Няня русского гения

Русскому человеку не надо объяснять, кто такая Арина Родионовна. Ее имя нерасторжимо связано с именем Пушкина, а через него – и со всей великой русской литературой.



Родилась Арина Родионовна в 1758 году в Копорском уезде, где передавались из уст в уста новгородские, шведские и финские предания. Отец Арины, Родион Яковлев, и мать, Лукерья Кириллова, были крепостными (по предположению некоторых авторов, с ижорскими или чухонскими корнями). В семье было семеро детей. Ариною девочку звали домашние, а подлинное ее имя звучит как Ирина, или Иринья.



Поначалу семья Яковлевых числилась крепостными подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка графа Фёдора Алексеевича Апраксина. В 1759 году их деревню купил прадед А. С. Пушкина — А. П. Ганнибал. В 1781 году Арина вышла замуж за крестьянина Фёдора Матвеева (1756—1801), и ей разрешили переехать к мужу в село Кобрино, неподалёку от Гатчины.



В 1792 году бабка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал взяла Арину Родионовну в качестве няни для племянника Алексея, сына брата Михаила. За безупречную службу в 1795 году Мария Алексеевна подарила Арине Родионовне отдельную избу в Кобрино. После рождения Ольги в 1797 году Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных, где служила няней наряду со своей родственницей или однофамилицей Ульяной Яковлевой.



Михайловское. С литографии 1837 г.



Когда у Надежды Осиповны Пушкиной родилась дочь Ольга, она взяла из своей вотчины Арину в няньки. А в 1799 году, незадолго до рождения Александра Сергеевича, Арине Родионовне предложили вольную. Трудно себе представить, каким бы вырос будущий поэт без няниных сказок и теплой любви. Но Арина Родионовна отказалась от вольной и осталась в доме Пушкиных до конца своих дней. С детьми она была доброй и ласковой, те платили ей ответной любовью, находили у нее прибежище от материнского гнева, угощались сластями.



А.Парамонов. Пушкин и няня

Няня и поэт встретились после долгой разлуки в 1824 году в Михайловском. Арина Родионовна скрасила одиночество его ссылки. «Валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни», – писал Пушкин Вяземскому. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» - это уже в письме к брату Льву. Пушкин не только сам пользовался сюжетами няниных сказок и песен, но и дарил другим. Например, сюжет о царе Берендее он подарил Жуковскому. Недаром многие писатели и поэты заканчивали письма к Пушкину словами «Кланяйся няне».

Неграмотная крестьянка диктовала письма Пушкину:

«Вы у меня беспрестанно в сердце и на уме».

Она тяжелее всех домочадцев переносила разлуку с поэтом и выпавшие ему гонения, молилась за него и радостно встречала.



Н.Ге. Пушкин в Михайловском



По признанию Пушкина, Арина Родионовна была «оригиналом няни" Татьяны Лариной и няни Дубровского (кстати, поэт в своих письмах и стихах ни разу не назвал её по имени - только "няня").

Для полноты образа добавим, что по другим известиям, Арина Родионовна была не дура выпить, любила посплетничать и проявить властность: распоряжалась сенными девушками, как "полубарыня".

Она умерла летом 1828 года, как написано в документах «от старости», и похоронена на Смоленском кладбище Петербурга.



Я.П.Серяков. Арина Родионовна. Горельеф, 1840-е гг.

В Пскове стоит памятник Пушкину и Арине Родионовне – наверное, это единственный в мире памятник няне. Памятник «Пушкин и крестьянка» (как назвал скульптор свою работу) достигает около 4,5 метров в высоту. Он выполнен из бронзы скульптором Олегом Комовым. Мастер потратил на воплощение своей идеи в жизнь около 10 лет. За это время были переделаны сотни эскизов и отклонено множество идей.

Комов досконально изучал все имеющиеся сведения об Арине Родионовне. Скульптор даже нашел натурщицу, которая, по его мнению, походила на Пушкинскую няню. Сейчас на месте возле скульптуры проводят массовые гулянья и праздники, посвященные Пушкину и поэзии.

...Она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица, порой и веселая собутыльница.

Н. Языков

Была она настоящею представительницею русских нянь.

О.С. Пушкина, сестра поэта.



А.С.Пушкин:

Наперсница волшебной старины,

Друг вымыслов игривых и печальных,

Тебя я знал во дни моей весны,

Во дни утех и снов первоначальных.



Я ждал тебя; в вечерней тишине

Являлась ты веселою старушкой,

И надо мной сидела в шушуне,

В больших очках и с резвою гремушкой.



Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила.



НЯНЕ

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждёшь меня.



Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.



Глядишь в забытые вороты

На чёрный отдалённый путь;

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

Сергей Цветков

Правда теперь есть несколько памятников, а не один. 19 Сентября 2009 г. в дни «Болдинских чтений» в парке музея-заповедника неподалеку от горбатого мостика на берегу пруда появилась новая скульптурная композиция, посвященная юному Пушкину и няне Арине Родионовне, выполненная московским скульптором Екатериной Щебетовой. Торжественное открытие памятника было приурочено к 60-летию музея.

Инициатором установки памятника стал писатель-сатирик, драматург, член Союза писателей России М.Н.Задорнов. Он рассказал о том, что идею поставить памятник в Болдине подал его коллега Л.М.Измайлов в связи с тем, что именно в Болдино Пушкиным было написано большинство сказок: Арина Родионовна отдыхает на берегу Болдинского пруда с Сашенькой и рассказывает ему сказки. Сатирик Михаил Задорнов на свои деньги установил памятник Александру Пушкину и его няне в Ленинградской области. Открыт 6 мая 2016 года.

Есть еще вот такой памятник няне и юному Пушкину Памятник "Поэт и няня" в Царском Селе был открыт на улице Малой у гостиницы "Натали" 6 июня 2019 в честь 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Авторы бронзовой скульптуры – Николай Краюхин и Анастасия Неверова.

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/991559.html?utm_sourc...