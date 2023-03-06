Запросы Пригожину Е.В. и ответы

Портрет Евгения Викторовича Пригожина. 2023г. Художник Елена Бегма.

Запрос от редакции издания Live24

Уважаемый Евгений Викторович, к нам в редакцию обращается большое количество заключенных. Они пишут о том, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется. И Вы сами больше не приезжаете в колонии. Так ли это?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются».

https://t.me/concordgroup_official/426



Запрос от редакции издания

Публикуем эксклюзивный комментарий Евгения Викторовича Пригожина изданию CNN:

«После выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», чтобы бороться против НАТО.

В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских».

https://t.me/concordgroup_official/427

Так и хочется воскликнуть: Ай да Пригожин! Ай, да "сукин сын"! По высшему разряду вломил Госдепу! Потроллил знатно. Не знаю на счет 10 млн, но пока Пригожин в пустословии и шапкозакидательстве не был уличен. Кстати, еще в декабре заявлял, что в ЧВК Вагнера есть батальоны иностранцев. Упоминал финов и американцев.

Запрос от редакции издания «Глас народа»

Здравствуйте!

Редакция Интернет-газеты "ГЛАС НАРОДА" хотела бы задать пару вопросов Евгению Викторовичу.

Может ли случиться так, что у многих заключенных закончится контракт и постепенно их количество в ЧВК «Вагнер» начнет снижаться? Что, на Ваш взгляд, они получили от сотрудничества с ЧВК «Вагнер»?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Безусловно, это когда-то произойдет. Но важно не количество, а качество. Когда эти парни к нам приходили, это были просто парни с повышенным уровнем адреналина. Теперь же каждый из оставшихся стоит десятерых.

С теми, кто уже освободился, но пока не готов возвращаться на войну, мы поддерживаем плотные отношения. Кому-то помогаем, а кого-то вытаскиваем из разного рода передряг (блудняков). Программа по заключенным дала свой шанс каждому, кто хотел. Мы никого не принуждали, каждый делал свой выбор сам.

После завершения контракта, кто-то возвращается в ЧВК «Вагнер», а кто-то уходит к семье и остается дома. Все понимают, как дорого стоила им свобода. Потому что шесть месяцев войны, это даже не шесть лет на воле или в тюрьме, это целая жизнь, которая могла прерваться в любую минуту, каждый день.

Что дала им ЧВК «Вагнер»? Мы соблюдаем все обязательства до одного. Мы приняли их в свою семью, и они стали нам как братья. Они погибали вместе с нами, побеждали и побеждают вместе с нами. Процент потерь у заключенных точно такой же, как и среди обычных «вагнеровцев». Они ели с нами тот же хлеб и получали те же награды. Некоторым из них присвоено звание «Героя».

https://t.me/concordgroup_official/428

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Павла Григорьева c позывным Шахтёр. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

1218 Запрос от редакции издания «Накануне»

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать ещё большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК «Вагнер» уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей».

https://t.me/concordgroup_official/430

Публикуем заявление Евгения Викторовича Пригожина:

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» был взят населенный пункт Красная гора.

После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут.

Где их нет, там их нет – нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар – это не так».

https://t.me/concordgroup_official/431

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Евгения Дутко 1982 года рождения.

Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/435



Запрос от редакции «Осторожно Media»

Здравствуйте! Просим оказать содействие в подготовке журналистского материала. В телеграм-каналах распространяется видео, как утверждается, казни экс-бойца ЧВК “Вагнер” Дмитрия Якущенко. Авторы публикации утверждают, что Якущенко был судим за разбой и убийство, вступил в ЧВК “Вагнер”, но через четыре дня сдался в украинский плен и дал интервью украинским журналистам, после чего был похищен в Днепре и “казнен”. Хотели бы попросить Евгения Викторовича подтвердить или опровергнуть достоверность этой информации. Также на видео Якущенко рассказывает, что находился на одной из улиц Днепра, где получил удар по голове и оказался в подвале, где записана казнь. При этом Якущенко был замечен на видео Минобороны, где говорилось об обмене пленными. Был ли бывший боец возвращен в РФ с помощью переговоров? Заранее благодарим за ответ!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Ксения, не воспринимайте всё так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма «А зори здесь тихие», но, думаю, он больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло».

https://t.me/concordgroup_official/436

- "В ЧВК Вагнер у всех есть возможность исправить свою ошибку. Попав в плен я наговорил разной х..ни, но это был единственный способ остаться в живых. Вернувшись из плена я принес много разной ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, За что я очень сильно благодарен."

