«Веге» Луна «до лампочки»

Запуск первого российского лунного модуля регулярно переносят с 2015 года. 2022-й, по всей видимости, не станет исключением: пусковое окно закрывается в октябре, а посадочный дальномер для станции по-прежнему не готов. За время программы «Луна-25» в «Роскосмосе» сменилось пять руководителей. Однако назначенный недавно Юрий Борисов имеет к этой истории самое прямое отношение.

Последнее, что держит запуск космического аппарата «Луна-25» – не доведенный до ума доплеровский измеритель скорости и дальности (посадочный радиолокатор) ДИСД-ЛР. Разработку локатора для лунной программы концерн «Вега» (входит в Ростех) начал 10 лет (!) назад по договору с ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». Причем доплеровский измеритель ДИСД-ЛР создавался не с «нуля», а на основе уже испытанного аналогичного прибора ДИСД-ФГ.

ДИСД-ФГ (аббревиатура «ФГ» – означает «Фобос-Грунт) создавался для той же цели в рамках программы полета космического аппарата «Фобос-Грунт» на спутник Марса. И вот именно этот, в общем-то, несложный (с технической точки зрения) и не новый (принципиально нового в нем ничего нет) прибор не отвечает параметрам, заявленным НПО им.

Лавочкина – разработчика спускаемого аппарата. Почему это произошло?

Весьма похоже, что за долгие годы «оптимизации» и «эффективного управления» неравнодушных (к бюджетным деньгам, вероятно) руководителей, концерн «Вега» растерял свои компетенции и утратил научно-техническую школу. Вы спросите: причем здесь Юрий Борисов, возглавивший «Роскосмос» полтора месяца назад?

Полная [не]готовность

Недавно назначенный главой ГК «Роскосмос» бывший электронщик ПВО – Юрий Иванович Борисов более 10 лет возглавлял совет директоров концерна «Вега» и курировал проекты для «Луна-25». Параллельно все эти годы он так же занимал ответственные государственные посты, а с 7 мая 2018 года был выдвинут на должность заместителя председателя правительства РФ, курирующего вопросы развития военно-промышленного комплекса.

Вы спросите: как же так, высокие правительственные должности, доступ к бюджетным средствам, такая возможность выделить патронируемому ВПК и «родному» концерну средства из госбюджета и лоббировать его интересы в правительстве, а тут какой-то злосчастный измеритель скорости? Но факт остается фактом. Запуск аппарата «Луна-25» уже откладывался раз семь. И запуск этой осенью тоже под большим вопросом.

СМИ неоднократно писали то о торжественной приемке этого доплеровского измерителя, то о провале его испытаний и несоответствии прибора техническому заданию. Приведем несколько цитат.

Газета.Ru, 16 августа 2021 года:

«НПО имени Лавочкина получило последний недостающий прибор для сборки космической миссии «Луна-25», отправка которой к спутнику Земли намечена на октябрь этого года. Прибор необходим для мягкой посадки на поверхность Луны. С поставкой этого прибора, который в НПО Лавочкина планировали получить еще в июне, вышла задержка. В связи с этим глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность очередного переноса запуска «Луны-25», которая и так откладывается уже несколько лет. «Мы ждем от концерна «Вега» поставки ключевых приборов. В августе НПО Лавочкина должно мне подтвердить, успеваем ли мы с окончательными этапами испытаний в пусковое октябрьское окно и какие есть резервные варианты», — сказал Рогозин в ходе ПМЭФ-21.

Официальный сайт Ростеха, 22 мая 2022:

«Как сообщалось ранее, запуск аппарата «Луна-25» запланирован на 22 августа этого года с космодрома Восточный (пусковое окно до октября 2022 года). Главный космический старт года Посадка спускаемого зонда «Луны-25» будет проходить по сценарию последних советских миссий. Аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск. Мягкую посадку станции должен обеспечить доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД-ЛР) разработки концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех). Прибор ДИСД-ЛР создается в условиях импортозамещения, отмечают разработчики».

