузовик с грузоподъемностью 1500 кг известен всем нам как полуторка. Этот автомобиль стал самым массовым грузовиком в нашей стране в первой половине ХХ века. Всего на 4 заводах было выпущено 985 тысяч машин (почти миллион!).

Грузовик полюбился водителям за простоту конструкции и надёжность, его сборка не требовала высокой квалификации, а ремонт легко было провести в полевых условиях, что сильно помогло в грозные годы Великой Отечественной войны. Узлы и агрегаты «Полуторки» были такими же, что использовались в конструкциях множества типов военной техники, а сам «газик» имел свыше полусотни модификаций – от автобуса, автоцистерны, пожарного автомобиля до бронемашины.

Этой простой и надежной машине суждено было пройти все героические испытания, выпавшие на долю советских людей. Автомобиль отличился упорным трудом в годы первых пятилеток, а затем на восстановлении народного хозяйства и разрушенных городов после Победы.

Выдержал грузовик и тяготы Великой Отечественной войны. Полуторка, знакомая каждому мальчишке по фильмам и книгам, стала таким же символом войны, как танк Т-34, «Катюша» и трехлинейка.

И сегодня, в годовщину со дня создания этого автомобиля-трудяги, не будет лишним вспомнить его историю и тот непростой путь, который пришлось «Полуторке» пройти.

Гость из-за океана

В СССР шла первая пятилетка (1928-1932), задачи которой были выполнены досрочно – за четыре года. Страна приняла план стремительного развития всех сфер жизни общества и создания мощной индустриальной державы. Строилось и развивалось свыше 1500 различных промышленных и производственных объектов по всей стране. Для выполнения этой масштабной и амбициозной задачи требовалась большая масса грузовых автомобилей всех типов, «рабочих лошадок» стремительной индустриализации. Ford-AA

Советский Союз был зависим от иностранных поставок автомобилей, но особенно от дорогостоящих запчастей к ним. Всё острее ощущалась потребность в собственных полноценных производственных линиях. И вскоре они начали появляться.

Решено было в сотрудничестве с американскими инженерами из Albert Kahn inc возвести у Нижнего Новгорода автогигант, который по плану должен был производить до 100 тыс. грузовиков в год. Вариантов для выбора было не очень много: AM General не согласилась сотрудничать с СССР, но другой автогигант – Ford, предложил свои услуги. В самой компании тогда шла модернизация, и фордовские автомобили поколения Т сменились новыми – А и АА. Как раз Ford AA. Отвечал всем требованиям, потому и был выбран в качестве образца. Новый грузовичок брал на борт полторы тонны груза, был прост, надежен и неприхотлив, а главное, наши инженеры разработали свою версию машины, внесли коррективы для еще большего упрощения конструкции, но с кратным увеличением её надежности.

Освоение и производство

В рекордно короткие сроки в сотрудничестве с инженерами из Albert Kahn и Austin Co. К началу 1932 года в СССР под Нижним Новгородом (в районе села Монастыри) вырос новый советский автогигант. В октябре того же года город переименовали в Горький, а машина получила привычное для нас обозначение ГА3. Рабочие осваивали процесс сборки, и персонал к тому времени на заводе уже был достаточно квалифицированным. К концу 1932 года завод собирал 60 грузовиков в сутки! А с 1933 года автомобиль стал полностью отечественным, собирался только из советских комплектующих и не требовал никаких иностранных поставок. ГАЗ-АА первых выпусков.

Год за годом шел и процесс усовершенствования полуторки. Так, в 1938 году появился ГАЗ-ММ, с форсированным до 50 л.с. мотором и множеством доработок, которые делали машину ещё надежнее. Отдельно следует остановиться на модификациях. Специалисты находят свыше 50 вариантов исполнения: это и самый массовый автобус 30-х годов в нашей стране, и пожарный автомобиль, и цистерна, и аэродромная машина. На базе ГАЗ-АА производились и бронеавтомобили.

Годы войны и работы

К началу Великой Отечественной войны Красная Армия и народное хозяйство СССР располагало внушительным автопарком, но потери сказывались, и требовалось максимально форсировать производство грузовых машин всех типов. ГАЗ-АА произведенный в годы войны

Инженеры Горьковского завода пошли предельно простым путем: с полуторки сняли всё лишнее. Не стало ни металлических, ни фанерных дверей, их заменили брезентовые накладки. Крышу заменил тент с небольшим окошком сзади. Крылья гнули из простого кровельного железа, а от одного дворника, одной фары и передних тормозов пришлось отказаться. Кузов теперь откидывался только сзади, а не с трех сторон. Полуторка стала надежной рабочей лошадкой советских военных водителей. Простая и неприхотливая она ходила почти всегда с перегрузом (иногда и с двойным). Была создана и еще одна интересная модификация – газогенераторный ГАЗ-42, автомобиль с печкой, который ездил на дровах. ГАЗ-42 с газогенератором.

