Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Короче - есть вредно...  Впрочем и жить вредно - можно умереть.Рыба, которую не ...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Я вообще-то не большой любитель рыбы, но как-то обидно за рыбку стало((( Самое удивительное, что у нас она стала ещё ...Рыба, которую не ...
  • Семен Демин
    Полезно. Родной язык надо знать. Иначе превратишься в ничто.Веселые запоминал...

Сегодня день памяти о павших воинах

Сегодня 22 октября отмечается «ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

День белых журавлей - посвященный памяти людей, павших на полях сражений во всех войнах. Эти красивые птицы стали символом памяти, скорби и света. В этот день чтят память погибших в войнах.

В культуре разных народов журавль олицетворяет положительное, даже святое начало.

В Древней Руси журавль был символом терпения и послушания.

В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием.

В китайской философии — символ бессмертия.

В африканских странах журавля считают посланником богов человечеству.

В отечественной литературе, в том числе, посвященной Великой Отечественной войне, журавли стали символом бессмертия души.

Мы в этот день вспоминаем о наших  погибших героях на СВО и склоняем  головы в минуте молчания.

День белых журавлей

Пусть их подвиг и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах.

https://t.me/geroirossii/7518

А превратились в белых журавлей…Россия отмечает День Белых журавлей — праздник, учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, который, посетив знаковые места, хранящие память о Великой Отечественной войне, в 1965 году создал стихотворение «Журавли».

Существует легенда, что души солдат, погибших в бою, переселяются в журавлей и стройным клином, как в строю, пролетают мимо родных мест.

В 1968 году советский актер и певец Марк Бернес записал песню на основе «Журавлей», которая стала всенародной. По сей день она звучит из динамиков на демонстрациях и парадах в каждом городе страны.

В этом произведении полет журавлей — символ вечной памяти и благодарности героям, отдавшим жизнь за Родину.

Именно Расул Гамзатов предложил отмечать Праздник белых журавлей как день памяти и уважения к жертвам войн. Идею одобрили: в Дагестане отметили праздник, а впоследствии эстафету переняли другие страны России и СНГ.

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в год Защитника Отчества эта акция приобретает особое значение. Это память о подвиге героев и связь между поколениями во все времена.

С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать «журавлиные памятники». Первый такой монумент с изображением птиц открыт в 1986 году в ауле Гуниб (Дагестан). В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Самый известный и величественный – Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.

Этот день символизирует духовность, поэзию и память о солдатах, павших на полях сражений во всех войнах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возглавляющий попечительский совет акции, отметил: «Наш долг — продолжать дело, за которое отдали жизни предыдущие поколения и герои специальной военной операции. Офицеры Следственного комитета активно участвуют в духовно-нравственном воспитании молодежи и проектах по сохранению исторической памяти о подвигах наших предков».

Старт Всероссийской акции «Дни белых журавлей» дан в городе воинской славы Воронеже 10 октября 2025г. Один из основных организаторов мероприятия – Воронежская региональная организация Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, председатель – Михайленко Владимир Григорьевич.https://rsva.ru/tpost/zasrudjbd1-a-prevratilis-v-belih-zhuravleiЛЕТЯТ ДРУГИЕ ЖУРАВЛИ

Теперь уже с других полей кровавых,
Летят другие в небе журавли.
Печальный звон соборов златоглавых,
За журавлями слышится вдали.

Другие души белыми крылами,
Нам машут на прощание с небес,
И мать, их провожая со слезами
Мечтает, будто в стае сын воскрес.

Летит по свету за небесным клином
Тоска и боль, что памятью дана,
Сейчас, как раньше, в крике журавлином,
Мы будем слышать чьи-то имена.

Красковская Римма
https://poembook.ru/poem/2967751?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera

Максим Фадеев ( Журавли )

Предыдущие темы:

День белых журавлей
Сегодня День белых журавлей...
22 октября - День белых журавлей
V ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ ПАВШИХ ВОИНОВ РОССИИ «ДНИ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

.

.

.

.

.

наверх