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Мы из Советского Союза

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Котята, кошки и коты

Котята
Не зная помысла войны,
сидели в блиндаже котята.
Те были преданы, умны,
любили каждого солдата.

При звуках штурма и беды,
те сразу резко притихали...
В ночь засыпали на груди -
на сон грядущий всем мурчали.

Лечили сердце у бойцов,
когда потери спать мешали.
И понимали всё без слов,
когда солдаты вдруг молчали.

Ложились рядом когда боль
текла в затишье невесомо.
Мурча, играли свою роль,
и возвращали чувство Дома.

Котят любили всей семьёй,
отдав тушенку и котлету.
Ведь возвращали те покой,
и обещали нам победу.

Надежда Красавина

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