Более 300 тысяч полуторок вместе с нашей армией прошли всю войну, отступая, а затем и наступая, возили раненых, были связными и аэродромными машинами. Работали день и ночь в степях Украины и горах Кавказа, в Заполярье, а затем и в Европе. Но самое главное – они перевезли в годы блокады Ленинграда сотни тысяч тонн военных грузов и продовольствия по льду Ладожского озера, по Дороге жизни.

Полуторка проявляла фантастическую живучесть и ремонтопригодность и отвечала требованиям военного времени. Шоферы, рассказывая о войне, часто упоминают, что там, где немецкие или французские трофейные грузовики увязали, не в силах были справиться с разбитыми фронтовыми дорогами, наш ГАЗ-АА бодро проползал, показывая боевой характер.

Всего до 1951 года было произведено около миллиона полуторок. После войны грузовику вернули классический внешний вид. Машина участвовала в восстановлении страны, ее можно было встретить в городах и селах СССР вплоть до конца 60-х годов. В наши дни легендарный грузовик на дорогах не встретишь. Его можно увидеть разве что в кино или музее, а образцы, восстановленные энтузиастами-реконструкторами, – на торжествах и выставках. Но вряд ли это может сделать его менее значимым для истории страны.

Газ-АА в одном из музеев

А вот это уникальная ГАЗ-ММ. "Полуторка" оснащается действующей газогенераторной установкой НАТИ, которая работает на твёрдом топливе. Экземпляр 1939 года выпуска, окрашенный в зелёную эмаль, сохранился до наших дней в идеальном состоянии. Грузовик был отреставрирован в 2018 году. Он на ходу.

Примечательно, что в годы Великой отечественной войны ММ изготавливалась в упрощенном виде с брезентовой крышей, с брезентовыми клапанами вместо дверей, с деревянными деталями кабины, а также без переднего бампера, передних тормозов, одной фары и глушителя. Если ГАЗ-АА сходил с конвейера Горьковского автозавода в период с 1932 по 1938 годы, то ГАЗ-ММ выпускался с 1938 года по 1949 год. Грузоподъемность моделей составляла полторы тонны. К слову, преемником ГАЗ-ММ стал грузовой автомобиль ГАЗ-51.

К слову, практически сразу с началом войны автомобиль начал претерпевать серьезную модернизацию, направленную в первую очередь на удешевление и ускорение производства; комфорт водителя был принесен в жертву в числе первых. В то время как из народного хозяйства в армию мобилизовывались довоенные автомобили, изящные и красивые, ГАЗ срочно восполнял потери военного транспорта полуторками, внешний вид которых иначе как «брутальный» назвать трудно. Так, практически сразу с автомобиля исчезли правая фара, зеркало заднего вида, бампер, глушитель, а также клаксон и передние тормоза. Изящные округлые глубокие крылья сменились на угловатые из кровельного железа, кабина снова стала делаться из досок и фанеры. На пике упрощения с автомобиля исчез дворник, и двери (их заменили брезентовые скатки), а кабина представляла собой деревянный каркас обтянутый тканью. Сиденье водителя делалось цельнодеревянным без какой-либо обивки, а из органов управления в машине имелись две педали (газ-тормоз), ручка КПП (без набалдашника), руль, и бензометр. Такие автомобили носят условное обозначение ГАЗ-ММ-В («В» — означает «Военная»). Впрочем, оправданием такого аскетизма можно считать тот факт, что долго эти автомобили не жили; в разгар битвы за Москву – буквально несколько дней.

Так же именно «полуторка» чаще всего ходила по «дороге жизни» в первую зиму блокады Ленинграда. Перегруженная сверх нормы, взбиравшаяся на возвышенности исключительно задним ходом (в том числе и по причине отсутствия бензонасоса, топливо шло самоходом) – имена эта машина доставляла в город продовольствие и эвакуировала больных и ослабевших ленинградцев, в основном – стариков и детей.

А еще зимой 1941-42 года в блокадном городе появилась легенда, что однажды водитель заглохшей на льду Ладожского озера полуторки отогревал ее двигатель разорванным ватником, смоченном в бензине, и намотанным на руки, а после уходил от обстрела, не успев скинуть горящие тряпки с рук. Так и приехал в город, с обожженными до костей руками. И каждый, получавший блокадную пайку в 125 грамм хлеба верил, что в этом кусочке жизни есть толика муки, привезенной безымянным героем по дороге жизни на перегруженной сверх всех норм «полуторке».

