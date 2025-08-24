Калининград и его окрестности, ч.2

Продолжим знакомиться с окрестностями Калининграда, начатое тут: Калининград и его окрестности, ч.1
Если вам посчастливится с поездкой в Калининград, то гуляя по центру Калининграда, обязательно загляните в бывшую католическую капеллу Святого Адальберта на проспекте Победы.Она была построена по проекту архитектора Фридриха Хайтманна в 1904 году.
В советское время внутри находилась магнитно-ионосферная обсерватория, а в пристройке — парикмахерская. В последние годы церковь приводят в порядок (с помощью субсидий правительства региона). Теперь здесь православный храм Архангела Михаила. Интерьеры необычные и запоминающиеся.
Немногие туристы знают про старое трамвайное депо Коссе на Правой набережной.Оно было построено в 1905 году в стиле неоготики. До 1931 года это тут находилась основная стоянка трамваев Кёнигсберга, а потом — вагоноремонтные мастерские. Внутри сохранились оригинальные металлоконструкции кровли и роскошные образцы советской агитации.Сейчас на территории бывшего депо квартирует предприятие по обработке камня.Самый красивый коровник России, который можно принять за замок, расположен в поселке Красный Яр Гвардейского района Калининградской области.Скорее всего, здание до 1945 года использовалось как зернохранилище.
Новая биржа открылась примерно в одно время со сносом старой – в 1875 году. Кёнигсбергские купцы хотели выделиться, а потому пригласили дорогого архитектора из Бремена – Генриха Мюллера. Кстати, Кёнигсбергская биржа – единственное его творение, пережившее войну и практически не изменившее фасад. Размах был поистине «королевский»: 22 тысячи квадратных метров и баснословная сумма — 2 млн золотых марок!
Её достоянием был роскошный двухсветный зал, щедро декорированный, с ребристым потолком, больше напоминающий итальянские палаццо. По размерам он уступал лишь залу московитов в Королевском замке. Биржевой зал располагался в южной части здания и был предназначен для торгов, но биржа также прекрасно справлялась с приёмом светских мероприятий – художественных выставок, концертов, собраний, благотворительных вечеров, балов-маскарадов. Так, например, в его стенах прошли выставки К. Кольвиц, Л. Коринта, Э. Дега, К. Моне, Г. Курбе. Что примечательно, в 1920-х годах в здании биржи состоялась большая выставка советских товаров. В северной части располагалась колонная галерея со стеклянной крышей – её ещё называли «летней биржей» или «Прегельской террасой», и находится здесь, в зелени зимнего сада, наблюдая за мягким течением реки, было особенно приятно. Даже во время работы биржи в верхнюю галерею пускали посетителей; к залу и галерее вели обособленные лестницы. На цокольном этаже размещались почта, телеграф и ресторан, который так и назывался – «Бёрзенкеллер» («биржевой подвал»).Что тогда, что сейчас здание биржи выглядит как дорогой, эксклюзивный товар. Авианалёт 1944 года обратил её в руины – именно в таком неприглядном виде она выступила в фильме «Отец солдата». В 1960-е годы в здании нашли «элементы русского классицизма», и оно было восстановлено максимально близко к довоенным формам. Радость от уцелевших «братьев-каменных львов» работы Э. Хундризера несколько омрачила утрата его же скульптурной группы — четырёх частей света (Европа, Азия, Америка, Африка), располагавшихся на крыше в память о развитых торговых связях Кёнигсберга.При всей аутентичности внешнего вида, во внутренней планировке нещадно искоренили Ренессанс, перекроив знаменитый зал под театрально-концертное помещение Дворца культуры моряков. При этом, почти в первозданном виде была восстановлена галерея – «Прегельская терраса».
Настоящим подарком судьбы стало возвращение здания к музейно-выставочной функции в 2018 году, что позволило привлечь большие средства на восстановление памятника. Фасад был очищен до оригинального охрового песчаника. Получилось настолько правдоподобно, что здесь даже сняли фильм, в котором Калининград на несколько дней превратился… в Нюрнберг.Рядом появился прекрасный биржевой сквер с фонтанами, где в тёплый сезон проводятся светомузыкальные представления.Праздничная световая проекция.Здание биржи, в котором сегодня находится Музей изобразительных искусств Калининграда.Вилла Маковски, Калининград, Россия
Архитектурный стиль: модерн. Дата постройки: 1905 годТри эпохи. Калининград.А как вам вот т акой детский сад № 27 в Калининграде?
Бывшая вилла 1903 года в районе Амалиенау.Вилла Порр в Калининградской области, одна из самых желанных «заброшек» западного региона.Построена в начале XX века, когда предприниматель Антон Порр, владелец кирпичного завода и лесопилки, возвел для себя особняк из 13 комнат на окраине Приморска (тогда Фишхаузена). В советское время внутри размещалась туберкулезная больница.Здание пустует уже больше 10 лет, хотя находится в относительно приличном состоянии.Озерск (Даркемен) — крошечный город в Калининградской области. Сильна депопуляция: население 4 тысячи человек, хотя на пике в 1990-е годы было 6 тысяч. Отсюда до Польши всего 8 километров.Сохранилась кирха 1842 года, множество домов начала 20 века и гидроэлектростанция 1880 года.Балтийск, Калининградская область. Самый западный город России.
Город Балтийск ранее был закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота.Зная историю становления флота со времён Петра I, понятно почему в 1998 г. на городском пирсе был установлен памятник.
В городе можно увидеть маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и является действующим военным объектом.
Стоит посетить гавань – ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала и рядом с паромной переправой.В Балтийске установлен самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого открываеься обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде. Во время прогулки по молу и пляжу Балтийского моря можно почувствать настоящий морской бриз.
Я уже в прошлый раз вспоминала Железнодорожный (Гердауэн) в Калининградской области.За депрессивный поселок основательно взялись в 2019 году. Реконструкция домов и достопримечательных мест вызвала немало ожесточённых споров, но местечко превратилось в туристическую мекку.ЖелезнодорожныйКаменный замок Гердауэн (основан в 1315 г.) в поселке Железнодорожный Калининградской области.Современные малоэтажные коттеджи в районе Верхнего озера в Калиниграде.В Калининграде продолжаются работы по «преображению» типовой застройки. Сами организаторы пишут: «Отремонтировали фасад и крышу, возвели фронтоны, тем самым придав дому изюминку и вписав его в единый архитектурный контекст». Как вам такая работа? Подошли ведь ответственно.Хорошо сохранившаяся средневековая кирха в поселке Домново Калининградской области. После 1945 года здесь располагалось зернохранилище. В 2023 году над кирхой взяли шефство владельцы соседней базы отдыха, сейчас здание открыто для посетителей.Внутри можно увидеть каменные эпитафии и настенные росписи, которым 600-700 лет. А то, что можно принять за витражи, на самом деле цветной поликарбонат.
Вот даже во второй части не уместилось все, что можно показать... Ну и несколько фото красот Калининграда
