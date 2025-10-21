Сегодня день памяти о павших воинах

Сегодня 22 октября отмечается «ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

День белых журавлей - посвященный памяти людей, павших на полях сражений во всех войнах. Эти красивые птицы стали символом памяти, скорби и света. В этот день чтят память погибших в войнах.

В культуре разных народов журавль олицетворяет положительное, даже святое начало.

В Древней Руси журавль был символом терпения и послушания.

В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием.

В китайской философии — символ бессмертия.

В африканских странах журавля считают посланником богов человечеству.

В отечественной литературе, в том числе, посвященной Великой Отечественной войне, журавли стали символом бессмертия души.

Мы в этот день вспоминаем о наших погибших героях на СВО и склоняем головы в минуте молчания.

День белых журавлей

Пусть их подвиг и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах.

https://t.me/geroirossii/7518

А превратились в белых журавлей… Россия отмечает День Белых журавлей — праздник, учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, который, посетив знаковые места, хранящие память о Великой Отечественной войне, в 1965 году создал стихотворение «Журавли».

Существует легенда, что души солдат, погибших в бою, переселяются в журавлей и стройным клином, как в строю, пролетают мимо родных мест.

В 1968 году советский актер и певец Марк Бернес записал песню на основе «Журавлей», которая стала всенародной. По сей день она звучит из динамиков на демонстрациях и парадах в каждом городе страны.

В этом произведении полет журавлей — символ вечной памяти и благодарности героям, отдавшим жизнь за Родину.

Именно Расул Гамзатов предложил отмечать Праздник белых журавлей как день памяти и уважения к жертвам войн. Идею одобрили: в Дагестане отметили праздник, а впоследствии эстафету переняли другие страны России и СНГ.

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в год Защитника Отчества эта акция приобретает особое значение. Это память о подвиге героев и связь между поколениями во все времена.

С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать «журавлиные памятники». Первый такой монумент с изображением птиц открыт в 1986 году в ауле Гуниб (Дагестан). В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Самый известный и величественный – Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.

Этот день символизирует духовность, поэзию и память о солдатах, павших на полях сражений во всех войнах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возглавляющий попечительский совет акции, отметил: «Наш долг — продолжать дело, за которое отдали жизни предыдущие поколения и герои специальной военной операции. Офицеры Следственного комитета активно участвуют в духовно-нравственном воспитании молодежи и проектах по сохранению исторической памяти о подвигах наших предков».

Старт Всероссийской акции «Дни белых журавлей» дан в городе воинской славы Воронеже 10 октября 2025г. Один из основных организаторов мероприятия – Воронежская региональная организация Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, председатель – Михайленко Владимир Григорьевич. https://rsva.ru/tpost/zasrudjbd1-a-prevratilis-v-belih-zhuravlei ЛЕТЯТ ДРУГИЕ ЖУРАВЛИ

Теперь уже с других полей кровавых,

Летят другие в небе журавли.

Печальный звон соборов златоглавых,

За журавлями слышится вдали.

Другие души белыми крылами,

Нам машут на прощание с небес,

И мать, их провожая со слезами

Мечтает, будто в стае сын воскрес.

Летит по свету за небесным клином

Тоска и боль, что памятью дана,

Сейчас, как раньше, в крике журавлином,

Мы будем слышать чьи-то имена.

Красковская Римма

https://poembook.ru/poem/2967751?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera



Максим Фадеев ( Журавли )

Предыдущие темы:

День белых журавлей

Сегодня День белых журавлей...

22 октября - День белых журавлей

V ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ ПАВШИХ ВОИНОВ РОССИИ «ДНИ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

.

.

.

.

.