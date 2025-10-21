Сегодня день памяти о павших воинах

Сегодня 22 октября отмечается «ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»
День белых журавлей - посвященный памяти людей, павших на полях сражений во всех войнах. Эти красивые птицы стали символом памяти, скорби и света. В этот день чтят память погибших в войнах.
В культуре разных народов журавль олицетворяет положительное, даже святое начало.
В Древней Руси журавль был символом терпения и послушания.
В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием.
В китайской философии — символ бессмертия.
В африканских странах журавля считают посланником богов человечеству.
В отечественной литературе, в том числе, посвященной Великой Отечественной войне, журавли стали символом бессмертия души.
Мы в этот день вспоминаем о наших погибших героях на СВО и склоняем головы в минуте молчания.
А превратились в белых журавлей…Россия отмечает День Белых журавлей — праздник, учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, который, посетив знаковые места, хранящие память о Великой Отечественной войне, в 1965 году создал стихотворение «Журавли».
Существует легенда, что души солдат, погибших в бою, переселяются в журавлей и стройным клином, как в строю, пролетают мимо родных мест.
В 1968 году советский актер и певец Марк Бернес записал песню на основе «Журавлей», которая стала всенародной. По сей день она звучит из динамиков на демонстрациях и парадах в каждом городе страны.
В этом произведении полет журавлей — символ вечной памяти и благодарности героям, отдавшим жизнь за Родину.
Именно Расул Гамзатов предложил отмечать Праздник белых журавлей как день памяти и уважения к жертвам войн. Идею одобрили: в Дагестане отметили праздник, а впоследствии эстафету переняли другие страны России и СНГ.
В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в год Защитника Отчества эта акция приобретает особое значение. Это память о подвиге героев и связь между поколениями во все времена.
С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать «журавлиные памятники». Первый такой монумент с изображением птиц открыт в 1986 году в ауле Гуниб (Дагестан). В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Самый известный и величественный – Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.
Этот день символизирует духовность, поэзию и память о солдатах, павших на полях сражений во всех войнах.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возглавляющий попечительский совет акции, отметил: «Наш долг — продолжать дело, за которое отдали жизни предыдущие поколения и герои специальной военной операции. Офицеры Следственного комитета активно участвуют в духовно-нравственном воспитании молодежи и проектах по сохранению исторической памяти о подвигах наших предков».
Старт Всероссийской акции «Дни белых журавлей» дан в городе воинской славы Воронеже 10 октября 2025г. Один из основных организаторов мероприятия – Воронежская региональная организация Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, председатель – Михайленко Владимир Григорьевич.

ЛЕТЯТ ДРУГИЕ ЖУРАВЛИ
Теперь уже с других полей кровавых,
Летят другие в небе журавли.
Печальный звон соборов златоглавых,
За журавлями слышится вдали.
Другие души белыми крылами,
Нам машут на прощание с небес,
И мать, их провожая со слезами
Мечтает, будто в стае сын воскрес.
Летит по свету за небесным клином
Тоска и боль, что памятью дана,
Сейчас, как раньше, в крике журавлином,
Мы будем слышать чьи-то имена.
Красковская Римма
