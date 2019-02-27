Ложь и политика. Самые распространенные мифы о Мавзолее Ленина

Владимир Федоренко / РИА Новости

Ежегодно, к очередной годовщине Октябрьской революции, дням рождения и смерти Владимира Ленина поднимается тема захоронения тела основателя Советского государства.

Как правило, лица, делающие подобные заявления, за исключением самых одиозных персонажей, заявляют, что никакой политики в их предложениях нет. Говорится о том, что Ленин не похоронен по-христиански, что похорон вообще не было, что такой метод захоронения вообще не соответствует традициям и так далее.

Разберем самые распространенные мифы, связанные с Мавзолеем Ленина.

1. Мавзолей — дикая и варварская традиция, давно не существующая в цивилизованных странах

Захоронения в мавзолеях — распространенная практика. Основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк похоронен в мавзолее «Антыкабир» в Анкаре.

Французский Пантеон, усыпальница выдающихся людей Франции, является мавзолеем. Могила Наполеона в Доме инвалидов также представляет из себя мавзолей.

Если говорить о мавзолеях, в которых хранятся забальзамированные останки выдающихся людей, то еще в 1881 году подобным образом был захоронен в Виннице выдающийся русский хирург Николай Пирогов. Любопытно, что захоронение Пирогова было одобрено Русской Православной церковью.

Также вряд ли у кого-то повернется язык назвать варварским государством Китай. Однако там по сей день функционирует мавзолей Мао Цзэдуна.

2. Ленин не похоронен по-христиански

Прибегающие к этому аргументу упускают из виду важное обстоятельство: и Советский Союз, и современная Россия — светские государства, поэтому апеллировать в вопросах захоронения к христианским традициям, равно как и к традициям других религиозных конфессий, нельзя. Кроме того, сам Владимир Ленин являлся атеистом, и попытки применения к его телу церковных обрядов являются прямым оскорблением памяти умершего.

3. Похорон Ленина вообще не проводилось

Похороны Владимира Ильича Ленина состоялись 27 января 1924 года. Основатель Советского государства был захоронен в мавзолее. Выше уже было объяснено, что подобная практика не является уникальной. Тело Ленина находится ниже уровня земли, что соответствует и нормам христианской церкви, практикующей захоронения в подземных помещениях храмов без фактического предания тела земле.

4. Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге

Миф о подобном завещании появился во время перестройки. Один из самых известных его распространителей — Анатолий Собчак. Во время выступления на Съезде народных депутатов СССР Собчак заявил следующее: «Предлагаю достойно завершить нашу работу, приняв следующее решение: выполнить последнюю волю Владимира Ильича Ульянова (Ленина), захоронив его, в соответствии с религиозными и национальными обычаями нашего народа и в соответствии с его завещанием, со всеми подобающими почестями на Волковом кладбище в Ленинграде».

Ни сам Собчак, ни его последователи ни разу не представили само завещание, где якобы была выражена эта воля. Причина одна: такого документа никогда не существовало в природе.

5. Некрополь в самом центре города — это ненормально

Чем древнее город, тем ближе к историческому центру располагаются захоронения знаменитых людей. Москва в этом отношении отнюдь не исключение. Претензии к некрополю у Кремлевской стены выглядят по меньшей мере странно, если вспомнить, что по другую ее сторону располагается некрополь Архангельского собора, где захоронены более 50 великих князей и царей, начиная от Ивана Калиты. Причем некрополь Архангельского cобора не единственный на территории Кремля. Возникает вопрос: чем захоронения одной эпохи русской истории хуже, чем захоронения другой?

Кроме того, нынешний некрополь у Кремлевской стены не первый. До конца XV века москвичей в этом месте хоронили постоянно, так как на этом сравнительно небольшом участке находились 15 погостов.

6. Мавзолей и кладбище не могут находиться там, где проводятся массовые праздники, концерты и народные гуляния

Народные гуляния не проводятся непосредственно на могилах. С таким же успехом можно предъявить претензии к Новодевичьему кладбищу, расположенному в непосредственной близости от главного спортивного комплекса страны: «Лужников». При этом у сторонников данной концепции почему-то не вызывает ужаса тот факт, что Красная площадь была местом казней, и, к примеру, по велению Ивана Грозного там с людей живьем сдирали кожу, а также варили приговоренных в кипятке. Причем происходило это примерно на том самом месте, где теперь зимой люди радостно проводят время, катаясь на коньках.

Подводя итог, можно констатировать: никаких реальных препятствий для сохранения Мавзолея и некрополя у Кремлевской стены в современном виде не существует. Принятие такого решения будет делом исключительно политическим, вполне в духе проводимой на Украине декоммунизации или сноса памятников советским воинам в Польше.

Андрей Сидорчик