Дмитрий Якущенко – молодец.

https://t.me/concordgroup_official/437

Запрос от редакции издания «Газета.Ru»

Меня зовут Андрей Веселов, корреспондент издания Газета.Ru.

Евгений Викторович, мы наблюдаем резкое снижение упоминаний ЧВК “Вагнер” в СМИ. Вместе с тем, на фан-страницах ЧВК “Вагнер” в Телеграмме была озвучена идея проведения флешмоба в поддержку “музыкантов”.

Мы уже видели, что это сработало, и как минимум в Москве и Воронеже появились граффити о том, что именно бойцы Вагнера взяли Соледар, при этом не лестно отозвались о работе Генштаба.

Как Вы относитесь к таким гражданским инициативам и что бы Вы хотели передать людям, которые вас поддерживают?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Вопрос неожиданный, не мониторил количество упоминаний, но на первый взгляд, похоже, это так.

Я хочу от всей души от себя лично и от бойцов ЧВК «Вагнер» поблагодарить всех, кто ценит их работу. Безусловно, им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают.

Сокращение упоминаний, я думаю, связано с тем, что есть категория неудачников, которые ни на что не способны и плетут свои интриги, чтобы поставить крест на ЧВК «Вагнер», на любых активных гражданах-патриотах, готовых отдавать свои жизни ради будущего наших детей».

https://t.me/concordgroup_official/438

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот - красавчик. Честь ему и хвала».

https://t.me/concordgroup_official/439

Позднее выложили короткое видео с самолетом. Вот скрины.

На выложенном видео звучит песня в исполнении Вики Цыгановой "Оркестранты войны" Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Песни Вики Цыгановой – отличное тактическое средство для выявления огневых точек противника. Вика, спасибо Вам огромное. Ребята просят написать ещё парочку, чтобы разнообразить наживки для противника».

https://t.me/concordgroup_official/440

и ответ:

Здравствуйте! Редакция сетевого издания Интернет-газета "ГЛАС НАРОДА" хотела бы задать вопрос Евгению Викторовичу.

Появилась информация, что бойцы ЧВК "Вагнер" заблокировали полторы тысячи человек на севере Бахмута. Так ли это?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем.

На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то – вообще не понятно.

Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла.

Создается ощущение, что тут все разбежались и никого нет, Украина пустая, а мы там миндальничаем – зайти не можем. Желающих всех приглашаем: «Вперед, берем автоматы и побежали «окруженного» противника за задницу хватать!»

https://t.me/concordgroup_official/442



Здравствуйте, Евгений Викторович.

Вы часто говорите, что каждый имеет право защищать свою Родину. Можете рассказать, что для вас значит слово «Родина»?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«Родина – это там, где родились мой отец, мой дед, мой прадед. Родину нельзя отобрать или перечеркнуть.

Есть Родина, а есть бюрократы-функционеры, в руках которых находятся судьбы людей.

Люди погибают на войне, они погибают за Родину и никак не за бюрократов-функционеров. Родина – это земля, в которой захоронены кости предков, где тысячу лет назад возник наш язык.

У этой Родины есть история, которую мы чтим. Безусловно, в разные периоды Родина окаймлена условными территориальными границами. Внутри этих границ действуют в собственных интересах те самые бюрократы-функционеры. Они заставляют героев, которые защищают свою Родину, бездумно погибать, давая указания из своих загородных клубов во время омолаживающих процедур».

https://t.me/concordgroup_official/444



В Бахмуте по всему городу (по данным СМИ) ВСУ развешали листовки с предупреждением, что 16 февраля они будут "сжигать дома для создания дымовой завесы против наступления армии РФ". Просим Евгения Викторова прокомментировать эту информацию:

1. Создадут ли они реально какую-то сложность для армии таким поступком?

2. Почему выбрана именно эта дата и именно такой подход?

3. Что будет с мирными жителями, которые останутся без крова и которым запретили выезжать? Будет ли российская сторона обеспечивать какой-то их выход и возможно ли это в текущих условиях?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича Пригожина:

«У меня нет информации о том, что такие листовки развешиваются. Это исключительно версия социальных сетей. 16-е число может быть связано с чем угодно – с погодными условиями, с затишьем ветра и другими факторами. Безусловно, любая дымовая завеса создает определенные сложности, но это не критично.

Что касается мирных жителей, то вряд ли ВСУ запрещает им выходить из города. Как правило мирных жителей свободно выпускают на свою территорию. Поэтому время покажет».

https://t.me/concordgroup_official/445

«Если вы находитесь в дерьме, то глупо отрицать, что какие-то русские тролли вас заставляют так думать» – Пригожин Запрос от «группы журналистов западных СМИ»:

[14.02, 0:26; 1:33]

