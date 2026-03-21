Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.51. Ленинград 50-х

Совсем недавно закончилась война. Еще живы раны в человеческих сердцах, но город живет и развивается.

Начну нашу прогулку вот с этих открыток. Подборка новогодних открыток 1950-1960-х годов с изображением Ленинграда Новогодние открытки 1950-1960-х годов.

Ну и пройдемся по Ленинграду 50-х годов. Ленинградский металлический завод имени Сталина на Свердловской набережной, 1954 г.

Автор: Е. Халдей Проспект Стачек и Кировский завод, 1954–1957 гг.

Кировский завод, ранее известный как «Красный путиловец», сыграл важную роль в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, находясь практически на линии фронта.

Несмотря на постоянные бомбардировки и тяжелые условия блокады, завод продолжал производить и ремонтировать танки, боеприпасы и другую военную технику. Его рабочие-добровольцы составили основную часть 8-й танковой бригады. Визит Иосипа Броз Тито в Ленинград, 1956 год.

Иосип Броз Тито, президент Югославии и лидер Союза коммунистов Югославии, посетил город в рамках своего официального визита в СССР. Тито был революционером и государственным деятелем, занимавшим пост президента Югославии с 1945 года до своей смерти в 1980 году. Дача Бенуа, 1955 год. Автор: А. М. Центер

Дача Бенуа, построенная в конце 1890-х годов известным архитектором Юлием Юльевичем Бенуа, стала ядром уникальной лесной фермы. Этот двухэтажный деревянный дом с каменным подвалом, мансардами и башней, использовавшейся как наблюдательная вышка, был частью молочного предприятия, включавшего коровники, сараи и водокачку. Ферма сыграла важную роль в истории района и даже дала название проспекту — Бенуа, который в 1952 году переименовали в Тихорецкий.

Во время блокады Ленинграда совхоз «Лесное», располагавшийся на месте фермы Бенуа, был одним из поставщиков сельскохозяйственной продукции для осаждённого города. Башня дачи использовалась для дежурств пожарно-сторожевой охраны. Иркутяне в Ленинграде. Зимний дворец, 1956 г. Девушка танцует на площади за нынешним вестибюлем станции метро «Площадь Мужества» на фоне здания общежития Политехнического института, 1950-е годы.

В 1950-е годы территория вокруг будущей станции метро «Площадь Мужества» была частью студенческой жизни Ленинграда: здесь находилось общежитие Политехнического института, где жили студенты и аспиранты. Аэропорт «Шоссейная», 1959 год

Аэропорт «Шоссейная», названный по ближайшей железнодорожной станции, был открыт в 1932 году и стал важным транспортным узлом Ленинграда. Интересно, что в 1973 году на его месте был построен новый аэровокзал, который стал крупнейшим в СССР на момент открытия и получил название «Пулково-1».

Аэропорт «Шоссейная» сыграл ключевую роль в развитии гражданской авиации в регионе, а его преемник, «Пулково», до сих пор остаётся главными воздушными воротами Санкт-Петербурга. Восстановление Московских триумфальных ворот, 1959 год.

После войны, когда решение об их сносе было признано ошибочным, началось их воссоздание. В 1947 году ворота, разобранные ранее, вновь получили статус памятника архитектуры, и в 1956 году было принято решение об их восстановлении на прежнем месте на Международном (тогда имени Сталина) проспекте.

Это был трудоемкий процесс, требующий точности и внимания к деталям, который велся под руководством архитекторов и инженеров. Восстановление ворот стало важным событием в истории города и символом восстановления культурного наследия Ленинграда. Невский проспект, люди переходят дорогу, на проезжей части — два ряда металлических кружков, обозначающих пешеходный переход, 1951 год.

В середине XX века пешеходные переходы на улицах Ленинграда выделялись не привычной нам "зеброй", а двумя рядами металлических кружков, вмонтированных прямо в асфальт. Такой способ был не только оригинальным, но и весьма долговечным — кружки хорошо виднелись даже в непогоду и не стирались колесами машин. Дворцовая набережная, 1951 год.

Дворцовая набережная — это не только архитектурная жемчужина Ленинграда, но и место, связанное с богатой историей города. Станция метро «Автово», 1956–1960 гг.

«Автово» — одна из первых станций Ленинградского метрополитена, открытая 15 ноября 1955 года. Это первая станция, куда прибыл первый поезд метрополитена города. Проект павильона был выполнен архитекторами Е. А. Левинсоном и А. А. Грушке вместе с инженером С. М. Эпштейном.