Любопытный момент: несмотря на то, что большая часть «полуторок», ходивших по «Дороге жизни» состоял из довоеных автомобилей, нередко водители сами умышленно делали из них «лайт-версии». Например, отключали одну фару, из соображений светомаскировки. А а вторую фару ставили «заглушку», обыкновенную жестянку с узкой горизонтальной прорезью посередине. Это делалось из соображений светомаскировки в ночное время. Так же снимались двери, одна или обе; это делалось на тот случай, если автомобиль начнет проваливаться под лед, чтбы ничего не мешало быстро выскочить из кабины. А теплопотеря от такого тюнинга частично компенсировалась большим количеством одежды на теле водителя (которая почти всегда отдавалась тем, кого эвакуировали в кузове), частично — ведром с тлеющими углями на полу.

Александр Розенбаум. На Дороге Жизни.

Было выпущено 985 000 экземпляров ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ и их производных, в том числе в течение 1941-45 гг. — 138 600. Таким образом, «полуторка» стала самым массовым советским автомобилем первой половины XX века. Их можно было встретить на дорогах страны вплоть до конца 60-х

Первые «полуторки» носили аббревиатуру НАЗ-АА

Счетверенные зенитные установки 4М-ГАЗ-ААА на параде Октябрьской революции. Москва. 7 ноября 1938г.

По состоянию на 20 июня 1941 г. в армии насчитывалось 151 100 автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ.

Зенитной Самоходной Установкой (ЗСУ) вооруженая крупнокалиберным 12,7-мм пулемётом ДШК (Дегтярёв-Шпагин Крупнокалиберный) на базе автомобиля ГАЗ-АА

Советские солдаты вытаскивают из дорожной грязи застрявший грузовик-"полуторку" ГАЗ-АА (или ГАЗ-ММ).

Техника и вооружение, скопившиеся при отступлении Красной Армии у переправы через Дон и уничтоженные налетами немецкой авиации в Коротояке Воронежской области. Время съемки: июль 1942.

Грузовики ГАЗ-ММ, используемые в качестве бензовозов, во время заправки на одной из станций под Сталинградом. Капоты моторов укрыты чехлами, вместо дверей — брезентовые клапаны. Донской фронт, зима 1942—1943 годов.

Полуторка по "дороге жизни" по льду Ладожского озера прорывается к блокадному Ленинграду. ГАЗ-АА был легче другого отечественного грузовика тех лет — ЗИС-5 и поэтому на «полуторке» было безопаснее передвигаться по льду.

Выгрузка раненых красноармейцев из грузовика ГАЗ-АА на батальонном пункте первой помощи. Время съемки: июнь 1941

Советская «полуторка» на Буденновском проспекте освобожденного Ростова-на-Дону. Февраль – март 1943 года.

Два советских военных на подножке грузовика ГАЗ-АА на улице освобожденного Бухареста. Время съемки: 30.08.1944.

Советские военные у грузовика ГАЗ-АА («полуторка»). Время съемки: 1943

Переправа через Одер. На ней стоит регулировщик старший сержант Е.С. Лазовой, который воевал уже три года — от самого Сталинграда. Через мост переезжает грузовик ГАЗ АА. 1-й Украинский фронт. Время съемки: март 1945.

Советские солдаты укладывают в транспортный самолет DC-3 грузы для партизан на Украине из кузова грузовика ГАЗ-АА.

Зенитчики Балтийского флота охраняют войска от налетов вражеской авиации» Место действия: Ленинградский фронт. Расчет автоматической зенитной пушки 72-К образца 1940 г. калибра 25 мм, установленной на грузовом автомобиле ГАЗ-АА. Район Выборга. Лето 1

Передвижение советских войск на шоссе под Берлином. На переднем плане грузовик американского производства Studebaker US6, слева ЗИС-5, за ним ГАЗ-АА. Время съемки: 20.04.1945.

Советские бойцы фотографируются у грузовика Форд (Ford G8T, американского производства, поставлялся по ленд-лизу в СССР) на обочине дороги во время отдыха. Слева — ремонтная мастерская на базе грузовика ГАЗ-АА. Время съемки: апрель - май 1945.

Советские грузовики и пушки ЗиС-3 на улице Дрездена. Слева автомобили американского производства «Додж» WC и грузовик «Шевроле» G7107. Справа грузовики ГАЗ АА («полуторка»).

Советская регулировщица у Королевского дворца (на площади Шлоссфрайхайт) перед Академией архитектуры, Национальным памятником кайзеру Вильгельму и Цейхгаузом в Берлине. По дороге едет советский грузовик ГАЗ-АА/ММ. Время съемки: май 1945.