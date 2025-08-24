Калининград и его окрестности, ч.2

Продолжим знакомиться с окрестностями Калининграда, начатое тут: Калининград и его окрестности, ч.1

Если вам посчастливится с поездкой в Калининград, то гуляя по центру Калининграда, обязательно загляните в бывшую католическую капеллу Святого Адальберта на проспекте Победы. Она была построена по проекту архитектора Фридриха Хайтманна в 1904 году.

В советское время внутри находилась магнитно-ионосферная обсерватория, а в пристройке — парикмахерская. В последние годы церковь приводят в порядок (с помощью субсидий правительства региона). Теперь здесь православный храм Архангела Михаила. Интерьеры необычные и запоминающиеся.

Немногие туристы знают про старое трамвайное депо Коссе на Правой набережной. Оно было построено в 1905 году в стиле неоготики. До 1931 года это тут находилась основная стоянка трамваев Кёнигсберга, а потом — вагоноремонтные мастерские. Внутри сохранились оригинальные металлоконструкции кровли и роскошные образцы советской агитации. Сейчас на территории бывшего депо квартирует предприятие по обработке камня. Самый красивый коровник России, который можно принять за замок, расположен в поселке Красный Яр Гвардейского района Калининградской области. Скорее всего, здание до 1945 года использовалось как зернохранилище.

Новая биржа открылась примерно в одно время со сносом старой – в 1875 году. Кёнигсбергские купцы хотели выделиться, а потому пригласили дорогого архитектора из Бремена – Генриха Мюллера. Кстати, Кёнигсбергская биржа – единственное его творение, пережившее войну и практически не изменившее фасад. Размах был поистине «королевский»: 22 тысячи квадратных метров и баснословная сумма — 2 млн золотых марок!

Её достоянием был роскошный двухсветный зал, щедро декорированный, с ребристым потолком, больше напоминающий итальянские палаццо. По размерам он уступал лишь залу московитов в Королевском замке. Биржевой зал располагался в южной части здания и был предназначен для торгов, но биржа также прекрасно справлялась с приёмом светских мероприятий – художественных выставок, концертов, собраний, благотворительных вечеров, балов-маскарадов. Так, например, в его стенах прошли выставки К. Кольвиц, Л. Коринта, Э. Дега, К. Моне, Г. Курбе. Что примечательно, в 1920-х годах в здании биржи состоялась большая выставка советских товаров. В северной части располагалась колонная галерея со стеклянной крышей – её ещё называли «летней биржей» или «Прегельской террасой», и находится здесь, в зелени зимнего сада, наблюдая за мягким течением реки, было особенно приятно. Даже во время работы биржи в верхнюю галерею пускали посетителей; к залу и галерее вели обособленные лестницы. На цокольном этаже размещались почта, телеграф и ресторан, который так и назывался – «Бёрзенкеллер» («биржевой подвал»). Что тогда, что сейчас здание биржи выглядит как дорогой, эксклюзивный товар. Авианалёт 1944 года обратил её в руины – именно в таком неприглядном виде она выступила в фильме «Отец солдата». В 1960-е годы в здании нашли «элементы русского классицизма», и оно было восстановлено максимально близко к довоенным формам. Радость от уцелевших «братьев-каменных львов» работы Э. Хундризера несколько омрачила утрата его же скульптурной группы — четырёх частей света (Европа, Азия, Америка, Африка), располагавшихся на крыше в память о развитых торговых связях Кёнигсберга. При всей аутентичности внешнего вида, во внутренней планировке нещадно искоренили Ренессанс, перекроив знаменитый зал под театрально-концертное помещение Дворца культуры моряков. При этом, почти в первозданном виде была восстановлена галерея – «Прегельская терраса».

Настоящим подарком судьбы стало возвращение здания к музейно-выставочной функции в 2018 году, что позволило привлечь большие средства на восстановление памятника. Фасад был очищен до оригинального охрового песчаника. Получилось настолько правдоподобно, что здесь даже сняли фильм, в котором Калининград на несколько дней превратился… в Нюрнберг. Рядом появился прекрасный биржевой сквер с фонтанами, где в тёплый сезон проводятся светомузыкальные представления. Праздничная световая проекция. Здание биржи, в котором сегодня находится Музей изобразительных искусств Калининграда. Вилла Маковски, Калининград, Россия

Архитектурный стиль: модерн. Дата постройки: 1905 год Три эпохи. Калининград. А как вам вот т акой детский сад № 27 в Калининграде?

Бывшая вилла 1903 года в районе Амалиенау. Вилла Порр в Калининградской области, одна из самых желанных «заброшек» западного региона. Построена в начале XX века, когда предприниматель Антон Порр, владелец кирпичного завода и лесопилки, возвел для себя особняк из 13 комнат на окраине Приморска (тогда Фишхаузена). В советское время внутри размещалась туберкулезная больница. Здание пустует уже больше 10 лет, хотя находится в относительно приличном состоянии. Озерск (Даркемен) — крошечный город в Калининградской области. Сильна депопуляция: население 4 тысячи человек, хотя на пике в 1990-е годы было 6 тысяч. Отсюда до Польши всего 8 километров. Сохранилась кирха 1842 года, множество домов начала 20 века и гидроэлектростанция 1880 года. Балтийск, Калининградская область. Самый западный город России.

Город Балтийск ранее был закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота. Зная историю становления флота со времён Петра I, понятно почему в 1998 г. на городском пирсе был установлен памятник.

В городе можно увидеть маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и является действующим военным объектом.

Стоит посетить гавань – ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала и рядом с паромной переправой. В Балтийске установлен самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого открываеься обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде. Во время прогулки по молу и пляжу Балтийского моря можно почувствать настоящий морской бриз.

Я уже в прошлый раз вспоминала Железнодорожный (Гердауэн) в Калининградской области. За депрессивный поселок основательно взялись в 2019 году. Реконструкция домов и достопримечательных мест вызвала немало ожесточённых споров, но местечко превратилось в туристическую мекку. Железнодорожный Каменный замок Гердауэн (основан в 1315 г.) в поселке Железнодорожный Калининградской области. Современные малоэтажные коттеджи в районе Верхнего озера в Калиниграде. В Калининграде продолжаются работы по «преображению» типовой застройки. Сами организаторы пишут: «Отремонтировали фасад и крышу, возвели фронтоны, тем самым придав дому изюминку и вписав его в единый архитектурный контекст». Как вам такая работа? Подошли ведь ответственно. Хорошо сохранившаяся средневековая кирха в поселке Домново Калининградской области. После 1945 года здесь располагалось зернохранилище. В 2023 году над кирхой взяли шефство владельцы соседней базы отдыха, сейчас здание открыто для посетителей. Внутри можно увидеть каменные эпитафии и настенные росписи, которым 600-700 лет. А то, что можно принять за витражи, на самом деле цветной поликарбонат.

Вот даже во второй части не уместилось все, что можно показать... Ну и несколько фото красот Калининграда