Станция находится на проспекте Стачек, между домами № 94 и 90. Первоначально предполагалась установка профиля И. В. Сталина при входе, но от этой идеи отказались в 1955 году.

На фасадах есть панно, посвященные обороне Петрограда 1919 года и Ленинграда во время Великой Отечественной войны, которые созданы известными скульпторами того времени. В павильоне также установлено символичное панно «Защитники Ленинграда». Проходная Кировского завода на проспекте Стачек, 1953 год.

Проспект Стачек, известный своей промышленной атмосферой, в это время был одним из оживленных промышленных районов Ленинграда. Кировский завод, важнейший промышленный объект города, был не только центром производства, но и символом трудовых достижений эпохи. Река Ждановка, 19496–1950 гг.

Справа видны остатки стадиона имени Ленина (ныне Петровский стадион). Этот стадион был построен в 1924–1925 годах по проекту чешского архитектора Алоиса Осиповича Вейводы, бывшего футболиста команды «Спорт». В 1933 году стадион был реконструирован: деревянные трибуны заменили бетонные, а вместимость увеличилась до 25 000 зрителей.

Во время Великой Отечественной войны стадион сильно пострадал: часть деревянных трибун сгорела, а оставшиеся были разобраны жителями блокадного Ленинграда на дрова. Однако чаша стадиона, выполненная из бетона, уцелела.

В в 1957–1961 годах стадион был восстановлен по проекту архитекторов Н. В. Баранова, О. И. Гурьева и В. М. Фромзеля. Изначально планировалось сделать стадион полностью крытым, с железобетонной крышей площадью 26 000 м², но этот амбициозный проект так и не был реализован. Ивановская улица, 1950 год.

Ивановская улица, названная в честь домовладельца Иванова, начала активно застраиваться в 1930—1960-е годы. В этот период она превратилась из окраинной территории с деревянными домами в современный район со "сталинскими" и крупнопанельными домами.

Во второй половине 1950-х годов на Ивановской улице появились первые в Ленинграде типовые крупнопанельные дома, спроектированные архитектором Д. С. Гольдгором. Квартиры в этих домах сдавались с уже встроенной финской кухонной мебелью, включая мойки из нержавеющей стали и шкафы-пеналы, что было редкостью для того времени. Площадь Восстания, 1954 год.

Площадь Восстания, названная в честь событий Октябрьской революции, стала важным транспортным и социальным узлом Ленинграда. Рядом находится знаменитый Московский вокзал, связывающий город с другими регионами страны. Невский проспект. Оживлённая улица с трамваями, троллейбусами, автомобилями и пешеходами, 1950 год.

В послевоенные годы Невский проспект быстро возвращал себе роль главной улицы Ленинграда. В это время активно развивались трамвайные и троллейбусные линии, ставшие важной частью городской транспортной системы. Люди спешили по делам, оживляя улицу после тяжёлых военных лет. Родильный дом в Ленинграде, 1950–1955 гг. Автор: Владислав Микоша Проспект Стачек, 1957 год.

Проспект Стачек к тому времени уже был одной из важных транспортных магистралей Ленинграда. Этот район исторически играл ключевую роль в развитии промышленности города, что отразилось в его названии и архитектурном облике. Кировский (Каменноостровский) проспект. Около 1950 г.

В послевоенный период Ленинград восстанавливался после разрушений, и Кировский проспект, как одна из центральных магистралей, вновь обретал жизнь. Ленинградский финансово-экономический институт, 1953 год.

Он привлекал студентов не только из Ленинграда, но и из других регионов страны, стремящихся получить качественное образование. Институт играл важную роль в формировании экономической элиты, необходимой для восстановления и развития страны в послевоенные годы.

В это время учебные заведения были местом, где закладывались основы будущих успехов и достижений, а также местом обмена знаниями и идеями. Актеры индийского кино в Ленинграде, 1956 год.

В это время Советский Союз активно интересовался индийским кинематографом, а такие визиты стали важным культурным мостом между странами. Боткинская улица, люди, идущие вдоль тротуара, трамвай, движущийся по улице среди жилых домов. Около 1950 года.

В это время Боткинская улица была оживлённой магистралью с трамвайным движением, которое было неотъемлемой частью городской инфраструктуры Ленинграда.

Улицы города в послевоенные годы начали восстанавливаться, а трамваи оставались основным видом общественного транспорта. «Магазин Новинок» на Невском проспекте,1954 1 июня 1958 года. Торжественное открытие нового участка метро.

Вот такая подборка о жизни города в 1950-е