Идеология. Добро и Зло

Когда я пишу про идеологию, я намеренно избегаю всяческих «измов». Ибо как только они появляются, так сразу начинается деление на правых и левых, на красных и белых, на староверов и жидовствующих и прочих обширных тараканов нашего богатого прошлого.

Но несмотря на отсутствие «измов», в комменты обязательно приходит кто-то и с хитрым прищуром спрашивает «А ты за большевиков али за коммунистов?

Если вы не можете без «измов», то я за «роджерсизм» – реализм, прагматизм, этатизм (без государства нам смерть).

Но сегодня я хочу затронуть моральный аспект. В прошлом тексте я прописал, кто «добро», а кто «зло» с точки зрения теории игр. А сегодня дополню это с точки зрения морали.

«По делам их узнаете их», Нагорная проповедь (Мф. 7:16, 7:20).

Запад столетиями рассказывал, что несёт другим народам что-то светлое и доброе. «Истинную веру»(тм) во времена крестовых походов и захвата Америк, «Просвещение»(тм) в эпоху Реформации, «Прогресс»(тм) во времена Наполеона, «Мы убьём вас всех и заберём вашу землю» при Гитлере (тут у пропаганды был сбой) и «Демократию»(тм) в современности.

Гитлер, возможно, был самым честным злодеем среди них всех. Ибо в реальности Запад всегда нёс только войну, грабежи и геноцид (а ещё наркоторговлю, работорговлю, пиратство и прочие «радости»).

В США огромное количество ветеранов различных войн. При этом ни один из них никогда не защищал США. Потому что на США никто не нападал с начала сороковых годов прошлого века (с Перл-Харбора, да и то нападение было спровоцировано американской блокадой Японии).

США всегда нападают на других. На Вьетнам, на Корею, на Югославию, на Ирак, на Афганистан, на Ливию, на Иран и так далее.

И ещё больше устраивают госперевороты в других странах, что приводит к гражданским войнам, массовым убийствам, разрушениям экономик и миллионам беженцев.

По сути весь нынешний кризис с мигрантами в Европе – это результат многочисленных войн в Африке и на Ближнем Востоке, развязанных США и их союзниками.

Если не военное вторжение, то попытки политических убийств (так называемые «обезглавливающие удары») или похищения лидеров.

Со всеми остальными США угрожают, запугивают, шантажируют. Напомните мне, когда Штаты в последний раз с кем-то нормальный договор заключали на взаимовыгодной основе без «мы вас иначе разбомбим» или «мы вас иначе задушим санкциями»?

Во Вьетнаме несколько миллионов жертв среди мирного населения. В Ираке по разным оценкам 1,5-1,7 миллиона. В Афганистане от 700 тысяч. В Ливии продолжается гражданская война, счётчик растёт. В Сирии они привели к власти террористическую (запрещённую в Российской Федерации) «Аль-Каиду», которая устраивает как этнические, так и религиозные чистки. И это не считая миллионов беженцев.

До этого США поддерживали целый ряд самых кровавых диктаторов – Пиночета, Сухарто, Саддама Хусейна, генерала Норьегу (последних двух сами и свергли, когда те стали ненужными).

На Кубе поддерживали Батисту, который позволял еврейской мафии Мейера Лански разводить там проституцию, наркопритоны, казино и контрабанду.

В Югославии Запад пытался выставить злодеями сербов, а косоваров «жертвами». Только почему-то преступный анклав, занимающийся работорговлей, наркоторговлей, проституцией, торговлей оружием и чёрной трансплантологией – в «белом и пушистом» Косово, а не в «ужасной» Сербии. Как так получилось?

В России живёт под двести народов. Никто не отгеноцидил. Более того, многих (армян, грузин и так далее) спасли от агрессивных соседей. А где в США гуроны, делавары, команчи, апачи, могикане и прочие? Остатки нескольких племён в резервациях, а от всех остальных сохранились только названия.

В Грузии с помощью «цветного госпереворота» привели к власти слабоумного Саакашвили, который попытался устроить этнические чистки в Осетии и Абхазии, после чего грузинская армия была разбита, а Грузия потеряла эти территории.

Ни одна страна, где США устроили «цветную революцию», не стала жить лучше. Ни одна страна, которая слушала рекомендации МВФ, не стала жить лучше.

На Украине в результате устроенного США и ЕС госпереворота, где Нуланд и прочие поцы привели к власти нацистов, погибло уже около 2 миллионов. И каждый день эта цифра растёт на 1200-1500 чубатых рабов.

Сожжённые заживо одесситы, расстрелянный парад в Мариуполе, попытки геноцида крымчан, убитые дети Донбасса, расстрел в «Крокусе», общежитие в Старобельске, автобус с белорусскими детьми – если это «добро», то я Папа Римский и китайский император одновременно.

Я уже молчу про «мелочи» типа массовой содомии и педофилии (от Трампа до Стармера, Карлика Третьего и его брата).

Убитые «Томагавком» 176 маленьких иранских девочек – это «добро»? Геноцид в Газе – это «добро»?

США – единственная в мире страна, которая применяла ядерное оружие по гражданскому населению.

И вот вылезают такие англосаксы и израильтяне, с когтями и рогами, в татуировках со свастиками и перевёрнутыми пентаграммами, все в кровищи, наркотиках и ошмётках детских тел в пасти, и говорят «Мы добро! Почему нас никто не любит?! Надо ещё больше поубивать, чтобы любили!».

Да что мы, собственно, знаем о добре?

В то же время Россия: коварно существует, зловеще развивается и лицемерно торгует. Однозначное зло, ога.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1973418.html

.

.

.

.

.

.