ТАСС, 19 июля 2022:

«Источники сообщили о вероятном переносе запуска миссии «Луна-25» «Испытания прибора ДИСД-ЛР, проведенные в мае-июне, показали, что он не соответствует техническому заданию в части обеспечения точности. Для реализации всех вариантов потребуется перенос запуска аппарата как минимум на 2023 год», — сказали собеседники агентства. Ранее, 30 мая, сообщалось, что запуск миссии «Луна-25» запланирован до конца сентября 2022 года. До этого, в апреле в День космонавтики, 12 апреля, президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита на космодром «Восточный» заявил, что страна намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Руководителя поменяли, а воз, (ой простите) «Луна-25», и ныне там… Измеритель ДИСД-ЛР в его нынешнем виде, по результатам испытаний совместно с НПО им. Лавочкина может гарантировать мягкую успешную посадку на лунный грунт лишь на 80%, что в космической отрасли совершенно неприемлемо. Как будто в 2014 году было непонятно что нужно свои детали ставить на стратегический космический корабль. Неужели за 7-8 лет никак не получилось их импортозаместить?

Дела хозяйственные

Чем же занимается акционерное общество, в состав которого входят (входило?) 19 лучших отраслевых институтов и НПП? Сайт концерна «Вега» находится в разработке. Насколько давно, и когда его запустят – неизвестно. Информация о деятельности концерна в открытых источниках довольна скудна, значительная её часть связана со скандалами вокруг дорогостоящей недвижимости.

Например, в июне 2020 года издание The Moscow Post рассказало, что руководство концерна «Вега» в лице его главного конструктора Владимира Вербы (В. Верба фактический руководитель АО) распродает здания НИИ электроники и радиопромышленности. Упоминалось в статье старинное здание Московского НИИ радиосвязи (МНИИРС) на Нижегородской улице, из которого якобы собирались сделать апарт-комплекс. Также были сведения о продаже огромной территории МРТИ (Московский радиотехнический институт) на Варшавском шоссе.

Вероятно, именно публикация этих сведений спасла ведущие стратегические институты радиопромышленности от полного уничтожения, а исторические здания – от перестройки в элитное жилье. Однако трудно поверить, что Владимир Верба и генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев занимались таким хозяйственным «творчеством» на свой страх и риск, а вовсе не при поддержке этих высокопоставленных друзей.

Мы от всей души желаем прибору ДИСД-ЛР правильно заработать, «Луне-25» – долететь до Луны и мягко приземлится, многострадальной «Веге» – остаться на плаву и сохранить свой научный потенциал и предприятия. Но неужели никто, в том числе компетентные органы, не зададутся вопросом: как же так получается – казна пустеет, а госпрограммы топчутся на месте?

Юрий Борисов нынче он находится в ситуации, которая в шахматах называется «цугцванг». В переводе с немецкого это означает «принуждение к ходу», а в шахматах и шашках означает положение, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Отложенный пуск станции «Луна-25» явно повлечет за собой необходимость объяснять причины развала научно-технической работы концерна «Вега». Ну а если пуск каким-то чудом состоится, вероятность аварии космического аппарата может быть весьма высокой, что явно скажется и на репутации и самого Юрия Борисова, и всей российской космонавтики.

Справка

Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2004 г. № 569 в целях обеспечения приоритетного развития:

ключевых технологий радиостроения;

радиолокационных средств;

систем разведки;

систем управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны.

Указом Президента Российской Федерации № 20 от 14 января 2014 года Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» включено в состав Государственной корпорации «Ростехнологии» (ГК «Ростех»).Концерн является головным предприятием ростеховского дивизиона «Росэлектроника».

Агентство РИА Новости называет концерн «Вега», головным разработчиком беспилотных летательных аппаратов в интересах министерства обороны РФ.